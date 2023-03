DJ-Redaktionspicks: Die besten Releases im Februar 2023

Was hat der letzte Monat alles hervorgebracht?

Nachdem wir euch unsere Lieblings-Releases im Januar präsentiert hatten, geht es jetzt munter mit tollen Releases im Februar 2023 weiter.

Vorab möchten wir uns für das Feedback bedanken! Da wir leider nicht alle Releases auf Bandcamp finden konnten, Spotify über eine angenehme Vorhörfunktion unabhängig von einem laufenden Abonnement verfügt und wir die einzelnen Songs gut einbinden können, bleiben wir vorerst weiterhin bei der Spotify-Einbindung.

Wer sich die Songs kaufen möchte, dem möchten wir natürlich Bandcamp ans Herz legen. Dort erhalten die Künstler anteilig das Meiste vom ausgegebenen Betrag und so könnt ihr die Musiker am besten unterstützen.

Jetzt wollen wir aber direkt reinstarten in die Releases im Februar 2023.

Blossems Van Voorn – Sven Tasnadi – Headfire International

Dieser Song ist ein einziger Ritt über die gesamten guten sieben Minuten. Was leicht und verspielt mit einem schönen Arp anfängt, entwickelt sich zu einem mitreisenden Lead, der uns vollends in den Bann zieht.

The Beats and The Beat – Sound Support – Simple Records / AUS Music

Eine schöne Harmonie, eine scharfe HiHat und eine dreckige Snare verbinden perfekt die Elemente, die wir in der elektronischen Musik lieben. Simpel, aber dennoch vielseitig mussten wir diesen Song mit zu den Releases im Februar 2023 nehmen.

Be Happy – Daniel Steinberg – Arms & Legs

Ein Titel, dem wir gar nichts hinzufügen können. Hier wippt man direkt mit und wünscht sich gutes Wetter und Wochenende. Neben schön groovingen House-Drums, einer warm-klingenden Chord-Progression, holt uns das Vocal einfach nur ab.

Blue – Zac Samuel

Mit einer schön deepen Nummer geht es bei den Releases im Februar 2023 weiter. Geprägt vom Steel-Drum-Sound ist Blue von Zac Samuel ein wunderschöner Song, bei dem die Gedanken driften können.

Don’t Think Twince (Ash Lauryn Remix) – Sam Ruffilio & Ash Lauryn – Toy Tonics

Verspielt, groovy und sexy ist dieser Song perfekt, um in den Feierabend zu starten. Eine wunderbare Bassline wird unterstützt von warmen Pads und einem Vocal, das zum Mitwippen animiert.

Never Get Enough – Katermurr – theBasement Discos

Clublastiger geht es weiter mit Never Get Enough von Katermurr. Passend für den Dancefloor lädt der Song mit seinem Sample-Feeling und den klassischen Disco-House Drums zum Tanzen ein. Hiermit kann man gefühlt nichts falsch machen und gute Laune ist fast schon garantiert.

Sunsleeper – Barry Can’t Swim – Ninja Tune

Fremd und zugleich vertraut wirkt dieser Song mit seiner Piano-Melodie und dem mitreisenden Vocal. Die Spannung lässt uns bei dieser Release im Februar 2023 nicht los und wir hören den Song in Dauerschleife.

Red Moon – aname – Odd One Out

Ein weiterer Song, der es uns angetan hat. Dieser Song ist emotional und mitreißend, das Arpeggio lässt einen von Anfang an nicht mehr los und jeder Drop versprüht Extase.

Altura – Colau – Lisztomania Records

Zurückhaltend, aber treibend zugleich hat uns dieser Song in den Bann gezogen. Eine schöne Melodie, ein anhaltender Groove und Stabs zum richtigen Zeitpunkt lassen einen durchgehend mitwippen.

What Kind Of Live – Discosteps – Glasgow Underground Music

Mit dem letzten Song, den wir bei den Releases im Februar 2023 aufzählen, haben wir euch einen schönen Song rausgesucht, dessen Vocal hypnotisierend mit der Bassline und den klassischen House-Drums zusammen spielt.

Wir hoffen, dass euch unsere Auswahl genauso gut wie uns gefällt. Dabei würden wir uns freuen, wenn ihr ein paar eurer Favoriten in die Kommentare setzt.