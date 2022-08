Test: Mayer MD900 VA-Synthesizer und Groovebox

Synthesizer made in Austria

Der VA-Synthesizer aus Österreich

Horst Mayer ist Synthesizer Entwickler aus Leidenschaft. 2019 präsentierte er mit dem M800 einen polyphonen virtuell-analogen Synthesizer im Eurorack-Format. Der 2021 erstmals auf der Superbooth vorgestellte MD900 basiert auf derselben Synthesizer-Engine, ist aber ein sehr üppig ausgestattetes Desktop-Gerät.

Da Horst Mayer nur einige Kilometer von meinem Studio entfernt seine Firma betreibt, hat er es sich nicht nehmen lassen, mir den MD900 persönlich vorbeizubringen und vorzustellen.

Was soll ich sagen, Horst Mayer ist Energie pur und lebt sein Produkt. Dabei geht es nicht nur um die rein technische Vorführung, ich habe dabei einiges aus der Entwicklungsgeschichte des Instruments und aus den persönlichen Gründen für Design-Entscheidungen erfahren. Man sieht so ein komplexes technisches Gerät mit ganz anderen Augen, wenn man die Möglichkeit hat, sich mit dem Entwickler direkt auszutauschen. Und das Schöne ist, diese Möglichkeit hat jeder User des MD900, weil Horst Mayer über einen Discord-Kanal erreichbar ist und das Gerät fernwart- und auch fernbedienbar ist, das ist schon ein sehr cooles Feature.

Gehäuse und Anschlüsse des MD900 Synthesizers

Optisch und haptisch kann man den MD900 nur als gelungen bezeichnen. Das 46 x 29 x 6,5 cm große Desktop-Gehäuse besteht aus einer gebogenen, grau beschichteten Aluminiumwanne mit einer präzise eingefrästen Holzfront und -rückseite. Die sauber bedruckte Pult-Platte ist dunkel und im Stil der Oberheim Synthesizer der 80er-Jahre gehalten. Horst Mayer hat mir erzählt, dass sein erster gekaufter Synthesizer ein Nord Lead war. Vielleicht hat das die Wahl der Drucktaster mit beeinflusst. Die Potentiometer sind mit dem Gehäuse verschraubt, da wackelt nichts. Die Kappen sind sehr hochwertig und gut greifbar, der Abstand ist gut gewählt. Auffällig ist natürlich das 5“ große kapazitive Touch-Display und die insgesamt 5 kleinen farbigen TFT-Assistenz-Displays. Die Hüllkurven werden mit farbig beleuchteten Fadern eingestellt, wie man sie aus der Roland Boutique Serie oder vom Behringer 2600 kennt.

Die Anschlüsse des MD900 sind allesamt auf der Rückseite platziert. Hier findet man den Netzteilanschluss (leider kein integriertes Netzteil), den Netzschalter, drei USB-Host-Anschlüsse, Buchsen für Sustain- und Expression-Pedale, MIDI In, Out und Thru (danke!), einen Stereo-Audio-In-Anschluss (für Insertkabel), Audio-Out L und R (Audio-Out L kann auch mit einem Insertkabel die Stereosumme abgreifen) und einen Kopfhörerausgang. Positiv sind an der Konnektivität vor allem die drei USB-Anschlüsse hervorzuheben, denn hier können Controller aller Art direkt über USB angeschlossen und im Gerät spezifisch zugewiesen werden, auch das Anschließen von Massenspeichern direkt am Gerät ist so möglich. Wünschenswert wären bei einem multitimbralen Gerät natürlich Einzelausgänge.

Die Struktur und das Bedienlayout des Mayer MD900

Der MD900 ist ein 16-stimmiger, 4-fach multitimbraler virtuell-analoger Synthesizer mit integriertem Drum-Sample-Player und Clip-Launcher. Der Drum-Sample-Player selbst kann 14 Noten gleichzeitig abspielen und greift dabei nicht auf die Ressourcen der Synthesizer-Parts zu. Die Klangerzeugung arbeitet dabei von der Basisschwingungsform bis zur Effektkette immer in Stereo. Jeder der vier Synthesizer-Parts beinhaltet neben der Klangerzeugung einen Arpeggiator, einen MIDI-Sequencer und eine umfangreiche FX-Sektion. Im Clip-Launcher können für jeden der 4 Synthesizer-Parts, für den Drum-Sample-Player und für zwei externe MIDI-Ziele MIDI-Loops arrangiert und gestartet werden.

