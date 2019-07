Test: SPL MixDream, Analoger Summierer

Analog summiert es sich besser

Back to the roots: Zeigt der analoge SPL MixDream Summierer seine Qualitäten bei reinen „In the box“-Produktionen?

Mal ehrlich: Wer von den unzähligen Audio-Schaffenden im Homerecording- und semiprofessionellen Bereich kann „analoge Summierung“ zuordnen? Ich wette, keine 50 %. Und wenn, dann in welchem Zusammenhang? Die Summe einer Audioproduktion läuft doch, bevor es auf das gewünschte Aufnahmemedium geht, übers Mischpult oder etwa nicht? Und wer kein Mischpult besitzt, fragt sich: Wieso braucht es denn externe analoge Summierung? Wurden uns nicht immer die Vorzüge einer rein digitalen Post-Production-Ebene, die tollen Möglichkeiten der immer höheren Abtastraten und Plugins, die schön bebildert Bandsättigung emulieren, angepriesen?

Wer bei diesen Fragen ins Grübeln kommt oder nickend zustimmt, wird sich für diesen Test interessieren, denn ich möchte neben Empfehlungen für das Einsatzgebiet des SPL MixDream auch Anregungen und Denkanstöße geben, das individuell gewählte Studio-Setup zu hinterfragen und ggf. zu optimieren.

SPL MixDream: Analog, digital – oder beides?

Ich selbst habe immer einen Bogen um die analoge Summierung gemacht. Anfangs schlicht aus Platzgründen, denn in meine Regie passte und passt kein größeres analoges Pult rein. Deshalb entschied ich mich für die rein computerbasierte sogenannte „In the box“-Produktion. Es gibt diverse analoge Peripherie und älteres analoges Equipment, teils vor der Wandlung, teils als Inserts genutzt, doch summiert wurde immer digital. Auflösung und Format wählen, Bounce to disk und gut ist.

Musikproduktionen habe ich zum Mastern extern vergeben, bis das Wunschergebnis da war. Seit meiner Studiogründung Mitte/Ende der 90er ist technisch viel passiert, da will am Ball geblieben werden und finanzielle Mittel wanderten immer wieder in die Raumakustik, Software, hochwertigere Peripherie und das eine oder andere Instrument, an dem ich nicht vorbeigehen konnte. Gute Angebote wecken oft Begehrlichkeiten. Doch wurde besagter Bogen mit der Zeit immer kleiner, denn wenn man die Möglichkeiten erkennt, die ein analoger Summierer auf das Klangergebnis eines Mixdowns hat, läuten die Alarmglocken. Wieso habe ich da vorher nie Notiz von genommen?

Was genau macht der SPL MixDream?

Das mit 2 HE ausgelegte SPL MixDream Modell 2384 bietet eine 16-in-2-Summierung. Diesen Arbeitsschritt, alle Einzelkanäle in die Stereosumme zu führen, kennt man hinreichend von analogen Mischpulten. Alle Routings und periphere Einbindungen passieren vor der Summe oder werden im Summen-Insert angefahren.

Beim SPL MixDream werden die Outputs der DAW einzeln mit den (maximal 16) MixDream Inputs verbunden. Die DAW spielt den Mix ab, jedoch unter Umgehung der digitalen Summierung der Software. Das Bouncen als solches wird schlicht überflüssig, da die Signale der DAW via SUB-D Anbindung in den MixDream fließen. Dieser summiert die Kanäle komplett auf analoger Ebene, danach wird das Summensignal wieder in den Rechner oder ein anderes Aufnahmemedium gespielt. Der MixDream kann entweder 8 Stereokanäle oder 6 mittige Mono- und 5 harte Stereoeinstellungen verarbeiten. Das kanalspezifische Panorama der DAW-Software bleibt dabei bestehen.

Dies stellt die klassische 16-in-2-Summierung dar, der MixDream kann aber auch dank seiner Direct-Outs ein weiteres Feature anbieten. Man könnte alle 16 DAW-Ausgangssignale über die Insert-Möglichkeit des MixDream noch mit externer analoger Peripherie füttern und dann einzeln wieder in der DAW aufnehmen, um dann im nächsten Schritt wieder 16-in-2 zu summieren.

