Test: Behringer K-2 Analogsynthesizer vs Korg MS-20

Behringer K-2 vs Korg MS-20 Synthesizer

Im Test Behringer K-2 gegen das Original Korg MS-20

Behringer K-2, bei einem Test eines von Behringer hergestellten (aber nicht offiziell als solchen bezeichneten) Klons, nimmt der Tester immer Platz auf dem heißen Stuhl; umso mehr, wenn man das 319,- Euro teure Gerät mit dem Vorbild, eines originalen Korg MS-20 von 1980 vergleicht, dessen Gebrauchtmarktwert zurzeit ca. bei 1200,- Euro liegt. Dabei handelt es sich um einen MS-20 mit dem zweiten Filtertypen (basierend auf dem OTA 13600), also nicht dem von Korg eigens entwickelten Filterchip Korg 35. Welche Filterversion ein originaler MS-20 hat, lässt sich meistens an der Schraube auf der prominenten VCA-Abbildung auf dem Panel erkennen. Ist diese vorhanden, ist es vermutlich ein MS-20 mit OTA-Filter. Da es aber einige wenige Ausnahmen bei den insgesamt 20000 hergestellten Exemplaren gibt, lässt sich das Filter nur eindeutig durch das Aufschrauben der linken Gehäuseseite erkennen. Sieht man dann im Inneren eine Platine, die huckepack auf der Mutterplatine sitzt, ist es eindeutig das OTA-Filter.

Warum so spezifisch beim Filter? Nun die beiden Filtertypen unterscheiden sich hörbar. Zum einen entwickelt das Korg IC-35 Filter (Filtertyp 1) in bestimmten Lagen ein Zischen oder Rauschen, das dann dazu beiträgt, dass die Filterresonanz wortwörtlich schreit. Aber auch der Filtertyp 2 eines originalen MS-20 schreit immer noch ganz ordentlich. Einer der Gründe, warum der MS-20 in Kreisen experimenteller Musik beliebt war, ist und bleibt. Der Behringer K-2 hat deswegen, folgerichtig einen Schalter für FILTER 1 und FILTER 2. Welcher nun welchen originalen Typ darstellen soll, lässt ich nirgendwo in Erfahrung bringen. Ich bin mir aber sicher, dass FILTER 1 eben das Korg IC-35 Filter nachbilden soll. So klingt FILTER 2 auch eher wie der in meinem MS-20. Da ich keinen MS-20 mit Filtertyp 1 besitze, kann ich auch nichts zur Klangtreue aussagen. Auf jeden Fall rauscht der K-2-Filtertyp 1 in bestimmten Lagen recht ausladend, so dass ich froh bin, einen OTA-MS-20 zu besitzen.

Die Basics des Behringer K-2 Synthesizers

Fangen wir mal bei den Basics an. Der Behringer K-2 ist ein monophoner Synthesizer mit 2 Oszillatoren (die sich übrigens auch paraphon spielen lassen), Ringmodulation und Rauschgenerator. Dabei wird er, genau wie der MS-20, über eine Hz/Volt-Charakteristik angesteuert. Das erschwert die Integration in die Eurorack-Welt, da hier Volt/Oktave dominiert. Viele MIDI-to-CV-Interfaces beherrschen allerdings Hz/Volt. Trotzdem wäre ein zusätzlicher Volt/Oktave-Eingang vorteilhaft gewesen. Über den FM-Eingang TOTAL bzw. FREQ ist es zwar möglich, eine Volt/Oktave-Charakteristik zum Ansteuern zu nehmen, aber erstens ist die Einstellung über die Potis fummelig und neigt zur Instabilität und zweitens fallen dann diese Eingänge für Modulationen weg.

Ähnliches gilt für den Trigger-Eingang; hier kommt wie beim Original ein Switch-Trigger zum Einsatz. Dieser verhält sich genau umgekehrt zum üblichen Voltage-Trigger. Er wird durch ein 0-Volt-Signal (also Kurzschluss) ausgelöst.

