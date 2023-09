House Music & Deep House 08.2023 – Neue elektronische Releases

Was im August in der DJ-Redaktion lief

Etwas zu verregnet, aber am Ende dann doch ganz warm hat sich der August gestaltet, aber was gab es denn Neues an Musik? Im House Music- und Deep House-Bereich möchten wir euch dahingehend zeigen, welche Releases bei uns hoch und runtergelaufen sind.

Also stürzen wir uns direkt ins Vergnügen.

Eliza Rose, The Martinez Brothers – Pleasure Peak – Rosebud Recordings / One House – moderne House Music

Nach ihrem Megahit im Jahr 2020 mit der House-Legende sind die Martinez Brothers wieder am Start. “Pleasure Peak” heißt die neuste Single und verspricht Spaß beim Hören. Driftende Chords eine simple Bassline und Eliza Rose mit dem fast schon hypnotischen Vocal. Perfekt für den Spätsommer. Ein Jackin-House-Drum-Groove und die Klänge, die der M1 Orgel sehr nahe kommen, runden die Nummer für uns vollends ab.

Einmusik – Nassau – Einmusika Recordings

Deeper geht es bei der neuen Release von Einmusik zu. „Nassau“ heißt der neuste Song und zieht einen mit seinen rollenden, aber noch zurückhaltenden Synthesizer-Klängen direkt in seinen Bann. Sphärische Stabs und klare Drum-Strukturen funktionieren bei diesem Titel hervorragend miteinander. Mit ordentlich Zug, aber dennoch emotional, gefällt uns dieser Song besonders gut.

Oden & Fatzo, Camden Cox – Lady Love – Defected Records Limited

Nachdem Oden & Fatzo mit ihrer Version vom Song „Lauren“ von Men I Trust einen großen Erfolg erzielen konnten, haben wir mit „Lady Love“ eine weitere Nummer, die man einfach hoch und runter spielen kann. Das meinen wir absolut positiv! Ein schönes Vocal, strammer House-Beat und ein lockeres Arrangement machen die House Music Release zu einem Dauerbrenner mit Ohrwurmgarantie, bei der wir uns mehrfach ertappt haben, auch ohne den Song laufen zu haben, die Melodie vor uns her zu pfeifen.

Jovonn – The Piano Fix – Nu Groove Records – klassische House Music

Wer klassischen Oldschool-House mag, der wird um Jovonn nicht herumkommen und auch seine neuste Release macht da keine Ausnahme. Hier bekommen wir Hörer eine druckvolle Kick präsentiert, die umspielt wird von Piano-Melodien und sehr zurückhaltenden Akkorden. Auf der EP möchten wir euch zudem noch den Song „Let Me Tell You Somethin‘“ ans Herz legen, der genau so locker und leicht grooved wie „The Piano Fix“.

Kungs, Shadow Child – Changes – Val Production

Akzentuierte Stabs und ein schönes Vocal kriegen wir bei „Changes“ präsentiert. Eine Release mit der man unserer Meinung nach die Nacht auf dem Dancefloor gebührend einläuten lassen kann. House Drums und ein knackiges Arrangement, das über die Dauer des Songs nicht langweilig wird. So gefällt uns das! Das hart klingende Piano darf in einer solchen Nummer natürlich nicht fehlen und passt perfekt in den Mix.

Todd Terry – I Need UUU – Freeze Records – Oldschool House Music

Todd Terry ist wieder da und die neuste Single „I Need UUU“ macht Spaß wie gehabt. Klassischer House mit Jackin-Drums, eingehender Melodie und einem Oldschool-Vocal machen aus dem Release einen gelungenen Mix für jeden Dancefloor.

Dusky, Denham Audio – Everything I Do – 17 Steps

Mit “Everything I Do” haben wir zwar keine wirkliche House Music oder Deep House Release, aber uns hat es der Song einfach angetan. Ein wunderbarer Breaktbeat, dröhnender Bass und Vocal-Schnipsel, die einem im Gesamtbild nur so um die Ohren fliegen, sind genau die passende Abwechslung, die wir manchmal brauchen.

Marek Hemmann – Dusty – Lovers & Strangers

Mit einem konstanten zeitlosem Sound wie eh und je stellt Marek Hemmann mit „Dusty“ seine neuste Single vor. Deep House vom Allerfeinsten. Ein lockerer Groove und treibende Synthesizer die vom Sound her wirklich wunderbar abgemischt worden sind. Angenehm und treibend gefällt uns dieser Song wirklich gut. Zugegeben, wir sind aber sein Jahren Fan von seinem Klangbild.

Chaos In The CBD, Nathan Haines – Sirena Deep – In Dust We Trust

Ruhig, aber extrem groovy geht es bei “Sirena Deep” weiter. Nach ihrer letzten Veröffentlichung „Higher Elevation“ über fabric records im Januar zeigen die beiden Neuseeländer mal wieder, wie locker House Music rüberkommen kann. Schöne Akkorde und die entspannte Bassline, damit lädt Chaos In The CBD einfach nur dazu ein, den Alltag für ein paar Minuten hinter sich zu lassen. Genau das, was wir brauchen!

MEUTE, Henrik Schwarz – The Coup – TUMULT serviced by NEUBAU Music – nicht wirklich House Music

Eventuell etwas jenseits des sonstigen, hier dargelegten Spektrums konnten wir von „The Coup“ im August nicht genug bekommen. Die Bläser-Sektion von Meute, der „Techno-Marching-Band“ hört sich fabelhaft an und wirkt einfach mächtig. Keine House Musik und generell etwas schwierig vom Genre her einzusortieren, ist dieser Song jedoch eine Veröffentlichung, die wir euch auf keinen Fall vorenthalten wollten.

Uns zieht der Song nach wie vor bei jedem Hören die Schuhe aus!

Wir sind gespannt was alles im September erscheint, falls ihr besondere Songs gefunden habt, teilt diese gerne in den Kommentaren!