Verbesserung der Raumakustik: Update für IK Multimedia ARC System 3

Wie verbessert Software das Abhören?

Nicht nur von vielen Anfängern wird das Thema Raumakustik oftmals unterschätzt. Da stellt man sich die besten Synthesizer, Preamps und Studiomonitore hin und am Ende klingt es einfach schlecht. Theoretisch müsste man ganz anders herangehen und die Raumakustik auf Position 1 der To-do-Liste setzen, doch oftmals kommt es doch irgendwie anders. So oder so steht man zunächst vor der Frage wie man die Raumakustik verbessern soll (die ersten Tipps bekommt ihr in unserem Workshop) oder wie man das gewünschte Vorhaben erstens kostengünstig und zweitens so umsetzt, dass der Vermieter nicht durchdreht und der Partner am nächsten Morgen auch noch am Frühstückstisch sitzt.

Eine Alternative bzw. Erweiterung zu Um- und Einbauten hat IK Multimedia mit dem ARC System entwickelt. Ab sofort ist die neue Version 3 erhältlich. Hierbei handelt es sich um eine Software-Lösung, die den vorhandenen Raumklang durch Messaufnahmen analysiert und mit Hilfe von automatisch gesetzten EQs verbessert. Hierfür kommt ein Plugin zum Einsatz das als letzte Instanz in den Master Bus der DAW insertiert wird.

In Version 3 wurde der dahinter steckende Algorithmus komplett neu entwickelt. U.a. werden die Messungen jetzt nicht nur noch an einem Punkt, sondern auf drei unterschiedlichen Höhenpositionen vorgenommen. Darüber hinaus ist das GUI nun skalierbar und wurde an aktuelle Retina-Displays angepasst. Neben dem Standard-Messmikrofon lassen sich nun auch Mikrofone von Drittherstellern nutzen.

Das ARC System 3 von IK Multimedia ist ab sofort in diversen Varianten erhältlich. Für die Kombination bestehend aus ARC-Software und MEMS Mikrofon verlangt IK Multimedia 249,- Euro. Wer bereits ein Messmikrofon besitzt kann die Software-only Edition ins Auge fassen, diese kostet 199,99 Euro. Updates kosten entweder 49,99 Euro (von ARC 2.0) bzw. 99,99 Euro (von ARC 1.0). Darüber hinaus bieten die Italiener weitere Crossgrades beim Besitz anderer Produkte des Herstellers an.