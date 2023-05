DJ-Redaktionspicks: Die besten Releases vom April 2023

Was hat der April denn alles hervorgebracht?

Ein neuer Monat bricht an und wir möchten mal wieder die Releases vom April 2023 rekapitulieren, denn auch in den letzten Wochen ist grandiose Musik veröffentlich worden.

ANZEIGE

Also genug der Worte und mehr von der Musik:

Releases im April 2023

Take Your Time (Do It Right) – Tensnake, Teira – Kontor Records

Klicken Sie auf den unteren Button, um den Inhalt von Spotify zu laden. Inhalt laden

Locker und luftig kommt dieser Song aktuell genau richtig. Die langsam steigenden Temperaturen geben Hoffnung auf Sommer und wir finden dieses Release unterstützt genau dieses Gefühl. Schönes Vocal, angenehme Gitarren und ein entspannter Housebeat. Uns gefällt es!

Dark Sun – Hidden Empire – Stil vor Talent eines der Releases im April 2023

Klicken Sie auf den unteren Button, um den Inhalt von Spotify zu laden. Inhalt laden

Von den ersten Sekunden an irgendwie elektrisierend. Klar strukturierte Drums, ein schönes E-Piano und eine rollende Bassline. Alles wirkt aufgräumt, aber dennoch hat der Song Seele und Emotion. Ein wenig verspielt geht es im Break zu und ist damit ein gelungener Kontrast zum Rest des Songs. Geile Nummer!

I Could – Open Up Mix – Pretty Girl – Steel City Dance Discs

Klicken Sie auf den unteren Button, um den Inhalt von Spotify zu laden. Inhalt laden

Ein schönes Vocal ist immer eine gute Sache, wenn wir hier aber noch neben zurückhhaltenden Synthesizerklängen einen streng marschierenden Breakbeat erhalten, sind wir mehr als glücklich. Irgendwie entspannt, aber dennoch hat die Nummer den nötigen Zug.

ANZEIGE

The One – Ross from Friends – Scarlet Tiger

Klicken Sie auf den unteren Button, um den Inhalt von Spotify zu laden. Inhalt laden

Bei unserer Auswahl darf dieser Song nicht fehlen! Mit The One hat Ross from Friends wieder einmal einen Song mit ordentlichem Zug, coolen Vocalfetzen und interessanten Drums an den Start gebracht, mit einem Break, der uns besonders gut gefällt.

Strings For Life – Oliver Dollar – Rekids mit bei den Releases im April 2023

Klicken Sie auf den unteren Button, um den Inhalt von Spotify zu laden. Inhalt laden

Wie der Titel es schon beschreibt, haben wir hier wunderschöne Strings auf einem lässigen Housebeat. Augen zu und einfach mal genießen. Natürlich muss so ein Song bei unseren Releases vom April 2023 erwähnt werden!

Cash (Dan Shake Remix) – Cody Currie – Toy Tonics

Klicken Sie auf den unteren Button, um den Inhalt von Spotify zu laden. Inhalt laden

Bei diesem Song gibt es einfach schönen, klassischen House. Das Piano zaubert eine fantastische Melodie und wir haben klassische House-Drums, die für ordentlich Groove in diesem Titel sorgen. Perfekt fürs Wochenende.

Mend It (Stimming Remix) – Lazarusman, Fka Mash – Connaisseur Recordings

Klicken Sie auf den unteren Button, um den Inhalt von Spotify zu laden. Inhalt laden

Mit dem Mend It Remix bringen Lazarusman, Fka Cash und Stimming einen deepen und hypnotisierenden Track, der einen ganz in den Bann dunkler Stabs, melodischer Hintergrundsphären und einem ebenso hypnotischen als auch intensivem Vocal zieht. Ganz besonders gefallen uns hier der Druck und die Wärme des Songs – ganz à la Stimming.

Sommerlicher Vorgeschmack bei den Releases vom April 2023

It Won’t Do (MAFRO Remix) – Mild Minds – Foreign Family Collective

Klicken Sie auf den unteren Button, um den Inhalt von Spotify zu laden. Inhalt laden

Schnelle House-Drums, ein gechopptes Vocal und rhythmische Keys: Wirklich mehr braucht es für It Won’t Do nicht, um richtig ins Ohr zu gehen. Der Remix lädt zum Tanzen ein und verspricht schon im April Sommergefühle.

Real – Blimp, Good Luck – 797 Records

Klicken Sie auf den unteren Button, um den Inhalt von Spotify zu laden. Inhalt laden

Eine prägnante Bassline, knackige House-Drums inklusive Off-HiHat und ein Vocal sind schon immer ein gutes Rezept für den Dancefloor gewesen. Mit dem Release im April von Blimp und Good Luck gelingt dies wieder mit einem ganz eignen Groove.

Perfect Life – Sense, Lawrence Hart – Attack Decay Sweet Release

Klicken Sie auf den unteren Button, um den Inhalt von Spotify zu laden. Inhalt laden

Mit Perfect Life landen Sense und Lawrence Hart unserer Meinung nach ein richtiges Brett. Der Song startet mit einem treibenden Breakbeat, der sich im Laufe des Songs zu Four-to-the-floor-Drums entwickelt und einen durch den wummernden Bass, die melodischen Pads und Vocals nicht mehr loslässt.

Wir hoffen, dass euch unsere kleine Auswahl an Releases vom April 2023 gefallen hat.

Wenn ihr noch schöne Songs gefunden habt, postet diese gerne in den Kommentaren. Wir freuen uns immer darüber, etwas Neues zu hören.