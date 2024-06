Alle Behringer Synthesizer auf einen Blick

Alle aktuellen Behringer Synthesizer im Überblick

Unsere regelmäßig aktualisierter Behringer-Statusreport liest sich wie ein Who is Who der bekanntesten Vintage-Synthesizer. Davon sind bis heute 20 Synthesizer tatsächlich erschienen, Behringer Eurorack-Module nicht eingerechnet. Im folgenden Überblick führen wir deshalb alle bereits erschienen Modelle auf und erklären euch deren größte Unterschiede. Ihr findet außerdem zu jedem Behringer Synthesizer einen Link zu unserem ausführlichen Test.

Behringer Synthesizer Keyboards

Den Start machen die Keyboard-Synthesizer von Behringer. Anders als die Expander-Kollegen eignen sich diese Synths besonders für den Bühneneinsatz. Von einigen Synthesizern wie dem Behringer DeepMind 12 gibt es auch eine Expander-Version.

Behringer UB-Xa

Der wohl aufregendste Behringer Synthesizer im Line-up ist der Behringer UB-Xa, der natürlich keinen geringeren Synthesizer als Vorbild hatte als den legendären Oberheim OB-Xa. Aufgrund der hohen Polyphonie und des vergleichsweise günstigen Verkaufspreises ist der Behringer UB-Xa sofort an die Spitze der Thomann-Verkaufscharts für Synthesizer gesprungen, was die Behringer Marketing-Abteilung zum Anlass genommen hat, ihn auf Social Media zum „officially best-selling synthesizer“ zu küren. Doch wenden wir uns lieber den inneren Werten des Synths zu:

Klangarchitektur und originale Werksprogramme des Oberheim OB-Xa

Anzahl der Stimmen: 16-stimmig

61 halbgewichtete anschlagdynamische Tasten

polyphoner Aftertouch

Split/Layer-Sounds möglich

Dual VCF

zwei VCOs mit Sägezahn-, Dreieck- oder Rechteck-Schwingungsformen

variabler Pulsbreite

zwei LFOs mit sieben Schwingungsformen zur Modulation von Pulsbreite, Filter-Cutoff, Pitch

zwei ADSR-Hüllkurvengeneratoren pro Stimme für VCF und VCA

12/24 dB-Tiefpassfilter mit Resonanz

Modulationsmatrix

Dual-Layer-Arpeggiator

Sequencer

MPE

LC-Display

MIDI In/Out/Thru

USB

Behringer DeepMind 6/12

Die beiden Behringer DeepMind Modelle unterscheiden sich hinsichtlich ihrer Stimmenzahl und der Anzahl der Tasten. 12 Stimmen stehen beim Behringer DeepMind 12 zur Verfügung, beim DeepMind 6 sind es 6 Stimmen. Dem DeepMind 6 fehlt außerdem das WiFi-Modul und man muss mit 37 Fullsize-Tasten anstelle von 49 Tasten auskommen. Für Freunde tastenloser Sound-Module gibt es den DeepMind selbstverständlich auch als Expander-Version. Der Behringer DeepMind wurde oft mit dem Roland Juno-106 verglichen und in der Tat sind gewisse Ähnlichkeiten nicht zu leugnen. Die vielen Modulationsmöglichkeiten und vor allem aber die Effektsektion von KlarkTeknik, MIDAS und TC Electronics mit bis zu vier simultanen Effekten, die aus den Bereichen Reverb, Chorus, Flanger, Phaser, Delay, Multiband Distortion und mehr ausgewählt werden können. Darunter befinden sich auch alte Bekannte aus den X32-Effekten wie der am Lexicon 480L orientierte Reverb, Emulationen vom EMT250, Lexicon PCM70, einer Emulation des Fairchild 670 Röhrenkompressors, MIDAS EQs, einer Nachbildung des Roland Dimension D Chorus und vieles mehr. Eine App für iPad, Mac und PC vervollständigt den Synth und bietet neben den vielen Reglern am Gerät selbst eine weitere Möglichkeit der Programmierung. Für ein Erstlingswerk ist der Behringer DeepMind sehr gut gelungen.

Anzahl an Stimmen: 6/12

37/49 halbgewichtete Fullsize-Tasten mit Aftertouch

Klangerzeugung mit 24 OSCs mit 2 OSCs und LFOs pro Stimme

3 ADSR-Hüllkurvengeneratoren

Low-Pass- (2/4-polig), High-Pass-Filter

Weitere Features: Modulationsmatrix, Step-Sequencer (32 Steps), Fernbedienung per App, Display, 1024 Speicherplätze für Sounds, MIDI, USB

