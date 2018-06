Test: AKAI VIP 3.1, Host-Software für Instrumente und Plug-ins

Verwalte, spiele und arbeite mit Software-Instrumenten

Im Rahmen unseres AKAI Advance Controllerkeyboard Tests hatten wir auch die zugehörige Host-Software AKAI VIP getestet. Mittlerweile ist einige Zeit ins Land gezogen und AKAI hat Version 3.1 der VIP-Software herausgebracht. Zeit zu schauen, an welchen Stellen AKAI nachgebessert und möglicherweise neue Funktionen hinzugefügt hat.

AKAI VIP 3.1

Wer die Abkürzung VIP mit der Klatschkolumne der örtlichen Tageszeitung in Verbindung bringt, hat natürlich nicht ganz unrecht. Bei AKAI steht VIP allerdings für Virtual Instrument Player und es handelt sich hierbei um eine Host-Software für Software-Instrumente und -Effekte. Plug-ins können also geladen, editiert und gespielt werden. Ein ähnliches Konzept kennt man von Native Instruments mit der Software Komplete Kontrol sowie den Komplete S Keyboards an.

Die Systemvoraussetzungen für AKAI VIP 3.1 lesen sich im Jahr 2018 äußerst moderat. 2 GB Festplattenspeicher für die einfache Installation, 20 GB für die volle Ladung samt allen zugehörigen und zum Lieferumfang gehörenden Plug-ins. 4 GB RAM, eine Multi-Core CPU sowie OSX ab Version 10.8 bzw. Windows ab Version 7 sind erforderlich. VIP 3 ist iLok-geschützt, d.h. ein Account ist für die Freischaltung notwendig. Die Lizenz kann allerdings auf dem Computer gespeichert werden, man benötigt somit nicht zwingend einen iLok-USB-Stick.

Die VIP-Software bietet AKAI in zwei verschiedenen Version an: Standard und Plus. Während die Standard-Version ohne jegliche Klangerzeuger daher kommt, enthält die Plus-Version die Software-Instrumente Hybrid 3, Vacuum Pro, Xpand!2, Loom 1 und die ToolRoom Hybrid 3 Expansions.

Die AKAI VIP 3.1 Software kann einerseits stand-alone genutzt werden. Alternativ lässt sich die Software auch als Plug-in in nahezu allen DAWs laden. Über die Schnittstellen VST2, AU und AAX (32 Bit/64 Bit) lässt sie sich u.a. in Logic, Cubase, Ableton, Pro Tools oder auch der hauseigenen MPC-Software nutzen. Im Grunde stellt die VIP-Software somit auch einen Umweg für alle Logic und Pro Tools Nutzer dar, die ansonsten nicht in den Genuss von VST-Plug-ins kommen. Anders herum lassen sich in VIP weiterhin nur VST-Plug-ins nutzen, AU- oder AAX-Plug-ins können nicht gehostet werden, schade.

Mit dem Update auf Version 3.1. hat AKAI u.a. auch die MIDI-Kompatibilität erhöht. Für folgende Controller gibt es ab sofort MIDI-Mappings:

Die VIP-Software lässt sich aber auch mit jedem anderen Controller nutzen und ist somit nicht auf eines der oben genannten Produkte limitiert. Allerdings müssen die Bedienelemente dann alle manuell per MIDI-Learn angelernt werden, was zwar einen gewissen zeitlichen Aufwand erfordert, aber recht schnell von der Hand geht.

Weitere Neuheiten in Version 3.1. sind u.a. die Möglichkeit, Macro-Controls auf mehrere Parameter gleichzeitig anzuwenden oder eingehende MIDI-Daten zu filtern.

Nach der Installation bzw. bei späterem Hinzufügen von neuen Plug-ins scannt AKAI VIP 3.1 automatisch die enthaltenen Presets, egal ob es sich dabei um Sounds von Software-Instrumenten oder Presets für Effekt-Plug-ins handelt. In der Summe kann dies natürlich Hunderte Einträge ergeben, die aber dank geschickter Einordnung in Kategorien, der Zuteilung von Attributen und der Sortierung nach Hersteller/Produkt schnell eingegrenzt werden können.

Per Maus und Tastatur lassen sich alle Parameter und Funktionen jedes Plug-ins wie gewohnt steuern. In Kombination mit einem Hardware-Controller versteht es sich jedoch von selbst, dass man zunächst nur die Wichtigsten davon fernsteuern kann. Für eine Vielzahl von Plug-ins hat AKAI Mappings angelegt, die abhängig vom genutzten Hardware-Controller auf dessen Fader, Buttons, Potis etc. programmiert sind. Die Liste der unterstützten Plug-ins wird ständig erweitert, eigene Mappings lassen sich aber natürlich anlegen und speichern. Hier findet ihr eine Übersicht der aktuellen Plug-ins.

Im Übrigen hat AKAI ixerit dem „Native Plug-in Map Standard“ vor einigen Monaten einen Standard entwickelt, der es Drittherstellern erlaubt, Mappings einfacher und standardisiert zu programmieren und für ihre Produkte anzubieten.