Der Behringer K-2 besitzt ein kaskadiertes HP- und LP-Filter mit Eigenresonanz, einen LFO, der nicht bis in den Audiobereich reicht und zwei Hüllkurven. Das Ganze geht durch einen VCA. Als semimodularer Synthesizer ist er schon vorverdrahtet, so dass man keine Strippen ziehen muss, um dem Gerät Klänge zu entlocken. Die Patchbay bietet verschiedene Punkte, Audio- oder Steuersignale auch anders zuzuweisen. Besonderes Augenmerk ist auf den externen Eingang zu legen. Hier kann man ein Signal einspeisen und daraus eine Steuerspannung analog zur Tonhöhe sowie eine Hüllkurve und einen Trigger ableiten. Bereits am Eingang kann das externe Signal über den SIGNAL LEVEL übersteuert werden, dass es kracht.

Der Behringer K-2 kommt wieder in einem Wannen-Rack mit schlanken Holzseitenteilen. An der Wanne selber befinden sich die Anschlüsse für DIN-MIDI und USB-MIDI sowie der Stromanschluss für das mitgelieferte Netzteil. Außerdem befindet sich hier der unsymmetrische 6,3 mm Klinkenausgang sowie der DIP-Schalter für die Einstellung des MIDI-Kanals. Der Behringer K-2 hat aber auch wie das Original einen Ausgang auf dem Panel, dort jedoch im 3,5 mm Format.

Man kann das ganze Gerät aus der Wanne raus- und mit dem mitgelieferten Eurorack-Bus-Kabel auch ein Eurorack-Rahmen reinschrauben. Die Wanne selbst ist nicht direkt mit Eurorack-Modulen kompatibel, da sie keinen Eurorack-konformen Bus hat. Alle Teile (Potis und Patch-Buchsen) auf dem Panel sitzen direkt auf der Platine und sind nicht mit dem Gehäuse verbunden, ein heftiger Schlag könnte also die Platine bersten lassen. Das Ganze macht trotzdem einen soliden Eindruck und die Potis haben alle einen einheitlichen Gleichlauf mit einem angenehmen Drehwiderstand. Auch die Buchsen machen einen soliden Eindruck und werden wohl viele Steckvorgänge überleben. Als Anleitung gibt es zurzeit nur einen englischsprachigen Quickguide als PDF. Dort sind kaum mehr Informationen zu finden als das, was jedes Bedienelement generell macht. Also keine Erklärung z. B. zu den Filtertypen.

Behringer K-2: Alles kleiner, aber nicht winzig

Natürlich sind durch die Miniaturisierung alle Potiknöpfe und Patch-Buchsen geschrumpft. Das finde ich eigentlich nur bei den Filterpotis schade, da ein größerer Knopf eben feinfühligere Einstellungen erlaubt und Feingefühl ist bei den divenhaften Filtern des MS-20 ein Muss. Insgesamt wirkt das 25 % kleinere Gerät gar nicht so viel kleiner. Allein die 6,3 mm großen Patch-Buchsen des MS-20 wirken riesig im Vergleich.

Interessanterweise wird auf der Produktseite des Behringer K2 das eigentliche Vorbild, der Korg MS-20 mit keinem Wort direkt erwähnt. Dort steht lediglich:

„Although only produced from 1978 to 1983, Korg synthesizers have been favored by numerous world-famous artists … An ultra-affordable homage to that iconic synthesizer with all the features of the original and then some, the K-2“

An dieser Stelle muss dann auch die Frage erlaubt sein, ist es überhaupt sinnvoll, eine „Hommage“ danach zu beurteilen, wie gut sie das Honorierte kopiert? Denn immerhin ist eine solche zwar ein Ausdruck von großem Respekt und Ehre, hat jedoch nichts mit einer Kopie zu tun. Trotzdem muss man sich diesem Test stellen, wie ich finde, wenn das Ergebnis dieser Hommage, der Behringer K-2, eben genauso aufgebaut ist wie das Original inklusive Beschriftung des Patch-Feldes. Anders herum gefragt: Sollte man den Behringer K-2 also alleine danach beurteilen, wie nah er dem Original kommt? Das sehe ich nicht so, denn es kann ja immer sein, dass das Gerät bestimmte Eigenschaften hat, die vom Original abweichen, die jedoch interessant sind und eine Erweiterung des Klangspektrums darstellen.

