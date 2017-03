GREEN BOX: NED Synclavier II, Synclavier 9600 – Teil 1

Mitte der siebziger Jahre begannen vor allem US-amerikanische Unternehmen, die damals neue Computertechnik für musikalische Zwecke nutzbar zu machen. Darunter waren die Con Brio Systeme ADS 100 und 200, der Crumar GDS und Synergy (im Verbund mit einem KayPro II-Computer) und der Syntauri Alpha Centauri (an einem Apple II). Diese Lösungen boten „Computer Generated Sound“ in Form additiver, Wavetable-, FM- oder PD-Synthese, eine Computertastatur und einen „Bildschirmarbeitsplatz“ – sie waren damals revolutionär, stießen aber auf wenig Akzeptanz bei Musikern, Produzenten und Studiobetreibern. Vermarktet als reine „Musikinstrumente“, verschwanden sie schnell wieder vom Markt.

Die Geschäftsmodelle der Synclaviere von New England Digital (Norwich, Vermont/USA, ab 1976) und CMIs von Fairlight (New South Wales/Australien, ab 1979) hatten einen anderen Ansatz: In der kritischen Anfangsphase der entwickelnden Unternehmen wurde ihre Hardware erfolgreich als Wissenschafts- und Geschäftsrechner an Universitäten, Forschungsinstitute, Banken und Versicherungen vermarktet, während dessen man fleißig Synthese-, Sampling-, Sequencing- und Recording-Funktionen dafür entwickelte. Beide Systeme kosteten hohe fünfstellige Dollarbeträge, das Synclavier in einer typischen Ausbaustufe meist deutlich über 100.000 US$. (In der Ausgabe des amerikanischen Keyboard-Magazins vom April 1986 ist von bis zu 500.000 US$ die Rede. Das Magazin mu:zines hat eine „Price List“ aus dem Jahre 1989 veröffentlicht – siehe Link, gibt es am Ende dieses Artikels.) Das waren Summen, für die man in den achtziger Jahren hüben wie drüben mehrere Luxuskarossen oder ein schmuckes Einfamilienhaus mit Doppelgarage und Gemüsegarten kaufen konnte.

Die letzten Fairlight CMIs wurden 1991 gebaut, die Firma bzw. ihre Nachfolgerin verkauft bis heute Audio-Workstations an Broadcast- und Post Production-Kunden. Bei New England Digital gingen 1993 die Lichter aus und in Folge unter wechselnden Namen immer wieder an: The Synclavier Company, Demas, Synclavier Digital. Kleinere Hardware-Ergänzungen werden bis heute angeboten.

Für diesen GREEN BOX Report haben wir eine andere Herangehensweise als sonst üblich gewählt. Statt einer Dokumentation in eigenen Worten haben wir uns für ein Interview mit einem echten Synclavier Liebhaber und Experten entschieden. Unser Interviewpartner möchte allerdings ungenannt bleiben, und so sprechen wir im Folgenden also mit Ton-yb.

An dieser Stelle gleich ein dickes Dankeschön an Ton-yb, der uns wirklich viel Zeit gewidmet hat und uns in seinem Studio „die“ (ja, plural) Synclaviere ausgiebig vorgeführt hat. Der Großteil der Bilder aus unserem Zweiteiler sind ebenfalls bei Ton-yb im Studio entstanden – und auch dafür ein dickes Danke.

Vielleicht noch als Hintergrund-Info: Ton-yB besitzt seit 25 Jahren ein Synclavier II und seit 15 Jahren ein Synclavier 9600. Er ist also keiner jener modernen Sammler, der die Teile in der Glasvitrine stehen hat, sondern ein Kenner der Materie mit enormer Praxiserfahrung.