Behringer Poly D Synthesizer

Der Behringer Poly D orientiert sich klanglich am Minimoog und ist im Prinzip ein vierstimmig paraphon spielbarer Behringer Model D Synthesizer mit 37 anschlagdynamischen Fullsize-Tasten. Eine Besonderheit ist das aufstellbare Bedienfeld. Anstelle der vier paraphonen Stimmen ist der Behringer Poly D auch in einem Mono- und Unisono-Modus spielbar. Vier VCOs mit Dreieck, Sägezahn und Puls, weißes und Rosa Rauschen, eine Nachbildung des berühmten Moog 24 dB Ladder-Filters, zwei ADS-Hüllkurvengeneratoren für den VCA und den VCF, ein analoger Stereochorus, ein Verzerrer inklusive EQ, der 32-Step-Sequencer und ein Arpeggiator machen diesen Synthesizer für alle Liebhaber des Minimoogs interessant, die die hohen Kosten für das Original scheuen und zudem gerne ab und zu auch mal Akkorde spielen möchten. Moderne Features wie MIDI In/Out und USB sorgen für eine zeitgemäße Anbindung an andere Instrumente oder Computer im Studio und auf der Bühne.

4 paraphone Stimmen

37 Fullsize-Tasten mit Anschlagdynamik und Aftertouch

Klangerzeugung mit 4 VCOs

2 ADS-Hüllkurvengeneratoren

24 dB Ladder-Filter

Chorus, Verzerrer

Weitere Features: Step-Sequencer, Arpeggiator, MIDI, USB

Behringer Odyssey Synthesizer

Der dem berühmten ARP Odyssey nachempfundene Synthesizer begeistert mit einer monophonen/duophonen Klangerzeugung aus zwei VCOs, die jeweils eine Sägezahn- und Pulsschwingungsform erzeugen können. Darüber hinaus steht ein Noise-Generator zur Auswahl. Per VCO Sync, Pulsbreitenmodulation, FM und Ringmodulation steht ein breites Klangspektrum zur Verfügung. LFO mit Sinus- und Pulsschwingung, Low-Pass- und High-Pass-Filter, eine Drive-Stufe, ein AR- und ein ADSR-Hüllkurvengenerator, KlarkTeknik Effekte, ein Step-Sequencer und mehr laden zum Klangschrauben ein. Spielbar ist all das über 37 Fullsize-Tasten. MIDI und USB gehören selbstverständlich auch mit zu einer modernen Neuauflage des Odyssey.

monophon/duophon

37 Fullsize-Tasten

Klangerzeugung mit zwei VCOs

1x AR-, 1x ADSR-Hüllkurvengenerator

Low-Pass (2-Pol/4-Pol), High-Pass-Filter

Drive, KlarkTeknik Effekte

Weitere Features: Step-Sequencer, Arpeggiator, MIDI, USB

Behringer MonoPoly Synthesizer

Der Korg Mono/Poly gehört sicherlich zu den interessantesten Synthesizern der frühen 1980er-Jahre, auch wenn ihm lange nicht die ihm gebührende Beachtung geschenkt wurde. Eigentlich als Minimoog-Konkurrenz gedacht, besitzt der Korg Mono/Poly einen eigenen Charakter, den Behringer mit dem Behringer MonoPoly nun einfangen möchte. 37 anschlagdynamische Tasten, 4 Oszillatoren mit Sägezahn, Dreieck und Puls, die monophon, unisono und vierstimmig paraphon spielbar sind, Rauschgenerator, OSC-Sync, Crossmodulation, zwei LFOs, Tiefpass, 2 ADSR-Hüllkurvengeneratoren für VCA und VCF, ein Arpeggiator und mehr sind die Eckdaten dieses interessanten Synthesizers. Ob Lead-Sounds, drückende Bässe oder Chord-Sounds, der Behringer MonoPoly beherrscht all das in sehr guter Qualität.

monophon/unisono/4-stimmig paraphon

37 Fullsize-Tasten

Klangerzeugung mit 4 VCOs

2x ADSR-Hüllkurvengeneratoren

Low-Pass-Filter mit Resonanz und Keyboard-Tracking

Weitere Features: Arpeggiator, Chord Memory-Funktion, MIDI, USB

Behringer Vocoder VC340

Auch der Behringer Vocoder VC340 kann die Verwandtschaft zum Roland VP-330 nicht leugnen. Der Vocoder und String-Synthesizer bietet 37 Fullsize-Tasten ohne Anschlagdynamik. Die besaß das Original auch nicht, dafür hatte es aber 49 Tasten. Über einen Schalter lässt sich die fehlende Oktave kompensieren, indem der Oktavbereich verschoben wird. Die Klangerzeugung ist dreigeteilt in den Vocoder, den String-Synthesizer und einen Human-Voice-Chor. Der Behringer Vocoder VC340 ist vollpolyphon spielbar und die Tastatur lässt sich in zwei Bereiche auftrennen (2 Oktaven/1 Oktave). Ein Ensemble-Chorus dickt den Klang entsprechend an. Für Fans der 70er-Jahre String-Ensembles ist der Behringer Vocoder VC340 eine gute Empfehlung. Wer eher auf den Solina String Ensemble Sound steht und einen Vocoder nicht benötigt, sollte abwarten, denn auch das Behringer Solina String Ensemble steht in den Startlöchern.

