Test: Arturia Synclavier V2, Plug-in Synthesizer

Resynthese jetzt endlich inklusive

NED SYNCLAVIER V2

von Peter Grandl (Achtung, Lektorat folgt noch)

Vor gut zwei Jahren präsentierte uns Arturia den legendären NED Synclavier als virtuellen VST-Synthesizer. Wer den Sound nicht sofort zuordnen kann, sollte sich unten das verlinkte YouTube-Video zu Michael Jacksons BEAT IT ansehen – und dort vor allem das berühmte Intro – anhören. Dieser gewaltige FM-Sound stammt nicht aus einem Yamaha DX7 , sondern aus dem NED Synclavier.

Der NED Synclavier war aber nciht nur ein großartiger Synthesizer, sondern in späteren versionen auch ein hervorragender Sample-Synthesizer. Die Werkslibrary des Synclaviers gehörte zum Besten, was seinerzeit der Markt zu bieten hatte. Vor allem aber konnten die Samples mit dem Synclavier bis zur Unkentlichkeit verbogen werden. Ein Feature das Sounddesigner hoch schätzten und das beim ersten Release der Arturia Version natürlich auch erwartet wurde.

Dem war aber nicht so. Die erste Version des ARTURIA SYNCLAVIER V kam doch tatsächlich ohne Sample-Feature. Dem wurde nun Abhilfe geschaffen. In der aktuellen VersionV2, ist endlich dieser Sample-Synthesizer On-Board, wenngleich die mitgelieferte Sample-Samlung nur als Wellenvorrat für die Synth-Engine dient. Das ist sicher für die meissten absolut ausreichend, denn damit wird der Syncavier nicht zum Sampleplayer degradiert. Trotzdem wäre natürlich die „echte“, einihge GB große original Sample-Library, als „kleiner“ Bonus eine attraktive Zugabe gewesen.

Samples in den Carrier laden

Ist einer der Partias ein Carrier, kann man nun statt einer synthestischen Wellenform auch ein Sample zuweisen. Dabei handelt es sich aber nicht um umfangreiche Multisamples, sondern um einzelne Samples, die dem finalen Sound eine neue Klangfarbe geben, nicht aber dazu dienen sollen einen überzeugenden Natirsound zu generieren. Über den Button Browser-File kann man eigene Samples hinzufügen und anschließend editieren.

Im einzelnen sind das Start- und Endpunkt definieren, einen Loop setzen, Tuning und Center-Key definieren. Der spannende Punkt ist aber hier implementierte Resynthese, mit deren Hilfe aus Samples wieder synthestische Wellenformen werden:

Resynthese im Arturia Synclavier V2

Die Resynthese ist ein Prozess, bei dem ein vorhandener Sound basierend auf seinen spektralen klanglichen Eigenschaften analysiert und künstlich neu erstellt wird.

Die spektrale Resynthese im Synclavier V2 analysiert das Frequenzspektrum eines Samples und erzeugt künstlich einen neuen Klang basierend auf den spektralen Eigenschaften des gesampelten Sounds. Das Sample wird in viele Frames „aufgeteilt“, welche die Audioeigenschaften des Originalsounds reproduzieren. Die Resynthese ist ein sehr komplexer Vorgang, da ein Sound oftmals viele Obertonschwingungen mit jeweils einer bestimmten Amplitude und Phase enthält.

Im deutschen handbuch (oh ja… das muss lobend erwähnt werden!!!) ist ein kurzes, aber gut beschriebenes Tutorial, dass eine gute Anleitung gibt, wie man eie resynthetiesierung von Samples vornimmt. Der Vorgang ist so einfach wie verblüffend und bringt einen schnell zu neuen, sehr außergewöhnlichen Soundresultaten.

Ich erlaube mir hier statt eigener Sounddemos, ein Video von Arturia einzufügen, indem das Resynthese-Features wunderbar demonstriert wird.

Neue Sounds im Synclavier V2

Im Arturia Synclavier V2 Update gibt es darüber hinaus unzählige neue Sounds, die bereits durch Samples und Resynthese profitieren. Es ist wirklch erstaunlich, wie die gesamte Preset-Library durch dieses feature an Vielseitigkeit gewonnen hat. Mit 639 Presets ist die Anzahl der Synclavier gewaltig angestiegen und sollte als Basis für eigene Kreationen absolut ausreichend sein ;-).

Ich übergebe an dieser Stelle nun an Bernd Pfeffer, dessen Test zur ursprünglichen Version immer noch Gültigkeit hat.

Synclavier Reborn

von Bernd Pfeffer

Arturia hat mit dem ARTURIA SYNCLAVIER V2 mal wieder tief in die Historie der Synthesizergeschichte geschaut und eine weitere Legende verfügbar gemacht. Der neueste Boliden-Klon ist kein Geringerer als ein digitales Remake des NED Synclaviers aus dem letzten Jahrtausend. Kaum ein „Normalo“ hatte jemals die Chance, solch ein exquisites und sündhaft teures Instrument zu spielen. Umso schöner, dass dies nun möglich ist, wenn auch nur virtuell.

Wer sich für das Original interessiert, der findet in unserem GREEN BOX Report NED Synclavier, umfangreiche Hintergrundinformationen zum Original und dessen Geschichte.

