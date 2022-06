Test: Akai Professional MPC Key 61 Sampling, Synthesizer Workstation

Die erste Akai MPC mit integriertem Keyboard

Bereits im April dieses Jahres sorgte ein geleaktes Foto der brandneuen Akai Professional MPC Key 61 für große Furore im Netz. Jetzt ist sie endlich da und auch im Handel sofort lieferbar für 2.399,-€. Trotz der vielen neuen Möglichkeiten in der Keyboardversion, die intuitive Bedienung und den bekannten MPC-Workflow beizubehalten. Wie einfach ist der Einstieg als Neuling in die Akai MPC-Welt? Und wie schlägt sich das Bedienkonzept gegenüber Native Instruments Maschine+, die ich vor zwei Jahren ausführlich testen konnte? Fragen über Fragen. Finden wir es gemeinsam heraus.

Packaging

Die Akai Professional MPC Key 61 wird zusammen mit einem sehr kurzen Stromkabel (75 cm) und einem USB-Kabel (185 cm) ausgeliefert. Dank Letzterem kann man die Akai Professional MPC Key 61 auch als MIDI-Controller für die hauseigene DAW MPC Software (ab Version MPC 2.11) verwenden, die Akai Professional zum kostenlosen Download anbietet. Wer eine MPC Key 61 besitzt, erhält mittels der Software weitere exklusive Sounds, Samples, Loops und zusätzliche Goodies. In diesem Test soll es jedoch rein um die Standalone-Funktionen gehen, denn schließlich sind es ja auch genau diese, die das Akai Professional MPC Lineup auszeichnen. Ohne weiteres Equipment ist es nämlich möglich, im Handumdrehen Beats und komplette Tracks alleine mit der MPC Key 61 zu produzieren.

Workstation, Synthesizer, Sampler

Mit ihren 61 halbgewichteten Keyboardtasten und Maßen von 99 cm Breite, 9 cm Höhe (hinten an der höchsten Stelle) und einer Tiefe von 31,3 cm wirkt die Akai Professional MPC Key 61 schon gewaltig. Aber der Platz ist dafür notwendig, um alle Bedienelemente unterzubringen.

Mittig platziert ist der 7 Zoll große Farb-Touch-Screen, der auch Multi-Touch & Gesten unterstützt. Links davon befinden sich 16 anschlagsempfindliche RGB-beleuchtete MPC Drum-Pads mit Aftertouch und Note-Repeat, einem zuweisbarer Touch-Strip-Controller, zwei Pitchbend-/Modulationsräder sowie weitere Bedienelemente, mit denen man Zugriff auf die integrierte Sound-Library, Demo-Songs, Samples und das Herzstück den integrierten Sequencer hat. Oben links platziert ist der Lautstärkeregler. Auf der rechten Seite des Displays befinden sich 4 zuweisbare Q-Link Controller-Drehregler, ein sogenannter Data-Dial (großer Drehregler auf der rechten Seite), mit dem man alles zentral steuern kann, was auf dem Display zu sehen ist und rechts davon befindet sich eine dedizierte Transport-Sektion und Buttons für die direkte Kontrolle für Funktionen wie Step Seq, Pad, MIDI Ctrl, Sampler etc.

Unter der Haube stecken ein Quad-Core Arm Prozessor und 4 GB RAM. Ausgestattet ist die Akai Professional MPC Key 61 zudem mit 32 GB Nutzerspeicherplatz, wovon 13 GB den vorinstallierten Inhalten und 4 GB dem MPC-Betriebssystem vorenthalten sind, dabei kann der Speicher über SATA-Anschlüsse eweitert werden.

Anschlüsse auf der Rückseite

Aber auch die Rückseite ist umfangreich ausgestattet, so dass man über die verschiedenen Anschlüsse Expression, Sustain und weitere zuweisbare Pedale an das Keyboard anschließen kann. Daneben befinden sich dann noch 5-Pin MIDI DIN In/Out/Thru-Anschlüsse, über die weitere MIDI-fähige Synthesizer, Synthesizer-Module oder weitere Keyboards angeschlossen werden können, gefolgt von 8 CV/Gate-Klinkenausgängen für die modulare Integration von analogen Rack-Mount-Modulen und Synthesizern.

