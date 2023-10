Test & Interview: GS Music e7 Analogsynthesizer

Argentinische Klanggewalt mit Moog Anleihen

Das argentinische Start-up mit dem Gründerpaar Elena Epuin und Guido Salaya hat den ersten kommerziellen analogen Synthesizer aus Argentinien entwickelt. Ein weiteres Novum ist, dass der GS-Music e7 der erste 7-stimmige Synthesizer ist, den es je gab. Warum das so ist, lesen Sie im unten stehenden Interview mit dem Gründer, Entwickler und Geschäftsführer Guido Salaya.

Ansonsten erscheinen die technischen Daten dieses als Desktop-Modul in verschiedenen Farbkombinationen vertriebenen Synthesizer ziemlich unspektakulär. So stellt sich die berechtigte Frage, welchen Mut muss man als neu gegründeter Nischenhersteller haben, einen einfach aufgebauten analogen Klangerzeuger mit subtraktiver Klangsynthese auf den Markt zu werfen und sodann mit etablierten Herstellern, wie Sequential, Moog, Arturia und Behringer in Konkurrenz zu treten, zumal Letzterer erst mit dem Pro-800 einen vollanalogen Desktop-Syntheszizer zum absoluten Kampfreis auf den Markt geworfen hat. Kann da der GS-Music e7 überhaupt bestehen? Das kann er sehr wohl und zwar mit Bravour! Lesen Sie, warum das so ist.

Der GS-Music e7 hat, als er Anfang 2022 auf den Markt kam, schon eine Fangemeinde von etablierten Künstlern und YouTube Stars erreicht, die auf dessen sehr warmen, fülligen und seidigen Klang schwören. Was macht den GS-Music e7 so spannend?

Haptik und Verarbeitung

Das Modul wirkt außerordentlich hochwertig verarbeitet. Das Gehäuse ist aus Stahlblech, umrahmt von geölten Echtholzseitenteilen, Die rückseitigen Anschlüsse sind verschraubt und die Regler sitzen bombenfest. Alle Taster haben einen angenehmen Druckpunkt. Sehr schön! Der Synthesizer erscheint wie eine gute und langfristige Wertanlage.

Kurz zu den Anschlüssen

Der GS-Music e7 verfügt über zahlreiche Anschlüsse. Neben dem üblichen MIDI-Trio und USB sind ein Audio-In für externe Signale und die CV-Anschlüsse vorgesehen.

MIDI In, Out, Thru

USB

Pitch CV,

Cutoff CV

Gain CV

Ext Input

Audio-Out (L/Mono),

Kopfhöreranschluss

Klangaufbau des GS-Music e7 Synthesizers

Der Klangaufbau ist schnell erzählt. Der 7-stimmige GS-Music e7 weist insgesamt 14 Oszillatoren auf. Die beiden VCOs generieren Dreieck-, Dreieckssägezahn, Sägezahn sowie wie Puls mit PWM. Ferner beherbergt die Mixersektion noch weißes Rauschen und je einen als Rechteckschwingung eine Oktave darunterliegende Suboszillatoren. Alles lässt sich stufenlos im Mixer mischen. Zudem gibt es (ein wirklich tolles Feature) einen externen Audioeingang, der ebenfalls stufenlos zugemischt werden kann. Der zweite Oszillator lässt sich zum ersten synchronisieren. Schneidende Sync-Leads unter Nutzung von Unison sind somit kein Problem.

Das Signal geht sodann durch ein 24 dB/Okt. Tiefpass-Ladder-Filter mit Resonanz, die zur Selbstoszillation getrieben werden kann. Leider wird kein 12 dB Filtertyp angeboten. Das Filter dünnt mit zunehmender Resonanz aus und das Signal schwächt sich deutlich ab, was man als Nachteil ansehen kann, dies aber umgekehrt auch erlaubt, seichte und schwebende Flächensounds zu kreieren; wenn man so will, kann man damit ein Hochpassfilter imitieren.

Für Filter und Verstärker gibt es je einen ADSR-Hüllkurvengenerator, wobei die beiden Hüllkurven auch als Modulationsziele für verschiedene Quellen verwendet werden können.

