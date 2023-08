HOUSE MUSIC & DEEP HOUSE 07.2023 – NEUE ELEKTRONISCHE RELEASES

Diese Songs waren bei uns im Juli in Rotation

Schon wieder ist ein Monat um und auch im Juli gab es grandiose Veröffentlichung im Bereich von House Music und Deep House. Dahingehend möchten wir euch wie immer eine kleine Auswahl von Songs präsentieren, die uns besonders aufgefallen sind.

ANZEIGE

House Music & Deep House – diese Releases gab es im Juli

Natürlich hoffen wir, bei euch auf Gehör zu treffen und freuen uns, wenn ihr auch den einen oder anderen Songs aus dem letzten Monat in die Kommentare schreibt, der euch begleitet hat. Ohne viele Vorworte wollen wir auch direkt mit der ersten Release anfangen.

Klicken Sie auf den unteren Button, um den Inhalt von Spotify zu laden. Inhalt laden

DJ Koze, Sophia Kennedy – Wespennest – Pampa Records

Mit „Wespennest“ zeigt DJ Koze mal wieder, wieso man gerade im Sommer nicht ohne ihn kann, verspielte Synthesizermelodien mit einem wunderschönen Vocal von Sophia Kennedy unterlegt mit leichten, aber doch druckvollen Drums. Für warme Tage doch genau das Richtige, gefühlvoll, aber nicht zu melancholisch.

Klicken Sie auf den unteren Button, um den Inhalt von Spotify zu laden. Inhalt laden

Havoc & Lawn – Talk – Nervous Records

Ja wie ihr merkt, ist Nervous Records oft bei uns vertreten, aber kann einem das bei so einem smoothen Song verübeln? „Talk“ von Havoc und Lawn hat alles, was wir brauchen. Ein klassischer House Groove, ein eingängiges Vocal und eine lockere Bassline. Eine passende House Music Release für ein Label wie Nervous Records.

Klicken Sie auf den unteren Button, um den Inhalt von Spotify zu laden. Inhalt laden

Theos – Good Old Rax – Surge Recordings

Theos ist wieder da und seine neue EP „The Rise“ ist vollgespickt mit Songs, die uns begeistern. Immer groovy, immer harmonisch und immer mit dem gewissen etwas sind die Titel gespickt. Spätestens wenn bei 02:58 endlich die E-Piano Akkorde einsetzen, wissen wir, wohin die Reise geht. Wer den Titel mag, sollte auch auf jeden Fall in den Track „Collective Paranoia“ auf der EP reinhören.

Klicken Sie auf den unteren Button, um den Inhalt von Spotify zu laden. Inhalt laden

ANZEIGE

Daisuke Miyamoto – Play Music – Spa In Disco

Locker, luftig, leicht haben wir mit “Play Music“ eine wunderbare House Music Release, um jeden Abend gebührend einzuläuten. Eine wunderbar rund klingende Bassline, gespickt mit lauter klassischen House- und Disco-Elementen komplimentiert den Song grandios.

Klicken Sie auf den unteren Button, um den Inhalt von Spotify zu laden. Inhalt laden

Supershy feat. Roberta Flack – Feel Like Makin’ Love Beyond The Groove – klassische House Music

Mit “Feel Like Makin’ Love” bekommen wir eine wunderschöne House Release von Tom Mischs Alias. E-Piano-Phrasen, seichte Gitarrenriffs und die zauberhafte Stimme von Roberta Flack ergeben hier eine entspannte und dennoch, gerade durch die Bassline, groovy Nummer, die bei dieser Liste aus dem Juli 2023 einfach nicht fehlen darf.

Klicken Sie auf den unteren Button, um den Inhalt von Spotify zu laden. Inhalt laden

MPH, Lauren L’aimant – Crash & Burn – MPH

Was mit einem seichten Vocal von Lauren L’aimant anfängt, entwickelt sich rasant weiter und wer denkt, dass die 4/4 Kick das höchste der Gefühle ist, sollte noch einen Moment abwarten. Zwar keine House Music, aber eine Release, die bei uns in Dauerschleife läuft und die wir euch auf keinen Fall vorenthalten wollten.

Klicken Sie auf den unteren Button, um den Inhalt von Spotify zu laden. Inhalt laden

Paul Kalkbrenner – Schwer – Paul Kalkbrenner Musik

Paule ist zurück und das ist gut so! Wir mussten selbst nachgucken und waren überrascht, dass die letzte Release mit „Si Soy Fuego“ schon zwei Jahre her ist. Umso schöner ist es, dass es jetzt wieder was Neues auf die Ohren gibt und ja, mit „Schwer“ gibt es ordentlichen Sound aus den Boxen. Simpel, aber drückend, wild, aber dennoch strukturiert und natürlich mit dem bekannten Kalkbrenner-Sound. Außerdem gibt es, wie leider sonst zu selten, zu dieser Nummer sogar ein eigenes Musikvideo.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Klicken Sie auf den unteren Button, um den Inhalt von Spotify zu laden. Inhalt laden

Hot Since 82 – Atomic Sun – Knee Deep In Sound

Klassischer Sound von Hot Since 82, wie man ihn kennt und liebt. Rollende Synthesizer, klare Drums und sphärische Pads. Dieser Song nimmt einen auf jeden Fall auf eine kleine, aber sehr schöne Reise mit.

Klicken Sie auf den unteren Button, um den Inhalt von Spotify zu laden. Inhalt laden

Jimmy DoGood, The Bamboos – Keep Me In Mind – A Positiva – klassische House Music

Klassische House Music mit ein paar neuzeitigen Snare-Rolls und wundervollen Vocals von „The Bamboos“. Damit ist „Keep Me In Mind“ genau das Richtige für den Dancefloor. Der Breakbeat vor dem Drop hat es uns bei dieser Nummer besonders angetan.

Klicken Sie auf den unteren Button, um den Inhalt von Spotify zu laden. Inhalt laden

Risk Assessment – Power – Stereo:Type – House Music wie wir sie mögen

Mit “Power” stellt Risk Assesment eine schöne House Release vor, gespickt von lockeren Piano-Chords, klassischen House-Drums und einem schönen Subbass. Power hat die ganze Nummer definitiv und fügt sich gut in jedes Set, egal ob früher oder später am Abend, tanzen kann man hier ohne Frage. Wir kriegen nie genug von diesen jackin‘ House Beats.

Das war es auch schon wieder mit unserer kleinen Liste an Releases aus dem letzten Monat. Wir hoffen, dass ein paar Songs dabei sind, die ihr in eure Rotation aufnehmt. Bis zum nächsten Mal!