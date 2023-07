Test: Dangerous Music 2-BUS-XT, Analog-Summierer

Mehr als die Summe seiner Teile

Der Dangerous 2-Bus-XT ist ein analoger Summierer und ich wette, viele Leser haben jetzt schon ein Fragezeichen im Kopf. Summierer? Wozu. Ich gehe doch von meinem Audiointerface per USB oder Thunderbolt in meine DAW und sehe dort die einzelnen Kanäle, die am Ende in den Mix- oder Master-Track spielen, in dem ich ein (Stereo-) Summensignal erhalte. Naja, genau genommen ist das der Mix-Down. Mit dem Summieren geben Sie Ihrem Mix dann noch eine ganz besondere Note. Darf ich Sie, verehrte Leser, davon überzeugen, über einen Summierer nachzudenken? Dann lesen Sie einfach weiter!

Dangerous Music 2-BUS-XT: Was macht der eigentlich?

Ich gebe Ihnen gerne recht: So ganz einfach erschießt sich das Prinzip des analogen Summierens in der modernen Welt nicht. Alles, was der Dangerous Music 2-BUS-XT macht, ist in seiner Funktion in einer normalen DAW Standard. Die einzelnen Tracks werden in ein Stereo-Summensignal konvertiert.

Beim Dangerous sind es an der Zahl 16 Input-Kanäle, erweitert durch den Expansion-Input, der wiederum durch einen Summierer gespeist werden könnte. Aber an dieser Stelle müssen wir uns zuerst die Frage stellen:

Summieren – ein komplexes Thema?

Ich darf Sie gleich davor bewahren, die Phrase „Analog Summing“ in Ihre Suchmaschine einzugeben. Es sind nicht nur die über 8 Millionen Treffer, nein, sondern dieses Thema kann unfassbar oberflächlich oder auch sehr tief sein. Für den einen ist der normale Mixdown in der DAW schon Summieren, während man sich am anderen Ende der Skala mit Bit-Tiefen (digitale Wortbreiten) oder komplexe Analog-Summierer-Konzepte auf dem Mixbus auseinandersetzen darf. Am Ende wird auch noch häufig gefragt, ob man denn überhaupt summieren soll.

An dieser Stelle danke ich dem Kollegen Markus Galla sehr, denn er hat sich in seinem AMAZONA.de Artikel „Was bedeutet analoges Summieren im Tonstudio?“ sehr tief in die Technik gestürzt und die Prinzipien rund um dieses Thema sehr detailliert durchleuchtet.

Möchten wir das Thema auf wenige Punkte herunterbrechen, dann habe ich hier einen Vorschlag, der natürlich individuell erweitert werden darf:

Einen Mix durch einen Summierer laufen zu lassen, kann das Ergebnis verbessern – muss es aber nicht Digitales Summieren in der DAW unterliegt auch heute noch den Limitierungen der Digitaltechnik. Moderne Algorithmen ermöglichen ein zwar sauberes Summieren auch in komplexen Mixen, aber in Sachen Dynamik gibt es Grenzen, die man in Auge behalten muss Der Sinn der analogen Summierung findet sich tendenziell darin, dem Summensignal eine gewisse Färbung („Charakter“) zu geben. Richtiges Summieren ist nicht trivial: Wenn es gut werden soll, dann muss man die Klaviatur aus Pegeln, Gain-Staging und Dynamik beherrschen.

Grundsätzlich gilt in Sachen Summierung auch der Rat: Am besten schon im Vornherein die Mix-Busse durch den Summierer laufen lassen, sonst funktioniert der Mix nicht mehr. Mit klug gewählten Mixgruppen zu arbeiten, kann sich hier auszahlen.

Die Ausstattung des Dangerous Music 2-BUS-XT

Der 2-BUS-XT wurde von Dangerous Music als Back-End für einen DAW-Software-Mixer konstruiert. Alle Mono- und Stereosignale werden in die Eingänge des Dangerous Summierer geschickt und zurück in die DAW gesendet. Fangen wir zunächst mit der Rückseite an:

Der Dangerous 2-BUS XT hat 16 Eingänge, die man über zwei D-SUB-Konnektoren (je 8 Kanäle) und einem entsprechenden Kabel erreicht. Dazu gibt es auf der Rückseite noch ein Stereopaar Expansion-Eingänge im XLR-Format und je ein Pärchen Monitor-Out und Main-Out, ebenfalls als XLR ausgeführt.

Die Expansion-Eingänge ermöglichen die Erweiterung des 2-BUS XT durch einen weiteren 2-BUS XT, den Dangerous Summierer 2-BUS+ oder den Studiocontroller D-BOX+.

Die Main-Ausgänge sind für die Rückführung in die DAW (oder einen AD-Converter gedacht). Erfreulicherweise verfügt der Dangerous 2-BUS XT über ein internes Netzteil. Der Power-Schalter ist – leider – auf der Rückseite, was eine schaltbare Stromversorgung voraussetzt.