Das Bedien-Layout des MD900 ist übersichtlich gegliedert. Zentrale Anlaufstelle ist natürlich der Touch-Screen. Die vier Hüllkurven werden über eigene beleuchtete Fader geregelt, Oszillator 1 und 2, der Noise-Generator, der Mixer, der Shaper, die Filter und die LFOs haben jeweils eigene Sektionen. Die Oszillatoren haben dabei zusätzlich noch jeweils ein eigenes graphikfähiges Sub-Display, die Filter und die LFOs teilen sich eines. Will man eine der Sektionen über das Haupt-Display bearbeiten, genügt ein Druck auf die kleinen, schwarzen Taster in der jeweiligen Sektionsüberschrift, schon ist man im jeweiligen Menü des Haupt-Displays. Eine Shift-Taste sucht man vergebens. Zweitfunktionen – und derer gibt es nur wenige – erreicht man durch längeres Drücken der Hauptfunktion des Tasters. Die gut lesbare Beschriftung ist dabei farbcodiert. Die Bedienung ist durchdacht, ein Blick in das Handbuch nur selten notwendig.

Die Klangerzeugung und die Synthesizer Engine(s)

Algorithms, Wavetables und der Noise-Generator

Für eine Stereostimme des MD-900 werden zwei Oszillatoren und ein Sample des Noise-Generators zunächst im Mixer zusammengeführt und können dann durch zwei Filter und zwei Verstärkersektionen geroutet werden. Danach kann der Klang noch mit stackbaren Effekten pro Synthesizer-Part verfeinert werden. Moduliert werden kann das alles mit 4 Hüllkurven und 3 LFOs pro Synthesizer-Part.

Die Bedienung erfolgt in der jeweiligen Oszillator-Sektion. Oszillatoren können entweder im Algorithm- oder im Wavetable-Mode betrieben werden. Besonderes Augenmerk wurde hier dem direkten Zugriff auf das Tuning gewidmet, um auch feine Schwebungen erzeugen zu können. Dank durchgehendem Stereosignalpfad sind Stereo-Spread und der Panorama-Parameter der Oszillatorensektion.

Läuft der Oszillator im Algorithm-Mode, gibt es zwei direkt zugewiesene Parameter und Phase- sowie Shape-Bearbeitung. Derzeit stehen insgesamt 8 VA-Oszillator-Algorithmen zur Verfügung, sie decken die Standard Schwingungsformen ab und sind je nach Algorithmus teilweise morph- und pulsbreitenmodulierbar, weiterhin findet man auch Phase-Distortion, Hypersync und einen Formant-Sinusoszillator. Allen VA-Modellen kann ein sauberer Klang auch in hohen Lagen auf Wunsch enorme Breite und Druck attestiert werden.

Im Wavetable-Mode werden dem Oszillator Wavetables zugewiesen, die traditionell durchfahren werden können. Da in den MD900 Wavetables im Serum-Format importiert werden können, die im Netz weit verbreitet sind, ist die Versorgung mit umfangreichem Ausgangsmaterial gesichert. Ein Highlight der Wavetable-Klangerzeugung ist der Spectral-Morph-Parameter. Dabei können Frequenzanteile im Frequenzspektrum verschoben, auseinandergezogen und verschmiert sowie ein High- oder Lowpass-Filter aktiviert werden.

Bei der Einstellung der Oszillatoren bietet das Touchdisplay stets visuelles Feedback. Schwingungsformen werden dargestellt, Wavetables werden in der dritten Dimension durchfahren und Morphing wird visuell begreifbar. Auch die Sub-Displays sind mit im Spiel und zeigen immer den gerade gedrehten Parameterwert und geben Auskunft, in welchem Mode gerade gearbeitet wird.

Der Noise-Generator als dritte Signalquelle kann ein Audiosample entweder tonal oder mit fixer Stimmung in verschiedenen Abspielmodi wiedergeben. Das funktioniert derzeit nur mit einem Sample, mit dem nächsten Betriebssystem-Update wird man aber bis zu 8 Samples als Multisample über die Tastatur verteilen zu können. Die Samples werden dabei immer in den Arbeitsspeicher geladen, Diskstreaming ist derzeit nicht möglich. Die verwendeten Samples können zentral im MD900 abgelegt sein oder von externen Datenträgern importiert werden, werden aber immer mit dem Sound-Programm abgespeichert.

