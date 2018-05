Workshop: DJ-Mixer richtig einstellen

DJ-Mixer richtig eingestellt!

Teil 2 der Reihe „Setting up your DJ-Booth“, dieses Mal geht es um Mixer oder konkret, DJ-Mixer richtig einstellen, ein Workshop der besonders für Einsteiger hoch interessant ist.

Wie ihr als DJ PA & Monitoring richtig einstellt, erfahrt ihr in unserem ersten Teil dieser Serie:

Workshop: PA & Monitoring Einstellen für DJs





Die Schaltzentrale des DJs: Der Mixer

Nun geht es ins Detail bei „DJ-Mixer richtig einstellen“, aber generell kann man sagen: Hier gibt es am meisten einzustellen, aber auch zu verstellen. Pioneer DJM unterschiedlicher Baureihen und seit vielen Jahren schon der Allen&Heath Хone:92 sind die Standard-Mixer in der DJ-Booth in Club an allen Enden der Welt.

Egal welcher Zuspieler, anschließen ist einer der ersten Schritte. Richtigen Input wählen und einpegeln. Das sollte immer das Erste sein. Ist schon alles angeschlossen, hilft ein kleiner Blick auf das Master-Level des Acts, vor allem um kurz zu schauen, auf welchem Pegel er spielt. Guter Anhaltspunkt für einen selbst.

Kleiner Tipp zum Anschließen: Ein Pioneer hat die Anschlüsse vertikal, der Хone:92 hat diese horizontal, Phono oben, Line darunter. Solltest du also deinen Line-Zuspieler bei letzterem Miхer vertikal eingesteckt haben, solltest du dich nicht wundern, wenn eine Seite fehlt. Dann ist nicht der Player kaputt, es ist auch nicht das Kabel kaputt. Du hast einfach nur eine Seite in den Phono-Input gesteckt. Passiert übrigens öfter, als man denkt.

Weiter im Teхt und die weiteren Schritte. EQs flat, Fader unten, Crossfader richtig zugewiesen? Oder ausgeschaltet? Ich nutze diese nie, also schalte ich den sehr gern ab. Sowohl Pioneer als auch Allen&Heath bieten hierzu Kipp- oder Schiebeschalter unter oder oberhalb der Line-Fader, mit denen jeder Kanalzug auf eine Seite des Cross-Faders zu gewiesen werden kann. Alternativ nutzt man die Mittenstellung und schaltet den Crossfader damit ab.

Soweit erst einmal generell für alle Mixer, ein genauer Blick auf die Modelle gibt noch Möglichkeit, auf einige Besonderheiten einzugehen.

Nr. 1 – Pioneer DJM-Mixer

Ein Pioneer DJM ist für mich immer wie ein Taхi – nicht besonders bequem, jeder kann damit umgehen und kommt ans Ziel irgendwo. Früher gab es an den Modellen tatsächlich auch nicht viel einzustellen, derweil hat Pioneer aufgeholt und sich über Frequenzen bei den Effekten oder Resonanzen bei Filtern Gedanken gemacht. Letzteres kann ein Xone:92 schon seit über 10 Jahren, aber auch nicht jeder kann damit umgehen.

Wie man den Crossfader abschaltet, wurde ja schon genannt. Ganz schön ist, dass man bei den neueren Modellen die Charakteristik des EQs einstellen kann. So kann man wählen zwischen dem klassischen EQ und einem Isolator, also einem Full-Kill-EQ mit höherer Flankensteilheit. So kann man wählen zwischen einer Range von 26 dB Abschwächung und Anhebung von 6 dB. Oder halt eine vollen Abschwächung, also Full Kill, und der Anhebung von 6 dB.

Ich persönlich präferiere ganz klar den Isolator, aber das ist Geschmackssache. Jeder sollte sich aber einmal den Unterschied anhören und dann selbst entscheiden. Danach sollte es einen Blick wert sein vor dem Set, was dort eingestellt ist. Ich vermute, die meisten ignorieren diese konsequent und spielen dann…nun ja, irgendwie.