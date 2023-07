Test: Mayer MD900 Synthesizer, Update V2.20 (2023)

Mayer MD900 V2.20 Update

Gute neun Monate ist es jetzt her, dass ich das Vergnügen hatte, den Mayer MD900 XVA Synthesizer testen zu können. Die Präsentation des MD900 war eine der Überraschungen der Superbooth 2022.

Rechtzeitig zur Superbooth 2023 wurde das Update 2.20 des Betriebssystems samt neuem Soundpack mit 61 Presets, 24 Wavetables und 21 Multisamples für den Noise Oszillator veröffentlicht. Für die Programmierung der neuen Presets wurden namhafte Sounddesigner wie Limbic Bits und Kurt Ader herangezogen – ein guter Grund, den Mayer MD 900 erneut unter die Lupe zu nehmen.

Immer noch beeindruckend ist die äußere Erscheinung des Desktop-Synthesizers, wenn man ihn aus der Verpackung schält. Die Bedienoberfläche und das Gehäuse sind luxuriös, von den verwendeten Materialien über die Drehregler, die an die Nord-Synthesizer erinnernden Taster, die beleuchteten Fader für die Hüllkurven und den Mixer bis zum Touchdisplay und den insgesamt 5 Subdisplays. Die Bedienoberfläche ist klar strukturiert und ergonomisch, man möchte und kann beherzt zugreifen. Die Hardware ist natürlich nur die eine Seite der Medaille, denn als rein digitaler Synthesizer ist die Software – neben der Güte der Bauteile im analogen Signalpfad – entscheidend für den Klang. Auch hier hat Mayer mit seinem durchgehend in Stereo gehaltenen und somit sehr rechenaufwändigen Signalpfad ein Fundament geschaffen. Ein wesentlicher Teil des Pakets, möglich durch die schlanke Struktur eines sehr kleinen Entwicklerteams, ist die direkte Kommunikationsmöglichkeit über einen eigenen Dischord-Kanal.

Betrachten wir einmal die Neuerungen des Updates der Firmware auf Version 2.20 im Detail:

MD900 User Wavetable LFO:

6 neue LFO-Schwingungsformen sind dazugekommen, die wesentliche Neuerung ist die Möglichkeit, eine „User LFO Schwingungsform“ zu erstellen. Diese Schwingungsform, bestehend aus 16 Punkten, kann direkt über das Touchdisplay editiert und über einen Smooth-Parameter geglättet werden. Das erweitert die Modulationsmöglichkeiten und ist ein aktuell gefragtes Feature, so hat z. B. der Hydrasynth mit dem neuen Betriebbsystem 2.0 ebenfalls eine User-LFO-Schwingungsform spendiert bekommen.

Mayer MD900 Shaper:

Die bisher auf der Bedienoberfläche brachliegende Shaper-Funktion wurde aktiviert. Pro Synthesepart kann ein Shaper mit 6 unterschiedlichen Kurventypen in den Signalpfad eingesetzt werden und zwar wahlweise nach OSC1, OSC2 oder dem Mix von OSC1, OSC2 und dem Noise Generator. Der Shaper ist für mich das Highlight des neuen Betriebssystems. Er ermöglicht grundlegende Klangformung auf der Oszillator-Ebene. Der Kurvenverlauf der Shaper-Kurve manipuliert dabei die Schwingungsform des Oszillators. Sogar Frequenzmodulation ist möglich, wenn ein sinusförmiger Shaper einen Sinusoszillator moduliert, es gibt aber auch einen treppenförmigen Shaper, der als Bitcrusher eingesetzt werden kann. Die Amplitude der Shaper-Kurve kann in ihrem Wirkungsbereich begrenzt werden, um die Formung der Oszillatorschwingungsform dosieren zu können. Die Shaper-Parameter finden sich auch in der Modulationsmatrix wieder und können somit auch moduliert werden. Der MD900 kann jetzt wesentlich dreckiger und rotziger klingen – sehr schön!

