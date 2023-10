House Music & Deep House 09.2023 – neue elektronische Releases

Diese Songs haben unseren September geprägt

Nach einem erstaunlich sonnigen September in unseren Breitengeraden starten wir natürlich nicht ohne Weiteres in den Herbst, ohne euch vorher die neusten House Music und Deep House Releases aus dem vergangenen Monat vorzustellen.

Diese Titel liefen bei uns auf Dauerschleife und eventuell ist ja auch für euch etwas dabei. Wie immer freuen wir uns, falls ihr Titel in den Kommentaren vorstellt, die euch im September besonders aufgefallen sind. Ohne weitere Worte starten wir jetzt aber direkt in die erste Release.

House Music und Deep House – das gab’s im September

Adana Twins – Mirage – TAU – Deep House

Die Adana Twins sind mal wieder zurück und der neuste Song „Mirage“ hat es uns angetan. Über gute neun Minuten werden wir hier wieder mal abgeholt und zur Extase mitgenommen. Eindringende Melodie, treibende Drums und ein gut gelungener Breakdown, aus dem der Song wieder vollends durchstartet, sind genau das, was uns gefällt. Eine runde Nummer durch und durch, die auf den meisten Dancefloors ankommen wird.

Kölsch – An Amazing – Kompakt

Kölsch präsentiert mit seiner neuen Single „An Amazing“ ein durchweg treibendes Stück an Musik. Der Breaktbeat hat es uns natürlich sofort angetan, aber der rollende Synthesizer bringt den Titel echt nach vorne. Uns hat der Titel gecatcht und wir freuen uns schon darauf, diesen Song bei unseren nächsten Gigs zu spielen.

Mall Grab – Foxes – Mall Grab

„Foxes“ ist der Titel der neusten Release von einem unserer Lieblingsproduzenten und gerade in Kontrast zu der angesprochenen Release von Kölsch finden wir es immer wieder spannend, wie unterschiedlich die Energie von Songs sein kann, trotz ähnlicher Drum-Strukturen. Auch hier haben wir einen Breakbeat, aber der Titel wirkt in sich ruhiger. Uns zieht er vollends in den Bann und wir lieben die gefühlt leichten Synthesizer-Noten, die sich über die Vocals legen. Emotional und schön ist dieser Track passend, um den Herbst einzuläuten

Stimming – People Do – Awesome Soundwave

Mit “People Do” haben wir nach „Golden Tree“ schon die zweite Veröffentlichung auf dem Label Awesome Soundwave. Dieses Label fokussiert sich auf die Veröffentlichung von Live-Set-Künstlern und ist allein für den bisherigen Katalog definitiv die Zeit wert, mal in bisherige Releases reinzuhören.

Ja, es ist kein Geheimnis, dass wir seit „A Song For Isabelle“ und „Melodica“ absolute Fans sind und enttäuscht wird auch bei der neusten Release von Stimming niemand. Individuell und nie stehen geblieben entwickelt sich der Sound also auch hier weiter. Reinhören lohnt sich!

Superlover – Can’t Get Enough – Superlover Music – House Music

Natürlich darf es nicht an schöner, klassischer House Music bei unseren Redaktionspicks fehlen und selbstverständlich gab es davon auch einiges im September. Ein Song, der uns dabei besonders im Ohr hängen geblieben ist, ist „Can’t Get Enough“, neben einer schönen Streicherpartie, klassischen House-Drums haben wir ein seidenweiches Vocal, welches neben der Piano-Chords dem Song den perfekten Schliff gibt. Kurzum, auch wir können nicht genug von dem Titel bekommen.

Adriatique, WhoMadeWho – Miracle – Rose Avenue – Deep House

Deep House vom Allerfeinsten gibt es mit der neuen Veröffentlichung von Adriatique und WhoMadeWho. Mit „Miracle“ bekommen wir einen hypnotisierenden, druckvollen und wunderschönen Titel, der bei uns gefühlt durchgehend lief. Der Arp treibt den Song genau so stark, wie das Vocal ihn trägt, uns gefällt es einfach nur wahnsinnig gut. Ein Song, der gerade zum Ende einer Partynacht alle Gäste mit einem Lächeln nach Hause schicken sollte.

DJ Shadow – You Played Me – Reconstruction Productions, Inc., under exclusive license to Mass Appeal Records

Ja zugegeben, weder House Music noch Deep House, aber wenn DJ Shadow eine Release veröffentlicht, dann müssen wir das doch erwähnen, oder?

Gerade wenn es noch so ein Song ist! Hier gefällt uns alles von A bis Z, die donnernden Drums, der runde Bass und natürlich die Synthesizer-Stabs. Das Vocal möchten wir natürlich auch nicht unbeachtet lassen, alles passt zusammen und der Song ist für uns ein absolutes „Mustlisten“.

Amine Edge & DANCE, Pershard Owens – It Was – Hot Creations – House Music

Eine weitere wirklich schöne Veröffentlichung ist “It Was”. Die Piano-Akkorde nehmen uns von Anfang an direkt mit und wir lieben den Subbass bei diesem Song. Eine schöne House-Ballade, vorgetragen von Pershard Owens, und wir haben eine mehr als gelungene Veröffentlichung, die wir absolut in unserer Repertoire aufnehmen werden.

Melon Bomb – Time To Get Down – theBasement Disco – House Music

House Music, die zum Tanzen einlädt. Mit „Time To Get Down“ bekommt man doch Lust aufs Wochenende und sich endlich mal aus dem Schreibtischstuhl zu erheben. Schöne Piano-Stabs, oldschool House-Drums und ein knackiges Arrangement machten den Song zu einer Veröffentlichung, die wir in der Rotation gehört haben.

Das war es auch schon wieder mit ein paar der Releases, die sich für uns im September herauskristallisiert haben. Wir hoffen, dass auch der ein oder andere Song für euch dabei war.