vollpolyphon

37 Fullsize-Tasten ohne Anschlagdynamik

Klangerzeugung: Vocoder, analoger Human-Voice-Chor und String-Sound

Tone-Regler für den Vocoder

Weitere Features: Ensemble-Effekt, Keyboard-Split, Pitch-Shift

Behringer MS-1 (MS-101) Synthesizer

Der Behringer MS-1 hieß ursprünglich Behringer MS-101 und ist ein Nachbau des Roland SH-101. Auch das Instrument von Behringer lässt sich als „Keytar“ spielen, also als Umhänge-Keyboard. Behringer hat für dieses Produkt die nachgebildeten Curtis CEM-3340 und CEM-3320 VCO und VCF Chips eingesetzt. Bis zu vier Schwingungsformen können gleichzeitig erklingen und lassen sich über kleine Fader miteinander mischen. Auch ein Rauschgenerator ist implementiert. Das Filter verfügt über Resonanz und lässt sich per Hüllkurve und Keyboard-Tracking steuern. Außerdem steht Frequenzmodulation zur weiteren Bearbeitung bereit. Über vier ADSR-Fader wird die Hüllkurve eingestellt, die den VCA, VCF und die Pulsbreitenmodulation steuern kann. Ein Sequencer und ein Arpeggiator runden diesen Behringer Synthesizer ab.

monophon

Curtis CEM-3340 VCO mit mischbaren Schwingungsformen

Tiefpassfilter mit Resonanz

ADSR-Hüllkurvengenerator für VCA, VCF und Pulsbreitenmodulation

Weitere Features: Sequencer, Arpeggiator, Keytar-Griff mit Pitchbend, CV/Gate, Clock In, VCF In, MIDI, USB

Hinweis: Der Behringer MS-1 ist nur noch vereinzelt als Restposten erhältlich, die verbesserte Version Behringer MS-1 MK2 hat leider die Läden immer noch nicht erreicht. Es wurden sogar vereinzelt Behringer MS-1 fälschlicherweise als MK2-Version von einem Online Store angeboten und verkauft. Mittlerweile ist beim betreffenden Händler das „neue“ Produkt ausverkauft, obwohl es noch gar nicht erschienen ist. Sobald der richtige Behringer MS-1 MK2 erhältlich ist, werden wir euch hier selbstverständlich informieren.

Behringer Synthesizer Desktop Expander

Die Riege der Behringer Synthesizer ohne Tastatur ist weitaus größer als die der Keyboards. Behringer greift bei seinen Sound-Modulen oft auf eine gemeinsame Plattform zurück, sodass sich viele Module optisch wie funktional ähneln. Der Vorteil ist, dass die Entwicklungszeit und die Kosten stark verringert werden. Außerdem lassen sich die einzelnen Synthesizer-Module gut miteinander verknüpfen, da sie hinsichtlich ihrer Ausstattung mit CV/Gate, MIDI und USB identisch sind. Die meisten der hier vorgestellten Synthesizer sind monophon oder paraphon.

Behringer Kobol Expander

Der Behringer Kobol Expander ist eine Nachbildung des gleichnamigen Synthesizers aus den 1970er-Jahren. Er ist semi-modular aufgebaut, was bedeutet, dass man Zugriff auf die einzelnen Bausteine des Synthesizers bekommt. Dies geschieht über 31 Buchsen. Der analoge Signalweg umfasst zwei Oszillatoren mit sieben Schwingungsformen, Sync und Pulsbeitenmodulation, ein Tiefpass-Filter mit Resonanz, einen LFO mit Dreieck- und Rechteck-Schwingungsformen, zwei ADS-Hüllkurvengeneratoren und einen Noise-Generator. Per Poly-Chain lassen sich bis zu 16 Geräte miteinander verbinden. Interessant ist noch der externe Audioeingang. Der Behringer Kobol Expander ist duophon spielbar.

semi-modularer duophoner Analogsynthesizer

31 Buchsen (3,5 mm Klinke)

analoger Signalweg mit VCO, VCF und VCA, Noise-Generator

zwei VCOs mit sieben Schwingungsformen, Oszillator-Synchronisation und Pulsbreitenmodulation

resonanzfähiges Tiefpass-Filter (24 dB/Okt.)

LFO mit Dreieck- und Rechteck-Schwingungsformen

zwei ADS-Hüllkurvengeneratoren, je mit Regler für Attack, Decay und Sustain

Poly-Chain-Funktion zum Verbinden von bis zu 16 Geräten

externer Audioeingang

Behringer Model D Synthesizer

Der Synthesizer Behringer Model D hat viel Aufmerksamkeit erhalten, handelt es sich doch um einen tastaturlosen Minimoog-Klon. Mit seinem semi-modularen Aufbau lässt sich der Behringer Model D perfekt in ein größeres Synthesizer-Setup integrieren und in ein Eurorack-System einbauen. 3 VCOs mit 5 Schwingungsformen, eine Nachbildung des Moog Ladder-Filters mit 24 dB/Oktave Flankensteilheit und Resonanz, LFO mit Dreieck- und Recheck-Schwingungsformen, ein Rauschgenerator, Overdrive, Mischer, Polychain mehrerer Model D für bis zu 16 Stimmen und mehr machen diesen Synth aus. Die einfache Einbindung in ein Studio per MIDI und USB ist ein weiterer Pluspunkt. Der größte Pluspunkt ist zweifelsohne der Preis von knapp 300,- Euro, der weit unter dem liegt, was für einen Minimoog zu berappen ist.

