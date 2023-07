House Music & Deep House 06.2023 – neue elektronische Releases

Diese Songs liefen in der Dauerschleife bei uns

Schon wieder ist ein Monat rum und mit dem Juni gab es wieder eine Menge neuer grandioser elektronischer Musik, ob House Music, Deep House oder Electronica. Wir haben uns gerade bei den hohen Temperaturen gefreut, uns mit dem richtigen Soundtrack ein paar kühle Gedanken zu machen. Aber so groovy wie die Musik ist, fällt es auch bei diesem Wetter schwer, nur ruhig im Stuhl zu sitzen. Wir hoffen natürlich, dass unsere kleine Auswahl an Veröffentlichungen aus dem letzten Monat euch gefällt und starten direkt rein.

House Music und Deep House brandneu

Peggy Gou – (It Goes Like) Nanana – XL Recordings Ltd

Dieser Pick wird die wenigsten überraschen, aber nach der Antizipation um diese Release mussten wir diesen Song natürlich mit in unsere kleine Liste aufnehmen. Wenn ein Song nach Sommer schreit, dann genau dieser. Balearisches Feeling ist hier vorprogrammiert. Man fragt sich, was Peggy Gou eigentlich nicht kann. Fest steht, ein Hit-Potenzial bringt sie fast immer mit.

Klassische House Music

Rick Wade – Vibe Like This – Shall Not Fade LTD

Mit “Vibe Like This” präsentiert uns Rick Wade wunderschöne House-Musik mit einem grandiosen Sound. Eine runde Bassline, klassische House-Drums und ein seichtes E-Piano im Hintergrund der Synthesizerklänge und wir fühlen uns ganz zu Hause!

Masters At Work – Don’t Throw It Away – MAW Records, House Music von den Meistern

Wenn Louie Vega und Kenny Dope gemeinsam unter ihrem Alias Masters At Work etwas veröffentlichen, kann man sich sicher sein, dass wir zumindest einen der Songs hier mit aufnehmen. House Music von den absoluten Pionieren.

Todd Terry, Night Thomas – Night Star – InHouse Records

House Music ohne Abzüge gibt es natürlich auch von Todd Terry. Mit “Night Star” zeigt er abermals, wieso Songs von ihm seit den 90er-Jahren immer wieder mit seinen Releases überzeugen kann.

Roy Ford – Friday (Baltra Remix) – Vision One

Ja, es ist mit der schönste Tag der Woche und “Friday” verpackt genau dieses Gefühl ziemlich gut. Die Laune kann fast nicht getrübt werden und man denkt schon mittags an das Zusammenkommen mit Freunden am Abend. Schöne House-Music, wie wir sie kennen und mögen!

Demarkus Lewis – Touch Ur Soul – Phoenix Music

Mit „Touch Ur Soul“ kann man perfekt in den Feierabend starten. Spielerische House-Drums, eine lockere Bassline und ein Vocal, was zu den Klängen des E-Pianos passt.

Agoria – {agorians} – bolero

Manchmal kann es so einfach sein und ein Arpeggio reicht aus, um einen Song vollends nach vorne zu treiben. Genau das ist bei {agorians} der Fall. Was leicht anfängt, steigert sich zunehmend und mit einer etwas kürzeren Gesamtlänge von 3:30 wird dieser Arp auch nicht langweilig. Ein wenig öffnen des Filters, ein wenig Noise und lockere, aber druckvolle Drums machen den Song für uns zu einem klaren Pick.

&ME, Black Coffee – The Rapture Pt. III – Keinemusik

Emotionale Songs, die getragen werden von einer schönen Pianophrase auf zurückhaltenden Drums, tun es uns immer wieder an und „The Rapture Pt. III“ möchten wir dabei nicht ungeachtet lassen. Einfach schön, ob in einem ruhigen Moment allein oder auf dem Dancefloor.

Demuja – Work My Body – Simple Records

Stabs ohne Ende, House-Drums und ein etwas dreckig klingendes Vocal? Genau das Richtige, um auf dem Dancefloor zu zeigen, dass der Abend losgehen kann. Demuja zeigt sich wie immer in guter Form und hat wieder mal einen Song herausgebracht, der einfach Spaß macht.

Nick Curly – Skyfall – 8bit Records

Schön deep geht es weiter mit „Skyfall“. Locker, leicht kommt der Song rüber mit einem wohlklingenden Vocal, tollen Drums und einem Synthesizer-Sound, den wir nicht so schnell aus dem Kopf bekommen. Trotz der Leichtigkeit hat dieser Deep House Track zug und sollte auf fast jedem Dancefloor ankommen.

Surf Mesa – Manzanita – Astralwerks

Ein Song, mit dem wir so gar nicht gerechnet haben, war „Manzanita“ von Surf Mesa. Was ruhig anfängt, zieht einen schnell in den Bann mit seinen Stabs und verspielten Synthesizer-Sounds. Spätestens wenn der Drop kommt und eine weitere verträumte Melodie über den restlichen Song gelegt wird, versteht ihr bestimmt, warum dieser Song mit in unsere Picks rein musste.

Tiga, Kölsch – Hand in Hand – Turbo Recordings

Wenn es einen Song gibt, bei dem wir uns vorstellen können, dass er für viele DJs ein neuer Closing-Track wird, dann ist es im Juni höchstwahrscheinlich Hand in Hand. Druckvoll, leicht emotional, aber dennoch fröhlich stimmend, könnte man sich hiermit perfekt nach einer Nacht hinter den Decks verabschieden.

Wir hoffen, unsere kleine Auswahl an elektronischer Musik hat euch gefallen. Solltet ihr besondere Songs im Juni gefunden haben, freuen wir uns natürlich, wenn ihr diese in den Kommentaren mit uns und anderen Nutzern teilt!