Weiter geht es auf der rechten Seite mit 2 Mic/Line/Instrument-Eingängen mit High-End-Mikrofonvorverstärkern, denn das Akai Professional MPC Key 61 ist sogar mit einem integrierten Audiointerface ausgestattet, das laut Herstellerangaben über Premium-AD/DA-Wandlern verfügt. Daneben folgen 4 diskrete Line-Ausgänge, gefolgt von einem Kopfhörerausgang. Über zwei USB-Anschlüsse kann man desweiteren externe Festplatten an die MPC Key 61 anschließen oder auch weitere MIDI-Controller, einen USB-Hub oder sogar eine QWERTY-Tastatur. Daneben befindet sich ein weiterer USB-Anschluss, über den man die Akai Professional MPC Key 61 mit einem Computer verbinden kann, auf dem die MPC Software läuft. Als letztes folgen dann noch ein Ethernet-Anschluss für eine Netzwerkverbindung, wobei die MPC Key 61 auch Bluetooth und WiFi unterstützt. Dann gibt es rechts außen noch den Ein- und Ausschalter sowie den Anschluss für das mitgelieferte Stromkabel. Es fehlen eigentlich nur noch Lautsprecher, um die MPC Key 61 nicht nur mit Kopfhörer verwenden zu können, was aber in einer noch größeren Bauweise resultieren würde und klanglich Studioboxen nicht das Wasser reichen könnte.

Startscreen & Demo-Projekte

Der Boot-Vorgang dauert ca. 25 Sekunden, danach erscheint ein „Welcome to MPC“ Screen, gefolgt von einem Hinweis, die MPC doch bitte mit dem Internet zu verbinden, um die neueste Version herunterzuladen. Und dann kann es endlich losgehen.

Auf dem initialen Startscreen hat man die Möglichkeit, eines von 11 Demo-Projekt Templates auszuwählen und zu laden oder über den Button ganz links oben mit der Bezeichnung „Play Sounds“ zu den insgesamt 25 Plug-in-Instrumenten zu gelangen.

Die Demo-Projekte sind ein guter Start, um sich von der druckvollen und gleichzeitig transparent klingenden Klangqualität einen ersten Eindruck zu verschaffen. MPC-typisch liegt der Fokus bei den Demo-Projekten auf Electronic Beats, HipHop, Trap und RnB. Und ja, was soll ich sagen, die Klangqualität ist extrem gut, Kickdrums und Bässe klingen druckvoll, aber dennoch differenziert, die Instrumentenspuren lush, crisp und lebendig. Im Gesamteindruck klingen die Demos wie gemasterte Tracks und sofort bekommt man Lust darauf, das jetzt einmal selbst auszuprobieren.

25 Plug-in-Instrumente

Es gibt verschiedene Startpunkte, um eine eigene Songidee mit der Akai Professional MPC Key 61 zu verwirklichen, aber im ersten Schritt schauen und hören wir uns einmal die 25 Plug-in-Instrumente an, mit denen die MPC Key 61 ausgeliefert wird.

Die hohe Klangqualität der Instrumente überzeugt auf ganzer Linie. Gepaart mit den zahlreichen Bearbeitungsmöglichkeiten und Echtzeit-Effekten, steht der eigenen Kreatitivität nichts im Wege. Die Auswahl der Instrumente ist dabei mit Bedacht gewählt, so dass für unterschiedliche Genres die richtigen Instrumente zur Verfügung stehen. Neben Brot und Butter Sounds wie Pianos, Rhodes, Strings, Gitarrensounds und den MPC-typischen Drum-Samples befinden sich mit Fabric XL, Hype, OPx4, Tubesynth kreativ klingende Synthesizer Plug-ins im Lieferumfang, mit denen sich eine Vielzahl an Sounds für unterschiedliche Genres erstellen lässt. Über den Touch-Screen kann man die Detailansicht jedes Instruments öffnen und Detaileinstellungen direkt via Touch oder die zuweisbaren Q-Link-Controller und den Data-Dial-Drehregler vornehmen. Dabei sie die Liebe zum Detail hervorgehoben, denn jede Bedienoberfläche jedes Plug-ins sieht komplett anders aus.

Ich habe mich dabei ertappt, stundenlang durch die Presets zu browsen, weshalb es im Nachfolgenden auch viele Klangbeispiele zu hören gibt. Meine persönlichen Highlights sind Fabric XL, Hype, Tubesynth, OPx4 und Bassline.

Fabric XL Synthesizer

Der von Akai Professional bezeichnete Flaggschiff-Power-Synthesizer beinhaltet die leistungsstärksten Synth-Engines sowie hochwertig gesampelte akustische Instrumente.

Hype-Synthesizer

Hype ist ideal für elektronische Musikproduktionen geeignet und enthält von druckvollen, brachialen Bässen, bis hin zu durchsetzungsfähigen Lead-Sounds, alles was man für elektronische Musikrichtungen benötigt.

