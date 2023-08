Report: Streaming-Dienste in der DJ-Booth

Gut oder schlecht? Sind Streaming-Dienste bei DJs gekommen um zu bleiben?

Streaming-Dienste sind die aktuellste Entwicklung in der Art und Weise, wie Musik konsumiert wird und wie wir wissen, hat sich die Welt der Musikindustrie stetig verändert. Von der Schallplatte über die Kassette, zur CD bis hin zu verschiedenen digitalen Dateien. Mittlerweile sprechen wir über Dateien, die nicht mal mehr auf dem Endgerät gespeichert werden müssen, sondern durch die Verbindung zum Internet gestreamt werden. Auch wenn die Schallplatte ein absolutes Revival feiert und mittlerweile mehr Vinyl als CDs verkauft werden, ist es klar, dass die digitalen Formate den Markt dominieren.

Die Formate in der DJ-Welt

Diese Entwicklung haben wir natürlich nicht nur bei den normalen Konsumenten gesehen, sondern auch die DJs haben die Trends der Medien mitgemacht. Gut, zwar wurde die Kassette eher außen vor gelassen, wobei es findige Künstler gibt, die auch mit Reel to Reel Bändern auflegen, wie dieses Video von Kerri Chandler zeigt.

Nach der Schallplatte und den CDs ist mit den Innovationen der letzten Jahre vor allem eins in DJ-Booth gesehen worden: USB-Sticks. Klein, handlich und mit einer Menge Speicherplatz ermöglichen diese den DJs, ganze Mediatheken in der Hosentasche zu transportieren. Da aber seit nun fast einem Jahrzehnt Streaming-Dienste immer mehr in den Fokus rücken, war es wahrscheinlich nur eine Frage der Zeit, bis auch DJs diese nutzen können.

Streaming-Dienste mit Millionen von Songs

Doch welche Vor- und Nachteile hat diese Entwicklung eigentlich? Zunächst muss man einfach darüber reden, dass mehr Musik zur Verfügung steht, als man in irgendeiner Art und Weise konsumieren kann. Millionen von Tracks per Tap auf dem Smartphone und eine unfassbar große Anzahl an Playlists lassen einen oft den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen.

Gerade für Anfänger, die sich für das Auflegen interessieren, kann dies überfordernd wirken. Aber mit den richtigen Parametern kann man dennoch gut durch den Dschungel an Songs navigieren. Anbieter wie Beatport ermöglichen es den Katalog nach Labels zu durchsuchen, um so einen kohärenten Sound zu finden.

Gleichermaßen ist es einfach angenehm, relativ einfach die gesamte Veröffentlichungshistorie eines Künstlers durchzuhören.

Gerade Spotify hat einen unfassbar guten Algorithmus, um ähnliche Songs vorzuschlagen. Aber hat das noch mit dem Platten diggen aus dem Record Shop um die Ecke zu tun?

Es ist anders und zeigt mal wieder einen Wandel in der Industrie. Ein gut geführter Plattenladen trifft ja schlussendlich eine Vorselektion an Songs, die den Kunden präsentiert wird. Natürlich kann man hier sagen, dass wenn die richtigen Menschen den Einkauf des Plattenladens leiten, hier bessere und passendere Schallplatten bereitgestellt werden, als das eine K.I. macht.

Aber auch hier wird zum Teil auch auf das Kaufverhalten, auf Labels und etablierte Künstler geschaut. Relevante Alben gibt es schließlich nicht ohne Grund immer wieder als heiß erwarteten Repress.

In einer viel größeren Dimension passiert eine gewisse Vorselektion also auch. Das kann für Anfänger also auch ein Vorteil sein.

Tagesaktuelle Musik mit Streaming-Diensten einfacher als je zu vor

Zudem haben wir hier die Möglichkeit, tagesaktuelle Musik ohne Ende zu konsumieren und immer am Zahn der Zeit zu bleiben. Gleichzeitig können wir auch problemlos eine Vielzahl an Musik aus vergangenen Dekaden finden.

Ein klarer Vorteil für alle beteiligen sollten doch die Kosten sein – oder? Bis auf den Künstler, der bei den meisten Streaming-Diensten weniger als einen Cent pro Play bekommt, stimmt das wohl.

Für den Konsumenten, zu denen in diesem Fall auch DJs gehören, sind die niedrigen Kosten dankbar. Gerade für Anfänger ist es ein Segen, nicht noch neben dem Equipment wie heutzutage DJ-Controller, passenden Kopfhörern und zumindest einer Stereoanlage, wenn nicht schon passenden Boxen, nicht noch Hunderte von Euros auszugeben, nur damit man endlich mal Auflegen kann.

Ein weiterer unbestreitbarer Vorteil von Streaming-Diensten für DJs ist, dass sehr einfach experimentiert werden kann. Die Möglichkeit durch die Einbindung neben der Musik, die man sonst immer spielt, auch mal komplett andere Genres mit in seinen Mix aufzunehmen, war noch nie einfacher. Genau das kann doch für erfrischende Momente auf der Bühne sorgen und darum geht es uns DJs doch. Das zu spielen, was alle spielen, ist doch langweilig, aber vermeidliche Grenzen zu überschreiten, um etwas Neues zu schaffen, darum sollte es doch gehen.