monophon

Klangerzeugung mit 3 VCOs, Noise

24 dB/Oktave Ladder-Filter mit Resonanz

2x ADS-Hüllkurven

Weitere Features: semi-modularer Aufbau mit 13 Patch-Punkten, MIDI, USB

Behringer DeepMind 12D

Die Expander-Version des Behringer DeepMind 12 für all diejenigen, die im Studio bereits eine hochwertige Tastatur besitzen. Die Ausstattung ist identisch zu den oben genannten Keyboard-Versionen.

Behringer TD-3 Bass-Line Synthesizer

Mit dem Behringer TD-3 kopiert Behringer den berühmten Acid-Synth Roland TB-303. Der Behringer TD-3 Synthesizer ist in vielen verschiedenen Farbvarianten und in Versionen mit Modifikationen erhältlich. Der monofone Bass-Synthesizer verfügt wie das Vorbild über einen VCO mit Sägezahn- und Rechteck. Ein 4-Pol Tiefpassfilter mit Resonanz, ein VCF-Envelope- und Decay-Regler sowie ein Distortion-Effekt mit einem einfachen Tone-Regler sind die einzigen klangbestimmenden Elemente. Der Step-Sequencer mit 16 Steps und 250 Patterns und einem regelbaren Akzent sorgt für die typischen Acid Basslines. Sync In, CV/Gate Ausgänge, USB und MIDI runden die Ausstattung des Synths ab.

monophon

Klangerzeugung mit 1x VCO

4-Pol Tiefpassfilter mit Resonanz

VCF-Envelope/Decay-Regler

Verzerrer mit Tone-Regler

Weitere Features: Step-Sequencer mit 16 Steps und 250 Patterns, USB, MIDI, Sync In, CV/Gate, Polychaining von bis zu 16 TD-3, weitere Features bei den modifizierten TD-3 Varianten wie TD-3-MO

Behringer 2600 semimodularer Synthesizer

Und ein weiterer Klon: Der Behringer 2600 ist ganz nach dem Vorbild des ARP 2600 Synthesizers konstruiert. Behringer ist damit nicht allein, denn auch mit dem Korg ARP 2600 ist ein Nachbau der Legende wieder erhältlich. Behringer bildet aber mit Blue Marvin und Gray Meanie zwei Varianten des ARP 2600 nach, die alternativ zum Behringer 2600 Black zu erwerben sind. Der monophone ARP 2600 galt als Biest unter den 70er-Jahre Monosynthesizerm, weil seine Klangerzeugung sehr mächtig und zugleich nicht so leicht zu durchschauen war wie die eines Minimoog. Das gilt auch für den Behringer 2600, der mit 3 VCOs mit einstellbarer Pulsbreite ausgestattet ist. Oszillator 1 erzeugt Sägezahn und Puls, die Oszillatoren 2 und 3 Sägezahn, Dreieck, Sinus und Puls. Das Tiefpassfilter besitzt zwei schaltbare Filtercharakteristiken. Ein Rauschgenerator, Ringmodulator, eine Sample & Hold-Stufe, ein ADSR- und ein AR-Hüllkurvengenerator sowie ein zumischbarer Reverb-Effekt runden die Ausstattung ab. Richtig komplex wird das alles durch die freie Verschaltung der einzelnen Module per Patch-Kabel. Hier wird es schnell unübersichtlich und der Behringer 2600 eignet sich wie das Original weniger für Synthesizer-Einsteiger als für professionelle Klangschrauber, die sich stundenlang in den Tiefen des Synthesizers vergraben können.

monophon

Klangerzeugung mit 3x VCO, Noise

Low-Pass-Filter mit zwei schaltbaren Filtercharakteristiken

1x ADSR, 1x AR Hüllkurvengenerator

Reverb

Weitere Features: semimodularer Aufbau mit vielen Patch-Punkten, MIDI, USB, Varianten Blue Marvin und Gray Meanie