Eine Sache der Methodik

Nun, die eine sehen es so – die anderen so. Es gab sogar Vorschläge, man solle sich mehrere MS-20 (wie wäre es denn mit 5 Stück pro Filter-Revision) und Behringer K-2 (hier sollten doch fünf reichen, oder?) besorgen, da man anhand eines Vergleichsobjektes überhaupt keine Schlüsse ziehen könne. So sehr ich die Methodik dieser Herangehensweise auch befürworte, stehen ihr in der realen Welt gleich zwei unüberwindliche Hindernisse entgegen: Zeit und Geld. Ich bitte daher um Nachsicht, wenn ich den Behringer K-2 lediglich mit dem mir zur Verfügung stehenden MS-20 vergleiche.

Ich möchte also hauptsächlich die drei entscheidenden Sektion der Geräte vergleichen: Oszillator, Filter und Hüllkurven. Trotzdem fange ich aber mal mit dem externen Signal-Prozessor an, da ich mit diesem seinerzeit meine Monsterbässe gemacht habe, indem ich das Signal etwas über das Signal-Level angezerrt habe und dann durch die MS-20 Filter gejagt habe, wobei der HP immer satt in die Resonanz gefahren wurde, jedoch bei einer sehr niedrigen Cutoff-Frequenz. Das MS-20 HP-Filter reagiert hier ja bekanntermaßen so, dass es einfach nur einen mächtigen Bassschub erzeugt, beinahe wie ein Subwoofer.

HP-Filter Resonanz

Hier erlebe ich zunächst eine kleine Enttäuschung. Egal wie ich das Filter auch einstelle, der beschriebene Effekt will sich nicht im gleichen Maße einstellen wie beim Original. Er ist zwar da und hörbar, der Bassschub eines MS-20 ist in diesem Szenario aber um einige dB lauter. Probiere ich das Gleiche mit den internen Oszillatoren, bestätigt sich der Eindruck: Das HP-Filter entwickelt wesentlich weniger Bass als das Original. Das lässt sich auch durch keine Einstellung an dem Behringer K-2 ändern. Man kann aber bei dem MS-20 die HP-Resonanz herausdrehen und so leiser machen. Dann klingen beide wieder sehr ähnlich.

Im Alltag ist diese Verhaltensweise aber weniger hinderlich. Schließt man den Behringer K-2 an einen Bassverstärker an, wird man kaum die HP-Resonanz voll aufdrehen, denn selbst bei der Hälfte wackeln schon die Wände. Mit einem SAW auf dem zweiten VCO bekommt man so auf jeden Fall mächtig drückende Bässe mit Akzentuierung hin.

Lautstärke

Das Thema Lautstärke hat mich gleich an mehreren Stellen beschäftigt. An manchen Stellen ist das für den Klang egal, so z. B. ist die Gesamtlautstärke niedriger. Wählt man als VCO1 SAW und nimmt über Preamps mit dem gleichen Gain auf, so entwickelt der Behringer K-2 erst bei VOLUME Vollausschlag von 10 die gleiche Lautstärke wie die MS-20 bei 7,5. Es gibt noch mehr solcher Lautstärkeunterschiede. So ist die SAW-Schwingung beim MS-20 um 9 dBu lauter als die TRI-Schwingung. Beim Behringer K-2 beträgt dieser Unterschied lediglich 5 dBu. Technisch spricht das ja eher für den Behringer, denn durch den geringeren Unterschied lassen sich auch Sounds besser beherrschen. Wie gesagt – nichts, was man nicht mit der Lautstärkeregelung für die Oszillatoren hinbekommen könnte. Patch-Sheets eines originalen MS-20 kann man aber so nicht direkt übernehmen, aber dazu später noch mehr.

Zur Abbildung: Netzteiltechnisch ist der Behringer K-2 der eindeutige Sieger. Links MS-20, rechts Behringer K-2. Ich persönlich habe das 50 Hz Brummen des MS-20 nicht vermisst. Denn das kann man tatsächlich hören, wenn er neben einem steht.

Die Behringer K-2 Oszillatoren

Primär für den Klang verantwortlich sind gerade die Oszillatoren, entscheidend für die Nähe der Hommage zum Honorierten. Alle Schwingungsformen klingen dem Vorbild wirklich ähnlich, manche mit mehr Abweichungen wie die SAW- und SQUARE-, andere mit weniger, wie die TRI-Schwingung. Allen ist aber gemein, dass sie weniger Druck im Bassbereich erzeugen, da das auch für das weiße Rauschen gilt, liegt diese Beobachtung wohl eher am nachgeschalteten Filter, das seine ganz eigenen Tücken hat. Der Vergleich wurde ohne Resonanz und mit beiden Cutoffs in Minimal-, bzw. Maximalstellung gemacht. Dass der MS-20 mehr Bass in der Grundstellung hat, kann man am besten am Spektrum beim weißen Rauschen sehen (integriert über 2,5 Sekunden). Man erkannt hier deutlich den Buckel um die 50 Hz Region.

