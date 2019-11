Test: Dangerous Music D-Box+, Summierer, Monitorcontroller

Profi-Tool fürs Tonstudio

Für mich und mein Verständnis ist ein qualitätsvolles Produkt zur Audiobearbeitung ein solches, das sich durch seine Verarbeitungsqualität und Funktionsweise einem langwierigen Bestand im Setup erfreuen kann und zwar, ohne dass es sich von der Technologie oder anderen etwaigen Faktoren des Fortschritts überholen lässt. So wie ein Porsche 911 aus den frühen 90ern die Nordschleife noch in unter 8 Minuten schafft, gab es in den letzten zwölf Jahren keinen triftigen Grund dazu, die ehemals silberne D-Box der Marke Dangerous Music zu überholen.

Nun läuft das tradierte Unternehmen trotzdem auf und bringt nach zweijähriger Entwicklungszeit die bewährte Architektur nicht nur auf den allerneusten Stand, sondern implementiert auch Dinge, die heute unfassbar nützlich sind, vor zehn Jahren aber niemand auch nur einen Gedanken daran verschwendet hätte, solche in eine 19 Zoll Einheit einzupflanzen. Die Dangerous Music D-Box+ bringt somit unter anderem volle Kontrolle via App auf sämtlichen Betriebssystemen sowie zusätzlich zu den bekannten Abhörquellen eine Bluetooth-Audio- und eine USB-Schnittstelle auf den Tisch. Alles andere, was man schon aus der alten D-Box kennt, wurde komplett ausgetauscht und durch bessere, frische Komponenten abgelöst.

Die Äußerlichkeiten an der Dangerous Audio D-Box+

Im aktuellen Dangerous Music Gewand präsentiert sich die D-Box+. Das heißt, pulverbeschichtetes 1 HE großes 19 Zoll Gerät mit Stahlchassis, dessen Kopfplatte die die von der Marke bekannte Wölbung auf der Frontseite besitzt, die selbige so robust und qualitätsvoll wirken lässt, erkennt man unter tausend Produkten.

Auch was die Übersichtlichkeit der handlichen Unit anbelangt, hat Dangerous gemessen an der üblichen Qualität seiner Produkte keine Abstriche gemacht. Sämtliche Taster leuchten in angenehmen, verschiedenen und zur allgemeinen Übersicht beitragenden Farbmustern und besitzen alle bei Betätigung das befriedigende Relais-Klicken, das Engineer-Herzen höher klopfen lässt.

Spannendes und neues Dangerous-Feature: Alle Knöpfe sind „moment toggle“ Knöpfe. Das bedeutet, dass, wenn man sie lange gedrückt hält, bei Loslassen wieder zurück in die Ausgangsposition geschaltet wird. Drückt man sie punktuell, verändern sie einfach nur ihren Status. Gerade für den Talkback-Weg, aber auch alle anderen Features extrem praktisch. Der Main-Volume-Regler ist von einer LED-Kette umringt, bei der man zunächst denken könnte: „Das ist etwas zu viel des Guten“. Dessen fortführender Zweck neben der allgemeinen Lautstärke-Visualisierung zeigt sich allerdings im Laufe der Einarbeitung in das Gerät, dazu gleich mehr.

Dangerous Music goes OS – die App zur D-Box+

Über die kostenlose App lässt sich das Gerät in voller Funktion über iPad/iPhone/Android/Mac oder Windows steuern. Ändert man die Lautstärke über das Tablet, geben einem die LEDs ein Feedback darüber, hier werkelt jetzt ein digitaler Encoder. Über Bluetooth kommuniziert das gewählte Device lückenlos mit der Hardware.

Was sich mit der App sonst noch so alles anstellen lässt: Auf der ersten von vier Parameter-Seiten bekommt man einen DIM-Knopf geboten, der am Gerät an sich fehlt. Der Clou hier ist, dass sich das DIM-Level über die App frei nach Gusto festlegen lässt. Ihr denkt: „Das war er schon, der Clou?“ Noch lange nicht.

Der zweite Taster auf der App-Seite dient der Aktivierung des Talkback-Mikrofons – ein solches ist ebenfalls direkt in das Gerät eingebaut – hier erfolgt auch wieder ein automatischer DIM. Hat man gerade kein zusätzliches Mikrofon zur Hand oder möchte – aufgrund der sich hier ergebenden praktischen Möglichkeiten – auf ein solches verzichten, so kann man fortan auch einfach in sein Telefon sprechen oder sein iPad. Das Signal dessen wird via Bluetooth automatisch an den Talkback-Weg geschickt, genial. Auch ein präferiertes Referenz-Abhörlevel lässt sich hier bequem per „Doubletap“ aktivieren (in meinem Falle meistens deutlich weniger als 85 dBu). Alles, was man an der App ändert, läuft über die analogen Relais Schaltungen in der D-Box+. Ob man das Gerät an sich selbst oder über die App steuert, ist somit qualitativ absolut gleichgültig und das Relais-Klicken ertönt ebenfalls bei Betätigung via App. Ändert man etwas am Gerät selber, ändert sich die getroffene Einstellung somit respektive auch in der App.

Die verfügbaren Schnittstellen zur Beschickung der Dangerous Audio D-Box+

Wer bei „Bluetooth“ schon aufgemerkt hat, dem sei eröffnet, dass es hiermit noch nicht vorbei ist. Auch zur Beschickung von Audio in das Gerät gibt es eine Bluetooth-Schnittstelle (also tatsächlich noch eine zweite). Wählt man eine digitale Beschickungsart, so durchläuft das jeweilige Signal ebenfalls die von Chris Muth und Team komplett neu entwickelten DACs der Marke, was einem eine perfekte Vergleichsgrundlage beschert.