Auf der Front dominiert die 16-teilige Level-Anzeige mit grünen LEDs. Bei Übersteuerung leuchten sie nicht rot, denn der 2-BUS-XT hat laut Hersteller mehr Headroom eingebaut, als jeder D/A-Wandler mit Standardkalibrierung ausgeben kann. Das heißt, Sie werden in Ihrer DAW übersteuern, bevor Sie den 2-BUS-XT überhaupt in die Nähe der Übersteuerung bringen. Der 2-BUS-XT bietet einen Headroom von 6 dB über dem Ausgang eines Wandlers, der auf den Industriestandard von -18 dBu pro Eingang kalibriert ist.

Die Monoschalter ermöglichen die Umschaltung der Kanäle 1&2 und 9&10 von Stereo auf Mono.

Für die Klangeffekte gibt es zwei Möglichkeiten:

Der X-FORMER III getaufte Schaltkreis besteht aus einem Übertrager, der insbesondere harmonische Verzerrungen zweiten Grades betont und im Bereich der unteren Mitten wirkt. Hier kann man also tendenziell sterilem Klangmaterial die Härte nehmen. Diesen Effekt kann man entweder speziell für die Kanäle 15&16 aktivieren oder auf dem kompletten Mix-Bus.



COHERENCE soll dafür sorgen, dass die Details mehr in den Vordergrund kommen, auch bei niedrigeren Leveln. Dies soll einen ähnlichen Effekt bewirken, wie eine Parallelkompression. Auch die COHERENCE ist für Eingänge 15&16 schaltbar und auf dem Mix-Bus per TRIM-Regler anpassbar.

Beide Effekte sind „True hard bypassed“: Wenn deaktiviert, dann sind die Effektschaltkreise vollständig aus dem Signalpfade herausgenommen.

Der Dangerous 2-BUS-XT in der Tonstudiopraxis

Die übersichtliche Bedienung und die gut erreichbaren Effekte machen das Handling des 2-BUS-XT zum Kinderspiel. Natürlich steht vor dem klanglichen Erleben die Verkabelung über gute D-SUB25 auf XLR-Kabel. Die Ausgänge werden vom Audiointerface mit dem Dangerous Summierer verbunden und dann geht es über die Main-Ausgänge zurück zum Audiointerface oder – wenn gewünscht – ein anderes Effektgerät, wie einen EQ oder Kompressor – und dann wieder in die DAW.

Bei mir muss sich der 2-BUS-XT gegen meinen SSL SiX Analogmixer behaupten, der von SolidStateLogic ausdrücklich als Summing-Mixer bezeichnet wird. Während ich beim SiX die Channelstrips und den G-Bus Kompressor im Signalweg habe, geht es beim Dangerous nur wahlweise durch die beiden Effekte X-FORMER und COHERENCE.

Die klanglichen Ergebnisse sind sehr unterschiedlich, aber deswegen auch auf eigenartige Weise vergleichbar. Mit extremer Kanaltrennung und hoher Dynamik gibt der Dangerous dem Signal eine fast holografische Räumlichkeit und sehr plastische Darstellung der Elemente im virtuellen Raum. Ganz anders der SSL: sehr transparent, weiträumig und nicht ganz so präzise und mit schlankerem, aber genauerem Bassbereich. Der 2-BUS-XT gibt sich hier leicht angedickt, aber dies immer noch auf sehr hohem Niveau.

Die Aktivierung der Effekte auf dem Dangerous Summierer bzw. dem Channel-EQ und dem G-BUS Kompressor auf dem SSL bringen die beiden Summierer klanglich weiter zusammen. X-FORMER III aktiviert ein regelrechtes Wohlfühlfeuerwerk in Sachen Sättigung und Harmonien. Addiert man dazu noch die Detailwiedergabe und Transparenz durch das COHERENCE Filter, dann hat man ein sehr rundes, modernes Klangbild, das sich in fast allen Musikrichtungen wohlfühlt.

Interessanterweise erreicht man einen sehr ähnlichen Effekt durch den maßvollen Einsatz des Equalizers an den Super Analogue Channels des SiX, verbunden mit einer Prise G-Bus Kompressor.

Bei dem Vergleich ist natürlich zu beachten, dass man beim Dangerous Music Summierer ganze 16 Kanäle mit diesen Möglichkeiten hat, während der SiX je nach Kalkulation bis zu 12 Eingänge hat, die aber sehr unterschiedlich zu „befeuern“ sind. Ein besserer Vergleich in Sachen Inputs (und Preis) wäre hier sicherlich der SSL Big SiX, der ebenfalls für die Summierung geeignet ist.

Ich habe in diesem Test auf Klangbeispiele verzichtet, denn durch das komplexe Verkabeln und das damit verbundene Routing in der DAW wäre ein fairer und reproduzierbarer Klangvergleich kaum möglich gewesen.

Conclusio

Wenn man sich einmal eingehend mit Mixing und Mastering auseinandergesetzt hat und der achtsame Umgang mit den Pegeln in den unterschiedlichsten Bereichen verinnerlicht ist, dann ist analoges Summieren eine tolle Bereicherung für das Portfolio eines Toningenieurs. Wie man im Praxisteil gesehen hat, kann man durch den Einsatz anderer Geräte sehr vergleichbare Ergebnisse erzielen. Dies ist aber in der Regel deutlich umständlicher und nicht so intuitiv zu erreichen, wie mit dem wirklich beeindruckenden Dangerous Music 2-BUS-XT Summierer.