Oszillator 1 und Oszillator 2 Configuration Panel:

Über Druck auf das Zahnrad-Symbol in der jeweiligen Oszillator-Page öffnet sich ein neues Konfigurationsmenü. Bend schaltet das Pitch-Wheel ein/aus, Glide aktiviert die Glide-Funktion.

Track steuert die MIDI-Noten-Zuordnung – normale Zuordnung über die MIDI-Note-Numbers oder fixe Oktavlage (2-7).

FM Factor multipliziert die Intensität der Frequenzmodulation mit fixen Faktoren (0,1x, 1x, 2x, 5x, 10x) , FM Deviaton steuert die Phasenlage bei Unison >2 aktiv, um Auslöschungen zu vermindern, die vor allem bei Sounds mit kurzem Attack merkbar sind und den Sound drucklos erscheinen lassen. Je nach Einstellung werden die Phase an der Hauptachse ausgeglichen (0 %) oder freilaufend verschoben (100 %).

AM Offset ermöglicht die Anpassung der Symmetrie der Amplituden-Modulation. In der Grundeinstellung wird die Modulation mit einem bipolaren Modulationssignal ermöglicht, bei einem Offset von 0 % wird bei negativen Modulationssignalen die Phase gedreht, was einer Ringmodulation entspricht.

Die neuen Parameter auf Oszillatorebene sind nützliche Tools, um Phasenprobleme, die sich aufgrund des durchgehenden Stereo-Signalpfades ergeben können, einzufangen und um bei Frequenzmodualtion den Sound knackiger oder auch zerstörerischer gestalten zu können.

Multisamples im Noise Oszillator:

Der Noise Oszillator wurde um eine Multisample-Funktion erweitert, wie man sie von klassischen Samplern der 80er- und 90er-Jahre kennt. Es können Mono- oder Stereo-Samples mit zugeordneter Note- und Velocity-Range abgefeuert werden, auch zwei Mono-Samples pro Taste sind möglich. Die Erstellung von Multisamples ist zum Zeitpunkt des Tests nur über ein Entwicklungstool möglich, in den neuen Patches finden sich Klangbeispiele, die die Möglichkeiten zeigen. Man kann den Sampleplayer des MD900 natürlich nicht mit Gigabyte schweren Kontakt Librarys mit Round-Robin etc. vergleichen, aber darum geht es m. E. auch nicht. Eine gesampelte Attack-Phase eines Naturinstruments, Geräusche, Abstraktes oder multigesampelte Schwingungsformen von Vintage-Synthesizern lassen sich mit den virtuell-analogen Oszillatoren oder mit Wavetables mischen. Das gab es schon Ende der 80er z. B. mit dem Roland D-50? Ja, aber hier geht das auf einem ganz anderen Sound-Niveau. Für Soundtüftler wie mich sind Multisamples in Kombination mit dem Shaper eine riesige Spielwiese, vor allem in Kombination mit Wavetables.

Neues Filtermodell Korg 35 Lowpass:

Ein neues Filtermodell „Korg 35 Lowpass“ wurde hinzugefügt, es orientiert sich klanglich an den Filtern des Korg MS10, MS20 und PS3300-Serie, weiterhin wurde die Genauigkeit des Keyboard-Trackings verbessert, Filter-Feedback lässt sich bei jetzt exakt tonal spielen, 100 % = tonal 1 Oktave, 50 % 6 Halbtöne, 200 % 2 Oktaven. Das Korg 35 Filter hat definitiv MS20 Charakter, eine willkommene neue Klangfarbe im Club der Filter an Bord des MD-900, immerhin stehen jetzt in Summe 11 Filtertypen zur Verfügung, neben dem neuen Korg 35 auch Moog- und S.E.M Filter als LP, HP und BP.

