Test: Melbourne Instruments NINA, Synthesizer mit Motor-Potis

Wir stellen euch heute den Melbourne Instruments NINA Synthesizer vor, der mit seinen einzigartigen motorisierten Reglern für Aufsehen sorgte. So viel Luxus hat natürlich seinen Preis, doch dazu weiter unten mehr.

Dass Australien über eine einzigartige Flora und Fauna verfügt, ist hinlänglich bekannt. Auch außergewöhnliche Blasinstrumente stammen von diesem Kontinent, aber elektronische Musikinstrumente? Oder gab es da schon einmal etwas? Natürlich, der erste digitale Sampler der Welt, entwickelt von Peter Vogel und Kim Ryrie zum Ende der 70er-Jahre. Es war der CMI Fairlight mit seinem extravaganten Design. Melbourne Instruments setzt den Trend der Einzigartigen nun im Jahre 2023 mit dem 12-stimmigen, analogen Hybrid-Synthesizer „Nina“ fort.

Erscheinungsbild des NINA-Synthesizers

Knallige Farben, stabiles Gehäuse, rote Riesentasten und … weiße, große Regler mit motorisierten Potentiometern ziehen den Betrachter magisch an. Der Melbourne Instruments NINA Synthesizer will auffallen. Die Technik verbirgt sich in einem Pultgehäuse aus Stahl und Aluminium. Die gesamte Erscheinung erinnert ein wenig an einen bunten Commodore C 64.

Die integrierte Rechenleistung lässt jedoch einen Vergleich mit dem zuvor erwähnten Computer nicht mehr zu. Ein Raspberry Pi 4 werkelt im Inneren und unterstützt die gesamte Klangerzeugung.

Motorisierte Potentiometer

Bis hierhin klingt alles ziemlich unspektakulär, gäbe es da nicht die bereits benannten motorisierten Potentiometer. Das ist bislang völlig einzigartig, denn die Regler spiegeln den aktuellen Zustand jedes aufgerufenen Klangprogramms unmittelbar visuell wider. Das ist bei Software ein typisches Unterfangen, jedoch bei Hardware ein absolutes Novum. Die Motor-Potentiometer sind eine Eigenentwicklung von Melbourne Instruments und können noch einiges mehr. Sie verfügen über eine Auflösung von 16000 Schritten pro Umdrehung und sind damit sehr präzise.

Unter normalen Bedingungen zum Verändern von Parameterwerten reagieren die Regler wie jedes andere Potentiometer mit linearer Wertänderung durch einfaches Drehen von links nach rechts oder umgekehrt. Der Widerstand und auch die Haptik verändern sich aber je nach aufgerufener Funktion. Falls die Parameteränderung einen Mittenraster benötigt, z. B. Panorama, passt sich der Regler automatisch an und der Anwender spürt in der Mitte des Regelweges einen Widerstand. Hat die Funktion mehrere fest definierte Werte, z. B. bei Wahl der Schwingungsformen, passt sich der Regler entsprechend an und es entsteht der Eindruck eines Rasters zwischen den Postionen. Das Verhalten der Potentiometer ist vom Anwender darüberhinaus auch anpassbar. Das empfand ich als absolut spektakulär, weil es sich wirklich realistisch anfühlt. Auch die grandiose Qualität der Potentiometer ist spürbar. Melbourne Instruments wirbt mit einer Lebensdauer von 50 Millionen Zyklen.

Features des NINA Synthesizers im Überblick

Für Ungeduldige, kurz ein Überblick zu den Features des Melbourne Instruments NINA Synthesizers von der Herstellerseite.

12 Voice Polyphony.

Fully analog signal path.

Motorized recallable and automatable control panel using long lasting zero wear encoders with the feel and precision of analog pots.

Variable shape triangle oscillators. Continuously morph wave-shape between triangle and sawtooth to find new timbres. Different to a traditional blend.

4 pole transistor ladder VCF with modulatable resonance.

Huge voice-level filter overdrive.

Digital Wavetable Oscillator.

Sampling capability.

Deep Modulation Matrix. 16 sources to 27 destinations.

Patch morphing for complex expressive effects.

Stereo 4 Quadrant VCAs with Infinite Panning effects.

Onboard digital effects.

16 Step Sequencer

Multitimbral, layered, split, or overlapping.

Hackable Open Source software built on a powerful Raspberry Pi 4 running Elk Audio OS.

Die Klangerzeugung des Synthesizers

Die Klangerzeugung des Melbourne Instruments NINA basiert auf 3 Oszillatoren pro Stimme, wovon zwei analoge VCOs sind und einer ist ein Wavetable-Oszillator. Dieser digitale Oszillator verfügt über eine Auflösung von 96 kHz mit 24 Bit. Der Anwender kann ihn mit eigenen Wavetables füttern und dazu das bekannte und beliebte Format des kostenlosen Programms WaveEdit nutzen. Die beiden VCOs verfügen über die Möglichkeit des Morphens zwischen den einzelnen Schwingungsformen. Ein 4-poliges Ladder-Filter mit Resonanz formt den Klang dann nach Gusto des Anwenders. Die Resonanz ist hier mittels LFO sogar modulierbar.

Das VCF verfügt auch über eine eigene Hüllkurve und kann mittels Overdrive so richtig in Fahrt kommen. Das hat mich schon sehr beeindruckt, wie unterschiedlich das Filter klingen kann. Von seidig weich bis brachial ist hier alles einstellbar.

Weiter geht es dann in den VCA mit der traditionellen ADSR-Hüllkurve. Die hat es auch wirklich in sich, denn diese ist ultra schnell. Das gefällt mir, weil man damit ordentlich zackige Sequencer-Läufe und Arpeggiomuster erzeugen kann. Der VCA verfügt über eine besondere Schaltung, genannt „Infinite Stereo Panning“, welche die Klänge nicht nur im Stereobild verteilt, sondern auch im 360 Grad Panorama platziert. Das klingt absolut überzeugend, insbesondere mit Kopfhörern.

