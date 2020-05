AKAI präsentiert Update 2.8 für MPC X, MPC Live und MPC One

MPC als MIDI-Sequencer im Studio

Die MPC-Reihe von AKAI erfreut sich weiterhin großer Beliebtheit. Während MPC X und MPC Live schon länger erhältlich sind, warten wir (und ihr vermutlich auch) mit Spannung auf die während der NAMM Show 2020 angekündigte MPC One. Diese basiert auf dem gleichen Multicore-Prozessor wie die MPC X, bietet allerdings ein kompaktes Desktop-Format. Gesteuert wird hierbei alles über ein 7-Zoll Touchscreen.

In den letzten Updates der MPC Software hat AKAI u. a. eine große Sammlung an Mixing- und Mastering-Effekten aus dem Hause AIR Music Technology hinzugefügt. Ebenso wurde die Integration in Ableton Live und den Sample-Lieferanten Splice implementiert bzw. erweitert.

Im MPC Software Updats 2.8, das ab dem 14. Mai erhältlich sein wird, folgt nun die MIDI Multi-Fähigkeit, durch die die MPC zum zentralen MIDI-Sequencer mutiert. Mit dem Update können MPC User das gesamte MIDI-Zubehör ihres Studios, so u. a. USB-Keyboards, Drumcomputer, Synthesizer oder auch USB-zu-CV-Module anschließen und routen, so dass das Potenzial der Ein-/Ausgänge der MPC deutlich erweitert wird. Mehrere MIDI-Devices lassen sich über einen USB-Hub anschließen.

In Form der internen MIDI-Routingfähigkeiten über verschiedene Tracks und einem umfassenden MIDI-Routing bieten die MPCs ab Version 2.8 auch die entsprechenden Features für die Bearbeitung. Dank des Multitrack-Recordings kann die MPC hierdurch noch mehr zum zentralen Produktions-Tool im Studio werden.

Weitere neue Features der MPC Software 2.8 sind:

Timing Correct (TC) besitzt jetzt eine dedizierte An/Aus-Einstellung, die von dem TC Division Parameter unabhängig ist

Aus der standalone MPC Firmware heraus können jetzt selbst erstellte Notenzuweisungen für jeden Programmtyp erstellt werden

Retrospective Record – MPC nimmt jetzt MIDI-Events im Hintergrund auf, damit kein kreativer Funke sich einfach verflüchtigen kann

Q-Link Overlay – Wird ein Q-Link Regler auf einem MPC Live oder MPC One berührt, wird ein

klares visuelles Feedback über den kontrollierten Parameter sowie über seinen Wert auf der Touch-Benutzeroberfläche vermittelt

klares visuelles Feedback über den kontrollierten Parameter sowie über seinen Wert auf der Touch-Benutzeroberfläche vermittelt Dazu kommen viele andere Workflow-Verbesserungen, zum Beispiel Pad Perform Akkordfolgen und eine Track-Schnellauswahl

Für alle MPC 2x Desktop, MPC Live, MPC X und MPC One Nutzer ist das Update 2.8 ab dem 14.05.2020 kostenlos erhältlich. Allen bestehenden MPC Software Nutzern der Version 1 bietet AKAI einen Update-Preis von 99,99 US-Dollar an, Neukunden können die Software zum Preis von 199,99 US-Dollar kaufen bzw. in Form eines Mietkaufs in zehn Raten abzustottern.