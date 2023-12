Test: Reloop Turntable Accessoires

Gut gepflegt dreht sich der Plattenspieler umso länger

Reloop Turntable Accessoires – nachdem wir euch in der vergangenen Woche den Reloop Turn7 Plattenspieler vorstellen durften, haben wir gedacht, dass es sich doch ideal eignet, mit der Thematik des Plattenspielers weiterzumachen.

Genau dafür haben wir die verschiedenen Kits von Reloop unter die Lupe genommen und möchten euch diese vorstellen, damit ihr wisst, was euch eventuell für den richtigen Umgang mit dem schwarzen Gold oder der korrekten Einstellung eures Plattenspielers fehlt. Hierbei geht es um die folgenden drei Sets:

Tone Arm & Cartridge Contact Cleaning Set, Turntable Cartridge Mount & Gauge Set und das Professional Vinyl & Stylus Cleaning Set.

Der Umgang mit Plattenspielern sollte immer achtsam sein. Die Betonung liegt auf sollte, gerade im Cluballtag geht es dann meist doch etwas rabiater her und ja, irgendwie verträgt die Technik das meist auch bis zu einem gewissen Grad. Trotzdem schadet es nicht , mit ein wenig Pflege grundlegende Funktionsweisen sicherzustellen. Genau hier kann das Reloop Tone Arm & Cartridge Contact Cleaning Set greifen. Dem Namen folgend bekommt ihr hier also ein Wellnessprodukt für die Kontakte des Tonarms und des Tonabnehmers. Gerade bei älteren Modellen ist dies definitiv mal notwendig, aber eventuell ist es auch etwas für den HiFi-Verliebten, der stets sicherstellen möchte, einen möglichst unverfälschten und präzisen Klang zu erhalten. Im Lieferumfang erhaltet ihr also zu einem Reinigungsflüssigkeit und zum anderen zwei Stäbchen mit zwei verschiedenen Aufsätzen, die in durchsichtigen Röhrchen verstaut werden können.

Einmal gibt es also einen antistatischen Mikrofaser-Pinsel, mit dem ihr jegliche grobe Verschmutzung aus dem Tonarm bekommt und auch gut einmal über die innenliegenden Kontakte gehen könnt. Das Gleiche gilt natürlich auch für die Kontakte des Tonabnehmers. Auch wenn im Idealfall meist ein Tonabnehmer auf dem Tonarm stecken sollte, ist es doch erstaunlich, was sich dort für Kleinstpartikel über die Jahre absetzen können. Bei unseren 25 Jahre alten Technics, von denen wir überzeugt sind, dass diese mal für einige Zeit im Club-/Bar-Einsatz gedient haben, waren wir schon erstaunt, was sich dort angesetzt hatte.

Zudem gibt es aber noch einen „Pinsel“, an dessen oberem Ende jedoch keine Borsten sind, sondern ein Mikrofaser-Reinigungstuch. Auf dieses könnt ihr dann die erwähnte Reinigungsflüssigkeit tröpfeln, um die Kontakte noch einmal gründlicher zu reinigen. Die Reinigungsflüssigkeit besteht dabei aus destilliertem Wassern, Isopropylalkohol und Polyamide sowie Silicon Dioxid und befreit dementsprechend auch jegliches Fett an den Kontakten.

Durch die Transportröhrchen und der generellen Größe kann das Ganze leicht in jedem DJ-Koffer mitgeführt werden. Vor dem nächsten Gig kann man dann mit ein paar Minuten sicherstellen, dass hier alles so läuft und klingt, wie es soll.

Das Reloop Tone Arm & Cartridge Contact Cleaning Set gibt es für einen Preis von 12,80 Euro. Gut und günstig trifft hier also zusammen.

Professional Vinyl & Stylus Cleaning Set – Reloop Turntable Accessoires

Hierbei handelt es sich nicht um ein Wellness-Produkt, um eurem Plattenspieler ein wenig Luxus zu gönnen, nein, das Set ist undiskutabel ein Muss für jeden Vinyl-DJ oder Sammler.

Zum einen erhaltet ihr hierbei zwei Reinigungsflüssigkeiten, einmal für Vinyl und einmal für eure Nadel. Da wir noch eine ziemlich alte Nadel hier hatten, haben wir das Ganze ausprobiert und ja, wir meinen definitiv einen Unterschied zu hören. Wichtig hierbei ist es, die Nadel von hinten nach vorn über den Pinsel mit der Reinigungsflüssigkeit gleiten zu lassen und nicht seitwärts, denn sonst könnte das, was gut gemeint ist, blöde enden, da ihr im schlimmsten Fall eure Nadel verbiegt.

Abseits davon gibt es aber im Lieferumfang des Professional Vinyl & Stylus Cleaning Set noch zwei weitere Gegenstände. Einmal, wie könnte es auch anders sein, erhaltet ihr eine eine Plattenbürste. Diese kann einfach ausgeklappt werden und schon könnt ihr euch um ungewollten Staub auf euren Platten kümmern. Natürlich wird hier nicht das Rad neu erfunden, aber das ist etwas, das in jeden Plattenkoffer muss. Abseits davon gibt es auch noch ein antistatisches Mikrofaser-Reinigungstuch in Kombination mit der Reinigungsflüssigkeit für eure Schallplatten können diese noch besser von bestehendem, festsitzenden Staub befreit werden. Die Bürste und das Tuch könnt ihr also getrost auch in jeden Plattenkoffer packen.

