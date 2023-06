Workshop: Granular-Synthese mit den E-MU EIV Samplern

Granular Synthese aus dem E-MU EIV

Bevor ich mich der E-MU EIV-Classic und Ultra Granular-Synthese widme, zunächst noch ein oder zwei Sätze zur Diskussion um den letzten Artikel dieses Themas.

Vor allem die Aussagen, es sei ja eh nur Software, haben mir zu denken gegeben. Wegen des Vorwurfs der geringeren Funktionsvielfalt habe ich auch überlegt. Dann habe ich nachgeschaut und bei NI Kontakt oder Magix Independce z. B. keine Möglichkeit gefunden, einen LFO mit einem anderen LFO zu modulieren. Geschweige, diesen zweiten LFO dann noch mit einer Hüllkurve zu beeinflussen.

Ja – vielleicht habe ich weniger einzelne Möglichkeiten, aber ich kann mit einem E-MU EIV-Sampler mehrere Modulatoren kombinieren und habe dadurch klangliche Möglichkeiten, die ein Kontakt dann vielleicht nur über Skripte hätte. Und diese Möglichkeiten nutze ich für mein Vorhaben, mit dem E-MU EIV-Sampler EMU EIV-Classic und Ultra Granular-Synthese zu betreiben.

Für das Protokoll: Ich behaupte nicht, dass Hardware-Sampler ihren rechnergestützten Kollegen in allen Belangen ebenbürtig oder überlegen sind. Ich bin lediglich der Ansicht, dass diese eben nicht hoffnungslos unterlegen sind, sondern durchaus Vorteile bieten.

Granular-Synthese mit E-MU EIV-Classic und Ultra

Kein Update, kein Problem mit einer Betriebssystemkompatibilität oder sogar eine defekte Leitung zum Lizenzserver. Ob Classic- oder Ultra-Serie ist egal, den EIV Sampler schalte ich ein und kann loslegen, genau wie vor 20 Jahren. (Liegt hier vielleicht noch ein Vorteil von Hardware?) Allerdings sollte man schon genug RAM-Speicher im Sampler haben, um interessante Ausgangssamples für unsere EMU EIV-Classic und Ultra Granular-Synthese laden zu können. Ein Single-Cylce-Schwingungsformschnipsel können wir hier nicht gebrauchen.

Grundsätzlich müssen wir natürlich etwas tricksen, um eine E-MU EIV-Classic und Ultra Granular-Synthese machen zu können – schließlich ist der E-MU EIV-Sampler für das Abspielen kontinuierlicher Samples ausgelegt. Oder zumindest hauptsächlich. Graben wir in den Cord-Destinations, finden wir zwei Modulationsziele, die für unser Vorhaben prädestiniert sind. Jemand bei E-MU muss also auch schon in diese Richtung gedacht haben. Die Rede ist von „’SStart“, also Sample-Start und „SRetrig“, respektive Sample-Retrigger. Wie im letzten Artikel angesprochen, bedeutet das Apostroph in „’SStart“, dass dieser Parameter sich nur bei jedem Note-on-Event verändern kann – das ist natürlich eine Einschränkung bei unserem Vorhaben, den E-MU EIV-Classic und Ultra Granular-Synthese beizubringen. Dennoch sollte uns das bei späterer Kombination von mehreren Voices ermöglichen, dichte Granularwolken erzeugen zu können.

Kurzer Abstecher: Was ist Grunalar-Synthese?

Mir persönlich begegnete das Konzept in der Phonetik zum Zwecke der Sprachsynthese zum ersten Mal. Außerdem ist sie die Technik, die hinter Time-Stretching bei gleichbleibender Tonhöhe und Pitch-Shifting bei gleichbleibender Länge steckt. Im Prinzip wird eine lange Audiodatei in kleine Schnipsel zerhackt, die dann individuell in Dauer und Tonhöhe manipuliert werden können und dann wieder zusammengestrickt werden. Etwas genauer kann man das im Dawesome Novum Test nachlesen.

Das Patch zum E-MU EIV Granular-Workshop

Das Patch, welches ich hier vorstelle, ist eigentlich recht simpel, kann aber nach Belieben erweitert werden. Vor allem werden wir später in einem Instrument mehrere dieser einfachen Patches schichten, um so unsere Klangwolken zu bekommen. Als erstes benötigen wir also Samples. Hier ist alles erlaubt, was eine bestimmte Länge hat und vor allem einen Klangverlauf beinhaltet. Eine Sägezahnschwingung, die 10 Sekunden lang gehalten wird, gibt keine interessanten Ergebnisse. Pulsierende Drohnen, Aufnahmen von akustischen Instrumenten oder Abschnitte ganzer Lieder sind hier die richtigen Kandidaten – den Ideen sind hier kaum Grenzen gesetzt.

Wie man diese Samples nun in den EIV bekommt, habe ich ja schon im letzten EMU-Artikel beschrieben. Daher gehe ich davon aus, dass die ausgewählten Samples sich nun im Speicher des EIV befinden. Ich verwende dabei Mono-Samples, da ich den Stereo-Eindruck später im Patch entstehen lasse. Je nach Material kann man auch die Samplerate herunterrechnen, um wertvollen RAM-Platz zu sparen.

Über Preset-Manage lege ich ein neues Preset an und begebe mich sofort auf die Cords-Seite. Hier passiert die ganze Magie. Zunächst einmal zum Herzstück des Patches, die Cords für Sample-Start und Sample-Retrigger.

Den Sample-Start lasse ich bei jedem Note-on-Event zufällig über den Modulator „kRand1“ setzen; die Stärke der Modulation stelle ich auf 100 %, was in diesem Fall bedeutet, dass das Sample auf der ganzen Länge zufällig starten kann.

