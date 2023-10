Test: AIAIAI TMA-2 DJ XE, modularer DJ-Kopfhörer

Leicht, aber mit ordentlich Druck auf den Ohren

AIAIAI TMA-2 DJ XE – der neuste Kopfhörer der dänischen Firma ist heute bei uns im Test. Wir möchten uns dabei den Kopfhörer an sich und die Unterschiede zu anderen Modellen von AIAIAI ansehen sowie einen Blick darauf werfen, für wen sich das neuste Modell lohnen könnte. Also legen wir doch direkt einmal los.

ANZEIGE

Das AIAIAI Konzept im Überblick

Die Kopfhörer der Marke AIAIAI erfreuen sich seit Jahren großer Beliebtheit in der DJ-Szene und es lässt sich schnell erahnen, wieso das der Fall ist: Das modulare Design ermöglicht es, sich genau den Kopfhörer zu erstellen, der für seine Verwendungszwecke gebraucht wird. Das Ganze geht dabei spielerisch einfach, da man die freie Wahl aus mehreren Speaker-Units, Headbands, Earpads und Kabeln hat. Ob On-Ear oder Over-Ear, kabelgebunden oder Wireless mit PU-Leder oder mit Microfiber gepolstert, alles kann nach Belieben angepasst werden. Natürlich kann man also auch ein Spiralkabel an den Kopfhörer anschließen und das nicht nur in Schwarz, sondern auch im farbenfrohen Neongelb.

Je nach ausgewählter Speaker-Unit verändert sich selbstverständlich auch der Klang der Kopfhörer. Auf der Website gibt es dahingehend neben einer Beschreibung noch ein kleines Diagramm, wie ausgeprägt Bass, Mitten und Höhen sind, sodass auch hier der persönliche Geschmack abgedeckt werden kann.

Der Vorteil ist neben dem individuellen Hör- und Anwendungsverhalten natürlich auch der einfache Austausch von defekten Einzelteilen. Dies ist vor allem für den Anwender extrem einfach, da hier nur Steckverbindungen gelöst werden und nichts verklebt oder gelötet werden muss.

Diesen Punkten hinzu kommt noch das schlichte, aber doch immer sehr modern wirkende Design der Marke, sodass wir definitiv sagen, dass diese Kopfhörer für uns am besten aussehen.

Was bekommen wir beim AIAIAI TMA-2 DJ XE geliefert?

Wir haben uns allerdings keinen Kopfhörer zusammengestellt, sondern das Modell AIAIAI TMA-2 DJ XE vorliegen. Was genau soll dies aber sein? Hierbei handelt es sich quasi um ein Preset der einzelnen modularen Bestandsteile.

Öffnen wir also die gelieferte Box des Kopfhörers, bekommen wir erst einmal vier Polybags in denen die S01 Speaker-Units, das H01 Headband, die E02 PU-Leder On-Ear-Earpads und das C05 Kabel verpackt sind. Die einzelnen Beiutel sind hierbei aus 100 % recyceltem Plastik, sehr schön! Außerdem gibt es einen Hinweis auf der Verpackung, dass AIAIAI einen Lifetime-Trade-in-Service anbietet, was bedeutet, dass benutzte Teile jederzeit eingetauscht werden können und sich in Guthaben umwandeln. Generell spricht der Ansatz eines modularen Kopfhörers, bei dem defekte Teile einzeln ausgetauscht werden, für Nachhaltigkeit, wir sehen hier nur Vorteile. Dieser Punkt wird also von Anfang (recycelte Plastikbeutel der einzelnen Komponenten) bis zum Ende (defekte Teile, die eingesendet werden können) durchgezogen.

Bevor dies aber geschehen kann, müssen wir den AIAIAI TMA-2 DJ XE allerdings erst einmal zusammenbauen.

Der Zusammenbau ist hierbei natürlich spielend einfach, nachdem die Speaker-Units auf das Headband gesetzt werden, können die Anschlüsse verbunden werden, Ohrpolster werden auf die Speaker-Units aufgesetzt und zuletzt kann das Kabel angebracht werden.