Wer mit den Geräten der Marke vertraut ist weiß, sämtliche Konverter von Dangerous Music spielen in der absoluten Oberliga. So kann man diese aufgrund der variablen Einsetzbarkeit des Gerätes auch getrost als letzte Instanz im Mastering nutzen.

Auf der anderen Seite: Gerade, wenn man häufiger mal Klienten in der Regie sitzen hat, die einem den „Weg“ zeigen möchten, wohin ein Mix gehen soll oder man selbst Vergleiche mit Material aus Streaming-Apps oder YouTube vornehmen möchte, schnappt man sich sein Handy oder Laptop und kann mit diesem verlustfrei und mit perfekter Wandlung auf seinen Hauptabhörweg streamen.

Es gibt neben den Bluetooth noch zwei weitere digitale Schnittstellen und zwar über herkömmliches AES wie auch über USB-Audio, was beinhaltet, dass die D-Box+ auch als Interface nutzbar und mit anderen Geräten rigbar ist. Hierfür sind auf Apple Systemen keine Treiber nötig. Dangerous Music belässt es hier jedoch nicht bei einem Wandler für die drei Digitalquellen. Nein, für jede Quelle gibt es einen dedizierten DAC. Das beinhaltet somit auch, dass alle Quellen über zwei verschiedene Wege gleichzeitig nutz-, verwend- und abhörbar sind!

Ein Summierer befindet sich ebenfalls in der Dangerous Music D-Box+

Noch überhaupt nicht erwähnt: Es ist zusätzlich Dangerous achtkanaliger Summierer verbaut, quasi die Hälfte vom Dangerous Audio 2-Bus, der sich wahlweise über acht analoge Klinken versorgen lässt – oder über den rückseitig verbauten Tascam D-Sub-Stecker, möchte man sich den Kabelsalat sparen. Was man hier, auch was das analoge angeht, für eine Qualität geboten bekommt, zeigt sich auch bei einem Blick auf das Datenblatt. Zwischen den jeweiligen Stereokanälen besteht ein Crosstalk von -114 dB von linkem zu rechtem Kanal. Mit den teuersten zu kaufenden Elkos an etwaigen gerasterten Manley/Massenburg/sonstigen Schlachtschiffen kommt man eventuell, wenn man Glück hat, bei -70/-80 dB heraus. Präzisionswaffen wie der SPL Mixdream kommen hier auf -97 dB. Mir ist eigentlich nichts bekannt, was den Wert der D-Box+ ebenfalls stemmt.

Du hast ein achtkanaliges Digital-Interface? Einmal ran an die D-Box+ und du hast ordentlich Headroom und fantastisches Stereo. Kanäle 7 und 8 der Summierung lassen sich per Knopfdruck auch getrennt in Mono anfahren. Einen herkömmlichen Analogeingang über symmetrische XLR oder Klinke bekommt man ebenfalls noch dazu.

Summa summarum können wir mit der D-Box+ 16 Signale unterschiedlichster Art einzeln oder gleichzeitig routen und verarbeiten. Wozu? Dieses Gerät hat nicht nur einen einzigen Anwendungszweck, sondern man kann von ihm in der Mastering-, Mix-, Live- oder Recording-Situation auf die unterschiedlichsten Arten und Weisen profitieren!

Was lässt sich mit diesen Quellen überhaupt anstellen?

Grundsätzlich lassen sich alle Quellen unabhängig voneinander auf zwei verschiedene Wege routen: Den Abhör- und den Cue-Weg. Einer der beiden verbauten Kopfhörerwege reagiert auf den Cue-, der andere auf den Abhörweg (Control Room). Somit kann man sich prinzipiell schon einmal zwei verschiedene Kopfhörersignale zusammenbauen und fortan über die zwei bärenstarken Kopfhörerverstärker in Live- oder Studio-Situationen an die Talente schicken.

Besitzt man ein Interface mit acht Ausgängen, kann man diese mit Einfachheit in die Summing-Eingänge der D-Box+ schicken und sich das hieraus entstandene Summensignal auf wahlweise digitale oder (möchte man beispielsweise noch etwas Processing auf dem Mixbus) analoge Art und Weise zurück in die DAW bringen.

Ist das Interface dazu imstande, Real-Time Monitoring zu gewährleisten, kann man dessen Monitor-Ausgang, auf voller Lautstärke zum Line-Level gemacht, getrost in die D-Box+ routen. Dieser stellt von nun an den Haupt-Abhörcontroller dar und offeriert dem Nutzer nicht nur die DACs, sondern auch sämtliche weiteren Eingangs-, Referenz- und somit auch Vergleichsmöglichkeiten. Hat man hiervon bei Recording Gebrauch gemacht, so lässt sich für den folgenden Mixprozess wieder auf AES oder sonstige digital basierte Beschickungswege umschalten. So hat man die DACs im Abhörweg und kann auch sämtliches Vergleichsmaterial via Bluetooth, USB und Co über dieselben Konverter anhören.

Was man noch bekommt: Die Möglichkeit, drei verschiedene Monitor-Pärchen anzuschließen oder nur zwei, dafür aber mitsamt einem für einen Subwoofer dedizierten weiteren Ausgang.

Ausgewählte Ausgänge lassen sich true Mono schalten, sodass sich auch der etwaige obligatorische Mixcube für den Mix-Check zweckgemäß anfahren lässt. Alle drei Pärchen lassen sich über kleine Trimpotis exakt auf den gleichen Lautstärkepegel bringen.

Der rückseitige Line-Ausgang lässt sich wahlweise mit dem Kopfhörer- oder dem Control-Room-Weg belegen. Und dergleichen mehr! Mit der D-Box+ kann man kreativer werden, als es im ersten Moment aussehen mag. Was hier alles auf 1 HE schlummert, ist wirklich nicht auszumalen.