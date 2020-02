Test: Sequential Pro-One vs. Behringer Pro-1

Die zweite Meinung zum Pro-1

Vorwort der Redaktion

Bei Behringer scheiden sich gerne die Geister. Als Redaktion von AMAZONA.de sind wir uns aber bewusst, dass wir grundsätzlich nicht die Meinungshoheit haben, sondern unsere Autoren vor allem eine ganz persönliche und damit subjektive Einschätzung in ihren Artikeln vertreten. Gerade dann, wenn Testberichte so polarisieren wie der Testbericht zum Behringer Pro-1, ist es aber zwingend notwendig, eine zweite Meinung einzuholen – und wer regelmäßig AMAZONA.de liest, wird wissen, dass es dazu viele Beispiele gibt.

Im Fall des Behringer Pro-1 haben wir uns für psv-ddv entschieden. Zu einen ist er von uns ein hochgeschätzter Ansprechpartner bei technischen Fragen, zum anderen wurden Reportagen wie z.B. der GREEN BOX Report zum NED Synclavier II erst möglich. Unterstützt wurde er dabei von einem weiteren Schwergewicht der Synthesizer-Szene – aber das soll er gleich selbst erzählen.

Wer nun unkt, das Urteil von psv-ddv hätte von vornherein festgestanden, der irrt. Genau wie bei Florian Anwander (dessen positives Pro-1 Urteil für viele sicher überraschend kam), so schätzen wir auch an psv-ddv die Fähigkeit, an einen solchen Vergleichstest offen heranzugehen. Am Ende zählen eh nur der eigene Test und der eigene Geschmack.

Jedenfalls nochmals ein dickes Dankeschön an psv-ddv und Ulf für deren Mühe und diesen Artikel.

Euer Tyrell

Sequential Pro-One vs. Behringer Pro-1

Meine Verstimmung über Florian Anwanders Pro-1 Report, den ich zwar als technisch versiert, jedoch als zu tendenziös und unkritisch gegenüber dem Behringer Pro-1 empfand, führte im Forum zu wahren Daumenrunter-Orgien.

Im Laufe der Diskussion bot mir Peter Grandl großzügig an, seinen SCI Pro-One nebst Behringer Klon für einen Vergleichstest zur Verfügung zu stellen und mir damit einen echten A/B-Vergleich zu ermöglichen.

So etwas kann ein Klangfetischist natürlich nicht ablehnen. Erstens wollte ich natürlich wissen, ob ich unbegründet rumgemotzt hatte und zweitens beschränkte sich meine Hands (Ears)-on Erfahrung mit dem SCI Pro-One bis dato auf einige kurze Momente. Eine Bildungslücke also, dazu bei einer solch epochalen Synthesizerlegende.

Einige Wochen später erreichten mich tatsächlich beide Probanden. Herzlichen Dank an dieser Stelle auch an Florian, der das Ganze wie ein echter Gentleman ertragen und sogar seinen Pro-1 zur Verfügung gestellt hat sowie an Peter für die Initiative und den Pro-One.

Wie gestaltet man nun einen solchen Vergleich? Zugegebenermaßen ich bin durchaus voreingenommen, was die klangliche Qualität der Behringer Klone angeht, keine Überraschung. Zum Glück erlaubt es mir mein Alter (über 20), Fehler einzugestehen. Also allen Mut zusammengenommen und drei gute Freunde angerufen, allesamt mit genug Erfahrung und eigener Meinung zu Synthesizerthemen und in der Lage, mir gehörig den Kopf zu waschen, wenn ich Mist erzähle.

Da ich kein Autor bin und die AMAZONA.de Leser unter meinen Kommentaren schon genug leiden, möchte ich an dieser Stelle das Wort an einen Profi übergeben: Seit den Neunzigern Fachautor unter anderem bei KEYS und Guitar, Buchautor von „Modular Worlds“ und hochwillkommener Gast in meiner Testrunde: Ulf Kaiser.

Also, eines wunderbar verregneten Sonntagnachmittags in einer deutschen Kleinstadt …

SCI Pro-One versus Behringer Pro-1 – scharf hingehört

Wohin man auch schaut, Behringers Pro-1 wird allerorts für sein Preis-Leistungs-Verhältnis gelobt und mit seinem konstruktiven Vorbild, dem Pro-One von Sequential Circuits, verglichen und auch gern mit diesem auf eine Höhe gestellt. Zugegeben: Es ist verlockend, wenn Behringer ein solches Instrument zu einem Bruchteil des aktuellen Verkaufspreises des Originals nachbaut und sogar mit MIDI und Garantie versieht. Immerhin handelt es sich beim Pro-One um einen monophonen Klassiker, der aufgrund seines zackigen Klangs durchaus einem Minimoog in Bereich der Bässe, Sequenzersounds und Leads Konkurrenz macht. Ein kritischer Hörtest beider Geräte sollte Gewissheit schaffen …

Der Hörtest fand unter kontrollierter akustischer Umgebung statt – über Lautsprecher, da Kopfhörer den Klangeindruck abhängig von individuellen Ausbildung des äußeren Gehörgangs durchaus färben, mit einem anderen Druckempfinden einhergehen und der fehlende Raumanteil eines puren Synthesizersignals über Kopfhörer eine für das Gehirn unnatürliche Abhörsituation darstellt. Umgeschaltet wurde bei Pegelgleichheit mit einer neutralen A/B-Einheit.

