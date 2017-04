Test: M-Audio Code 25, 49, 61, USB/MIDI-Controllerkeyboard

So, heute kam das Austauschgerät, nachdem das erste wegen Defekts zurückgegangen war. Diesmal funktioniert alles.

Ein paar kleine Kritikpunkte:

1. Die Tastatur/das Gehäuse biegt sich in der Mitte durch beim Spielen.

2. Der Regelweg der Drehregler ist zu lang, um ohne umzugreifen das Panorama z.B. komplett nach links oder rechts zu drehen.

3. Die Fader sind etwas zu ungenau. Wenn man z.B. den Kanalzug reglet, kann man nicht mehr exakt auf „0 dB“ stellen, es geht dann nur auf „-0.1“ oder dann wieder auf „0.2“.

4. Vor- und Zurückspulen funktioniert nicht wirklich gut. Vorspulen springt plötzlich zu weit nach vorne, zurück ist ok, aber man muss die Sop-Taste drücken, um das Spulen zu beenden.

5. Die Abschlagsdynamik der Pads kann zwar theoretisch mit 10 Kurven angepasst werden, aber in der Praxis funktionieren nicht alle Kurven, wie sie sollen. Z.B. kann man bei einer Kurve, die nur vier verschiedene Velocity-Werte ausgeben soll, die zwei leisesten gar nicht spielen, es kommen immer nur die beiden höheren Werte.

Was mir richtig gut gefällt: die Taster unter den Fadern kann man schnell in der Funktion als Solo/Mute/Record arm/Track select-Buttons festlegen und sie leuchten dann genau in der Farbe, die sie auch in Logic haben. Da auch die Steuerung in Logic gut funktioniert, wird dieses Keyboard erst mal bleiben.