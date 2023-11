Cyber Week Deals bei Thomann.de – die Highlights für DJs

günstiger Einstieg ins Auflegen oder neues Profi-Set?

Cyber Week – Wer sparen will kennt mittlerweile das gesamte Spektakel rund um den Black Friday. So gibt es in diesem Jahr auch attraktive Angebote bei Thomann.de und wir aus der DJ-Redaktion haben da natürlich einmal für euch geguckt, wo sich das sparen lohnt.

Denon DJ SC6000M / LC 6000 Prime Bundle – Cyber Week Bundle

Für alle Fans von Denon DJ hat es dieses Bundle in sich. Der Denon DJ SC6000M ist der DJ-Medienplayer der Extraklasse mit motorisiertem Jogwheel in 8,5“ Zoll Größe.

10,1″ Zoll HD Touchscreen, verbauter HDD-Laufwerkschacht und intergierte Internetfähigkeit für Musikstreaming lassen hier keine Wünsche offen. Zusätzlich kann der Denon DJ SC6000M auch in den Controller-Modus versetzt werden, um Serato DJ Pro zu steuern. Als wäre das nicht genug verfügt der Denon DJ SC6000M über zwei steuerbare Layer mit zwei verschiedenen Outputs via Cinch.

Wer an Back-to-Back-Sets denkt wird hiermit auch fündig, ganze drei verschiedene USB-Sticks können zeitgleich angeschlossen werden.

Der ausführliche Testbericht zu dem Gerät ist hier verlinkt.

Mit dem Denon DJ LC6000 Prime kann die zweite Layer des Denon DJ SC6000M problemlos gesteuert werden und verschafft euch dadurch natürlich einen besseren Überblick über das Gesamtgeschehen.

Acht Performance Pads fehlen hierbei natürlich auch nicht und ein im Jogwheel verbautes Display gehört selbstverständlich dazu. Über den Toch-Strip könnt ihr im Track nahtlos vor- oder zurückspulen und Loops könnt ihr natürlich auch an diesem Endgerät setzen. Wer mehr über den Denon DJ LC6000 erfahren möchte, dem verlinken wir hier unseren Testbericht.

An sich gibt es die beiden Produkte aus dem Hause Denon DJ schon im Bundle aber im Rahmen der Cyber Week könnt ihr bei Thomann.de noch einmal mehr sparen. Statt ursprünglichen 2175,- Euro erhaltet ihr das Set für 1699,-, ein Angebot, dass sich definitv sehen lassen kann.

Denon DJ SC6000M / LC 6000 Prime Bundle Bisher keine Kundenbewertung verfügbar 1.699,00 € bei

Hercules DJ Control Inpulse T7 – Cyber Week Knaller

Vorgestellt auf der NAMM2023 war der Hercules DJ Control Inpulse T7 der günstigste DJ-Controller mit motorisierten Jogwheels und schnitt auch in unserem Test gut ab. Durch die Verwendungsmöglichkeit mit Serato DJ Lite können natürlich auch Stems kontrolliert werden und mit den ausklappbaren Füßen gibt es entweder genug Platz den Laptop unter den DJ-Controller zu setzen oder man schützt den Hercules DJ Control Inpulse T7 vor verschütteten Drinks. Die motorisierten 7“ Jogwheels sind hierbei natürlich das Highlight und laufen wirklich sauber, sodass man mit dem Gerät an sich viel Spaß haben kann.

Gerade im Hinblick darauf, dass der Hercules DJ Control Inpulse T7 erst seit September 2023 verfügbar ist, freuen wir uns doch umso mehr um einen reduzierten Preis.

Statt ursprünglichen 698,- Euro gibt es das Ganze jetzt für 625,- Euro und zusätzlich erhält man noch die Hercules HDP DJ60 DJ-Kopfhörer im Wert von 55,- Euro gratis dazu. Den ausführlichen Test von uns findet ihr hier.

Hercules DJ Control Inpulse T7 Kundenbewertung: (1) 625,00 € bei

Rane One

Der 2-Kanal DJ-Controller mit 7,2“ Zoll großen motorisierten Jogwheels und je acht hintergrundbeleuchtete Performance Pads pro Deck ist dieses Jahr auch mit unter den Angeboten vertreten. Die Pads sind bei diesem 2-Kanal DJ-Controller sogar anschlagsdynamisch.

Durch die FX-Wippen können Effekte zielgenau abgefeuert werden und natürlich gibt es im Lieferumfang auch die Software Serato DJ Pro. Für alle Fans des Scratchings interessant ist natürlich noch der Fakt, dass beim Rane One auf einen Mag Four Cross-Fader gesetzt wird.

Auch was die Anschlüsse angeht, bleiben hier keine Wünsche offen: Main Out in sowohl XLR- als auch Cinch-Ausführung, untypischerweise gibt es hier auch für den Booth Out XLR-Buchsen und mit zwei Kombibuchsen für Mikrofone wird hier alles notwendige abgedeckt. Aber Achtung, hiermit noch nicht genug: an den Rane One kann man zudem noch zwei externe Quellen in Form von CD- oder Plattenspielern anschließen. Abschließen kann auch noch über Cinch ein Aux-Signal in das Gerät eingespeißt werden. Durch die zwei verbauten Soundkarten sind Back-To-Back-Sets natürlich auch kein Problem.