Der Pro-One befand sich dabei in gewartetem Originalzustand. Er wurde mehrheitlich wie auch der Behringer Pro-1 über CV-Gate mit einer identischen Sequenz aus Doepfers Dark Time angespielt. Alternativ wurden beide Geräte auch über die Klaviatur des Pro-One gespielt. Alle vier Tester spielten/programmierten der Reihe nach beide Synthesizer, während die anderen zuhörten und die Klangeindrücke auf sich wirken ließen. Punktgewinn für SCI: Der echte Pro-One bietet eine Klaviatur, wenn auch nicht anschlagsdynamisch, was das Original ohne weiteres Zubehör zu einem spielbaren Musikinstrument macht. Bezüglich der Verarbeitungsqualität punktet der Behringer mit der eindeutig stabileren Haptik, wobei man feststellen muss, dass der echte Pro-One trotz seiner Leichtbauweise (für den Transport allgemein ein Plus) und den leider ziemlich wackeligen Potis auf dem Gebrauchtmarkt, trotz seines Alters, überwiegend in auffallend gutem Zustand angeboten wird. Die Schiebeschalter, die beim Sequential-Gerät satt einrasten, fühlen sich wiederum beim Behringer billig an und haben keinen eindeutigen Einrastpunkt. Bei der Bedienergonomie steht es um den Behringer nicht so gut. Die dem Original nachempfundene Panel-Grafik ist hier unübersichtlich zusammengeschrumpft und die Potiabstände nebst miniaturisierten Potikappen machen das Schrauben etwas ungemütlich. Das Bedienpanel des Originals vermittelt im Vergleich dazu die einladende Weite eines Fußballfeldes. Alles wirkt aufgeräumt und durchdacht, man findet sich schnell zurecht.

Aber zum Klang: Unsere Testgruppe bestand aus zwei Profis und zwei Hobbyisten, die zusammen 140 Jahre Erfahrung mit Synthesizern verschiedenster Art haben. Keiner von uns besaß bis zum Testzeitpunkt einen Sequential Pro-One oder den Behringer Klon. Zwei der Teilnehmer besitzen allerdings den verwandten Prophet-5.

Der folgende Vergleich erhebt den Anspruch einer durchaus objektiven und auch audiophilen Bewertung. Das mag man als elitär auffassen, denn immerhin ist der Pro-One objektiv ein altes Gerät (1981-84) mit Plastikgehäuse und recht klappriger Klaviatur und ohne MIDI, der heute, inflationsbereinigt, mehr als einst im Neuzustand kostet. Das Gerät wurde damals in hoher Stückzahl produziert, was in Kombination mit dem heutigen Preis allerdings für seine anhaltend hohe Beliebtheit spricht.

Punktuell konnte Behringer Pro-1 durchaus ähnlich klingen, was insbesondere die isoliert abgehörten Oszillatoren betraf. Gleichwohl hatte der Pro-One etwas mehr Druck und Kontur. Beim Filter war die Kopie dem Original schon weniger auf der Spur. Der gesamte Regelweg im Klassiker ist anders und effektiver, die Resonanz ist hörbar ausgeprägter und verändert ihren klanglichen Charakter im Regelverlauf stärker. Sie erzeugt damit mehr Klangfacetten.

In der Paradedisziplin des Pro-One, seinen explizit knackige Hüllkurven, musste Behringer dann komplett die Segel streichen – hier herrschte voller Konsens aller vier Tester.

Das SCI-Instrument gilt nicht umsonst als Klassiker, dessen monophone Linien die Achtziger geprägt haben. Das Original, vom Sequencer gesteuert, wippt und groovt sofort, dass es kein Halten gibt. Keiner konnte die Füße stillhalten. Was für eine Ansage. Wir waren uns einig, dass dies wohl vor allem den Hüllkurven des Originals zuzuschreiben ist. Das Behringer-Produkt, von den gleichen CV/Gate-Signalen getriggert, sah dagegen rhythmisch eindeutig blass aus und konnte keinen von uns im Ansatz mitreißen. Ein wirklich deutlicher Unterschied!

Der Pro-One ist in seiner spezifischen Konfiguration aus Oszillatoren, Filter und Hüllkurven unnachahmlich zackig, nagelnd und druckvoll – auch anders als ein Prophet-5 Rev. 3, der identische Curtis-Chips nutzt.

Letztlich ist es aber tatsächlich weniger der punktuelle Vergleich der Einzelsektionen, sondern die Abstimmung beider Synthesizer. Behringers Pro-1 besitzt einige Sweetspots, die durchaus gut, aber leider nie großartig klingen. Der Pro-One übertrifft diese nach unserer einheitlichen Meinung grundsätzlich deutlich und hat zudem den unschätzbaren Vorteil, dass jeder Millimeter Reglerbewegung zum nächsten großartigen Sound führt. Damit ist das Original absolut inspirierend und es ist letztlich genau dieser Aspekt, der für den Spielspaß sorgt, den man mit einem Instrument hat oder eben nicht.

Der Pro-One on YouTube

Leider haben wir bei unserem Test, faule Säcke die wir sind, keine Audiobeispiele aufgenommen. Das tut uns schrecklich leid – die Audiobeispiele, nicht die Faulheit.

Als Entschädigung ein kleiner aber feiner youtube Fund, der die besonderen Eigenschaften des Sequential, die uns letztendlich so begeistert haben, sehr gut demonstriert. Man beachte insbesondere den Groove der im Verlauf des Videos aufblüht und die Wandlungsfähigkeit Pro-One.

Abschließend noch ein Wort zum Preis. Sicher, der Pro-One ist nur noch teuer zu haben. Aber man kann relativ sicher sein, dass dieses Gerät auch weiterhin zu einem guten Preis veräußerbar wäre, sollte es denn einmal dazu kommen müssen. Tatsächlich ist das für einen Behringer Pro-1 stark zu bezweifeln.

Ulf Kaiser & psv-ddv