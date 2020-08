Test: AKAI MPC Live II, Music Production System V2.8.1

Live II: laut und stolz

Letzte Woche erst hatten wir die MPC One von AKAI im Test, heute kümmern wir uns um die AKAI MPC Live 2, den Nachfolger der AKAI MPC Live, die hier bereits getestet wurde. Da im damaligen Test einige Aspekte zu kurz gekommen waren, möchte ich mich bei diesem Test genau auf diese beziehen. Hauptsächlich geht es um die Bedienung und Stabilität der MIDI-Abteilung und den eigentlichen Klang der MPC.

Neue Technik und neue Anschlüsse

Auf den ersten Blick gleichen sich die Anschlüsse auf der Rückseite der beiden Modelle ziemlich. Das generelle Layout ist beibehalten worden und die AKAI MPC LIVE II besitzt immer noch sechs symmetrische Einzelausgänge. Auch die Phono- und symmetrischen Eingänge sind vorhanden; allerdings bietet der LINE-Eingang nun eine Verstärkung von maximal 29,5 dB (MPC LIVE I: 24,5 dB). Das reicht zwar immer noch bei Weiten nicht für ein Mikrofon- oder Gitarrensignal, hilft aber bei schwachen Line-Quellen. Leider gibt es immer noch keinen direkten HI-Z oder XLR-Eingang für Gitarren oder ein dynamisches Mikrofon – was ich für ein „Live“-Gerät nicht nachvollziehen kann, richtet sich doch das ganze MPC-Konzept traditionell eher an den Hip-Hop- und RnB-Bereich.

Ein andere kleine Änderung betrifft den Kopfhörerausgang: Dieser liegt nun in Form einer 6,3 mm Klinkenbuchse vor. Ich find’s gut, aber Adapter nicht vergessen!

Die auffälligsten Neuerungen auf der Rückseite sind wohl die vier in Stereo belegten CV-Ausgänge. Mit einem Miniklinken-Y-Kabel kann man an einem Ausgang zwei verschiedene CV-Signale abgreifen. Benutzt man ein einfaches Mono-Klinkenkabel, steht einem nur der erste CV-Ausgang zur Verfügung. Das ist auch der Grund für die zunächst etwas komisch wirkenden Kombinationen 1/5, 2/6, 3/7, 4/8. Die CV-Ausgänge sind auf V/Okt kalibriert und reichen von 0-5 V.

Die zweite Neuerung ist der Netzwerkanschluss. Denn obwohl der Vorgänger schon Bluetooth und WIFI konnte, um sich so mit BT-MIDI-Geräten zu verbinden und Ableton Live Link kompatibel war, ist eine Hardware-Verbindung in Sachen Timing immer noch das Maß der Dinge. Ein richtiger Schritt bei der AKAI MPC LIVE II, wie ich finde. Netzwerkkabel rein, Ableton Live anschmeißen und schon funktioniert das Tempo-Sync.

Gleichgeblieben sind auch die meisten Parameter des Innenlebens. Intern wird mit 32 Bit Fließkomma-Arithmetik gerechnet. Die verwendete Hardware muss sich sehr ähnlich sein, denn das aktuelle Firmware-Update 2.8.1 lässt sich sowohl auf der MPC LIVE I als auch auf der MPC LIVE II installieren. Tatsächlich befindet sich der gleiche ARM Cortex Quad-Core Prozessor mit 1,8 GHz Taktung und 2 GB RAM in der MPC LIVE II.

Unerhört

Der Elefant im Raum ist natürlich die neu hinzugekommene Lautsprecherphalanx, die sich vorne befindet und deren 1-Wege-System mit Mini-Woofer direkt auf den Benutzer zeigt, da es in einem 45-Grad-Winkel ausgerichtet ist. Für diese geringe Größe machen die ordentlich Sound. Ich hatte nicht das Gefühl, beim Arbeiten im Garten lauter drehen zu müssen. Neben einer Akustikgitarre kann man durchaus bestehen. Allerdings kann das System auch in die Übersteuerung getrieben werden, wenn zu viele Tracks gleichzeitig aktiv sind. Bestes Beispiel ist hier die Vorgabe-Sequenz aus dem Trap-Template.