Zur Abbildung: Vergleich der Filter im „Ruhezustand“. Links MS-20, rechts Behringer K-2.

Im Spektrum entdeckt man auch noch etwas anderes: Der Behringer K-2 entwickelt wesentlich weniger Störgeräusche im Leerlauf als das MS-20. Das liegt nicht zuletzt am Einsatz moderner Schaltnetzteile. Aber auch ist die Fertigungsqualität der Bauteile heutzutage einfach größer, was sich auch in einer geringeren Streuung auswirkt. So ist anzunehmen, dass ein K2 eher wie der andere klingt, als das bei zwei MS-20 der Fall wäre.

Das Wichtigste bei einem Oszillator ist natürlich die Stimmstabilität. Um den Vergleich besser ziehen zu können, habe ich den Behringer K-2 absichtlich Tag und Nacht laufen lassen, damit er sich „setzen“ kann. Das dürfte bei dem MS-20 mit seinen 40 Jahren wohl schon passiert sein. Allerdings werden Halbleiter generell mit der Zeit nicht besser, sondern fallen durch Prozesse wie Elektromigration auf Dauer eher aus. Zur Stimmstabilität kann ich sagen, dass die VCOs des MS-20 wie in Stein gemeißelt stehen und nur einen allmählichen Drift haben, der nach ca. 1 h verschwindet. Hier schwanken die VCOs nur um +/-0,25 Cent. Beim K2 konnte ich den langsamen Drift ebenfalls feststellen und auch dieser hörte nach spätestens einer Stunde auf.

Zur Abbildung: Sägezahnschwingung. Links MS-20, rechts Behringer K-2. Diese Rundungen sind typisch für meinen MS-20.

Um die Stabilität im Kurzzeitbereich ist es aber nicht so gut bestellt. Schwankungen von 1,5 Cent waren auch noch am Ende der Testzeit zu verzeichnen. Da es am Anfang aber deutlich mehr waren (+/-3 Cent), ist die Chance groß, dass nach einigen Tagen Betriebszeit hier Besserung eintritt. Hört man das überhaupt? Ja, die Schwankung des Korg MS-20 ist unhörbar, die des Behringer K-2 hört man ganz gut als diffuses Zappeln. Dieses Zappeln wird uns übrigens noch später begegnen.

Die Behringer K-2 Filter

Das bringt uns zu den Filtern, dem Streitpunkt eines MS-20 Klons (und auch einer Hommage). Manche lieben ihn, andere verabscheuen den durchdringenden Klang der Resonanzen, der das Gerät wortwörtlich schreien lässt. Ich finde diese Eigenschaft ja sehr prickelnd, weswegen ich auf die beiden Filter besonders gespannt bin. Gerade die Kombination des HP- und LP-Filters und deren Modulation bringen aus dem MS-20 diese unnachahmlichen Klänge. Dabei gibt es Eigenheiten, die wohl dem nicht ganz perfekten Design (der MS-20 war seinerzeit, obwohl 1300,- DM teuer, ja eher ein Einsteigergerät) geschuldet sind. So prägt die LP-Resonanz auch bei voll geöffnetem Filter dem Sound ihren Charakter auf.

Aber auch andere Effekte, wie ein deutliches Klopfen bei kurzen Sequenzen und einem durch die Hüllkurven gesteuertem HP-Filter, sind eher als kurios zu bezeichnen, aber eben charakteristisch für dieses divenhafte Filter, das gerne mal zu flattern anfängt, dass es ein Graus bzw. Genuss ist.

Bei meinen Klangexkursionen zeigten sich an einigen Stellen Unterschiede, an anderen Deckungsgleichheit – lustigerweise auch ganz gemischt. So konnte ich dieses Klopfen des HP-Filters bei keiner HP-Cutoff-Frequenz wirklich reproduzieren. Man kann es jedoch erahnen. Darunter und darüber allerdings verhält sich das Filter des Behringer K-2 genau wie das Original, indem es die Oszillatoren für einen kurzen Moment förmlich wegdrückt. Das ergibt einen pumpenden Effekt, der sehr dynamisch wirkt.