Neue Funktionen in der Modulationsmatrix:

Es wurde die Möglichkeit hinzugefügt, Modulationsquellen wahlweise als unipolare oder bipolare Signale zu senden. Im Modulation-Matrix-Screen kann durch Drücken des Encoders die Polarität gewechselt werden. Weiterhin ist eine Random-Modulationsquelle eingeführt worden und es wurden 4 neue Modulationsziele hinzugefügt (Shaper Curve Modulation, Shaper Pre Gain Modulation, Noise OSC Frequenz Modulation, Noise OSC Frequency Modulation Amount). Ich persönlich finde die Umsetzung der Modulationsmatrix im MD900 sehr gelungen, weil graphisch angezeigt wird, welche Modulationen gerade arbeiten, die Möglichkeit die Polarität des Signals zu wechseln führt den MD-900 näher an die Möglichkeiten modularer Systeme heran.

Unterm Strich ist doch einiges dazugekommen, Mayer hat den MD-900 im steten Austausch mit den Usern weiterentwickelt, fehlende Funktionen und gewünschte Funktionen implementiert und mit neuen Features ausgestattet. Wie behauptet er sich im aktuellen Status mit den Mitbewerbern am Markt?

Der Mayer MD-900 im Kreis der Mitberwerber:

Für den Mayer MD 900 werden aktuell 3.500,- Euro aufgerufen. Das ist definitiv eine Ansage und das kann und will sich nicht jeder leisten. In meinem Studio arbeite ich mit Waldorf Iridium, Waldorf Kyra und dem Hydrasynth Desktop – also direkten Mitbewerbern, die alle, zum Teil auch deutlich günstiger zu erwerben sind. Wie schlägt sich der MD 900 im Vergleich zu diesen Desktop-Synthesizern?

Bleiben wir einmal bei den äußeren Werten – Bedienoberfläche und Verarbeitungsqualität:

Der Mayer MD-900 hat aus meiner Sicht die ergonomischste Bedienoberfläche der angeführten Synthesizer. Der Waldorf Iridium hat zwar einen größeren Touchscreen, mit den nicht anschlagsdynamischen Pads wurde aber viel Platz verschenkt, der beim Mayer z. B. für die Fader der Hüllkurven verschenkt wurde. Wenn ich Pads möchte, kann ich beim Mayer einen entsprechenden Controller anschließen. Knapp dahinter folgt in meiner Reihenfolge der Hydrasynth. Das Schlusslicht bildet für mich der Waldorf Kyra. Mein Kriterium ist nicht das optische Erscheinungsbild. Waldorf hat mit Axel Hartmanns Design Box einen der führenden Designer für elektronische Musikinstrumente an Bord. Das Design des Mayer wirkt hier im Vergleich konservativ. Der Iridium und der Kyra sind stylischer, moderner – aber nicht ergonomischer. Die glatten rein zylindrischen Kappen der Waldorf Synthesizer sind nicht so gut zu greifen und sitzen auch knapper zueinander, auch die Taster sind schwammig und haben ein zu großes Spaltmaß, wodurch sie auch oft leicht verdreht zu liegen kommen – das wird durch die Hinterleuchtung auch noch hervorgehoben. Auch der Hydrasynth hat schwammige Taster. Der Mayer MD 900 setzt auf dieselben Taster wie in den Nord Synthesizern. Nicht cool, nicht hinterleuchtet, aber präzise. Vom Layout her ist der Hydrasynth mit dem MD-900 her auf einer Ebene – klar strukturiert und übersichtlich, der Iridium folgt und der Kyra ist auch hier das Schlusslicht.

Betrachten wir die inneren Werte, den Klang und die Vielseitigkeit der angebotenen Synthesen. Da ist der MD-900 am ehesten mit dem Waldorf Iridium vergleichbar. Hier hat der Iridium die Nase vorne, bietet er neben Wavetable, VA und Sampling auch Granularsynthese sowie den Resonator und die Kernel-Synthese – eine Art FM mit 6 Oszillatoren. Darüber hinaus hat der Iridium in Summe drei Stereo-Filter pro Stimme inklusive dem vielseitigen digitalen Former. Weiterhin hat der Iridium eine größere Stimmenanzahl.