Behringer Crave Synthesizer

Der Behringer Crave ist kein direkter Nachbau eines klassischen Synthesizers, sondern eine Eigenentwicklung auf Basis des Curtis CEM-3340-Chips, der auch Klassikern wie dem Oberheim OB-Xa, dem Memory Moog oder Prophet-5 seinen Stempel aufgedrückt hat. Behringer hat diesen legendären Chip nachgebaut und daraus den semimodularen Behringer Crave geschaffen. Trotz des simplen Aufbaus mit einem VCO (Sägezahn/Puls/Pulsbreitenmodulation), einem Rauschgenerator, 24 dB/Okt. Ladder-Filter (umschaltbar von Tiefpass auf Hochpass), einem ADSR-Hüllkurvengenerator, einem LFO mit Dreieck und Rechteck, einem Arpeggiator sowie einem Step-Sequencer ist der Behringer Crave ein Biest von einem Synthesizer. Dafür sorgen die 18 Eingänge und 14 Ausgänge auf seinem Steckfeld, mit dem sich der Synthesizer auch in ein Eurorack-Umfeld integrieren oder mit anderen analogen Synthesizern kombinieren lässt. Externe Audioquellen lassen sich ebenfalls mit dem Behringer Crave bearbeiten. Außerdem ist Polychaining von bis zu 16 Geräten möglich. Erneut bietet Behringer dank seiner Plattform für die analogen Klangmodule MIDI und USB an. Der Behringer Crave eignet sich für alle, die sich für analoge Synthese und vor allem auch für die Möglichkeiten modularer Synthesizer interessieren.

monophon

Klangerzeugung mit einem VCO auf Curtis CEM 3340 Basis

24 dB/Okt. Ladder-Filter (Low-Pass/High-Pass)

1x ADSR-Hüllkurvengenerator

Weitere Features: semi-modularer Aufbau mit 18 Eingängen und 14 Ausgängen, USB, MIDI, Step-Sequencer, Arpeggiator

Behringer PRO-1 Synthesizer

Der Behringer PRO-1 ist ein weiterer Synthesizer auf Basis des CEM 3340 Chips. Als Nachbau des legendären Sequential Pro-One hat sich Behringer ein großes Vorbild ausgesucht. Zwei VCOs mit Sägezahn und Puls für den ersten VCO und Sägezahn, Dreieck und Puls für den zweiten VCO lassen sich fette Sounds erzeugen. Ein Rauschgenerator, Pulsbreitenmodulation, ein 24 dB/Okt. Tiefpass mit Resonanz, zwei ADSR-Hüllkurvengeneratoren für den VCA und VCF sowie ein LFO mit Rechteck, Dreieck und Sägezahn vervollständigen die Klangerzeugung dieses Synthesizers. Darüber hinaus gibt es einen Sequencer, Arpeggiator und zwei Modulationsbusse, über die sich sogar eine einfache FM-Synthese verwirklichen lässt. Auch der Behringer PRO-1 lässt sich in ein Eurorack-System integrieren und ist mit MIDI und USB ausgestattet.

monophon

Klangerzeugung mit 2x Curtis CEM-3340 VCO

24 dB/Okt. Tiefpassfilter mit Resonanz

2 ADSR-Hüllkurvengeneratoren für VCA und VCF

Weitere Features: zwei Modulationsbusse, Sequencer, Arpeggiator, MIDI, USB, CV/Gate

Behringer WASP Synthesizer

Die „Wespe“ gehört zu den sagenumwobenen Synthesizern des Analogzeitalters. Der WASP des britischen Herstellers Electronic Dream Plant war durch seine schwarz-gelbe Farbgebung sehr auffällig. Der Monosynthesizer besaß eine Folientastatur und extrem billige Bauweise. Behringer hat dankenswerterweise auf die Folientastatur verzichtet und trotz seines geringen Verkaufspreises macht der Behringer WASP einen stabileren Eindruck als das britische Vorbild. Die Farbgebung hat man übernommen, aber weniger schrill gehalten. Die Oszillatoren sind wie beim Original digital. Zur Auswahl stehen hier Sägezahn, Puls und mit ENH (für Enhanced) eine LFO-modulierte Rechteckschwingung, die sich jedoch nicht weiter steuern lässt. Auch ein Rauschgenerator ist enthalten. Analog ausgeführt ist das Filter mit den Modi Low-Pass, High-Pass, Bandpass und Notch sowie regelbarem Cutoff und Resonance. Per LFO lassen sich Pitch und Filter modulieren. Die zwei Hüllkurvengeneratoren (ADS) bedienen VCA und VCF. MIDI und USB vervollständigen die Wespe.

monophon

Klangerzeugung mit digitalem Dual-Oszillator

analoges Multimode-Filter (Tiefpass, Hochpass, Bandpass, Bandsperre mit einstellbarem Q-Faktor)

2 ADS-Hüllkurvengeneratoren für VCA und VCF

ADS-Hüllkurvengeneratoren für VCA und VCF Weitere Features: MIDI, USB, Bearbeitung externer Signale über Audio-In

Behringer K-2 Synthesizer

Offiziell verschweigt man bei Behringer das Vorbild Korg MS-20 und doch ist die Verwandtschaft zum berühmten MS-20 erkennbar. Den Korg MS-20 gab es mit zwei verschiedenen Filtern (Korg IC-35 und OTA 13600) und auch der Behringer K-2 macht hier keine Ausnahme. Per Schalter lässt sich das Filter von Filter 1 auf Filter 2 umschalten. Zuvor wird aber der Grundklang von zwei VCOs mit vier Schwingungsformen plus Ringmodulation erzeugt. Das Hoch- und Tiefpassfilter ist resonanzfähig. Der LFO erzeugt Rechteck, Dreieck und Sägezahn Schwingungsformen, zwei analoge Hüllkurvengeneratoren stehen für den VCA und VCF bereit. Erneut besitzt der Synthesizer einen semimodularen Aufbau und teilt sich eine Plattform mit anderen Behringer Synthesizer-Modulen. Polychaining von bis zu 16 Geräten, MIDI und USB sind deshalb auch hier der Standard.