Das Set gibt es für 26,- Euro und wird euch, solang es nicht bei einem Gig verloren geht oder die Bürste an den Falschen ausgeliehen wird, lange im richtigen Umgang mit Schallplatten unterstützen.

Reloop Cartridge Mount & Gauge Set – Reloop Turntable Accessoires

Als letztes möchten wir euch noch das Reloop Cartridge Mount & Gauge Set vorstellen, hiermit stellt ihr sicher, dass die Nadel korrekt ausgerichtet ist und mit dem idealen Gewicht auf der Schallplatte in die Rillen greift.

Das Set kommt in einer sehr ansehnlichen Verpackung, sodass es sich auch im Regal gut macht, wenn es gerade mal nicht gebraucht wird.

In der Verpackung ist ein umfangreicher Inhalt, den wir selbstverständlich mit euch durchgehen werden. Simpel, aber umso wichtiger und gern gesehen fangen wir mit der Wasserwage an. Kreisrund und mit einem Durchmesser von 1,8 cm gibt euch die kleine Wasserwage schnell Informationen darüber, ob der Plattenspieler auch korrekt ausgerichtet ist oder anhand der höhenverstellbaren Füße noch einmal adjustiert werden muss. Denn nur wenn der Plattenspieler in Waage steht, läuft die Nadel auch ohne Probleme in den Rillen des Vinyls. Mit diesem einfachen Umgang stellt ihr also auch sicher, dass sowohl eure Schallplatten als auch eure Tonabnehmer nicht mehr in Anspruch genommen werden als es sein muss und verlängert damit von beiden Komponenten die Lebensdauer. In den letzten Jahren haben wir schon einige Plattenspieler gesehen, die alles andere als geradestanden und waren über so ein kleines Tool in diesen Situationen mehr als dankbar. Mit im Reloop Cartridge Mount & Gauge Set ist auch ein „Taststift-Spurhaltekraft-Messgerät der Skala 5“.

Nachdem wir diesen wunderschönen Namen verdaut haben, erklären wir euch natürlich schnell, was dahintersteckt: Zu den Tonabnehmern findet ihr spätestens mit einer kurzen Internet-Recherche raus, was das empfohlene Auflagegewicht für die Nadel ist. Wir kennen es ja schon, dass wir versuchen, den Tonarm mit angeschlossener Nadel mit dem Gegengewicht am Tonarm auszubalancieren, um so einen Nullpunkt zu bestimmen. Im Anschluss drehen wir dann das Gewicht so weit auf den Tonarm, bis das wir zur gewünschten Auflagekraft kommen. Das Ganze funktioniert auch einigermaßen, aber für alle HiFi-Freunde und alle, die noch einmal die extra Meile mehr gehen möchten, können mit Hilfe des Taststift-Spurhaltekraft-Messgerät schnell bestimmen, mit exakt wieviel Gewicht der Tonabnehmer auf die Schallplatte drückt. Hinter diesem fabulösen Namen steckt eine einfache Waage. Auf die eine Waagschale platziert ihr also die Nadel und auf die andere dementsprechend die Gegengewichte. Im Reloop Cartridge Mount & Gauge Set bekommt ihr Ausgleichsgewichte mit 0,5 g, 0,75 g 1 g, 2 g und 3 g auch genug Gegengewichte, um das jegliche Empfehlungen von Tonabnehmer-Herstellern nachzukommen.

Zusätzlich gibt es noch ein gespiegeltes SME-Ausrichtungswerkzeug. Hiermit könnt ihr sicherstellen, dass ihr den Winkel eures Headshell-Systems perfekt ausrichtet. Auch hierdurch stellt ihr eine geringere Abnutzung von Nadel und Schallplatte sicher und erzielt die beste Qualität in Hinblick auf den Klang eurer Sammlung. Auf der Rückseite des SME-Ausrichtungswerkzeugs findet ihr eine Kurzanleitung, wie ihr das Ganze richtig benutzt. Im Kern ist das relativ simpel.

Das Ausrichtungswerkzeug wird auf den Dorn des Plattenspielers gesetzt und im Anschluss überprüft ihr, ob euer Headshell-System korrekt auf den beiden Fixpunkten „A“ und „B“ aufliegt. Eine ausführliche Beschreibung findet ihr auch in der beiliegenden Bedienungsanleitung. Sollte es notwendig sein, dass ihr den Winkel eures Systems anpasst, liegt dem Reloop Cartridge Mount & Gauge Set auch ein Schraubendreher bei, mit dem ihr schnell notwendige Änderungen durchführen könnt. Abschließend beinhaltet das Set noch eine Pinzette und die gleiche Reinigungsflüssigkeit für Nadeln, wie wir sie euch schon im Professional Vinyl & Stylus Cleaning Set vorgestellt haben.

Das Reloop Cartridge Mount & Gauge Set gibt es für 34,- Euro und eignet sich in unseren Augen genau wie die anderen Sets von Reloop als ideales Geschenk für den Platten-DJ in eurem Bekanntenkreis.

Wir hoffen, dass euch dieser Artikel die Produkte ein wenig näher gebracht hat und ihr somit unnötigem Verschleiß vorbeugen könnt und gleichzeitig das bestmögliche Hörerlebnis sicherstellt.