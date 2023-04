DJ-Redaktionspicks: Die besten Releases im März 2023

Richtig gute Tracks, danke dafür.

Mein Favorit: NMW – Theos, El Rod – Shall Not Fade LTD

Cool fand ich, dass ich ZUERST vorgehört und DANN den Text gelesen habe,

denn es ist eingetreten, was Ihr dazu geschrieben hattet:

„… sodass man sich am Ende nur noch schwer im Stuhl halten kann.“

Und genau das ist passiert!

Aufgestanden und Dancing! :-)