Anschlüsse zur Außenwelt

Es gibt im Melbourne Instruments NINA Synthesizer 4 frei zuweisbare Ausgänge. Das wäre ein Stereo-Hauptausgang mit Effekten und 2 Aux-Ausgänge sowie ein Kopfhörerausgang, leider auch auf der Rückseite. Für die Verbindung zu einem Computer oder zum Anschluss externer Speichermedien stehen 3x USB zur Verfügung.

Ferner sind 4 Eingänge in Form von 3 symmetrischen TRS-Line- oder CV-Eingängen sowie 1 TRS/XLR-Kombi als Mikrofon/Line/CV-Eingang mit wählbarem Bereich (0 bis 10 V, -5 bis +5 V)

Weitere Ausstattung von Nina

Als willkommene Ausstattung findet man im Nina einen Arpeggiator und einen polyphonen Sequencer mit 16 Steps, beide per MIDI synchronisierbar. Leider ist das noch alles recht rudimentär. Ich schreibe bewusst „noch“, weil sich sicherlich noch zusätzliche Parameter dank des quelloffenen ELK-Audio Betriebssystems hinzufügen ließen. 3 Effekte, wie Reverb, Delay und Chorus können gleichzeitig parallel oder seriell betrieben werden.

Für die Erstellung komplexer Klanggebilde steht eine Modulationsmatrix mit 16 Quellen und 27 Zielen bereit.

Melbourne Instruments NINA in der Praxis

Leider gibt es auch ein paar negative Dinge am Melbourne Instruments NINA, die störend sind. Bei einem Programmwechsel per Program-Change-Befehl innerhalb einer DAW reißen die Klänge einfach ab und erzeugen ein störendes Knacken. Wenn man direkt an der Hardware die Klangprogramme wechselt, passiert das nicht. Ferner hatte ich bei Erstellung der Klangbeispiele viele Aufnahmen mit digitalen Übersteuerungen. Lange hatte ich nach der Ursache gesucht. Zuerst hatte ich mein Audiointerface im Verdacht, dann kam ich letztlich darauf, dass es übersteuerte Effekte einzelner Presets vom Nina waren. Hier musste der Effektanteil deutlich reduziert werden, damit diese Clippings nicht mehr auftraten. Ärgerlich, wenn man glaubte, gute Aufnahmen erstellt zu haben und dann abschließend doch alles wieder neu aufnehmen musste.

Ein anderes Manko war das nicht gelungene Laden neuer Programme, die auf der Herstellerseite zum Download angeboten werden. Gemäß Bedienungsanleitung benötigt man dazu einen FAT 32 formatierten Datenträger. Ich wollte dafür einen USB-Stick verwenden. Nina wollte diesen Stick aber nicht lesen. So habe ich dann insgesamt 4 verschiedene Datenträger unterschiedlicher Hersteller entsprechend formatiert. Keiner der Sticks wurde akzeptiert. In Ermangelung von Zeit habe ich es dann aufgegeben.

Die Erstellung von eigenem Klangmaterial geht bei dem Synthesizer recht zügig voran, da die meisten relevanten Parameter unmittelbar erreichbar sind. Für die extravagante Klangerzeugung bedarf es jedoch der Nutzung des Menüs, das nicht immer direkt zielführend ist. Auch das recht kleine Display ist dabei nicht sonderlich hilfreich. Eine gewisse Lernkurve für den Melbourne Instruments Nina ist unerlässlich sowie das Studieren der umfangreichen Bedienungsanleitung.

Schnell entsteht ein gewisser Suchtfaktor, weil die Maschine klanglich ein echter Leckerbissen ist. Trotz der kleinen Unzulänglichkeiten macht das Produzieren mit dem Melbourne Instruments Nina sehr viel Spaß. Ein leichter Trennungsschmerz war bei der Rücksendung des Synthesizers schon deutlich spürbar.

Die Klangqualität von NINA

Kurz: Der Melbourne Instruments NINA Synthesizer klingt unglaublich gut. Tatsächlich bestehen Assoziationen zur den ehrwürdigen Boliden von Oberheim, Moog, Sequential und Roland. Da ich selbst einst einen Oberheim Xpander besaß, kann ich mir dazu durchaus ein Urteil erlauben. Auch einen Roland Jupiter-6 und Jupiter-8 befanden sich in meinem Besitz. Der Melbourne Instruments Nina schafft klanglich auch das. Vor Kurzem habe ich meinen Alesis Andromeda verkauft, den ich mehr als 10 Jahre besaß. Ich war stets vom Klang dieses Synthesizers überzeugt und bin es auch nach wie vor. Nina geht klanglich tatsächlich darüber hinaus. Das ist meine volle Überzeugung. Nina klingt sehr vintage und nicht wie die meisten modernen polyphonen Analogsynthesizer. Es ist ein Klangcharakter, der sich schwer in Worte fassen lässt. Sofort beim ersten Durchhören der Werksklänge bekam ich Gänsehaut. Dieser Klangerzeuger weckt sofort ein „haben will“-Gefühl hinsichtlich seiner Klangqualität. Durchaus kann Nina auch digital und etwas unterkühlt, dank des Wavetable-Oszillators, klingen. Gut, es ist kein PPG-Ersatz, aber zumindest kann er ähnlich klingen. Da das verwendete Betriebssystem, ein ELK-Audio, sehr offen ist, wird die Zukunft sicherlich noch einiges zu bieten haben.

Der Melbourne Instruments NINA on YouTube