Gewohnt professionell verläuft Installation und Autorisierung sowohl auf Mac als auch auf PC. Nach Öffnen des Arturia Synclavier V2 kann man nach Auswahl der im Rechner verfügbaren Soundtreiber direkt loslegen. Poweruser hin und her, aber „auspacken und gleich rumspielen“ macht halt doch noch am meisten Spaß. Die ausführliche Anleitung, leider momentan nur in englischer Sprache verfügbar, ist sehr umfangreich und gleicht daher eher einem Referenzwerk, falls man ein spezielles Thema nachschlagen will.

Die GUI sieht sehr gelungen aus, emuliert gekonnt das Original, allerdings kann man das Fenster nicht durch das gewohnte „Ziehen“ an den Bildrändern skalieren. Man muss daher ein Pulldown-Untermenü öffnen, um die Größe festzulegen. Das könnte auch einfacher gehen.

Nun geht’s auch schon ungeduldig an die Klänge. Es sind nach der Installation zwei Soundbänke verfügbar. „Factory“ und „Original“. Worauf sich diese Gruppierung aufbaut, entzieht sich meiner Logik, bedeutet doch „Factory“ und „Original“ eigentlich (für mich) das Gleiche. Ist aber auch erst mal nicht so wichtig, man wird im Laufe der Nutzung wahrscheinlich sowieso eigene Sound-Bänke erstellen.

Die Untergruppierung der 468 Sounds ist im Arturia Synclavier V2 branchentypisch aufgebaut: Pads, Leads, Strings, Effects, Percussive usw. Sehr intuitiv, ist ja auch wirklich nichts Neues. Die Sounds kann ich (natürlich) leider nicht mit einem Original NED Synclavier vergleichen, daher muss eine eher „absolute“ Beurteilung der Sounds stattfinden. Aber dies nur mal vorab: Vorsicht! Suchtgefahr! Die Klänge sind sehr gut. Da diese Beurteilung natürlich hochgradig subjektiv ist, habe ich einige Soundbeispiele erstellt. So kann jeder mal eben reinhören und sich sein eigenes Urteil bilden. Anzumerken ist hierbei, dass natürlich auch die Auswahl der Sounds bei anderen Musikern wahrscheinlich völlig anders ausfallen dürfte. Insgesamt möchte ich aber bemerken, dass mir eigentlich spontan zu jedem Sound was in die Finger geflossen ist; eigentlich ja das beste Qualitätsmerkmal eines Sounds.

Soundbeispiel Pads Arturia Synclavier V2

Hier nur als kleiner Appetit-Anreger zwei angespielte Pad-Sounds. Weiter unten in der Playbox, findet ihr weitere Soundbeispiele.

Extended Panel Mode

An dieser Stelle möchte ich noch die mannigfaltigen Modulationsmöglichkeiten des Arturia Synclavier V2 erwähnen. Es gibt eine frei programmierbare Hüllkurve für die Lautstärke, eine für die harmonische Form (Klang), mehrere LFOs und als Schmankerl noch eine programmierbare Zeitschiene, die man frei mit Klangvariationen belegen kann. Im Prinzip ähnlich eines Wavetable-Synthesizers wie z.B. des Waldorf Microwaves oder des Roland D-50. Nun muss man natürlich noch hinzufügen, dass insgesamt 12 unterschiedliche Klangverläufe (Partials) überlagert werden können! Das Ganze durchläuft am Ende noch drei frei belegbare Effekt-Slots für Hall, Echo, Chorus, Phaser, Flanger.

Ergänzt wird die Klangerzeugung durch Portamento, unterschiedliche Triggermöglichkeiten bei polyphonem Modus, einen Arpeggiator oder alternativ Repeater, einen Regler für die FM-Modulationsstärke sowie einen Bit-Depth-Regler, mit dem man die Auflösung zwischen 4 und 24 Bit auswählen kann, ähnlich einem Bitcrusher. Das originale Synclavier arbeitete übrigens mit 8 Bit.

Noch ein Schmankerl findet sich im „Graphik Screen Modus“ des Arturia Synclavier V2: Harmonische Obertöne inkl. deren Phasenlage kann man einzeichnen und das Synclavier berechnet dann sozusagen in Echtzeit die resultierende Schwingungsform. Das kannte ich in dieser Einfachheit bisher nur vom Fairlight CMI aus Downunder.

Alle MIDI-Continuous-Controller werden unterstützt, lediglich Bank- und Programm-Change Befehle werden ignoriert. Das ist schade, da dies im Livebetrieb auf einem Rechner basierten Keyboard-Setup schwierig bei der Soundanwahl werden dürfte.

Vorbildlich ist auch, wie man die einzelnen MIDI-Controller auf die Regler legen kann. Einfach das MIDI-Icon oben rechts anklicken und schon kann man bei jedem Regler sehen, ob er bereits einem MIDI-CC zugewiesen wurde (rot) oder noch nicht (violett). Durch einfaches Anklicken öffnet sich ein Fenster mit allen Einstellmöglichkeiten. MIDI-Learn ist dann auch automatisch aktiv. Super!

YouTube-Video zum Original Synclavier

Und hier zum Abschluss noch ein YT-Video mit den Sounddemos des Original-Synclaviers, die seinerzeit als Schallplatte veröffentlicht wurde. Also nicht wundern über das merkwürdige Knistern im Hintergrund ;-)

Und das original Synclavier im Einsatz kann man auch wunderbar im Soundtrack RUNNING MAN von Harold Faltermeyer hören, der 1987 den Blockbuster mit Arnold Schwarzenegger veredelte.

Klassiker mit NED Synclavier-Intro: Michael Jacksons BEAT IT