Preislich lag der Rane One bei 1465,- Euro und ist während des Aktionszeitraums für 1365,- Euro erhältlich. Den ausführlichen Test zu dem Gerät findet ihr hier.

Denon DJ SC Live 2 – Cyber Week Empfehlung von uns

Das All-In-One Gerät von Denon DJ hat uns damals aus den Socken gehauen. Mit vernünftig klingenden verbauten Boxen, Engine OS als Software und Unterstützung für alle gängigen Streaming-Anbieter. Als wäre es das nicht genug, schaltet der Denon DJ SC Live 2 auch Serato DJ Pro frei. Den ausführlichen Testbericht, den wir euch wärmstens empfehlen findet ihr hier.

Der 7″ Zoll Multi-Touchscreen zeigt euch alle wichtigen Informationen zu Tracks und ist angenehm zum Browsen, ob durch eure eigene Bibliothek, oder die eines Streaming-Dienstes. Ob Beatport Link, Beatsource Link, Soundcloud GO+, Tidal oder auch Dropbox, alle Anbieter können mit angebunden werden. Neben Serato DJ könnt ihr auch Virtual DJ als Software verwenden und neben den BPM Effekten gibt es natürlich noch die beliebten Sweep FX. Der Wechsel zwischen DJs oder die Möglichkeit Back-to-Back-Sets zu spielen besteht durch die zwei USB-Ports an dem Denon DJ SC Live 2 natürlich auch. Wer möchte kann über das All-In-One-Gerät sogar das Licht steuern. Dabei ist eine DMX-Anbindung möglich, wer es aber einfach halten möchte, kann auch einfach bestehende Nanoleaf-Leuchten oder Glühbirnen von Philipps Hue steuern. Hierbei gibt es verschiedene vorgefertigte Szenen und natürlich auch einen Strobo-Modus. Wenn die verbauten Lautsprecher nicht ausreichen, kann über XLR natürlich auch noch eine größere Anlage verwendet werden. Die Vielseitigkeit des Geräts von Denon DJ wird allein in diesen paar Zeilen klar. Hier bekommt man wirklich eine breite Palette an Funktionen, sodass man hier mit einem Gerät eigentlich nichts weiteres mehr braucht, außer Kopfhörer und genau da setzt das Angebot von Thomann.de, neben dem reduzierten Preis, an.

Preislich liegt der Denon DJ SC Live 2 eigentlich bei 1099,- Euro, was unserer Meinung nach für den Wert des Geräts mehr als gerechtfertigt ist. Innerhalb der Cyberweek bei Thomann.de erhaltet Ihr das All-In-One Gerät aktuell für 989,- Euro und auch hierbei gibt es zusätzlich die Hercules HDP DJ60 DJ-Kopfhörer gratis dazu. So könnt ihr direkt vollumfänglich mit dem Auflegen durchstarten.

Denon DJ SC Live 2 Kundenbewertung: (7) 989,00 € bei

Hercules DJ Control Inpulse 300 MK2

Wer einen günstigen Einstieg ins Auflegen sucht, wird beim Hercules DJ Control Inpulse 300 MK2 definitiv fündig. Mit Anbindungen an Musik-Streaming-Dienste wie Beatport, Tidal, SoundCloud GO+ oder Beatsource, acht Performance Pads pro Deck und dem Beatmatch Guide, ist der Einstieg definitiv möglich.

Softwareseitig kommt der Hercules DJ Control Inpulse 300 MK2 sowohl mit Serato DJ Lite und mit der hauseigenen Software DJUCED. Für alle die einen Schritt weiter gehen wollen, kann der DJ-Controller auch mit Serato DJ Pro verwendet werden.

Abseits davon gibt es mit der „DJ Academy“ eingebaute Video-Tutorials, die euch die Grundlagen des Auflegens solide vermitteln können.

Der Beatmatch Guide hat uns dabei besonders gefallen: über LEDs am Jogwheel und an den Pitch Fadern visualisiert der DJ-Controller in welche Richtung eine Anpassung vorgenommen werden muss, um Tempo und Takt zu matchen. Unserer Meinung nach eine super Idee, um nicht direkt auf den Sync-Button zurückzugreifen, wenn es mal nicht so synchron läuft wie es sollte. Den Testbericht zum Hercules DJ Control Inpulse 300 MK2 finder ihr hier.

Hercules DJ Control Inpulse 300 MK2 Kundenbewertung: (10) 154,00 € bei

Hercules DJ Control Inpulse 200 MK2

Noch günstiger wird es nur noch mit dem Hercules DJ Control Inpulse 200 MK2. Der 2-Kanal DJ-Controller beherbegt zwar nur vier statt der gängigen acht Performance Pads, aber das Gerät verfügt abseits davon über die bereits erwähnte Beatmatch Guide Funktion. Auflegen leicht gemacht? So weit wollen wir zwar nicht gehen, aber eine gute Hilfe für Anfänger kann der Light Guide an Pitch und Jogwheel definitiv sein. Auch hier besteht kann man auf die hauseigene DJ Software DJUCED setzen, oder aber auf Serato DJ Lite. Mit der abgespeckten Version des aktuellen Marktführers schnuppert man hier also mehr als genug in die fundamentalen Funktionen eines DJ-Controllers.

Der Aktionspreis innerhalb der Cyber Week von 88,- Euro ist wirklich attraktiv für alle, die mal in die Thematik des Auflegens reinschauen möchten.