Tubesynth-Synthesizer

Ebenfalls sehr gefallen hat mir Tubesynth, mit dem sich ebenfalls Leads und Plucks für vorrangig elektronische Musikproduktionen erzeugen lassen.

OPx4 FM-Synthesizer

OPx4 besitzt eine 4-Operator FM-Synthesizer-Engine, die in klassischem FM-Sound resultiert.

Bassline-Synthesizer

Wie der Name verrät, lassen sich mit Bassline richtig druckvolle Bässe erzeugen.

Weiterer Klangbeispiele der verbleibenden Instrumente

Und darüberhinaus gibt es mit Stage Piano, Studio Strings, Stage EP, Organ, Odyssey, Solina, Mellotron, Drumsynth, Fabric, Fabric Piano, Fabric Electronic Piano und Electric noch weitere Instrumente, für die es zum Abschluss noch mal jeweils ein weiteres Klangbeispiel gibt.

Der MPC-Sequencer

Akai Professional hat der MPC Key 61 denselben Sequencer spendiert, den wir aus der MPC Live, MPC Live II, MPC One und MPC X kennen. Für absolute MPC-Neulinge ist die Bedienung jedoch nicht selbsterklärend, weshalb Akai Professional eine Masterclass anbietet, die in 12 Episoden die Grundzüge erklärt und ich kann diese allen Neulingen wirklich nur ans Herz legen. Die Session dauert etwas mehr als eine Stunde, legt aber die Grundlage, um Frust bei der Bedienung zu vermeiden. Denn hat man diese einmal verstanden, macht es wirklich großen Spaß, mit Hilfe der Regler, Buttons, Pads und des Touch-Interfaces durch die vielen musikalischen Möglichkeiten zu stöbern, ohne einen zusätzlichen Computer dafür zu benötigen. Auch die Steuerung des Sequencers funktioniert problemlos, man muss einfach nur wissen, welchen Regler man drehen oder welchen Button man drücken muss.

Maximal acht Plug-in-Instanzen können in eine Sequenz geladen werden. Maximal 128 MIDI-Tracks können insgesamt angelegt werden, sofern die CPU mitspielt. Die nächsten drei Klangbeispiele zeigen einmal einen Track, den ich in der MPC Key 61 produziert habe, zusätzlich verwende ich den Touch-Strip-Controller und das Modulationsrad, um in Echtzeit den Sound zu verfremden. Das funktioniert in der Bedienung sehr intuitiv und macht sicherlich auch richtig viel Spaß auf der Bühne. Als letztes Klangbeispiel habe ich deshalb noch einen Demosong der MPC Key 61 mit dem Namen „Guitars At Midnight“ eingefügt und in diesem noch mal alle Touch-FX einmal ausprobiert, um zu zeigen, was in puncto Echtzeitbearbeitung mit der Akai Professional MPC Key 61 so möglich ist.

Expansions für Akai MPC Key

Im eigenen online Akai Professional MPC Store könnt ihr bei Bedarf weitere Expansion Packs kaufen. Die Preise liegen zwischen 30,- und 60,- Euro und der Schwerpunkt liegt auf den Genres Electronic Beats, Trap und Hip Hop.

Akai MPC Key 61 vs. Native Instruments Maschine+

Es ist nicht möglich, beide Instrumente direkt miteinander zu vergleichen, da Maschine+ aktuell in keiner Keyboardversion vorliegt. Der einzige Punkt, bei dem sich ein Vergleich ziehen lässt, sind die Drum-Pads. Die von Native Instruments Maschine+ fühlen sich etwas weicher an und geben beim Drücken/Spielen etwas mehr nach. Dadurch dass die Pads zudem transparent gestaltet sind, erleuchten diese vollständig in unterschiedlichen Farben. Die 16 Drum-Pads der Akai Professional MPC Key 61 sind im Vergleich dazu eher steif und hart. Die Drum-Pads der MPC Key 61 sind an der Oberfläche zudem schwarz gestaltet, so dass diese nur unten am Rand beleuchtet sind.

Vom Workflow muss ich sagen, hat mich die Akai Profesional MPC Key 61 mehr überzeugt, da ich mit der Maschine+ nicht in der Lage war, einen kompletten Track in dieser hohen Qualität zu produzieren. Das liegt sicherlich auch daran, dass bei Maschine+ nicht alle Instrumente und Sample-Librarys zur Verfügung stehen, während die Akai Professional MPC Key 61 hier vollausgestattet aufwartet. Insgesamt gefällt mir auch der Klang der Samples und Instrumente von der Akai Professional MPC Key 61 besser. Das ist natürlich auch geschmäcklerisch und jeder muss hier selbst für sich entscheiden.