Test: Asparion D700, DAW-Controller

Modularer Controller – nicht nur für die DAW

Computer sind eine feine Sache. Mit einer DAW bilden sie heute ein komplettes Tonstudio inklusive umfangreicher Effekte und Klangerzeuger ab. Das einzige Problem bleibt das Eingabegerät. Für uns Tontechniker ist das in der Regel ein Mischpult mit Fadern und Drehreglern sowie zahlreichen Schaltern. All das nur am virtuellen Mischpult auf dem Bildschirm mit einer Maus und der Computertastatur zu bedienen, macht wenig Freude. Erleichterung schaffen DAW-Controller, die es mittlerweile zahlreich zu kaufen gibt. Der Asparion D700 DAW-Controller ist einer von ihnen und wir haben ihn für euch getestet.

Asparion

Viel zu erzählen gibt es zum jungen Hersteller Asparion nicht, Infos finden sich weder auf der Website noch auf der Social-Media-Präsenz des Unternehmens. Der Hersteller hat seinen Firmensitz in Keltern und wird als Geschäftsführer von David Schmidt und Patrick Seitz vertreten. Neben dem hier getesteten Asparion D700 DAW-Controller gibt es noch den schon einige Jahre länger am Markt erhältlichen D400 Controller, der auch bereits von AM;AZONA.de getestet wurde.

Asparion D700 DAW-Controller

Wie schon beim D400, handelt es sich beim D700 um einen modularen Controller, der aus der Haupteinheit Asparion D700 FT, der Erweiterung D700 F mit weiteren Fadern und Reglern sowie der Display-Erweiterung D700 S besteht. So lässt sich aus einem kleinerem Setup bei Bedarf ein größerer Controller-Verbund bauen.

Die Verarbeitung wirkt aufgrund des stabilen Metallgehäuses hochwertig und die Controller sind ausreichend schwer, sodass sie nicht auf dem Studiotisch verrutschen können. Hat man den Asparion D700 FT Controller durch einen oder mehrere D700 F erweitert, lassen sich diese mit Schrauben aneinander fixieren. Alternativ kann man sie aber auch getrennt voneinander aufstellen. Doch dazu später mehr.

Die Erweiterung Asparion D700 F lässt sich nicht ohne den D700 FT Controller nutzen, was schade ist, denn nicht jeder benötigt Laufwerksfunktionen.

Montage des Controllers

Um beide Geräte miteinander zu verbinden, benötigt es ein kleines CAT-Kabel. Ein kurzes Kabel für die Montage nebeneinander und ein etwas längeres Kabel für eine Aufstellung getrennt voneinander liegen bei.

Unserem Testgerät lagen außerdem zwei D700 S Displays bei. Diese werden ebenfalls über ein kurzes CAT-Kabel mit dem Controller verbunden. Hier liegt eine deutliche Verbesserung zum älteren D400 vor. Gestaltet sich die Display-Montage beim D400 noch schwierig (siehe Testbericht), ist sie beim D700 schnell erledigt. Das liegt vor allem daran, dass das Display nur eingesteckt wird und nichts verschraubt werden muss. Allerdings ist die Verbindung des Displays zum Gehäuse im Fall des D700 auch nicht sonderlich stabil.

Sehr fragil ist die Verbindung von D700 FT und D700 F. In der Gebrauchsanleitung wird zu Recht darauf hingewiesen, dass nach der Verbindung mit den beigelegten Schrauben das Konstrukt nicht mehr angehoben werden darf, weil es sonst auseinanderfallen könnte.

Für all diejenigen, die den Controller in eine Aussparung im Studiotisch oder wie ich auf einen Auszug unterhalb des Tischs stellen wollen: Leider gestaltet sich das schwierig. Für die Montage reicht der Platz nämlich nicht und es ist eine recht fummelige Angelegenheit, wenn man das nicht irgendwo macht, wo man gut an alle Anschlüsse und die entsprechenden Stellen für die Verschraubung herankommt. Die Displays sind ein weiteres Hindernis, denn alle Anschlüsse liegen dahinter. Hier sollte man mit äußerster Vorsicht vorgehen.