Der GS-Music e7 verfügt über ganze drei LFOs, die alle erdenklichen Schwingungsformen erzeugen können, selbstverständlich auch Random, um saftiges Filterchaos zu produzieren. Wer frühe Rush Sounds à la The Camera Eye von Moving Pictures mag, ist hier richtig. Die Hüllkurven und LFOs werden digital erzeugt.

Zudem ist der GS-Music e7 Synthesizer vierfach multitimbral, was ebenfalls als eine Besonderheit gelten kann.

Die Effektabteilung des e7 Analogsynthesizers

Eine Besonderheit ist die Effektabteilung. Dort gibt es Chorus, Ensemble und Delay.

Das Delay ist brauchbar und auch gut einsetzbar. Weniger gefallen hat mir der digitale Chorus, wobei der Ensemble-Effekt recht schön klingt und String-Sounds aufwerten kann. Den Chorus sollte man nur zu einem sehr geringen Anteil einsetzen, dann passt der auch und kann hier und da den Klang verbessern.

Der GS-Music e7 in der Praxis

Die Bedienung geht leicht von der Hand und es bedarf nur ab und an eines Blickes in das DIN-A 5 große ca. 30-seitige Handbuch. Es gibt so gut wie kein Menü-Diving. Alle Funktionen sind über die Taster und Regler auf dem Bedienfeld direkt erreichbar. Weiß hinterlegte Doppelfunktionen erreicht man durch Drücken der Shift-Taste. Man darf nur nicht vergessen, die Shift-Taste nochmals zu betätigen, anderenfalls arbeitet man versehentlich weiter auf der zweiten Bedienebene.

Ungewöhnlich ist, dass die Oktav- und Halbtonstimmung auf der zweiten Ebene angeordnet sind, während Finetune auf der ersten Ebene erreichbar ist. Die Bedienoberfläche ist ansonsten komplett klassisch und ähnlich der Bauart US-amerikanischer Synthesizer aus den 70er- und 80er-Jahren. Vorbild war seinerzeit der Minimoog, der das Design fast aller nachkommenden analogen Synthesizer geprägt hat. Die Regler liegen von links nach rechts dem Signalfluss geordnet. Der Cutoff-Regler ist in der Mitte etwas größer positioniert. Der Abstand aller Regler ist ausreichend und die Größe derselben auch, so dass man Standard-Sounds wirklich in Minutenschnelle, wenn nicht sogar Sekundenschnelle eingestellt hat. Hilfreich hierbei ist das sehr kleine OLED-Display, das alle Veränderungen der Klangparameter in Echtzeit widerspiegelt, so dass man sich ständig gut zurechtfindet und auch weiß, was man tut. Allerdings sind die Angaben in der unteren Zeile des Displays nur mit Lesebrille erkennbar.

Gefühlt dürfte das eine 8 pt Schrift sein. Die Zuweisung der Modulationsquellen und Ziele erinnert an das Design eines Prophet-5 und ist intuitiv gewählt. Jeder, der sich mit subtraktiver Synthese auskennt, kann den GS-Music e7 blind bedienen. Ein kleiner Nachteil ist, dass der Tune-Regler auch doppelt belegt ist und man nur über Shift die Grobeinstellung des Tunings in Halbtonschritten vornehmen kann.

Die Presets lassen sich über eine numerische Tastatur in 8er-Schritten wählen, wobei man bei Druck auf Bank ganz einfach die 512 Preset-DSpeicher über 8 Bänke und 8 Sub-Bänke aufrufen lassen. Bislang sind nur 64 Factory-Presets belegt, es gibt aber schon ein sehr gutes weiteres Soundset von 64 Patches auf der Homepage von GS-Music zum Download als Sysex-Datei. Selbst Sounds schrauben geht aber dank der intuitiven Bedienung ohnehin schnell von der Hand und macht auch sehr viel Spaß.