monophon

Klangerzeugung mit 2 VCOs

Filter 1 und Filter 2 (Hochpass/Tiefpass mit Resonanz)

2 Hüllkurvengeneratoren (Delay, Attack, Release/ADSR)

Weitere Features: Polychaining, semi-modularer Aufbau, MIDI, USB

Hinweis: Der Behringer K-2 ist aktuell allenfalls noch als Restposten erhältlich. Die verbesserte Version Behringer K-2 MK2 wurde bereits angekündigt und konnte bei einigen Läden vorbestellt werden. Mittlerweile ist sie aber wieder aus den Online-Shops verschwunden. Wir bleiben dran und berichten, sobald sich hier etwas tut.

Behringer CAT Synthesizer

Wenn es eine Wespe gibt, muss es auch eine Katze geben: Der Behringer CAT ist ein Klon des Octave The CAT, der wiederum den ARP Odyssey als Vorbild hatte. Somit ist der Behringer CAT ein Klon eines Klons. Während das Original aber eine Tastatur besaß, muss man beim Behringer CAT darauf verzichten. Der duophon spielbare Synthesizer verfügt über zwei VCOs mit 3 beziehungsweise 4 mischbaren Schwingungsformen. VCO 1 erzeugt Sägezahn, Puls, Dreieck und eine Suboktave, während VCO 2 nur Sägezahn, Dreieck und Suboktave erzeugt. Beide besitzen zwei regelbare Modulationsquellen und VCO 1 auch eine Pulsbreitenmodulation. Auch das Tiefpassfilter (mit Resonanz) verfügt über zwei regelbare Modulationsquellen sowie Keytracking. Ein analoger LFO und zwei Hüllkurvengeneratoren (AR/ADSR) runden die Ausstattung ab. Nicht zu vergessen sind außerdem ein Rauschgenerator sowie die Sample & Hold-Funktion. Erneut kann der Synthesizer als Eurorack-Stimme genutzt werden und besitzt die Möglichkeit des Polychainings. MIDI und USB sind ebenfalls wieder vorhanden.

monophon/duophon

Klangerzeugung mit 2 VCOs mit mischbaren Schwingungsformen

Tiefpassfilter mit Resonanz

2 AR/ADSR-Hüllkurvengeneratoren

Weitere Features: Polychaining, MIDI, USB, kann als Stimme eines Eurorack-Systems genutzt werden

Behringer Neutron Synthesizer

Der Behringer Neutron ist tatsächlich kein Klon, sondern eine komplette Eigenentwicklung von Behringer. Der semimodulare Synthesizer bietet eine große Klangvielfalt und lädt zu Experimenten ein. Dafür sorgen zwei VCOs auf CEM-3340 Basis mit einer stufenlosen Überblendung der fünf Schwingungsformen, ein Paraphonie-Modus (duophon), ein Multimode-Filter mit Resonanz, zwei ADSR-Hüllkurvengeneratoren für VCA und VCF, ein LFO mit fünf Schwingungsformen, der sich zu MIDI synchronisieren lässt, ein Rauschgenerator, eine Overdrive-Schaltung für Verzerrungseffekte, ein analoges Delay und das große Steckfeld mit 32 Eingängen und 24 Ausgängen. Natürlich lässt sich auch der Behringer Neutron in ein Eurorack-System integrieren und verfügt über MIDI und USB.

monophon/duophon

Klangerzeugung mit zwei VCO auf CEM 3340-Chip Basis

Multimode-Filter (Bandpass, Hochpass, Tiefpass) mit Resonanz (2-Pol MOFFATT von Keith Moffatt entwickelt)

2 ADSR-Hüllkurvengeneratoren für VCA und VCF

Weitere Features: semimodular, MIDI, USB, Eurorack-fähig

Behringer Modular Synthesizer Eurorack

Die fertig konfigurierten modularen Synthesizer von Behringer möchten ihr Vorbild gar nicht verleugnen: Moog Modular System 15, System 35 und System 55. Moog wollte diese zu utopischen Preisen wiederauferstehen lassen. Einen Bericht dazu findet ihr hier. Dagegen wirken die Preise von Behringer wie ein Schnäppchen aus dem Supermarkt, obwohl man sich auch hier in hohen Preisregionen befindet – für Behringer sind Preise zwischen 1.500,- bis 3.500,- Euro schon fast die Ausnahme, sieht man von den digitalen Mischpulten einmal ab.

Bei den Modularsystemen bietet Behringer drei Komplettsysteme und eine Fülle von Modulen an. Diese alle hier vorzustellen, würde den Artikel weit sprengen. Ich beschränke mich deshalb auf eine Vorstellung der drei Komplettsysteme Behringer System 15, Behringer System 35 und Behringer System 55.

