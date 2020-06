Test: Behringer Cat Analog-Synthesizer

Der Klon der schnurrenden Katze

Ganz ohne Teaser hatte Behringer überraschend zum Jahreswechsel 2020 einen Nachbau des Octave The CAT Synthesizers angekündigt. (Einen ausführlichen Blue Box Report zum Original findet IHR HIER) Jetzt, ein halbes Jahr später, habe ich ein Testgerät hier vor mir im Studio stehen.

Historisches zum Octave The CAT

Oktave war eine kleine Synthesizerschmiede, die in den 1970ern in New York Synthesizer in kleinen Auflagen baute. Der Octave The CAT hatte offensichtlich ein Vorbild: den ARP Odyssey und wie „Moogulator“ Mick Irmer in seinem Testbericht für AMAZONA.de ausführlich beschreibt, hat Octave den The CAT gegenüber dem Odyssey von der Bedienung her optimiert und für den Benutzer verständlicher und bedienungsfreundlicher gestaltet und vor allem klanglich übertroffen. The CAT war offensichtlich gut gelungen, aber nach Meinung von ARP zu sehr vom Odyssey „inspiriert“, was letztenendlich sogar zu Rechtsstreitigkeiten führte.

Der CAT erschien in mehreren Revisionen, final als CAT SRM, der gegenüber dem ursprünglichen rein monophonen CAT Duophonie ermöglichte, es gab auch optional ein Upgrade mit diversen Steuerspannungsverbindungen zur Außenwelt und ein optional schaltbares Filter mit 12 dB Flankensteilheit. Zu erwähnen ist auch, dass das Filter im SRM auf einem SSM2044 Chip basierte, während es in der ersten Revision noch diskret aufgebaut war.

Ich muss gestehen, ich hatte vor Moogulators Test den The CAT nicht auf dem Schirm. Die Klangbeispiele hatten mir sehr gut gefallen und mich zu weiteren Recherchen animiert, allein es gab und gibt ein Problem – ein The CAT zu rationalen Preisen ist nicht zu bekommen.

Behringer hat sich beim Nachbau an der duophonen Version des The CAT orientiert und bietet auch wie gewohnt diverse Patch-Punkte, man erhält also im Prinzip den Nachbau der letzten Revision des The CAT inklusive einiger (aber nicht aller möglichen) Erweiterungen.

Erster Eindruck des Behringer Cat Synthesizers

Nach dem Auspacken steht das bereits bekannte Behringer Synthesizer-Pultgehäuse auf dem Tisch. Seitenteile aus Holz, dunkelblau-schwarze Metallwanne, alles wie gehabt. Wie immer unterscheidet sich das Gerät nur durch die Frontplatte von den anderen Nachbauten der Behringer Produktlinie im Pultgehäuse. Wenn man sich die Fotos des Originals im Netz ansieht, hat Behringer den Look des Originalgerätes sehr detailgetreu übernommen. Aufgrund des stark abweichenden Formfaktors des Pultgehäuses wurden die Bedienelemente verkleinert und die Hüllkurven sind nach rechts gewandert, aber sonst entspricht alles dem Original. Genau genommen ist die Anordnung beim Behringer sogar logischer (oder „moogischer“). Von links nach rechts LFO, VCO 1, VCO 2, Filter, Hüllkurven, VCA und Noise Level.

Die Klangerzeugung des Behringer Cat

Der CAT ist ein klassischer subtraktiver Synthesizer mit 2 Oszillatoren, einem 24dB/Okt. Filter, einem LFO und 2 Hüllkurven.

Die Oszillatoren

Beide Oszillatoren bieten als Schwingungsformen Sägezahn und Rechteck, Oszillator 1 zusätzlich noch Dreieck. Alle Schwingungsformen sind über dedizierte Fader frei mischbar und es gibt bei beiden Oszillatoren die Möglichkeit, einen Suboctave-Oszillator mit Rechteckschwingung zuzumischen. Der CAT bietet also im monophonen Betrieb bis zu 7 Schwingungsformen zuzüglich weißem Rauschen für die monophone Stimme – da steckt Dampf unter der Haube, man könnte von einer Großkatze sprechen. Zum Erzeugen typischer, kräftiger Sync-Sounds findet man in der Oszillator 2 Sektion einen Schalter, mit dem sich Oszillator 1 zu Oszillator 2 synchronisieren lässt (Mode A, Mode B, Off).

Oszillator 1 lässt sich grob von 0,2 Hz bis 2 kHz einstellen und feinstimmen, Oszillator 2 lässt sich im Bereich von 2 Oktaven feinstimmen. Das habe ich mal in folgenden drei Beispielen festgehalten:

LFO

Der LFO hat einen Frequenzbereich von 0,03 bis 30 Hz bei Sinus- und Rechteckschwingung und kann per Fader bis zu 5 sec. verzögert werden. Zusätzlich lässt sich VCO 1 im Audiopfad stummschalten und als Modulationsquelle einsetzen.

Hüllkurven

Der CAT hat zwei Hüllkurven an Bord, einmal ADSR und einmal AR, ganz wie sein Vorbild der ARP Odyssey. Hier hat man leider die Chance verpasst, den Pfad der exakten Kopie zu verlassen und dem CAT zwei vollwertige ADSR-Hüllkurven zu verpassen. Die Hüllkurven können von LFO und Gate getriggert und geloopt werden. Weiterhin hat der CAT eine Sample & Hold Schaltung an Bord, die mit VCO 1 oder weißem Rauschen beschickt werden kann.

