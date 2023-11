Test: Behringer JT-4000 micro Synthesizer

Micro-Klon der Roland JP-8000 Trance-Legende

Der Behringer JT-4000 micro Synthesizer ist kein Klon des bekannten Roland JP-8000 VA-Synthesizers von 1997, sondern eher „inspired by“. Zumindest sehe ich das so und begründe das auch im folgenden Testbericht. Für gerade mal 50,- Euro unterfliegt er jedes Preisradar, das mir im Budget-Bereich bekannt ist, vor allem wenn man den Preis in Bezug zu den enthaltenen Features setzt wie vierfache Polyphonie, analoges Filter, Speicherplätze, Display. Man muss daher kein Prophet sein, um dem Behringer JT-4000 Synthesizer überwältigende Absatzzahlen zu prognostizieren. Kein Wunder also, dass die erste Charge bereits ausverkauft ist und die nächsten Lieferungen erst in mehreren Monaten in Europa ankommen sollen. Wir können daher froh sein, dass es uns gelungen ist, aus der ersten Auslieferung ein Exemplar zu ergattern.

Die Vorgänger des Behringer JT-4000 micro

Nach eigenen Angaben hat sich Behringer mit dem JT-4000 micro an den beiden Roland Synthesizern JP-8000 von 1997 und der Rack-/Desktop-Version Roland JP-8080 orientiert, die ein Jahr später auf den Markt kam und einige wichtige Verbesserungen enthielt.

Zwei Artikel findet ihr hierzu bei uns im Archiv.

Ich erinnere mich gut, als ich den JP-8000 in einer Ankündigung des Keyboards-Magazins entdeckte. Aus heutiger Sicht mag folgender Umstand irritieren, denn der Roland JP-8000 erinnerte in seiner farblichen Anmutung stark an den legendären Jupiter-8. Und auch das Roland-Marketing sprach von der Wiedergeburt des legendären Vintage-Klassikers. Zwei Jahre zuvor hatte Clavia mit dem Nord Lead Keyboard die Ära der VA-Synthesizer eingeläutet, gleichzeitig erschien 1997 der erste Access Virus, allerdings nur als Desktop-Version. Der Roland JP-8000 brachte aber vor allem eine Neuerung mit, die den Sound populärer Tracks entscheidend beeinflussen sollte, die sogenannte SUPERSAW.

Die Supersaw besteht aus sieben gleichzeitig erklingenden und gegeneinander leicht verstimmten Sägezahnschwingungen, die dabei aber nur einen einzigen Oszillator belegen. Der Grad der Verstimmung der Supersaw lässt sich stufenlos verändern. Das Ergebnis ist ein Leadsound, der vor allem in der Trance-Musik von da ab zum „guten Ton“ gehörte.

Der JT-4000 Synthesizer im Haptik-Check

Das winzige Plastikgehäuse lässt sich mühelos mit einer Hand umfassen. Auf vielen Bildern sieht der JT-4000 tatsächlich größer aus, als er in Wirklichkeit ist. Der Vergleich mit einer Zigarettenschachtel ist tatsächlich zutreffend. Trotzdem muss man dem Gehäuse eine gute und stabile Verarbeitung bescheinigen. Der JT-4000 wirkt robust und gefällt auch optisch. Alle Regler sind gut zu erreichen, griffig und besitzen einen guten Widerstand. Da verdreht man auch nicht mal versehentlich einen Parameter, ohne es zu wollen.

Sehr schön: Das Synthesizer-Wunder besitzt tatsächlich einen Ein- und Ausschalter sowie ein gestochen scharfes OLED-Display.

Anschlüsse des Synthesizers

Die Stromversorgung geschieht über ein mitgeliefertes USB-C-Kabel, ebenso die MIDI-Konfiguration, Firmware-Updates und das Abspeichern und Laden von Soundbänken. Für die Audioverbindung benötigt man ein Stereo-Miniklinkenkabel, das am Kopfhörerausgang angeschlossen wird.

Der Ausgangspegel ist ein wenig schwach, lässt sich aber am Mixer leicht aufholen, da das Signal wirklich sauber und frei von Artefakten ist.