Klang- und Schrauberlebnis

Zunächst bin ich erst einmal die Presets durch, um einen ersten Eindruck vom Klang des GS-Music e7 zu erhalten. Als ersten Sound werde ich von einem voluminösem ultrafetten und butterweichen Monsterpad begrüßt, dessen zweiter Oszillator um 7 Cent nach oben gestimmt ist. Es geht weiter mit schönen Brot- und Buttersounds, Bläsern, Leads, Bässen und Pianos. Der GS-Music e7 klingt verdammt Vintage. Ich würde den Grundcharakter sehr moogisch und weich einordnen. Richtig böse Klänge und Harsches, sind nicht sein Metier. Dennoch schafft er tiefe und wabernde Bässe genauso schön wie schneidende Leadsounds durch die Möglichkeit, den zweiten Oszillator zum ersten zu synchronisieren. Zudem weist der GS-Music e7 verschiedene Spielmodi auf, neben Poly, gibt es Solo und Unison. Portemento ist ebenfalls im Programm und zwar sowohl im Polymode als auch bei Solo oder Unison. Mir gelang es im Nu mit Hilfe des subtilen Einsatzes der Suboszillatoren, typische Moog Bässe hervorzuzaubern.

Der GS-Music e7 erweist sich damit gar nicht so unflexibel, als man zunächst vermuten will, denn es lassen sich Puls mit einer anderen Schwingungsform kombinieren, was wir ja auch vom Roland Juno und Sequential Prophet-5 kennen. Sowohl die Hüllkurven als auch die LFOs erweisen sich als sehr knackig, wobei die LFOs auch sehr langsame Schwebungen erlauben. Das Ladder-Filter ist unglaublich cremig und mit geöffneter Resonanz schmatzt es nach Herzenslust. Weniger gefallen hat mir der Umstand, dass das Filter bei offener Resonanz ziemlich stark ausdünnt und damit starke Dynamikunterschiede entstehen. Hier wäre noch ein Sättigungseffekt à la Minimoog oder Trigon-6 wünschenswert gewesen. Wünschenswert wäre auch ein 12 dB Mode oder ggf. noch ein Highpass-Filter, das man zumischen kann, um den Sound etwas auszudünnen. Mit leicht geöffneter Resonanz kann man aber immerhin etwas Bauch rausnehmen, denn der GS-Music e7 klingt bei geschlossenem Filter recht dumpf.

Spread-Modus

Eine Besonderheit ist der Spread-Modus, mit dem die Stimmen im Stereofeld frei verteilt werden können, was auch per LFO moduliert werden kann. Polyaftertouch unterstützt er zwar nicht, dafür MPE, was ihn mit entsprechenden Controller-Keyboards zu einem sehr ausdruckstarken Instrument macht.

Alternativen und Vergleich zu Wettbewerbern

Wenn man sich die Mitbewerber so anschaut, so denke ich spontan an den Sequential Rev2 und Trigon-6, die es ebenfalls als Desktop-Version gibt. Klanglich dürfte der GS-Music e7 Synthesizer am ehesten mit dem Trigon-6 vergleichbar sein, den ich kürzlich ebenfalls hier getestet hatte. Meinem persönlichen Empfinden nach schlägt der GS-Music e7 den Trigon-6 aber im Grundsound deutlich. Der Trigon-6 hat das typisch leicht Harsche im Grundsound, was die Sequential Synths vereinen, was nicht schlecht sein muss, ich aber als modern analog einordnen würde .

Dave Smith prägte einmal den Satz zum Prophet-6: „It’s a Prophet with a modern twist.“ Die benannte Serie hat hier und da weitere Features wie erweiterte Filtermodes, einen dritten Oszillator oder Polymode. Dafür verfügt der GS-Music e7 über drei frei zuweisbare LFOs, den Stereospread-Modus und den Multimode. Preislich liegen die Module von Sequential etwas oberhalb des GS-Music e7, den man neuerdings aber auch direkt aus Europa ohne Einfuhrumsatzsteuer und Zoll erstehen kann und der mit ca. 1.720, – Euro meiner Meinung viel Synth fürs Geld bietet. Interessant als Mitbewerber ist noch der Arturia Polybrute, der ganz sicher in Punkto