ANZEIGE

Ein Pluspunkt hierbei ist, dass das Kabel sowohl an der linken oder rechten Ohrmuschel angebracht werden kann und so jegliche Präferenzen berücksichtigt werden können.

Das beiliegende C05 misst 1,5 m und ist für uns ausreichend lang genug. Wir mögen die geraden Kabel, aber durch das modulare System kann man natürlich auch das Spiralkabel verwenden. Selbstverständlich liegt dem Ganzen ein anschraubbarer 6,3 mm Klinkeadapter im Lieferumfang bei.

Welchen Eindruck macht der DJ-Kopfhörer?

Beim Aufsetzen des Kopfhörers sitzt dieser eng, aber nicht zu eng und macht sofort den Eindruck, dass die Ohrpolster gut jegliche Umgebungsgeräusche isolieren kann. Auch in lauten Umgebungen, wie eben der DJ-Booth, verspricht dies also vernünftiges Arbeiten mit dem Kopfhörer.

Der Kopfhörerbügel ist mit Nylon und Neopren bespannt, nicht so weich wie andere Polster, aber durch das geringe Gewicht des Kopfhörers haben wir auch nach mehreren Stunden tragen keinerlei Problem damit. Der Tragekomfort ist beim AIAIAI TMA-2 DJ XE definitiv gegeben. Natürlich macht ein leichter Kopfhörerbügel wie das H01 Headband viel beim Gesamtgewicht des Kopfhörers aus.

Die Ohrmuscheln aus PU-Leder fühlen sich sehr weich an und sitzen dementsprechend auch extrem bequem auf den Ohren. Tatsächlich mögen wir On-Ear-Kopfhörer im DJ-Kontext auch definitiv lieber als Over-Ear-Kopfhörer.

Kurze Hardfacts: Beim AIAIAI TMA-2 DJ XE spannt sich der Frequenzbereich von 20 Hz bis 20 kHz, die Impendanz liegt bei 32 Ohm und der Schalldruckpegel (SPL) bei 1 kHz liegt bei 117 dB. Der geschlossene Kopfhörer verfügt über einen 40 mm titanbeschichteten Treiber und kann eine maximale Power von bis zu 100 mW aushalten, wird aber für 40 mW empfohlen.

Der AIAIAI TMA-2 DJ XE setzt auf Speaker-Units, die ein Bio-Zellulose Diaphragma verbaut haben. AIAIAI gibt hierbei an, dass diese leichter und stärker sind als normale PET-Speaker-Units und so minimale Verzerrungen auch bei hoher Lautstärke versprechen und das können wir definitiv bestätigen. Auch bei maximaler Lautstärke, die definitiv viel zu laut für unseren Geschmack und unser Wohlbefinden ist, bleibt der Klang verzerrungsfrei. Auch die Speaker Units bestehend zu 30 % aus recycletem Material.

Das Kabel des AIAIAI TMA-2 DJ XE ist mit einem Bajonettverschluss am Kopfhörer befestigt und sorgt dadurch vor, dass das Kabel während des Auflegens rausgezogen werden kann.

Selbstverständlich können die Ohrmuscheln auf dem Kopfhörerbügel verschoben werden und rasten in einem von neun Löchern ein. Der Kopfhörerbügel ist hierbei auch durchgehend und nicht über ein Gelenk verstellbar, wie beispielsweise beim Sennheiser HD 25 oder beim Technics EAH-DJ 1200, das ist aber für uns absolut verschmerzbar, da wir dies nie genutzt haben, wollten es der Vollständigkeit halber angesprochen haben.

Bei dem uns vorliegenden Modell ist der Winkel des Klinkenanschlusses um 90 Grad abgewinkelt.

Was erzählt uns der Hersteller über den DJ-Kopfhörer?

Der Hersteller gibt den modularen DJ-Kopfhörer mit einem Gewicht von nur 168 g an, hoher Schallisolation, klarem Klang auch bei der Wiedergabe mit hoher Lautstärke und einem generell ausbalancierten Sound.