Insbesondere das Einstecken der kurzen CAT- sowie des USB-Kabels gestaltete sich zum Geduldsspiel. Ich habe mich am Ende dazu entschlossen, die beiden Controller nicht miteinander zu verschrauben und einfach nur nebeneinander zu stellen und habe anstelle des kurzen CAT-Kabels das etwas längere CAT-Kabel genutzt, um beide miteinander zu verbinden. So konnte ich sie für die Verkabelung auseinanderziehen und drehen. Doch wie gesagt: Das alles gilt nur dann, wenn man den Controller nicht freistehend aufstellt. Schöner wäre eine stabilere Verbindung, um die Montage erst freistehend vornehmen zu können und ihn dann anschließend an den gewünschten Ort zu bewegen.

Stromversorgung des DAW-Controllers

Obwohl beide Controller mit dem CAT-Kabel miteinander verbunden sind, benötigt jede Erweiterung eine eigene Stromversorgung. Diese erfolgt jeweils über ein externes Netzteil. Bei einem D700 FT und einem D700 F benötigt man entsprechend zwei externe Netzteile. Bei einem D700 FT und zwei D700 F sind es bereits drei externe Netzteile.

Nun stellt sich mir die Frage, warum man eine komfortable Weiterleitung der Steuersignale über CAT-Anschlüsse einrichtet, dabei aber die Stromversorgung der Erweiterungen, die ohnehin nicht ohne den D700 FT genutzt werden können, integriert? Jeder Gitarrist hat auf seinem Pedal-Board nur eine zentrale Stromversorgung und nicht für jedes Pedal ein eigenes Netzteil. Hier sollte unbedingt nachgebessert und ein für mehrere Geräte ausreichend dimensioniertes Netzteil samt Verteilung angeboten werden.

Interessant ist, dass einige Teile des D700 FT auch dann noch funktionieren, wenn man die Stromversorgung über das Netzteil kappt. Sie werden dann über das USB-C Kabel mit Strom versorgt. Dokumentiert ist das allerdings nicht und das Display funktioniert in diesem Fall auch nicht mehr.

Vermutlich reicht der von der USB-C Buchse zur Verfügung gestellte Strom dafür nicht aus. Benutzt man den Controller an einem Laptop, sollte gegebenenfalls im Akkubetrieb das USB-Kabel abgezogen werden, wenn man den Controller gerade nicht benötigt, damit der Akku nicht unnötig belastet wird. Leider gibt es keinen Betriebsschalter für den Controller.

Installation und Konfiguration des Asparion D700

Nach dem Aufbau erwartet uns die Installation und Konfiguration am Computer. Zur Verbindung nutzt man eines der beiliegenden USB-C Kabel (USB-C zu USB-C und USB-C zu USB-A). Die Konfiguration geschieht am besten über die Asparion Configurator App, die von der Website des Herstellers heruntergeladen werden kann. Bei dieser Gelegenheit sollte man auch gleich das Handbuch und die Installationsanleitung für die jeweilige DAW herunterladen.

Über die Software lässt sich nicht nur der Controller-Verbund mit einer aktualisierten Firmware versehen und für die Zusammenarbeit konfigurieren, sondern auch die Belegung der Fader, Regler und Taster vornehmen. Für die gängigsten DAWs gibt es allerdings Presets.

Eine Besonderheit ist, dass auch Nicht-MIDI-Programme mit dem Controller zusammenarbeiten können. Dazu gibt es eine gesonderte App. Die Liste der fertigen Anpassungen für DAWs und auch Lichtsteuer-Software ist allerdings lang und die bekanntesten Kandidaten enthalten:

Cubase / Nuendo

Audition

Premiere Pro

Digital Performer

Live

Samplitude / Music Studio / Sequoia

Logic

Studio One

Tracktion / Waveform

Reason

Reaper

Vegas

ACID Pro

Sonar / Cakewalk

FL Studio

Bitwig

Mixbus 32C

LV1

DMX Joker

MADRIX

Daslight

Hinsichtlich der Kompatibilität zu Betriebssystemen werden Windows, MacOS, Linux, Android, iOS und iPadOs genannt. Allerdings fehlen genauere Angaben zu den Betriebssystemversionen und Geräteanforderungen.