Der MD-900 ist dagegen der einzige Synthesizer mit durchgehendem Stereo-Signalpfad. Er ist von den genannten Kandidaten für mich in puncto Räumlichkeit, Präsenz und Präzision bei gut programmierten oder entsprechend angepassten Patches der klanglich beste Synthesizer, kann im Mix sehr dominant sein, lässt sich aber auch wunderbar mit anderen Synthesizern oder Sample-Librarys und Plug-ins kombinieren, gerade auch mit dem Kyra. Mit dieser Einachätzung bin ich nicht alleine. Erst vor Kurzem hat MATTHS von Sonic State in einem Video den MD-900 getestet und war ebenso beeindruckt vom Klang des MD-900 (Link?), auch der Moogulator Mic Irmer hatte den MD900 samt Entwickler Horst Mayer in seinem Sequener-Talk zu Gast.

Eine Schwäche des MD-900 ist leider trotz neuer Patches die Soundlibrary, die die Möglichkeiten des Gerätes nach wie vor nicht rundum abbildet. Für User wie mich, die gerne Presets zur Inspiration wählen und anpassen, ein Thema, für Puristen, die alles von null weg erstellen, vernachlässigbar, weil der Grundsound passt. Doppelt schade, dass das Erstellen von Multisamples derzeit nur mit einem Entwicklertool geht.

Der Clip-Launcher wurde in diesem Update nicht mit neuen Features bedacht und erlaubt nach wie vor keine Editierung der MIDI-Patterns am Gerät. Im Hintergrund wird hier aber bereits weiter entwickelt, um dieses Feature auszubauen. Hier geht die Entwicklung in Richtung Editierung am Rechner, Abfeuern, Jammen und Live-Performance dann im Clip-Launcher am MD900.

Aussichten und Ankündigungen – wohin geht die weitere Entwicklung:

Die gute Nachricht an alle, die den MD900 so wie ich gerne im Studio stehen hätten, für die der aufgerufene Preis aber zu hoch ist – Mayer arbeitet bereits an einer vom Formfaktor abgespeckten, aber unter der Haube identischen Variante vergleichbar z. B. mit dem Access Virus Snow in der Virus TI Familie, also in kleinerem Gehäuse mit weniger Bedienelementen.

Der Vibes ist derzeit noch im Prototypenstadium, soll aber, wenn alles klappt, noch in diesem Jahr auf den Markt kommen. Preislich soll der Vibes unter 2.000,- Euro liegen.

Weiterhin angekündigt ist eine Breakoutbox, die den MD900 und auch den Vibes über Ethernet-Verbindung mit 8 zusätzlichen Audioausgängen erweitert. So kann man den MD900 oder den Vibes im Studio voll mit dem Mixer verkabeln und zieht einfach das Ethernet-Kabel ab, wenn man das Gerät zum Jammen mitnehmen will. Eine coole Idee, warum fällt so etwas eigentlich den „großen“ Herstellern nicht ein?

Software-seitig wird weiter optimiert und es sollen auch noch weitere Synthese-Features dazukommen, angedacht ist z. B ein Resonator. Weiterhin wird der Fokus wieder mehr auf den Cliplauncher gerichtet, Mayer sieht den MD900 da als zentrales Instrument in einem Live-Setup.

Es bleibt also spannend und ich werde den Vibes genau unter die Lupe nehmen, wenn er verfügbar ist – der steht bei mir ganz oben auf der Liste.

Noch ein Wort zur Bewertung: Der MD900 würde vom Klang und der Bedienung her von mir ein Sehr Gut bekommen, der noch in Entwicklung befindliche Clip-Launcher und die Tatsache, dass Multisamples derzeit nur über ein Entwicklungstool in die Kiste zu kriegen sind, drückt die Bewertung auf Gut. Vielleicht ändert sich die Bewertung ja beim nächsten Update, das Team von Mayer arbeitet mit Leidenschaft daran.