Die Behringer Cat Filter

Das Lowpass-Filter bietet eine Flankensteilheit von 24 dB, über 2 Fader sind wie üblich Cutoff-Frequenz und Resonanz einstellbar. Über ein Poti lässt sich die Intensität des Key-Trackings der Cutoff-Frequenz regeln.

Modulation

Die Modulationsmöglichkeiten sind sehr umfangreich, aber das Layout des CAT hat diese im Gegensatz zum Vorbild ARP Odyssey sehr intuitiv abgebildet. Generell sind die Modulationsquellen in jeder Sektion abgebildet und (VCO 1, VCO 2, Filter, Amp), per Schalter wählbar und mit direkt unter dem Schalter angeordneten Potentiometern in der Intensität regelbar.

Oszillator 1 lässt sich dabei über den LFO und durch eine der zwei Hüllkurven oder Oszillator 2 modulieren. Zusätzlich ist eine Pulsbreitenmodulation möglich, die über eine Sinusschwingung, die ADSR-Hüllkurve oder eine Gleichspannungsschaltung gesteuert werden kann.

Oszillator 2 lässt sich ebenfalls über den LFO und durch eine der zwei Hüllkurven oder Oszillator 1 modulieren. Werden die beiden Oszillatoren gegengleich moduliert, sind Crossmodulationen möglich.

Beim Filter gibt es zwei Modulationsquellen: den LFO inkl. Sample & Hold und eine der zwei Hüllkurven oder VCO1. Zusätzlich gibt es in der Filtersektion auch die Möglichkeit, VCO1 per Schalter aus dem Audiosignalpfad herauszunehmen.

Der VCA schließlich lässt sich über die Hüllkurven modulieren oder für Drones auf Dauerbetrieb schalten.

Patch-Möglichkeiten

Für die Einbindung in Modularsysteme oder die Verschaltung mit anderen Synthesizern über CV bietet der Cat folgende Patch-Punkte:

CV In: VCO 1, VCO 2, Gate, VCF Fc, VCF Q, VCA und Audio In

CV Out: KB, Gate, ADRS und AR

MIDI

MIDI-Einbindung geschieht über USB (class compliant) und über DIN-Buchsen (In, Thru).

Der Behringer the CAT in der Praxis

Klingen tut die Katze schon sehr fein, vor allem in tieferen Lagen schnurrt die Katze definitiv. Sehr fette Bässe und Leads sind möglich und wenn man VCO 1 und VCO 2 crossmoduliert, sind FM-artige harte Bässe möglich, die man dem kleinen Desktop-Gehäuse nicht zutrauen würde. Mit den umfangreichen Modulationsmöglichkeiten lassen sich schräge, experimentelle Klänge formen, die Hüllkurven sind schnell genug für Perkussives, könnten aber noch einen Ticken schneller sein. Generell ist anzumerken, dass vor allem die Drehregler haptisch sehr gelungen sind, sich sehr angenehm anfühlen und einen sehr geschmeidigen Drehwiderstand haben. Sie sind deutlich leichtgängiger als die Potis beim Model D aus gleichem Hause, die Größe ist sehr angenehm. Die Potis eines Roland SE-02 wirken im Vergleich dazu wie Spielzeug – zu klein, zu eng angeordnet, wackelig.

Bei den Schiebereglern bin ich da nicht ganz so glücklich. Einerseits ist die Hardware auch da besser als z. B. bei Rolands Boutique-Serie, deren Fader trotz filigranerer Bauweise schwergängiger sind, andererseits sind die Regelwege doch kurz. Bei den Hüllkurven und den Levels der Schwingungsformen und beim LFO kann man durchaus damit arbeiten, zumindest beim Filter finde ich die Kalibrierung problematisch, da ist Fingerspitzengefühl gefragt. Dem CAT Sounds zu entlocken, ist durchaus mit Schraubarbeit verbunden, aber eines muss ich dem CAT zugestehen, er klingt wirklich fett und gut und je besser man die Katze und ihre Eigenheiten kennenlernt, desto größer ist auch der Spaßfaktor. Auch der duophone Modus ist sinnvoll, macht Spaß und ist meiner Meinung nach auch besser gelungen als beim Behringer Poly-D. Und da ja doch max. 4 bzw. 3 Schwingungsformen pro Oszillator zur Verfügung stehen, ist der Sound auch da nicht dünn.

Etwas übertrieben wurde es mit der Originaltreue meiner Meinung nach beim Bender, der wie beim originalen CAT aus den 80ern aus einem Fader mit Mittenrastung besteht, noch dazu mit einem Bereich von einer Oktave up/down auf dem sehr kurzen Fader-Weg. Der Bender des Behringer CAT ist so schlicht nicht brauchbar. Vielleicht denkt Behringer ja auch über eine Keyboard-Version wie beim Poly-D nach, der Korg MonoPoly-Clone kommt ja auch in diesem Formfaktor und dieser bietet doch wesentlich mehr Platz.

Trotz dieser kleinen Kritikpunkte, die zumindest was die Haptik betreffend dem Formfaktor und der damit einhergehenden Miniaturisierung geschuldet sind, ist der Behringer CAT ein sehr empfehlenswerter analoger Synthesizer mit gutem und eigenständigem Klang. Besonders hervorzuheben ist, dass hier ein Nischengerät wiederbelebt wurde, von dem viele ohne den Nachbau durch Behringer nicht einmal gewusst hätten, dass das Original überhaupt existiert hat. Und den kann man sich 40 Jahre später für kleines Geld als Nachbau ins Studio stellen – dafür ein Dankeschön!

Und nicht zu vergessen ist, bei artgerechter Haltung schnurrt diese Katze sehr schön!

Der Behringer Cat on YouTube