Die analoge Signalkette des SPL MixDream

Ganz klar wird mit der Umgehung der digitalen Summierung zuerst einmal der Computer entlastet. Dithering entfällt, denn wer mit großer Abtastrate und Bit-Tiefe arbeitet, muss am Ende runter zum CD-Standard, wenn ein Audio-Silberling bespielt werden soll. Die Zahlen 44,1 kHz bei 16 Bit sind zwar immer noch gesetzt, doch leisten die Abtastraten moderner DAWs weit mehr.

Wer den SPL MixDream richtig auslasten möchte, hat idealerweise noch viel analoge Peripherie zur Hand, sei es einen geliebten EQ, analoge Dynamics oder Hallgeneratoren. Diese müssen, wie oben beschrieben, dank der analogen Insert-Möglichkeit des MixDream nicht mehr AD/DA gewandelt werden. Der MixDream kann intern Einzelkanal-Insert oder Master-Insert realisieren. Der Producer muss sich allerdings über alle Routings im Klaren sein, denn einen Mixbus kann der MixDream nicht erzeugen.

Limiter, Expander, Stereosumme – MixDream

SPL bietet noch weitere interessante Features im MixDream an. Die intern generierte Stereosumme kann noch mit einem Stereo-Expander manipuliert werden. Ein Peak-Limiter für Pegelbegrenzungen bzw. Anhebung der gefühlten Lautstärke liegt ebenfalls zuschaltbar der Stereosumme an. Mit der Option Transformer können entweder Symmetriestufen oder Lundahl-Ausgangsübertrager gewählt werden, hier sollte das Ohr entscheiden. Beide Formen klingen unterschiedlich und eigenen sich nicht pauschal für alle Genres, gut dass die Auswahl da ist.

In welcher Studioumgebung kann ich den SPL MixDream einsetzen?

Das SPL Handbuch gibt zu dieser Frage bereits viele vorgedachte Lösungen und Antworten. Wer kein externes analoges Mischpult besitzt, kann einen oder mehrere parallel geschaltete MixDream Einheiten zur analogen Summierung nutzen. Alle Spuren der DAW werden einzeln ausgegeben, dies geschieht über den standardisierten Anschluss SUB-D. Das Modell 2384 kann 16 Kanäle verarbeiten. Wer mehr Spuren in der DAW summieren will, kann diese ja schon in der DAW per Mixbus zusammenfassen und entsprechend rausschicken. Der kleine Bruder SPL Mixdream XP hat auch 16 Eingänge, jedoch keine Insert und interne Signalbearbeitungsmöglichkeiten. Für Details kann hier gespickt werden.

Kurzum, die SPL MixDream Einheit ist ein 16-kanaliges analoges Mischpult ohne Gain, EQ und Fader, jedoch mit analogen Direct-Out- und Insert-Anschlüssen, Master, Expansion und Monitor-XLR-Stereo-Output-Buchsen. Zusätzlich besagte Zuschaltmöglichkeiten für das Summensignal.

Vor- und Nachteile einer analogen Summierung

Man könnte sich fragen, wieso sollte es Nachteile geben, wenn ein externes Gerät doch nur die Summierung übernimmt? Nun, die Art, wie eine Recording-Session gestaltet ist, muss auf den Summierer angepasst werden. Einen Master-Fader kann man in der Recording-Software genauso wenig nutzen wie Plugins, die auf dem Master-Fader laufen. Ferner können maximal 16 Inputs eines Mixdream angesteuert werden. Wer beispielsweise sein Schlagzeug ohne Subgruppe mischt, wird alleine dafür schon um die 10 Kanäle benötigen. Alle relevanten analogen externen Signalprozessoren müssen mit dem SPL MixDream verbunden sein. Diese Inserts können am MixDream einzeln bzw. maximal stereo zugeschaltet werden. Auch muss das summierte Signal wieder in die DAW zurückgeführt werden, denn ein Summierer speichert noch keinen Mixdown. Idealerweise ist dazu die Recording-Session maximal aufgelöst eingestellt. Diese vielen Kleinigkeiten sind beim Arbeiten mit einzuplanen. Ein wirklicher Nachteil ist einzig der Verlust von Total-Recall, doch Total-Recall hat der Producer sowieso nicht, wenn mit rein analogem Equipment gearbeitet wird.