Die Lautsprecher sind sehr auf modernen Chart- und Club-Sound getrimmt und betonen vor allem Frequenzen im Bereich 3 bis 5 kHz. Natürlich können sie nicht wirklich Bass übertragen – ob aber der Sound Wumms haben wird, kann man schon abschätzen. Auch ist bei einem so geringen Abstand der Lautsprecher keine allzu breite Stereobühne zu erwarten. Ich muss aber sagen, dass der Klang durchaus angenehm und nutzbar ist – abmischen würde ich darauf nun aber nicht. Durch die genutzte „digitale“ Class-D-Endstufe wird auch die Akkulaufzeit, die typischerweise bei ca. 6 Stunden liegt, entsprechend verringert. Genauere Angaben über Leistung, Frequenzgang oder THD-Werte etc. konnte ich leider nicht finden. Selbstverständlich lassen sich die Lautsprecher ausschalten.

Achtfacher CV-Out

Das Konzept der AKAI MPC LIVE II ist mit denen der anderen MPCs dieser Kategorie vergleichbar, sprich man kann vollständig autark ganze Songs zusammenstellen. Dabei helfen einem die verschiedenen Track-Typen. Neu hinzugekommen ist eben das CV-Programm, mit dem man pro Program vier CV-Signale ausgeben kann. Alle acht Hardware-Ausgänge sind im gesamten Spannungsbereich nutzbar, die Einteilung in CV/Gate ist hier willkürlich vergeben worden.

Angesteuert wird das CV-Programm der MPC LIVE II über dieselben Tracks, die auch den MIDI-Programs zugrunde liegen. Leider sind die vier CV-Signale des CV-Programs nicht frei konfigurierbar, sondern sind zum einen fest mit dem Noten-Event (CV Port, Gate Port, Velocity Port) verknüpft und zum anderen mit MIDI-Event CC1 (Mod Wheel). Schade, dass es hier keine Möglichkeit gibt, den Aftertouch der Pads auf einen CV-Port zu legen.

Apropos Pads – die sind, wie es sich für eine MPC gehört, tadellos zu spielen, der Anschlag lässt sich gut dosieren und auch der Aftertouch fühlt sich natürlich an. Die leicht raue Oberfläche bietet guten Grip – nimmt aber auch jede Menge Staub an. Im Optionsmenü kann man das Verhalten für die Pads ausgiebig den eigenen Bedürfnissen anpassen.

MIDI-Funktionalität

Das bringt uns dann auch zu einem der Schwerpunkte des Tests – der MIDI-Funktionalität. Beginnen wir mit externen Geräten: Über die USB-Ports können direkt USB-MIDI-Geräte angeschlossen werden. Diese werden auch mit Namen erkannt und im MIDI/SYNC-Dialog der Preferences angezeigt.

Im Bereich Output-Ports kann man zuweisen, ob das MIDI-Gerät als Sync-Slave (Sync) oder als Empfänger für die eigentlichen MIDI-Daten des laufenden Tracks (Track) dienen soll. Wurde ein Gerät einmal eingestellt, wird es auch in künftigen Sessions erkannt und wie zuvor konfiguriert.

Als Optionen der Input-Ports stehen Master (das externe Gerät gibt MIDI-Events an das gerade gewählte Instrument weiter), Track (das Gerät wird einem Instrument fest zugeordnet) und Control (Eingabe für die MIDI-Learn-Funktion) zur Verfügung – externes MIDI-Clock-Sync ist nicht vorgesehen.

Ein Test mit einem Beatstep Pro zeigte, dass hier alles nach bester Zufriedenheit läuft. Man kann den Beatstep Pro problemlos als Slave nutzen und über die Tastatur MIDI-Noten einspielen. Möchte man Parameter automatisieren, so kann man das über den Hauptmenüpunkt MIDI Control erreichen. Im Bereich MIDI Learn kann man zunächst eine Source-Target-Liste anlegen. Als Source dienen z. B. alle erstellten Programs, seien es Plugin-, MIDI- oder CV-Programs.

Vielleicht zur Klarstellung: Die Programs entsprechen eher einer Device-Konfiguration. So kann man bei einem MIDI-Program ein Program/Bank-Change und einen bestimmten MIDI-Ausgang festlegen – der MIDI-Kanal wird dann aber vom Track bestimmt.