Mixer, Filter, LFOs und Hüllkurven

Gute Oszillatoren sind also schon einmal am Start, aber ganz wesentlich für den Klangcharakter sind natürlich die Filter und die Modulation des Oszillatorsignals.

Zunächst werden im Mixer die drei Oszillatoren gemischt und das Filterrouting festgelegt. Auch hier sorgt die graphische Darstellung im Touch-Display für Übersicht. Derzeit noch Platzhalter sind mögliche Inserts im Signalpfad.

Wie die Oszillatoren, arbeiten auch die zwei Filter des MD900 in Stereo. Die Filtermodelle orientieren sich allesamt an klassischen Vorbildern (Moog VCF, Moog Ladder, Curtis) und liegen teilweise als LP-, HP- und BP-Varianten vor. Für meinen Geschmack klingen die Filter gut und reichen je nach Modellierung auch bis zur Selbstoszillation.

Die drei LFOs haben eine Frequenz von 0,14 Hz bis 217,4 Hz und können zum Systemtempo synchronisiert werden. Die Frequenz kann an Notenwerte angepasst werden und auch Triolen oder punktierte Notenwerte können zur Anpassung der Frequenz herangezogen werden.

Die vier Hüllkurven sind prinzipiell als ADSR-Kurven angelegt, können aber auch als AR-, AD- oder AD-Loop-Kurven betrieben werden. Nummer 1 und 2 sind Verstärkerhüllkurven, Nummer 3 ist dem Filter zugewiesen und Kurve 4 ist einem freien Modulationsziel zuweisbar.

Die Verknüpfung der Modulationen wird dabei in der umfangreichen Modulationsmatrix durchgeführt, die in Listenform dargestellt wird. Hier erweist sich das Touch-Display wieder als sehr praktisch. 21 Modulationsquellen können derzeit 45 Modulationszielen zugeordnet werden. Die Effektparameter sind derzeit leider nicht modulierbar. In der Liste ist auch die Modulationstiefe des jeweiligen Slots dargestellt und nicht zuletzt die Modulation selbst. So erkennt man bei komplexeren Presets, ob die Verschaltung wie gewünscht funktioniert.

Die Effekte des MD900 Synthesizers

Pro Part stehen bis zu vier stackbare Effekte zur Verfügung. Das Handbuch behandelt dieses Kapitel komischerweise überhaupt nicht. Die Effekte sind jetzt nicht Highend, klingen aber allesamt gut und sind vor allem für den Live-Betrieb mehr als ausreichend. Im Studio wird man den MD900 ohnedies aufnehmen und mit Plug-ins in der DAW weiterbearbeiten.

Drum-Sample-Player, MIDI-Sequenzen und Arpeggiator

Der MD900 Synthesizer als Groovebox

Der fünfte klangerzeugende Part im MD900 ist der Drum-Sample-Player, der bis zu 14 Samples gleichzeitig abspielen kann. Der Drum-Sample Player-belastet dabei nicht die Polyphonie der vier Synthesizer-Parts. Die Samples können über externes MIDI, aber auch über den internen Drum-Sample-Player getriggert werden. Interessant ist dabei auch die Möglichkeit, Drum-Samples in einen Side-Chain-Bus zu schicken, der in bestimmten Effektprogrammen wie z. B. dem Dynamic-Compressor genutzt werden kann. Mit dem Drum-Sample-Manager-Tool können Samples in verschiedenen Formaten vom Rechner in den MD900 überspielt und konvertiert werden. So können individuelle Drumkits schnell zusammengestellt werden. Im Gegensatz zu den MIDI-Clips des Clip-Launchers können die Drum-Patterns mit dem Drum-Pattern-Editor direkt am Gerät programmiert werden.

Das Ganze ist sehr übersichtlich aufgebaut. Steps werden per Touch in den Spuren im Grid gesetzt. Pro Step lässt sich die Anschlagsdynamik einstellen und auch ein alternativer Sound setzen. Frickelbeats lassen sich damit nicht umsetzen, aber man kann schnell und schnörkellos Drumpatterns aus Samples der Wahl zusammenbauen.

In der MIDI-Grid-Ansicht können importierte MIDI-Sequenzen angezeigt und abgespielt werden. Editieren z. B. über den Touch Screen, ist aber nicht möglich.