Eine weitere Sache: Das LP-Filter des Behringer K-2 klingt stets ein wenig offener, als ob eben mehr hohe Frequenzen durchkommen. Dadurch wirkt es moderner und das LP-Filter des MS-20 dagegen ein wenig muffig. Bei den Beispielen musste ich deswegen stets den LP-Cutoff beim K2 ein wenig herunterdrehen, um gleiche Klänge zu erhalten. Also habe ich das Filter der MS-20 nachjustiert, was durch eine kleine Öffnung auf dem Panel zu bewerkstelligen ist. Aber auch dadurch konnte ich den helleren Charakter der K-2 nicht nachstellen. Es wäre natürlich genial gewesen, hätte der Behringer K-2 auch so eine Möglichkeit, denn so könnte man ihn auch anpassen.

Thema Parametrisierung des K-2

Man kann von einem Klon (und wohl erst recht nicht von einer Hommage) nicht erwarten, dass alle Werte exakt so parametrisiert sind wie beim Original, zumal es auch schon dort durch Bauteiltoleranzen und Altersprozessen zu Streuungen kommt. Das hat sich beim Test durch alle Ebenen gezogen. Die gesuchten Klänge waren zwar in der Nähe, aber nie genau bei den Werten des Originals zu finden. Das finde ich auch nicht schlimm, es bedeutet lediglich, dass man alte Patch-Sheets nicht eins zu eins übernehmen man.

Problematischer wird es erst, wenn man Einstellungen am Original machen kann, die am Behringer K-2 überhaupt nicht möglich sind. Ein Beispiel dafür ist oben angeführt. Und auch beim LP-Filter verhält sich die Resonanz nicht ganz so, wie ich es von meinem MS-20 gewohnt bin.

Hier begegnet uns auch die Stimmstabilität wieder. Man kann ja die Filterresonanz ganz nah bei der Tonhöhe des Oszillators setzen, so bekommt man das sogenannte Beating. Da beide Frequenzen beinahe identisch sind, hört man einen langsamen Beat, der umso schneller wird, je weiter die beiden Frequenzen auseinander sind. Und da die Stabilität eines Oszillators unter solchen Gegebenheiten, denn hier geht es um wenige Cent, von großer Wirkung ist, hört man beim Behringer K-2 an dieser Stelle mitunter ein zufällig anmutendes Flattern. Wobei ich auch hier betonen möchte, dass es gegen Ende der Testzeit besser wurde.

Mein Fazit zu den Filtern: Sie sind schon nah dran, aber für mich fehlen gerade ein paar der Eigenheiten, die den MS-20 Klang für mich ausmachen. An anderer Stelle kann es aber auch sein, dass es überhaupt nicht auffällt. Dass das LP-Filter ein wenig offener in Grundstellung ist, macht eigentlich gar nichts, aber gerade das Zusammenspiel mit der Resonanz – und das gilt für HP- und LP-Filter – ist nicht ganz auf den Punkt

Hüllkurven des Behringer K-2

Zunächst dachte ich, dass ich darüber gar nicht großartig schreiben muss, es stellt sich jedoch überraschenderweise heraus, dass bei den beiden Hüllkurven die größten Unterschiede zu meinem MS-20 liegen. Denn die Form einer Hüllkurve ist eben entscheidend für die wahrgenommene Lautstärke und auch den Klang, denn man möchte ja auch das Filter ansteuern. Die Grafik zeigt es: Der Verlauf der Hüllkurve des Behringer K-2 ist deutlich mehr exponentiell.

Tatsächlich macht diese Eigenschaft die meisten Probleme, möchte man Klänge eins zu eins umsetzen. Gerade bei Sequencer-Bässen hatte ich eine schwere Zeit, den Lautstärke- bzw. Filterverlauf nachzustellen. Denn selbst wenn die exponentiellere Hüllkurve (z. B. Release) zur selben Zeit aufhört, nimmt das Ohr diesen schnelleren Abfall besonders gut wahr. Diese Tatsache zieht sich natürlich durch alles, was mit den Hüllkurven moduliert werden kann.

Der Behringer K-2 on YouTube