Modulationsmöglichkeiten mehr zu bieten hat. Auch seine Effekte finde ich hochwertiger. Preislich liegt er oberhalb des GS-Music e7, er bietet aber auch mehr, wenngleich der Grundsound im GS-Music e7 sicher ein gutes Argument für diesen ist. Zuletzt wäre noch an den Korg Prologue zu denken, der zwar einen dritten Oszillator mit digitalen Schwingungsformen, aber nur einen LFO zu bieten hat. Klanglich von den aktuellen analogen Polysynthesizern sehe derzeit nur den Oberheim OB-X8 über den GS-Music e7 schweben.

Preis und Lieferung

Bestellt werden kann der e7-Analogsynthesizer beim spanischen Vertrieb für Europa:

Enlo-1

E-Mail: info@enlo-1.com

Instagram: enlo_1shop

www.enlo-1.com

Phone: +34 93 01 96 045

Einen deutschen Vertrieb oder Händler gibt es leider bislang nicht.

Es gibt den e7 in diversen Farbvarianten. Derzeit sind neben einer schwarzen Oberfläche, eine antharzitfarbene mit schwarzen oder blauen Tastern auch ein knalliges Blau mit weißen Tastern und Drehknöpfen erhältlich. Nicht alle Farbkombinationen sind allerdings verfügbar. Auf der Herstellerseite und Seite des europäischen Importeurs finden Sie nähere Angaben zur Verfügbarkeit.

Interview mit den Entwicklern

Guido Saraya und Elena (geb. Epuin)

Ich vereinbarte mit Guido von GS-Music eine Videokonferenz, die spontan zu einem Interview wurde. In der Kamera lächelten mir die beiden sehr sympathischen und jungen Gründer Elena Epuin und Guido Salaya aus ihrer Werkstatt entgegen. Nach einer kurzen Begrüßung hatten wir uns zwanglos über den Werdegang von Guido und seine Idee hinter dem GS Music e7 unterhalten.

Rüdiger:

Ihr seid ein kleines argentinisches Start-up-Unternehmen, ihr entwickelt, testet und baut den ersten argentinischen Synthesizer, der weltweit vertrieben wird. Erzähl etwas über dich und Elena Epuin, mit der du die Firma betreibst und euren Werdegang.

Guido:

Ich war und bin Musiker, habe Synthesizer in verschiedenen Bands gespielt und ich hatte nur relativ günstige Digitalsynthesizer, etwa die Korg T-Serie. Leider konnte ich mir gute Analogsynthesizer nicht leisten, darum beschloss ich, ein Elektroingenieur-Studium aufzunehmen. Danach entstand die Idee, Synthesizer zu bauen. Ich begann mit einfachen Controllern und habe dann den Monosynthesizer Apollo 1 und später die abgespeckte Version Apollo Mini entwickelt. Der kommerzielle Erfolg blieb aus, somit war die Idee eines erschwinglichen analogen polyphonen Synthesizers geboren. Elena ist meine Freundin (Die Redaktion: Zwischenzeitlich haben die beiden geheiratet) und ich habe sie gefragt, mit mir dieses Business aufzubauen. Elena sagte natürlich zu und sie kümmert sich u. a. um die Produktion und die Qualitätskontrolle. Die Synthesizer werden alle handgefertigt in unserer kleinen Werkstatt zusammengebaut und teils auch gelötet.

Rüdiger:

Gibt es in Argentinien eine Synthesizer-Community?

Guido:

Synthesizer sind nicht sonderlich verbreitet in Argentinien und sie sind in der Beschaffung sehr teuer. Soweit ich weiß, sind wir wirklich auch die ersten, die polyphone Synthesizer in Argentinien entwickeln und bauen.

Rüdiger:

Erzähl auch etwas zur Arbeit von Ernesto Romeo und seinem Beitrag zum e7!

Guido:

Ernest verfügt über ein sehr umfangreiches Tontechnik-Wissen, er hat zahlreiche analoge Synthesizer in seinem Studio, darunter auch zwei Memorymoogs, einen davon in seiner Küche glaube ich (lacht). Er half mir dabei u. a. beim Hüllkurvendesign.