Auf meinem Apple Mac Mini M1 mit MacOS Sonoma gab es zunächst ein paar Abstürze, doch nach einer kurzen Rücksprache mit Asparion und Einsendung des Fehlerberichts wurde mir noch am selben Tag eine neue Software-Version zur Verfügung gestellt, die nun nicht mehr beim Auswählen des Controllers abstürzt. Während des Tests lief die Software dann einwandfrei.

Für das Zusammenspiel von D700 FT und D700 F muss zunächst die Zahl der Extensions eingestellt und jeder Erweiterung (bis zu sieben) eine eigene ID zugewiesen werden. Dies ist im Benutzerhandbuch entsprechend beschrieben und auch auf den jeweils im Karton liegenden Zetteln mit der Kurzanleitung erklärt.

Nachdem das alles erledigt ist, bleibt die Einrichtung in der ausgewählten DAW. Zu diesem Zweck gibt es zu den genannten Software-Produkten eigene Anleitungen, die auf der Internetseite des Herstellers erhältlich sind. Doch dazu später mehr.

Bedienoberfläche

Die Mischpultsektionen von D700 FT und D700 F sind identisch. Der D700 FT Controller verfügt zusätzlich auf der rechten Seite über eine Sektion zur Auswahl von Pan, EQ, Send, FX, Metronom, Loop, Record, Play, Stop und zwei Pfeiltasten für die Navigation im Mischpult. Außerdem entdecke ich eine „Sternchentaste“ und einen Lautstärkeregler (Endlosregler).

Die Mischpultsektion besteht aus insgesamt acht Kanälen. Jeder Kanal besitzt einen Endlosregler mit Push-Funktion, einen berührungsempfindlichen 100 mm Motor-Fader mit einer Auflösung von 12 Bit und vier Tasten für Mute, Rec. Arm, Solo und Select. Hat man das Display D700 S installiert, kommt jeweils noch ein OLED-Display mit zwei Zeilen Text mit 12 Zeichen, einer Zeile Text mit 6 Zeichen und Mono/Stereo-Metering samt Clipping-Anzeige hinzu. Außerdem wird die Spurnummer angezeigt. Die Auflösung beträgt 1024 x 64 Pixel.

Weitere Anschlüsse und Besonderheiten

Noch nicht erwähnt habe ich die beiden Klinkenanschlüsse am D700 FT Controller. Hier lassen sich je ein Sustain- und Expression-Pedal anschließen, deren Signale dann ebenfalls auf Funktionen in der zu steuernden Software geroutet werden können.

Die Protokolle des Asparion D700 DAW-Controllers sind MIDI, OSC (Open Sound Control) und MQTT. MQTT steht für „Message Queuing Telemetry Transport“ und wird gerne bei Smart Home-Anwendungen genutzt.

Die Produkt-Website zum D700 nennt auch Smart Home-Anwendungen als Einsatzbereich. Auf Nachfrage bekam ich vom Hersteller die folgende Antwort:

„Sie können unser Gerät mit der Asparion Connector App über MQTT mit einem Smarthome verbinden. Dadurch lässt sich z.B. mit einem Fader oder Encoder das Licht dimmen oder Rolläden, Vorhänge oder Fenster bewegen. Mit den Tastern kann man Licht oder ähnliches an/ausschalten. Die LEDs im Gerät können den Status verschiedener Smarthome Elemente anzeigen, z.B. offene Fenster. Für die Einrichtung sollte man sich natürlich etwas mit dem Smarthome Thema auskennen. Den Nutzern bereitet dieses Feature aber scheinbar recht viel Freude. Wenn man z.B. das Studiolicht mit dem Fader dimmen kann. Auch das Feature welches es erlaubt, Windows/Mac mit unserem Gerät zu kontrollieren scheint gut bei den Kunden anzukommen. So kann man das Gerät auch nutzen wenn keine DAW geöffnet ist.“

Ebenso eine Besonderheit ist die 3-jährige Garantie seitens des Herstellers.