Das mit dem angegebenen ausbalancierten Sound wundert uns ehrlich gesagt ein wenig, wenn wir einen Blick auf die Website werfen. Das erwähnte Diagramm gibt uns hier an, dass der Fokus auf den Höhen liegt und der Bass eher weniger ausgeprägt sein soll. Tatsächlich wirkt der AIAIAI TMA-2 DJ XE wie ein Gegenentwurf zum TMA-2 DJ, bei dem der Fokus auf dem Bass liegt und die Höhen weniger ausgeprägt sind.

Tatsächlich ausbalancierter Sound geben einem – laut Diagramm – die AIAIAI TMA-2 Studio oder TMA-2 Studio Wireless+, bei denen tatsächlich alle Bänder gleichermaßen verteilt zu seinen scheinen.

Der AIAIAI TMA-2 DJ XE im Praxistest

Letztlich wollen wir uns aber nicht auf Diagramme versteifen, sondern möchten uns den Kopfhörer natürlich in Ruhe anhören. In der Praxis können wir folgende Sachen ohne Diskussion festhalten: Der AIAIAI TMA-2 DJ XE sitzt wirklich leicht auf dem Kopf und auch nach mittlerweile drei Stunden lässt sich der Kopfhörer noch immer angenehm tragen.

Der Klang bleibt auch bei extrem hoher Lautstärke klar und verzerrt nicht. Der Zusammenbau ist spielend einfach und verspricht auch eine einfache Handhabung beim Wechseln von einzelnen Komponenten.

Somit bleibt nur noch die Frage, wie denn der AIAIAI TMA-2 DJ XE klingt. Wir haben wie angeführt sei drei Stunden Musik über die Kopfhörer gehört, verschiedene Genres auf verschiedenen Lautstärken und müssen sagen, dass das Klangprofil bei elektronischer Musik am besten wirkt.

Im Gegensatz zum angeführten Diagramm finden wir, dass der Bassbereich und die tiefen Mitten deutlich ausgeprägter sind als die Höhen. Für elektronische Musik hört sich das meist gut an, wobei wir was das Auflegen angeht, lieber klare Höhen auf den Kopfhörern hören möchten. Beim Auflegen gleichen wir den Takt eher an der HiHat auf dem Offbeat an als über die Kickdrum. Dies ist bestimmt Geschmackssache, aber wir haben die Erfahrung gemacht, dass auf diese Art und Weise, gerade wenn der Equalizer des jeweiligen Kanals an die Kopfhörer weitergegeben wird und wir neue Songs meist ohne Bass reinmixen, unsere Ohren nicht so schnell ermüden, als wenn wir uns zu sehr auf den Tieftonbereich und die Kick konzentrieren müssen.

Die Höhen werden zwar auch gut wiedergeben, aber der Fokus liegt hier deutlich auf den Bässen.

Hören wir Hip-Hop-Musik, drückt auch hier der Bassbereich und die tiefen Mitten, uns verfälscht das zum Teil die Stimme der Künstler. Allerdings geht es bei diesem Modell ja nicht darum, einen neutralen Klang darzustellen, wie bspw. beim Mixing gewünscht, aber wir möchten das Ganze nur anführen, damit ihr euch ein besseres Bild machen könnt, ob das Klangprofil des Kopfhörers für euch passt.

AIAIAI TMA-2 DJ XE Kundenbewertung: (4) 133,00 € bei

Für wen eignet sich der AIAIAI TMA-2 DJ XE?

Die Zielgruppe des AIAIAI TMA-2 DJ XE ist hierbei dementsprechend klar: DJs, die vermehrt elektronische Musik spielen und alle diejenigen, die ein modulares Konzept wie bei AIAIAI anspricht. Falsch macht man mit dieser Marke definitiv nichts, es ist nur eine Geschmackssache, welche Speaker-Units für einen passen. Aber eben durch die Modularität kann dies ja ausprobiert werden.

Wo liegt der DJ-Kopfhörer von AIAIAI preislich?

Der AIAIAI TMA-2 DJ XE kostet 133,- Euro. Ein Preis, den wir absolut angebracht finden. Etwas günstiger als ein Sennheiser HD 25, bekommen wir hier also ein ordentliches Kopfhörerpaar.