Rüdiger:

Wie kam die Idee zu der ungewöhnlichen Anzahl von 7 Stimmen?

Guido:

Ich wollte möglichst viele Stimmen. Zunächst waren 6 Stimmen geplant, dann wollte ich 8. Leider passten keine 8 Stimmen auf das Board, aber letztendlich gelang es mir, noch eine weitere Stimme auf das Board zu bekommen. Das klingt banal, aber so war es.

Rüdiger:

Das kommt bei mir aber auch als sehr cooler Marketingeffekt rüber, immerhin ist das ein absolutes Alleinstellungsmerkmal des e7.

Guido:

Ja, das ist es definitiv. Aber an Marketing dachten wir erst gar nicht.

Rüdiger:

Der e7 besitzt ein Ladder-Lowpass-Filter. Was war die Grundidee hierzu?

Guido:

Ich war auf der Suche nach einem einfach gestrickten Schaltbild , das auch im Netz verfügbar ist. So stieß ich auf die Schaltung des Moog Taurus und somit war die Idee geboren, mich hieran zu orientieren und die Schaltung des Moog Taurus nachzubauen. Meine Anfänge mit Synthesizern gründeten hierauf (Anmerkung Redaktion: Der erste Synthesizer-Prototyp hieß Tauro, arbeitete allerdings mit DCO). Ich habe aber nicht einfach nur die Schaltung des Taurus nachgebaut, sondern diese studiert und verschiedene Transistorschaltungen getestet, dabei habe ich verschiedene Modifikationen entwickelt.

Rüdiger:

Hattest du eine bestimmte Klangvorstellung im Kopf?

Guido:

Nein, eigentlich lief alles nach Gehör und es war ein Experiment mit Trial and Error. Ich bin nicht analytisch mit dem Ziel des Nachbaus eines bestimmten Vorbilds an das Projekt herangetreten. Dabei hörte ich sehr viel YouTube-Videos und analysierte das Klangverhalten.

Rüdiger:

Erzähl mir etwas zum Innenleben des e7. Der Klangaufbau und Signalweg ist mit Ausnahme der Effekte voll analog?

Guido:

Die Hüllkurven und die LFOs sind digital, aber die VCOs, VCFs und VCAs sind voll analog. Ich habe bei der Entwicklung darauf geachtet, den Synthesizer mit möglichst leicht erhältlichen Bauteilen zu versehen. Spezielle Chips oder sonstige Eigenentwicklungen kommen nicht zum Einsatz. Die wesentlichen Komponenten sind auf einem Board verbaut, das wir in China herstellen lassen, die restlichen Komponenten werden hier mit Through-Hole-Technik handgelötet und die Geräte werden hier unserer Werkstatt zusammengebaut.

Rüdiger:

Somit handelt sich also um einen diskreten Aufbau?

Guido:

Ja, so ist es.

Rüdiger:

Wie viele e7-Synthesizer habt ihr bereits verkauft?

Guido:

Ungefähr 200 Stück. Wir sind ganz zufrieden, wir sind schließlich eine sehr kleine Firma.

Rüdiger:

Was sind eure Zukunftspläne? Können wir von euch noch weitere Synthesizer oder sonstiges Gear erwarten?

Guido:

Ja, ich plane, einfache polyphone Synthesizer zu einem günstigen Preis zu entwickeln, etwa mit einem Oszillator, allerdings nur polyphon, aber mit MPE-Unterstützung. An monophone Synthesizer denken wir derzeit nicht. Außerdem planen wir, kommendes Jahr auf die Superbooth zu kommen. Ich lerne derzeit auch Deutsch, kann aber außer „Guten Abend“ und „Einen schönen Tag“ noch nicht so viel sagen (lacht).

Rüdiger:

Lieber Guido, herzlichen Dank für das aufschlussreiche Gespräch. Wir wünschen euch weiterhin ganz viel Erfolg mit euren Entwicklungen und nun vor allem mit dem e7!