Um einen granularen Effekt zu erzielen, wähle für ich „Lfo1“ eine Rechteckschwingung, die die maximale Rate von 18,01 Hz zugewiesen bekommt.

Dann lege ich einen Cord an, bei dem „SRetrig“ von diesem LFO angesteuert wird. Hier reicht eine niedrige Prozentzahl, es geht ja nur um das Auslösen des Retrigger-Vorgangs. Ob „Lfo1″ hier in der uni- oder der bipolaren Variante genutzt wird, ist nicht von Belang. Interessant ist es, hier kürzere Pulsbreiten beim LFO auszuprobieren. Bei einer Pulsbreite von 12 % beginnen kleine Unregelmäßigkeiten im Retrigger-Verhalten aufzutauchen. It’s not a bug – it’s a feature!

Das klingt aber noch sehr abgehackt; deswegen kommt jetzt die Aux-Hüllkurve ins Spiel, um de Fensterung der Granulen zu bewerkstelligen. „AEnv<“ geht also mit 35 % auf „AmpVol“ und stellt damit die Stärke der Fensterung ein. Unser LFO, der für das Neustarten des Samples verantwortlich ist, wird nun auch für den Neustart der Aux-Hüllkurve genutzt.

Dazu wird ein weiterer Cord angelegt, in dem „Lfo1+“ auf „AEnvTrg“ gelegt wird; 1 % Amount reichen hier. Damit haben wir ein Fenster geschaffen, das auf jede Wiederholung gelegt wird und für den eigentlichen granularen Eindruck sorgt. Selbstverständlich spielt hier die Einstellung der Aux-Hüllkurve eine große Rolle. Der Trick besteht hier darin, eine Art Dreiecks-Hüllkurve einzustellen.

Warum habe ich nicht einfach die Volume-Hüllkurve genutzt? Nun, die benötigen wir für den gesamten Laustärkenverlauf, also das Pad-artige An- und Abschwellen des Sounds.

Auch hier kann man viel experimentieren – schließlich können die einzelnen Teile (Attack, Release, etc.) der Aux-Hüllkurve kontinuierlich moduliert werden.

Soundvariationen mit E-MU EIV-Classic und Ultra

Das klingt schon mal ganz gut, für mehr Variationen füge ich aber noch eine zusätzliche Modulation hinzu. Und zwar die bereits erwähnte Rate-Modulation von LFO1 mit dem anderen LFO2.

Ich nutze also einen Cord (Cord 2), um „Lfo1Rt“ mit „Lfo2~“ zu modulieren und wähle dafür als Amount -7 %.

Um diese Variation nun kontinuierlich zu verändern, wähle ich über ein weiteren Cord die Option, die eben gemachte Verbindung mit Aftertouch zu verändern. Die Modulationsstärke setze ich auf 60 %. Ich nutze hier zur Eingabe ein LaunchpadX, wenn ein Keyboard ohne Aftertouch genutzt wird, kann man hier auch das Modulationsrad nutzen.

Jetzt alle zusammen:

Der EMU EIV-Patch bekommt Freunde

Wie erwähnt nutze ich Mono-Samples. Mit den Einstellungen, die ich in der Voice gemacht habe, mache ich nun eine Kopie der Voice und verteile dann beide Voices hart links und hart rechts im Panorama. Da der Modulator „kRand1“ zum Start für jede Voice einen neuen Zufallswert würfelt, unterschieden sich die Startpunkte für beide Stereo-Seiten – das sorgt für einen breiten räumlichen Effekt. Außerdem nutze ich kleinere Änderungen der Eistellungen, um die Voices ein wenig unterschiedlicher zu machen. Z. B. nutzt Voice 2 den LFO1 bei 16,78 statt 18,01. Kleine Variationen haben hier einen großen Effekt auf das klangliche Ergebnis.

Natürlich ist hier noch nicht Schluss mit lustig. Wir können so viele Voices durch Copy and Paste in das Patch packen, wie der Sampler Stimmen hat. Dadurch werden die Granularwolken dichter und dichter. Möchte man später Akkorde spielen, schränkt das die Anzahl natürlich ein. Auch der Einsatz eines Filters ist erlaubt. Hier nutze ich „kRand2“, um das Filter bei jeder Note zufällig zu verstellen.

Besonders interessant ist nun die Nutzung von Tuning der einzelnen Voices. Da sie ja immer wieder geloopt werden, wir also unsere Grains haben, kann man auch richtig in die Vollen gehen, was das anbelangt. Möglich sind auch feine Verstimmungen von einigen Cent. Aber richtig vollmundig wird es bei Transpositionen im Oktav- (+/-12 HT) oder Quint-Bereich (+/-7 HT). Sollen es düstere Wolken werden, nimmt man dissonantere Intervalle wie Tritonus (+/-6 HT), kleine Sekunden (+/-1 HT) oder kleine Nonen (+/-13 HT).

Zusätzlich dazu spricht natürlich nichts dagegen, für jede Voice ein anderes Sample zu Grunde zu legen. Hier ist experimentieren angesagt. Alle Granular-Synths, die ich kenne, nutzen ein ganzes Arsenal an Effekten, um den Körnchen mehr Raum zu geben. Bei meinem e6400 Classic ohne FX-Karte nutze ich dafür ein Reverb in der DAW, der E4XT Ultra hat eine integrierte FX-Karte. Für den Hall hießt die Devise: je größer, desto besser. Als zweiten Effekt einen Stereo-Delay zu nehmen, ist ebenfalls keine schlechte Idee.

Und noch mal vom e6400 Classic mit extrem Hall und verschiedenen Samples.

Zum Schluss habe ich noch eine Spielerei mit MIDI-CCs. Diese steuern hier Filter-Cutoff, LFO1-Rate und Decay der AUX-Hüllkurve.