Behringer System 15 Modularsynthesizer

Das System 15 besteht aus einem Eurorack Go Case, einem MIDI-to-CV-Converter und 16 Eurorack-Modulen. Enthalten sind:

914 Fixed Filter Bank

923 Filters

904A VC Low Pass Filter

904B VC High Pass Filter

2 x 902 VCA

2 x 911 Envelope Generator

921A Oscillator Driver

2 x 921B Oscillator

921 VC Oscillator

CP3A-M Mixer

CP35 Attenuators

961 Interface

CM1A MIDI-CV Interface

Im Eurorack Go Case sind noch 96 TE frei, die mit eigenen Modulen bestückt werden können. Diese sind mit Blindplatten verschlossen.

Behringer System 35 Modularsynthesizer

Das System 35 besteht ebenfalls aus einem Eurorack Go Case und ist mit mehr Modulen bestückt als das System 15. 25 Module sind bereits eingebaut, 18 TE noch zur freien Verfügung. Enthalten sind:

2x 921A Oscillator Driver

4x 921B Oscillator

921 VC Oscillator

914 Fixed Filter Bank

923 Filters

904A VC Low Pass Filter

904B VC High Pass Filter

992 Control Voltages

CM1A MIDI-CV Interface

2x CP3A-O OSC Controller

2x CP3A-M Mixer

CP35 Attenuators

961 Interface

3x 911 Envelope Generator

3x 902 VCA

Behringer System 55 Modularsynthesizer

Schon sehr beeindruckend sieht das System 55 aus. Das liegt in erster Linie an der Verbindung gleich zweier Eurorack Go Cases, sodass sich ein L-förmiger Aufbau ergibt. Die Cases sind vollgepackt mit satten 38 Modulen und 144 TE sind im Case noch frei. Enthalten sind:

914 Fixed Filter Bank

923 Filters

904A VC Low Pass Filter

904B VC High Pass Filter

992 Control Voltages

5x 902 VCA

4x 911 Envelope Generator

2x 921A Oscillator Driver

6x 921B Oscillator

921 VC Oscillator

960 Sequential Controller

CM1A MIDI-CV Interface

3x CP3A-O OSC Controller

3x CP3A-M Mixer

2x 995 Attenuators

903A Random Signal Generator

CP35 Attenuators

961 Interface

962 Sequential Switch

911A Dual Trigger Delay

Behringer Solina String Ensemble

Das Behringer Solina String Ensemble ist ein Nachbau des gleichnamigen String Synthesizers von Eminent Solina (Eminent Solina SE-II). Das Behringer Solina String Ensemble lässt sich dank der Frequenzteilerschaltung bis auf zwei Presets für Kontrabass und Cello polyphon spielen. Die polyphonen Presets sind Viola, Violin, Trumpet und Horn. Für einen Ensemble-Sound sorgt ein Eimerkettenspeicher-Chorus sowie ein Phaser. Die beiden Effekte lassen sich über eigene Ein- und Ausgänge auch mit externen Signalquellen verwenden.

polyphon/monophon spielbar

Chorus & Phaser Effekt

sechs Preset-Sounds

Effekte mit eigenen Ein- und Ausgängen

3,5 mm Klinke Gate/Trigger-Ausgang

VCA CV-Eingang

Stereo-Audioausgang

MIDI In/Thru und USB-MID

Behringer Toro Synthesizer

Der Behringer Toro Synthesizer ist ein Nachbau des legendären Moog Taurus Bass-Synthesizers. Mit zwei Oszillatoren mit Sägezahn-Schwingungsform, einem resonanzfähigen Tiefpassfilter, ASD-Hüllkurvengenerator, vier Presets (Toro, Bass, Tuba plus User-Preset), CV/Gate/Filter-Eingängen, Poly-Chain für bis zu 16 Geräte, MIDI In/Thru und USB-MIDI lässt sich eine ganze Menge anfangen. Durch den großen Tonumfang von fünf Oktaven eignet sich der Behringer Toro auch für Lead-Sounds.

2 Oszillatoren (Sägezahn, 5-Oktaven Umfang) mit Tune-Regler zum Verstimmen gegeneinander

resonanzfähiges Tiefpassfilter Attack/Decay-Hüllkurve

Amp-Hüllkurve mit Attack, Sustain und Decay

vier Presets: Toro, Tuba, Bass und User-Preset

Glide-, Octave- und Decay-Funktion

Filter-CV/Pitch-CV/Gate-Eingang

Poly-Chain Funktion zum Verbinden von bis zu 16 Geräten

MIDI In/Thru und USB-MIDI

Behringer Pro-800 Synthesizer

Der Behringer Pro-800 Synthesizer macht Sequential vielleicht nicht glücklich, inspiriert dafür aber hoffentlich viele junge Musiker: Der Behringer Pro-800 ist ein modernisierter Klon des Sequential Prophet-600 Synthesizers und hat schnell die Herzen vieler Musiker erobert. Mit seinen zwei Oszillatoren pro Stimme, wählbarer Sägezahn-, Dreieck- und Rechteck-Schwingungsform sowie Pulsbreitenmodulation und dem resonanzfähigen Tiefpassfilter (24 dB/Okt.), einstellbarer Hüllkurvenmodulation, Keytracking, Rauschgenerator, LFO mit sechs Schwingungsformen und vielfältigen Modulationszielen und zwei ADSR-Hüllkurvengeneratoren für Filter und VCA macht der Behringer Pro-800 einigen anderen analogen Mitbewerbern am Markt das Leben schwer.