Und so hat eben jede Source im MIDI-Learn andere Target-Parameter. Bei einem MIDI-Program sind es eben die 128 MIDI-CC-Controller; bei einem CV-Program der Spannungswert der CV-Ausgänge (über diesen Umweg ist es auch möglich, die CV-Ausgänge von verschiedenen MIDI-CC steuern zu lassen. Leider fehlt immer noch die Möglichkeit, Aftertouch als Quelle zu nutzen). Im Falle von Plugins oder Insert-Effekten können die einzelnen Parameter wie z.B. Cutoff gesteuert werden. Auch Mixer- und Pad-Parameter können ferngesteuert werden.

Es gibt darüber hinaus noch verschiedene Optionen, wie ein eingehendes MIDI-Event für die Fernsteuerung genutzt werden kann. Zur Verfügung stehen: Toggle, Momentary, Fixed, Note, Absolute CC, Rel CC Offset, Rel CC Offset bipolar. Zusätzlich dazu gibt es noch eine Flip-Option, um die Werteausgabe umzudrehen. Und obwohl die Zuweisung automatisch vorgenommen wird, je nachdem welcher Parameter ferngesteuert werden soll, kann man hier eingreifen. 14 Bit MIDI-Parameter wie NRPN oder andere Events wie Channel- oder Note-Aftertouch finden sich hier nicht.

Zum Test habe ich mal einige MIDI-Geräte angeschlossen, darunter 2x VV-880, einen M3R und einen e6400. Im Zusammenspiel konnte ich keine Unzulänglichkeiten wie Notenhänger oder Verzögerung entdecken. Alles lief wie eine Eins.

To Jitter or not to Jitter

Um zu testen, wie stabil die MIDI-Clock ist, habe ich einfach mal eine Sequenz an einen e6400 geschickt und in der DAW aufgenommen. Die MPC LIVE II wurde als Master betrieben und hatte nur die Aufgabe, die MIDI-Daten auszugeben, keine anderen Spuren waren aktiv. Das Ergebnis ist doch recht merkbares Jitter von ca. 1 ms oder ca. 58 Samples bei einer Aufnahmefrequenz von 48 kHz. Ein paar Samples werden wohl auch auf den e6400 gehen, deswegen kann der Wert nur eine ungefähre Schätzung sein.

Für diese grobe „Messung“ habe ich einfach einen Beat aufgenommen und später bei 120 BPM-Marken geschnitten und untereinander angeordnet. Und da ich nicht davon ausgehen kann, dass DAW (Cockos Reaper 6, macOS 10.14) und Audiointerface (RME-Interface mit Steady-Clock) in so einem großen Bereich schwanken, muss es an der MPC LIVE II liegen. Spielt man die geschichteten Loops ab, so kann man ein deutliches Flanging durch Auslöschungseffekte hören.

Das gleiche Verfahren habe ich mal mit einem Beatstep Pro ausprobiert – hier kann man schon nicht mehr von einem Jitter sprechen – innerhalb von neun Takten driftet der BSP um 2.358 Samples nach vorne, ein Doepfer MAQ16/3 driftet in neun Takten 2.505 Samples nach hinten. Bei dem Drift ist ein Jitter schlecht messbar – so gesehen ist die MPC LIVE II hier vorbildlich.

Irgendwie befriedigt mich das aber nicht, also habe ich die Daten noch mal neu „sortiert“. Dazu habe ich die ersten neun Takte genommen, wieder geschnitten und in der DAW untereinander angeordnet. Dann habe ich jeden Taktanfang so genau wie möglich auf die erste Bassdrum gesetzt, also quasi einen manuellen Sync-Punkt gesetzt. Messe ich nun die Schwankung an der zweiten Bassdrum, ergeben sich Werte um 40 für Beatstep Pro und MAQ, jedoch von 76 bei der AKAI MPC LIVE II.

Ich bitte aber um Vorsicht, die Werte hier nicht mit denen auf der Website Innerclock Systems zu vergleichen – ich habe nämlich keine Ahnung, wie die Messung dort vorgenommen wurde. Unter der Rubrik Litmus findet man hier eine große Anzahl an Rhythmusmaschinen und deren Jitter. Dort steht auch der sinnfällige Spruch „Jitter is not human feel“, dem ich voll und ganz zustimmen möchte.