Wie klingt der SPL MixDream?

Wie man diesem Test entnehmen kann, war ich nicht sofort Feuer und Flamme für den MixDream, doch im Laufe des Tests wurde ich eines Besseren belehrt. Leider konnte ich nur die Digi 002 Rack DAW mit Pro Tools einsetzen, doch konnte ich bei analoger Summierung gefühlte 20 Prozent Steigerung zur digitalen „In the box“-Summierung feststellen.

Wie macht sich der unterschiedliche Klang bemerkbar? Dazu bitte ich, die generierten Soundbeispiele durchzuhören, leider haben wir hier nur die MP3-Möglichkeit, doch das reicht schon aus, um deutliche Unterschiede wahrzunehmen.

Ich habe absichtlich vier Gitarren übereinander gelegt, alle frequenzmäßig relativ eng beisammen. Es gibt als Klangbeispiel echte Drums, im Intro gesampelte Drumloops, diverse computergenerierte Sequenzen, Subbass- und Strings-Spuren, ein paar Bass-Dopplungen. Ich habe alles dafür getan, einen möglichst dicken Klumpen Klang zu erzeugen, bewusst ein paar falsche Töne, damit auch auffällt, ob man klangliche Disharmonien und Unterschiede hören kann.

Die Überlegung ging auf. Die analoge Summierung bringt dem Mix viel mehr räumliche Tiefe und klarere Ortung aller Einzelsignale. Auch werden die verwendeten Sounds besser dargestellt und sind viel aufgeräumter im Mix wahrzunehmen. Bildlich erklärt, als wäre ein Kartenhaus plötzlich von zwei Ebenen um 4 bis 5 Ebenen aufgetürmt worden und am Ende scheint ein Spotlight drauf. Es ist schon ein Unterschied, ob wie in der digitalen Summierung beim Bouncen viele Informationen zu weniger Informationen einser- und nullerbasiert zusammengerechnet werden oder ob die Summierung mit verschiedenen Spannungen passiert. Natürlich hat auch jede DAW mit ihrer Software einen eigenen Algorithmus, der jeweils anders klingt. Die digitale Summierung ist sehr rechenintensiv, alle Parameter wie Kanäle, Routings, Plugins, Effekte, Software-Instrumente, Faderautomation müssen zusammengefasst werden, das ist, wie eine vollbefahrene 6-spurige Autobahn zur Rushhour auf 2 Spuren zusammenzuführen, da wird’s halt eng und unübersichtlich.

Schaut euch die Screen-Shots an, die beiden Bilder zeigen das Output-Setup, verteilt auf 8 Ausgangskanäle der Digi 002 DAW mit Pro Tools 9. Meine Basic-Session hatte 48 kHz bei 24 Bit. So wurde auch die Stereospur aufgenommen.

Die Soundfiles wurden mal gedithert, mal nicht, alle erdenklichen Versionen sind entsprechend beschriftet. Bedingt gefallen hat mir die MixDream Stereoverbreiterung, sie klingt meiner Meinung nach für mittig platzierte Signale etwas unnatürlich. Der Limiter und die Pegelanpassung sind nette Features, doch nicht zwingend für mein Signalprozessing relevant. Wer aber in verschiedenen Genres mischt, wird die Features begrüßen.

Die Bewertung muss mit diesem Fazit ein „sehr gut“ ergeben, da qualitativ hochwertige Bauteile verarbeitet sind, das Ergebnis passt. Jeder potenzielle Interessent wird sich vor dem Kauf sowieso von der Notwendigkeit überzeugen, den MixDream als Aufwertung seiner Mixe haben zu wollen. Man kauft schließlich nichts, wovon man nicht überzeugt ist.

Ich bitte an dieser Stelle ausdrücklich um Posts zu euren Erfahrungen mit diesem Thema.