Asparion D700: Praxiseinsatz im Tonstudio

Für den Test habe ich die beiden DAWs Logic Pro und Ableton Live genutzt. In beiden DAWs wird der Controller als Mackie Control für den D700 FT und Mackie Control XT für den D700 F hinzugefügt.

Der Controller verhält sich eigentlich wie jeder andere Controller auch: Das Display zeigt entweder die Spurnamen, die Positionen der Panoramaregler, die EQ-Einstellungen des selektierten Kanals, die Send-Lautstärke oder die FX-Parameter im selektierten Kanalzug. Wählt man einen Parameter an, öffnet sich in Logic zum Beispiel das dazugehörige Fenster und man kann alles am Bildschirm nachvollziehen.

Wie beim Mackie Control Protokoll üblich, sind die Bezeichnungen teilweise recht kryptisch. Das ist nicht dem Asparion D700 Controller anzulasten, sondern auch bei allen anderen Controllern so, die mit dem Mackie Control Protokoll arbeiten. Eine native Unterstützung gibt es bereits für Cubase, Nuendo, Waveform, FL Studio und Bitwig. Für Ableton Live ist sie in Vorbereitung.

Natürlich kann das Mapping der Bedienelemente entsprechend angepasst werden. Mit den vorgefertigten Presets kommt man aber schon sehr weit.

Kinderkrankheiten

Der Asparion D700 Controller verfügt noch über einige Kinderkrankheiten. Nach Rücksprache mit dem Hersteller wurden diese größtenteils bereits behoben und sollten bei den Serienmodellen nicht mehr vorhanden sein.

Negativ aufgefallen ist mir zum Beispiel die Kalibrierung der Fader, die beim Anfahren der 0 dB-Marke nicht alle auf gleicher Höhe stehenbleiben. Hier war durchaus ein Spiel von 5 bis 6 mm drin. Das ungleichmäßig Verhalten ist auf den folgenden Bildern gut zu erkennen.

Pixelfehler im Display waren ein weiterer Punkt, der bei meinem Testgerät auftauchte. Auch hier hat der Hersteller bereits laut eigener Aussage Abhilfe geschaffen.

Der Controller hat im Testzeitraum öfter einmal träge reagiert, wenn in rascher Folge hintereinander Kanäle selektiert oder Parameter verändert wurden. Laut Aussage des Herstellers könnte das an der Geschwindigkeit des Computers und der DAW liegen.

Da der Test allerdings auch auf einem Apple Mac Mini mit M1 Prozessor und 16 GB stattgefunden hat und ein zum Vergleich herangezogener Behringer X-Touch Controller keinerlei Auffälligkeiten zeigte, ist das meiner Meinung nach eher auszuschließen.

Manche Darstellungen im Display erschließen sich nicht. Während in den Eingangskanälen der Pegel in dB in einem Display dargestellt wird, wird der Pegel in dB des Masters auf zwei Displays aufgeteilt:

Alternativen

In seiner Preisklasse bieten sich zahlreiche hochwertige Alternativen zum Asparion D700 Controller. Zu nennen wären zum Beispiel die Controller von SSL wie der SSL UF8 Controller und Avid wie der Avid S1. In der Preisklasse unter 1.000,- Euro tummeln sich auch interessante Kandidaten, zum Beispiel der Presonus Faderport 16 Controller.

Natürlich darf auch der gute alte Mackie Control Universal Pro Controller nicht vergessen werden. Der Icon QCon Pro X bietet sehr viel für den günstigen Preis und Behringer hat mit dem Behringer X-Touch Controller, der sich ebenfalls erweitern lässt, auch einen brauchbaren Kandidaten im Programm.