MIDI-Editor, Grid und Step-Sequencer

Der Editor lässt sich komplett über den 7-Zoll-Touchscreen bedienen, leidet aber ein bisschen darunter, dass man nicht immer die richtige Stelle trifft, um Events zu setzen. Auch ist es bei kurzen Events, z. B. 64tel Noten sehr schwer, den Velocity-Balken anzufassen und zu verändern. Da man ja keine Modifier wie Alt oder Shift hat, müssen bei jedem Arbeitsvorgang die Werkzeuge gewechselt werden. Das Editieren von Sequenzen mit leichten Timing-Verschiebungen oder allem was Off-Grid ist, gestaltet sich etwas mühsam, auch das ständige Umschalten zwischen Editierung und Zoom ist ermüdend – das würde ich dann eher am Desktop-Rechner machen.

Man kann Events auch selektieren und als Gruppe verschieben oder kopieren. Ein Copy/Paste-Vorgang setzt aber den Zwischenspeicher nicht etwa an die Position des Play-Heads, sondern hinter den letzten Event des zu kopierenden Abschnitts. Bedeutet: Endet die Sequenz nicht mit einer sechzehntel Note auf der letzten Sechzehntel des Gitters, so wird sie eben nicht auf der Eins des nächsten Taktes landen.

Der zweite Editor ist einem Step-Sequencer nachempfunden. Die Sequenz kann in Einheiten von einem Takt bis hinunter zu 64tel Triolen gerastert werden. Man selektiert zunächst das Pad und kann dann TR-like Steps setzen. Zusätzlich dazu kann man noch einen Parameter pro Step manipulieren, typischerweise Velocity, es kann aber auch Track-Volume gesteuert werden. Bearbeitet man ein Drum-Programm der MPC LIVE II, werden die Pads zu den Step-Buttons und stehen für einen Step auf dem eingestellten Raster. Bei der Eingabe bleiben die Pads dabei anschlagsempfindlich. Praktischerweise kann man mit Shift schnell das aktuell zu editierende Pad auswählen – das alles ergibt einen äußerst angenehmen und schnellen Workflow.

Zusätzlich gibt es für die Event-Werte Presets, um z. B. eine Dreieckschwingung als Verlauf für Velocity zu nutzen. Ebenso kann man Events spiegeln, invertieren oder schubsen (Nudge). Alles sehr praktisch an dieser Stelle.

Interne Audioeffekte und Plugins

Was man der MPC LIVE II zunächst gar nicht ansieht: Sie beinhaltet beinahe jeden Effekt, den man sich vorstellen kann und das zumeist auch noch in einer ansprechenden grafischen Darstellung. In den Beispielen habe ich mal ein paar der Effekte ausprobiert. An dieser Stelle möchte ich auch das PDF-Handbuch erwähnen, das z. Zt. noch nicht in einer deutschen Version vorliegt. Da es mehrere Geräte abdeckt (MPCX, MPC LIVE, MPC LIVE II, MPC ONE, MPC TOUCH) kann es manchmal etwas verwirrend sein. Bei den Effekten ist hier aber ganze Arbeit geleistet worden: Ab Seite 357 werden alle Plugins und Effekte minutiös mit jedem Parameter beschrieben.

Wie klingen sie denn nun? Ich finde die Plugins decken ihren Einsatzbereich gut ab. Es gibt einen Mono- und einen vierstimmigen Poly-Synth sowie eine Electric-Piano-Simulation, bei der keine Samples genutzt werden wohlgemerkt. Das sind keine abgespeckten Lückenfüller, sondern komplette Instrumente mit genug Tiefe, um eine breite Palette an Klängen abdecken zu können. Allerdings hört man deutlich, dass sie nicht mit vergleichbaren Plugins für Desktop-Rechner mithalten können – dafür klingen sie meiner Meinung nach etwas zu plastikmäßig und reißen mich deswegen nicht ganz emotional mit.

Ähnliches kann man von den Effekten sagen – sie sind alle gut und manche sind richtig gut, wie z. B. die Talk-Box, andere fallen ein wenig ab, wie der Flanger, der mir gar nicht gefallen hat. Im geschickten Zusammenspiel wird man dennoch aus Plugins und Instrumenten eine überzeugende Performance herausholen können.