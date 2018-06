Test: SPL Goldmike 9844, Mikrofonvorverstärker

Goldener Klang von SPL

Ein erster Blick auf den SPL Goldmike 9844

Beim Goldmike 9844 von SPL handelt es sich um einen zweikanaligen Röhren-Mikrofon-Preamp im Vintage-Stil. Wie alle anderen Geräte der SPL Classic Reihe erscheint er in einem edlen und gut verarbeitetem Outfit. Die edle, goldfarbene Frontplatte macht sofort und unmissverständlich deutlich, wo der SPL Goldmike 9844 eingeordnet werden sollte, und die beiden, ebenfalls von vorne sichtbaren Röhren unterstreichen eben diesen Eindruck.

An der Frontseite hat man pro Kanal Zugriff auf den Mic Gain, der über einen großzügig dimensionierten Drehregler gesteuert wird. Der Pegel kann über ein kleines VU-Meter kontrolliert werden. Dessen dB-Skala ist leider so weit nach hinten gesetzt, daß man Mühe hat die dB-Anzeige zu lesen, wenn man den Goldmike 9844 nicht in Augenhöhe parat hat, sondern ihn etwas tiefer im Rack eingeschraubt hat.



Des weiteren kann jeweils über einen On/Off-Button eine +48V Phantomspannung und eine Phaseninvertierung geschaltet werden. Ein PAD-Schalter ermöglicht die Absenkung des Eingangssignals und ein LowCut die Unterdrückung von Trittschall oder anderen tieffrequenten Störgeräuschen.

Abschließend verfügt der Goldmike über eine Flairschaltung, laut Manual eine typische SPL-Entwicklung. Diese soll für mehr Präsenz des zu bearbeitenden Signals sorgen.

Rückseitig bietet der Goldmike pro Kanal symmetrische XLR-Ein und Ausgänge sowie unsymmetrische Klinkenausgänge. Abschließend besteht die Möglichkeit eines Ground Lifts. Die Verarbeitung ist SPL-typisch sehr solide und stabil.

Technische Details des SPL Goldmike 9844

Zu den vom SPL Goldmike 9844 gebotenen technischen Features kann man im Grunde nicht allzu viele Worte verlieren. Jedem, der sich einen Preamp in dieser Preisklasse zulegt, werden Begriffe wie Phantomspeisung, LowCut etc. bekannt sein.Dennoch ein kurzer mit technischen Daten gespickter Exkurs.

Mit dem Mic Gain-Regler wird die Verstärkung des ankommenden Signals bestimmt. Der Regelbereich erstreckt sich bis 72 dB. Beim Testen war es mir nicht möglich den Goldmike 9844 unter realitätsnahen Umständen zu einem unangenehmen Zerren zu verleiten. Weder mit Cymbals oder einem über Mikrofon aufgenommenen PA-Signal. Eine röhrenspezifische Sättigung – ja.

Zerren – nein.

Mit der +48V Phantomspeisung können am SPL Goldmike 9844 alle gängigen Kondensatormikrofone gespeist werden. Zu erwähnen ist allerdings, daß SPL die Schaltung der Phantomspeisung so angelegt hat, daß auch dynamische Mikrofone gefahrlos bei aktiver Phantomspeisung über den Goldmike betrieben werden können.

Mit dem Reverse-Schalter wird die Polarität des ankommenden Signals gedreht. Interessant dann, wenn man zum Beispiel eine Snare Drum von oben und unten abnehmen möchte. Hier kann es, ausgelöst durch entgegengesetzte Phasenlage, zu klanglichen Auslöschungen kommen. Mit dem Reverse-Schalter kann man dieses Problem relativ schnell in den Griff bekommen.

Sollte das ankommende Signals sehr hochpegelig sein, wie dies unter anderem bei Schlagzeugen der Fall ist, so kann man das Signal mit dem PAD-Schalter um 30 dB abschwächen.

Durch den Highpass können tieffrequente Störeinflüsse eliminiert oder zumindest abgeschwächt werden. Die Kernfrequenz ab der der Highpass kein Signal mehr passieren läßt, liegt bei 50 Hertz bei einer Flankensteilheit von 12 dB / Oktave.



Sollte also z.B. ein Sänger nicht darauf verzichten können sich unter zu Hilfenahme von intensivem Fußgetrampel einzugrooven, so ist man in der Lage den tieffrequenten Störgeräuschen, die sich über ein Stativ übertragen können, durch den Highpass bis zu einem gewissen Grad Einhalt zu gebieten.

Der Highpassfilter arbeitet sehr unauffällig und dezent, so daß man im wesentlichen keine klanglichen Einbußen zu befürchten hat.

Um aber bei dem Beispiel des Sängers zu bleiben. Gerade für undisziplinierte Exemplare dieser Gattung hätte ich mir eine deutlicher ausgefallene Absenkung gewünscht. Aber auch eine zweistufige Absenkung bei 50 und 75 Hz wäre sehr interessant gewesen.

Die verschiedenen Firmenkonzepte einmal außer Acht lassend, arbeitet schließlich die Flairschalung vergleichsweise wie ein Enhancer. Das Signal erscheint brillanter, transparenter und präsenter. Insbesondere dann wenn es sich mitten im Mix behaupten muß.

Erreicht wird dies durch eine Vermischung des Originalsignal mit dem Signal der Flair-Schaltung bei einer Betonung des Bereichs von 1,5 bis 20 kHz mit der Centerfrequenz bei 6 kHz / 2 dB.

Dies funktioniert für Stimmern genauso wie für Gitarren oder Posaunen und Keyboards und im Grunde gilt auch für die Flair-Schaltung was für alle guten Obertongeneratoren gilt: Es besteht Suchtgefahr.

Zusätzlich zu all dem verfügt der SPL Goldmike 9844 über eine spezielle WARM UP – Schaltung. Diese verhindert, daß der Goldmike unmittelbar nach dem Einschalten genutzt werden kann. Nachdem die Röhren die erforderliche Arbeitstemperatur erreicht haben ist der Goldmike 9844 einsatzbereit.