Wer den JT-4000 an einem professionellen Mischpult betreiben will, benötigt darüber hinaus ein Adapterkabel, um das Stereosignal in einen oder zwei Kanalzüge schicken zu können.

JT-4000 micro-Management

Angesichts der winzigen Ausmaße verwundert es nicht, dass auch das OLED-Display entsprechend klein ausgefallen ist. Ich würde mal behaupten, ab Ü40 wird man eine Lesebrille benötigen, um die winzigen Texte auf dem Display erkennen zu können. Ich kann mich gerade an keinen Synthesizer mit OLED-Display erinnern, dessen Typoabbildung so winzig war.

Mit der Nase am Gehäuse hat es dann aber geklappt. Und auch die Bedienung ist schnell durchhaut – vorausgesetzt, man ist kein absoluter Neuling der Szene. Da ich aber davon ausgehe, dass gerade viele Einsteiger bei diesem Preis zuschlagen werden, hätte das Benutzerhandbuch deutlich umfangreicher ausfallen dürfen. Wahrscheinlich geht man davon aus, dass schon irgendjemand ein Tutorial auf YT erstellen wird.

Über die sechs Knöpfe unterhalb des Displays erreicht man die entsprechend beschrifteten Menüs. Die Menüseiten ändern man daraufhin mit dem Select-Regler (links), der auch über eine Push-Funktion die Speicherung der veränderten Werte erlaubt. Die beiden Regler FILTER und RESONANCE mutieren im Edit-Modus zur Eingabe von Werten. Auf jeder Edit-Seite werden bis zu zwei Parameter angezeigt (A und B), die sich mit den beiden Reglern einstellen lassen. Eine vierstufige Hüllkurve ist daher z. B. auf zwei Display-Seiten verteilt.

Die Bedienung ist kein Spaß, eher eine Frickelei. Klar gewöhnt man sich daran, aber auf diese Weise würde ich Sounds maximal anpassen, aber nicht gerne von Grund auf neu erstellen.

Klangaufbau des Synthesizers

Zwei Oszillatoren bilden die Grundlage für einen Sound. Oszillator 1 erzeugt die Schwingungsformen Dreieck, Rechteck, Puls (Pulsbreite einstellbar), Sägezahn, Supersaw (siehe oben), FM und Rauschen. Oszillator 2 beherrscht Dreieck, Rechteck, Puls (Pulsbreite verstellbar), Sägezahn und Rauschen.

Im Oszillatoren-Menü befindet sich auch der Ringmodulator sowie eine Portamentofunktion.

Gegenüber dem Roland JP-8000 neu hinzugekommen ist bei Oszillator 1 FM mit regelbarem Feedback zur Erzeugung metallisch klingender Grundschwingungsformen. Von Glöckchen bis disharmonische Schwingungen erweitert dieser Eintrag das Klangspektrum deutlich.

Zwei LFOs können zur Modulation diverser Zielparameter wie Filter etc. eingesetzt werden. Hier fehlt mir die Schwingungsform Sinus, um smoothe Zyklen erschaffen zu können. Vorhanden sind Dreieck, Rechteck und Sägezahn.

Das nachgeschaltete Filter ist analog ausgeführt, klingt schön weich und füllig, erreicht aber nicht den Druck, den man zum Beispiel von einem Moog-Bass erwartet. Es klingt trotzdem deutlich besser als das VA-Filter des Vorbilds Roland JP-8000. Also Hut ab.

Zuletzt folgen noch zwei ADSR-Hüllkurvengeneratoren für Filter- und Lautstärkeverlauf.

Wer übrigens auf einen Polychain-Modus gehofft hat, wird enttäuscht werden. Ohne externe Hilfsmittel bleibt es bei der vierstimmigen Polyphonie.

Arpeggiator des Behringer JT-4000

Der Arpeggiator wirkt immer global und lässt sich nicht pro Sound abspeichern. Bedient wird er zwar über ein eigenes Menü, muss aber über das Menü mit den globalen Settings ein- und ausgeschaltet werden. Das ist unglücklich gewählt und kostete mich auch einige Zeit, bis ich den entsprechenden Parameter gefunden hatte.

