House Music & Deep House 11.2023 – neue elektronische Releases

Mit der richtigen Musik durch den Herbst

Ein weiterer Monat ist vorbei und um den kalten Temperaturen zu trotzen, stellen wir euch hier unsere favorisierten neuen Veröffentlichungen im Bereich House Music und Deep House vor. Wenn es draußen frisch ist, muss man sich halt warme Gedanken machen und was hilft da besser als die richtige Musik? Dahingehend möchten wir gar nicht weit ausholen, sondern direkt mit der ersten Release starten, die es uns angetan hat.

Set You Free – Fritz Kalkbrenner – Nasua Music

Starten wir doch einmal ganz locker in den Monatsrückblick. Wer eignet sich da besser als Fritz Kalkbrenner? Mit der neusten Release “Set You Free” geht das Abschalten aus dem Arbeitsalltag doch spielend leicht. Nicht nur die Stimme von Fritz geleitet einen dabei in den Feierabend, sondern die ganze Nummer ist einfach nur rund. Locker und luftig musste dieser Song natürlich mit bei unseren Redaktionspicks gelistet werden. Hiermit kann man jeden Abend auf dem Dancefloor gut starten.

EST – Tourist – Monday Records

Gediegen, aber druckvoller und melancholischer geht es mit „EST“ von Tourist weiter. Angefangen mit seichten Pad-Sounds und zurückhaltenden, aber druckvollen Drums baut sich der Song auf, bis sich die Vocal-Fetzen und Phrasen steigern und dann abfallen, um Platz für die Haupt-Vocals zu machen. Ab 2:00 werden wir dann mit einem Drop belohnt und dieser schließt druckvoll an das melancholische Thema des Songs an. Uns persönlich hat der Song seit Release nicht losgelassen.

E-Soul – Darius Syrossian, Jena – Defected Records

Nicht mehr so melancholisch, aber definitiv locker geht es bei unseren Redaktionspicks mit der neuen Single von Darius Syrossian und Jena weiter. Mit „E-Soul“ bekommen wir anfangs schöne E-Piano-Akkorde und die tolle Stimme von Jena zu hören. Sobald die House-Drums Einzug halten, bekommt der ganze Song einen schönen Groove und wir lieben wie immer die Akzente, die durch die Snare-Hits gesetzt werden. Damit aber nicht genug, gibt es ab 1:00 Minute eine schöne Bassline, die den Song mit passenden Variationen gelungen abrundet und mit dem Synths ab 1:30 nimmt die Release nur noch mehr Fahrt auf. Für uns passt der Song in fast jedes House-Set.

The Night Is Young – Ed Case, Oggie – Motive Records – House Music von Feinsten

Perfekt zum Anfang eines Sets eignet sich die Release von Ed Case mit Oggie. „The Night Is Young“ trifft dahingehend ja schon mal den Nagel auf den Kopf. Akzentuiert gespielte E-Piano-Akkorde mit einer leicht schleppenden Bassline werden durch die Vocals perfekt hervorgehoben und die teils einsetzenden Strings unterstreichen das Ganze wortwörtlich genau richtig. Wieder eine House-Music-Release, bei der man einfach mal die Augen zumachen kann und sich den Sommer herbeiwünschen darf.

Fantasy Girl – Cody Currie – Lucas Records

Mit “Fantasy Girl” bekommen wir einen gute Laune-Garanten. Klassischer Filter-House mit leichten Stutter-Effekten bei den Vocals und einer groovigen Bassline, sind genau das, was uns gefällt. Mit den lockeren House-Drums wird auch alles richtig gemacht und wir finden diese Nummer kann man in Dauerschleife laufen lassen. Genau das haben wir im seit der Release auch gemacht. Das Arrangement bleibt trotz der wenigen Elemente erstaunlich frisch und wieder einmal werden wir daran erinnert, dass simpel noch lange nicht einfach ist. Wir hoffen, dass der Song euch auch ein leichtes Lächeln auf die Lippen zaubert und ihr, genau wie wir, anfangt mitzugrooven.

Love Lifting – Huxley – Shall Not Fade LTD – so mögen wir House Music

Huxley ist zurück und mit seiner neuen EP „Back To The Jams, Vol. 1“ wird wieder gezeigt, wie sich gute Musik anhören kann. Uns gefällt „Love Lifting“ außerordentlich gut, da wir uns von der ersten Sekunde an in den Synthesizer-Sound verliebt haben. Die Piano-Melodie und Bassline verleihen dem Ganzen aber trotz des seichten Synthesizer-Sounds noch genügend Druck, sodass wir diesen Song auch auf jedem Dancefloor sehen. Wer kann da das Bein schon stillhalten, wenn es so groovt? Wir jedenfalls können das definitiv nicht und mussten den Song, aber die Release im Ganzen hier bei den Redaktionspicks für House-Music und Deep-House mit vorstellen.

Synchrony – Tour-Maubourg, Carlo – Aterral

Ganz locker schmiegt sich auch „Synchrony“ von Tour-Maubourg und Carlo in unsere Liste an Redaktionspicks. Wer auf verträumte Synthesizer-Klänge steht, wird hier definitiv fündig. Luftig leicht setzt sich dieser Titel von den anderen ab, aber unerwähnt konnten wir ihn keinesfalls lassen. Einfach mal die Seele baumeln muss ja schließlich auch sein, oder?

Believe – Demuja – House Music der besonderen Art

Demuja mögen wir immer gern und die neue Release ist dabei keine Ausnahme. Mit „Believe“ kommen wir gut in Fahrt, angenehmes Tempo und die Stabs funktionieren in dem etwas schnelleren Kontext der Release wunderbar. Natürlich darf aber eine Acid-Line nicht fehlen! Untermalt von Synthesizer-Pads schmiegt diese sich aber verhältnismäßig seicht in den Mix und uns gefällt das extrem gut.

Wir hoffen, ihr habt hier den ein oder anderen Song gehört, der es auch in eure Playlists und DJ-Sets schafft. Gerne könnt ihr in den Kommentaren eure Highlights des Monats posten, denn wir sind wie immer auch gespannt, welche Releases es euch angetan haben.