Mit den Stem-Funktionen, die gerade von Serato DJ Pro wirklich gut klingen, können hier die verrücktesten Mash-up- und Remixideen entstehen. Basslines aus den 80ern, gepaart mit Vocals aus den 2000ern und aktuellen Beats sind hiermit unfassbar schnell ausprobiert. Auch hier gibt es schon einige Beispiele, wie solche Mixe viral gegangen sind und so einem DJ eventuell auch mehr Aufmerksamkeit bescheren konnte.

Rechte und Lizenzen machen aktuell Probleme bei der Benutzung für DJs

Ein klarer Nachteil hat aktuell mit den Rechten und Lizenzen zu tun. Diese beschränken momentan die Verwendung von Streaming-Dienste auf den privaten Raum. Wann und ob sich dies ändert, ist noch nicht klar.

Zurzeit ist somit eine hybride Arbeitsweise also der einzige vertretbare Weg. So kann man zu Hause mit dem passenden Gerät wie beispielsweise einem Denon DJ SC Live 4 alle Genres wild über einen Streaming-Dienst wie Amazon Music Unlimited mixen und herausfinden, was gut passt. Im Nachhinein kann man dann die ausgewählten Songs kaufen und als DJ abseits des eigenen Heims zum Besten geben.

Bestimmt sind nicht alle DJs, die einen solchen Artikel lesen, reine Künstler, die mit ihrem eigenen Stil überzeugen, wir haben eine Menge wichtiger Dienstleister in unseren Reihen. Veranstaltungs-DJs, wie beispielsweise für Hochzeiten, sind ein fester Bestandteil. Gerade hier können die Streaming-Dienste in Zukunft ein Segen sein. Songwünsche können problemlos implementiert werden. Das Brautpaar kann im Vorfeld mit wenigen Klicks eine Playlist mit Songs erstellen, die auf keinen Fall am besonderen Tag fehlen dürfen. Wobei wir nicht wollen, dass DJs auch solchen Veranstaltungen in Zukunft zur reinen Jukebox werden. Natürlich ging so etwas auch im Vorfeld. Da war es aber eher so, dass dem DJ eine CD oder ein USB-Stick mit den gewünschten Songs gegeben wurde, wobei die Klangqualität der Titel hierbei öfters mehr als fragwürdig war oder man hat eine Liste mit Tracks bekommen, die man im Anschluss selbst erworben hat. Auf einmal hört sich die Einbindung von Streaming-Diensten sehr sympathisch an – oder?

Ein weiterer Vorteil ist die Möglichkeit, dass man ohne großartige Mehrkosten sämtliche Songs auch in hochauflösenden Formaten erhält. TIDAL und Amazon Music Unlimited machen es ja bereits seit einiger Zeit schon vor.

Wie so oft hat aber auch diese Medaille zwei Seiten. Songs in einer hohen Qualität brauchen länger, um zu laden oder eine schnellere Internetverbindung. Wobei wir auch bei dem wohl größten Nachteil von Streaming-Diensten für DJs sind: die Notwendigkeit einer stabilen Internetverbindung. Zwar arbeiten Softwares wie Engine OS beispielsweise dagegen, indem ein Song immer vollständig heruntergeladen wird, bevor dieser abgespielt werden kann. So wird zumindest verhindert, dass ein Song abrupt pausiert, während er läuft. Aber dennoch kommt man um die bestehende Internetverbindung nicht herum.

Da aktuell die Verwendung von Streaming-Diensten nur im privaten möglich ist, kann man diesen Punkt aktuell noch verkraften. Zu Hause werden die meisten die Möglichkeit einer vernünftigen Internetverbindung haben. Wenn sich die Rechtslage zu den Lizenzen jedoch ändert, wird es spannend zu sehen sein, ob eine Internetverbindung mit Mindestgeschwindigkeit in den Ridern von DJs auftreten wird und wie schnell Clubs in dieser Angelegenheit aufrüsten werden.

Eignen sich Streaming-Dienste mit den passenden DJ-Controllern für Anfänger?

Geräte wie die Denon DJ SC Live 2 oder 4, Numarks Prime Pro Go zeigen die Implementation von Streaming-Dienste in All-in-one-Geräten. Diese haben wir auch sehr begeistert getestet und waren schon öfter am überlegen, ob wir nicht in eins dieser Geräte investieren sollen, da es uns, neben der Einbindung von Streaming-Diensten, auch gefallen hat, dass wir hier wirklich eine All-in-one-Lösung geboten bekommen, da hier auch Boxen und Akkus verbaut werden. Ein weiterer Pluspunkt für alle Anfänger, die gerade am Beginn des neuen Hobbys zwar möglichst viel für ihr Geld bekommen möchten, aber auf nichts verzichten wollen.

Ja, wir würden immer noch unsere Monitorboxen vorziehen, aber die Möglichkeit, ein für den Preis in Verbindung mit einem Abonnement eines Streaming-Dienstes Millionen von Tracks zu mixen, ist schon grandios. Auch wenn die Geräte, die wir uns am Beginn der DJ-Karriere gekauft haben, nach über 10 Jahren immer noch einwandfrei laufen, waren die Kosten damals doch deutlich höher.

Streaming-Dienste sind also ein Blatt mit zwei Seiten und wie jede technische Erneuerung muss man abwägen, an welchen Stellen die Verwendung als sinnvoll gilt. Wir hoffen, euch mit unseren Gedanken einen Einblick in die Thematik vermittelt zu haben und sind gespannt, was ihr zu dem Thema denkt.