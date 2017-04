Test: U-He RePro-1 vs Sequential Pro-One

das habe ich gefunden… ist vom hersteller…

All algorithms operate at the same sampling frequency: 8x oversampled at a host sample rate of

44.1kHz or 48kHz, 4x oversampled at 88.1/96 and 2x oversampled if the host sample rate is

!

176kHz or faster. Such a high sample rate is necessary for this filter.!

@AQ soviel zum thema samplingfrequenz ist unwichtig.. es lebe die musik..