8 Stimmen

zwei Oszillatoren pro Stimme

Pulsbreitenmodulation

resonanzfähiges Tiefpassfilter (24 dB/Oktave)

Hüllkurvenmodulation

Keytracking

LFO mit sechs wählbaren Schwingungsformen

zwei ADSR-Hüllkurvengeneratoren für VCA und Filter

Poly-Mod Sektion

Unisono-Mode

400 Speicherplätze

Arpeggiator

MIDI In/Out und USB-MIDI

Behringer Edge Percussion-Synthesizer

Der semi-modulare Behringer Edge Percussion-Synthesizer orientiert sich erneut an einem Produkt von Moog. Der Percussion-Synthesizer besitzt einen komplett analogen Signalweg und zwei Oszillatoren, die eine Rechteck- und Dreieck-Schwingung erzeugen können. Außerdem stehen ein Noise-Generator (Pink Noise, White Noise), FM, Sync und ein 24 dB Hoch/Tiefpassfilter zur Verfügung. Polychain für bis zu 16 Stimmen, ein dualer Step-Sequencer mit acht Schritten sowie eine Patch-Matrix runden die Ausstattung ab.

analoger Signalpfad mit zwei Oszillatoren

Sync

FM

Noise

24 dB Hoch/Tiefpassfilter

dualer Step-Sequencer

Patch-Matrix

Polychain-Möglichkeit für bis zu 16 Stimmen

Mini-Synthesizer

Neu sind bei Behringer außerdem zwei Mini-Synthesizer mit Sensor-Keyboard. Für die einen Spielerei, für anderen ein Instrument, sind aktuell zwei Modelle erhältlich:

Behringer Pro VS Mini

27 Sensortasten

Prophet VS-Style Klangerzeugung

16 Vektor-Oszillatoren mit Wavetable-Synthese und 128 Schwingungsformen

Joystick für das Morphing zwischen den Oszillatoren

analoges 24 dB Low-Pass-Filter mit Resonanz

Hüllkurvengenerator für Filter, Amp und Oszillator-Mixer

Sequencer/Arpeggiator

Chorus

OLED-Display

Stereo-Kopfhörerausgang: 3,5 mm Klinke

Sync-Eingang: 3,5 mm Klinke

MIDI In: 5-pin DIN

Stromversorgung über USB-C

Behringer JT-4000 Micro

Mini-Synthesizer, basierend auf dem Roland JP-8000 von 1997 mit der legendären Supersaw.

16 Sensortasten

4 Stimmen mit hybrider Klangerzeugung

32 Presets

zwei virtuell-analoge Oszillatoren

Supersaw

2-OP FM

Ringmodulator

analoges Low-Pass-Filter (12 dB/Okt.)

zwei ADSR-Hüllkurvengeneratoren

zwei LFOs

Arpeggiator

USB-MIDI

Hinweis: Der Behringer JT-4000 Micro ist derzeit kaum noch zu bekommen. Es sind nur noch Restposten verfügbar. Es wird erwartet, dass dieser durch ein Nachfolgemodell abgelöst wird. Siehe dazu die News hier.

Ausblick auf neue Behringer Synthesizer

Zur Behringer Marketing-Strategie gehört das fortwährende Ankündigen neuer Synthesizer. Teaser finden sich in immer kürzer werdenden Abständen auf Facebook. Behringer testet mit diesem Verhalten gezielt die Kundenreaktion aus und schürt außerdem Erwartungen und Vorfreude. Einen kompletten Überblick über alle Behringer Ankündigungen – und das sind wirklich enorm viele – findet ihr in unserem regelmäßig aktualisiertem STATUS REPORT.

Demnächst zu erwarten sind der Behringer MS-1 MK II sowie die neue Version des Behringer K-2. Offen ist noch eine sehr lange Liste von Ankündigungen und Design-Studien, unter der dann auch weitere heiß begehrte Produkte wie der Yamaha CS-80, Roland Jupiter-8 sowie eine Vielzahl von weiteren Außenseitern. Auch ein FM-Synthesizer im Stil eines Yamaha DX1 oder DX7 wird erwartet. Wann der Zeitpunkt der Veröffentlichung ist, lässt sich kaum sagen. Behringer muss zunächst einmal die Verfügbarkeit der bereits veröffentlichten Produkte verbessern. In naher Zukunft erwartet werden neben den genannten MK2-Versionen:

Behringer Model 15

Behringer MS-5