Der Arpeggiator im MD900 ist ein sehr mächtiges Werkzeug. Von den am MIDI-Keyboard angeschlagenen Tasten kann die jeweils erste oder letzte gespielte Taste in verschiedenen Oktavlagen Startpunkt des Arpeggios sein. Es gibt wie üblich verschiedene Abspielreihenfolgen und Auflösungen. Arpeggios können bis zu 64 Steps lang sein. Insgesamt werden maximal 5 Tasten ausgelesen und sortiert. Im Assign-Screen kann nun für jeden Step eine der 5 ausgelesenen Tasten zugewiesen werden oder über Chord dem Step alle angeschlagenen Tasten zugewiesen werden. Weiterhin lassen sich pro Step Hold und Legato festlegen, ob die Note überhaupt gespielt wird und die Steps lassen sich in Halbtönen transponieren und oktavieren. Als Sahnehäubchen lassen sich neben der Anschlagsdynamik auch drei in der Modulationsmatrix abrufbare virtuelle Steuerspannungen pro Step festlegen und somit über den Arpeggiator Syntheseparameter modulieren. Die Möglichkeiten sind also sehr umfangreich, aber dank dem Touch-Screen komfortabel programmierbar.

Der Clip-Launcher des MD900 Synthesizers

Der Clip-Launcher ist die Steuerzentrale für Live-Performances mit dem MD900. Hier können im Ableton Live Stil MIDI-Patterns oder Arpeggiator-Patterns für jeden der vier Synthesizer-Parts und Drumpattern des internen Drum-Samplers zugewiesen und per Touch gestartet werden. Da man in der Performance aber auch in anderen Screens unterwegs ist, können zusätzlich über USB angeschlossene Hardware-Controller für das Launchen der Clips verwendet werden. MIDI-Keyboards und Controller müssen generell class compliant sein, um am MD900 angeschlossen werden zu können.

Wie klingt der Mayer MD900 VA-Synthesizer?

Direkt und druckvoll. Und breit, sehr breit. Seine Stärke ist der kompromisslos in Stereo gehaltene Signalpfad. Oszillator, Filter, Verstärker und Effekte werden immer in Stereo berechnet. Angesichts dieser Tatsache sind die 16 Stimmen der Synthesizer-Parts samt Modulationen und Effekten bei 48 kHz, 24 Bit interner Auflösung ein enormer Rechenaufwand. Sowohl Wavetable- als auch die virtuell-analogen Oszillatoren überzeugen. Die Bedienoberfläche ist durchdacht und lädt zum Schrauben ein. Wer schon einmal mit subtraktiven Synthesizern gearbeitet hat, findet sich schnell zurecht. Sehr ergonomisch ist auch das stets gegebene visuelle Feedback, es gibt Oszilloskope, Schwingungsform- und Hüllkurvendarstellungen und nicht zuletzt die dreidimensionale Darstellung der Wavetables, auch Signalpfade beim Mixer oder den Effekten werden stets graphisch dargestellt.

Ein echtes Manko ist derzeit noch die magere Versorgung mit Presets. Es gibt schlicht zu wenige und die vorhandenen loten das Potential nicht aus. Laut Aussage von Horst Mayer wird aber im Hintergrund bereits von Sounddesignern an Presets gearbeitet – hier ist also Nachbesserung in Aussicht. Auch der Drum-Pattern-Editor ist noch ausbaufähig. In puncto Hardware ist das Fehlen von Einzelausgängen zu bemängeln, hier wird es nachrüstbare Einzelausgänge geben. Auch die Software wird stetig weiterentwickelt, so ist eine Einbettung in DAWs über ein VST-Plug-in in Planung. Das würde es auch ermöglichen, den MD900 über die DAW zu automatisieren. Sysex senden die zahlreichen Regler von Haus aus leider nicht, allerdings gibt es bei den Syntheseparametern eine MIDI-Learn-Funktion, mit externen MIDI-Controllern kann man dieses Manko daher umgehen.

Horst Mayer ist ein Entwickler, der in Austausch mit seinen Kunden steht und Input von diesen in die Software des MD900 einfließen lässt. Das lässt noch einiges erwarten, denn die Hardware-Basis und das Synthesemodell des MD900 überzeugen.

Interview mit Horst Mayer

Wir führten ein nettes Interview mit Horst, dieses erscheint kommenden Samstag.

Der Mayer MD900 on YouTube