Der Arpeggiator enthält klassische Hausmannskost Up/Down Down/Up etc., einen Teiler und kann auch per USB synchronisiert werden. Außerdem besitzt er einen variablen Swing-Faktor.

Leider schaltet sich das Arpeggiator automatisch ab, wenn man den JT-4000 aus- und wieder einschaltet.

Parametersteuerung per MIDI-CC

Auch das geht mit der kleinen Kiste. Dazu eine kleine Abbildung:

Speicherplätze

32 Speicherplätze hält der Behringer JT-400 parat. Die Namensgebung neuer Sounds erfolgt dabei im SETTING-Menü. Soundbänke lassen sich per Sysex-Dumps in den Rechner und zurück übertragen.

Behringer JT-4000 vs. Roland JP-8000

Klar, in der Bedienung liegen Welten zwischen dem Keyboard-Klassiker und dieser kleinen Box. Wo der JP-8000 für fast jeden Parameter einen Regler besaß, ist beim JT-4000 Menü-Diving angesagt. Auch Speicherumfang und Speicherverwaltung waren im JP-8000 natürlich umfangreicher.

Schmerzhaft vermisst werden vor allem die 8-fache Polyphonie. Gerade bei Pads und Brass sind 4 Stimmen dann einfach doch zu wenig.

Was dem Behringer JT-4000 ebenfalls gänzlich fehlt, sind der Effektblock und der 2-Band-EQ.

Auf der Habenseite steht beim JT-4000 die zusätzliche Frequenzmodulation bei OSC 1 und der sensationelle Preis. Klanglich sind sich die zwei Kontrahenten nur ähnlich, aber auf keinen Fall klingen sie gleich. Das liegt vor allem am Filter, das im JP-8000 noch als Multimodefilter mit LP, BP und HP ausgelegt war, während der JT-4000 nur ein klassisches Lowpass-Filter besitzt, dafür aber analog arbeitet.

Müsste ich mich entscheiden, würde ich klanglich dem JT-4000 sogar den Vorzug geben, hätte mir aber gewünscht, dass er in 16 Bit Qualität arbeitet. Auf die Aliasing-Artefakte der 12 Bit Wandlung hätte ich jederzeit verzichten können – aber das mögen Puristen vielleicht anders sehen.

Der Klang des Behringer JT-4000

Der JT-4000 klingt wirklich überraschend gut. Und mit überraschend meine ich in Bezug auf seine haptischen Maße und den verrückten Preis. Dank seines analogen Filters ist er meines Erachtens dem Original sogar überlegen.

Gerade Filterfahrten haben sich im JP-8000 immer so angehört, als würde man mit einem Equalizer die Höhen wegdrehen (ich weiß, klingt jetzt übertrieben – aber ich empfand das wirklich so, weshalb der JP-8000 seinerzeit wieder gehen musste).

Die Bandbreite des JT-4000 reicht außerdem von klassischen Analogbässen, Pads und Brasssounds und dank FM bis hin zu metallischen Effektsounds und Glocken.

Behringer JT-4000 EX

Das wäre schon ein Traum. Acht Stimmen, mehr Regler, größeres Display, professionelle Anschlüsse – gerne auch mit Effekten.

Das Ganze für 300,- Euro. Warum nicht. Ich jedenfalls werde mit dem kleinen micro nicht warm, auch wenn ich heute viel Spaß damit hatte, aber das ist mehr so ein „du kriegst mich nicht unter“-Ding. In der Endnote verliert er auf Grund der Einschränkungen dann doch einen Stern.

Für wen ist der JT-4000 geeignet?

Einsteiger werden ihren Spaß genauso damit haben, wie Live-Acts, die den JT-400 als zusätzliche Klangquelle in ihr Mini-Setup aus Korg Volcas einspielen. Mit Cutoff und Resonance lässt sich ja auch ein wenig tweaken. Im klassischen Heimstudio sehe ich den JT-4000 gar nicht. Da kann er jederzeit durch zahlreiche Plug-ins ersetzt werden. Wahre Soundschrauber werden damit einfach keine Freude haben. Aber vielleicht erhört mich Behringer ja und es kommt irgendwann noch eine Pro-Version auf den Markt. IK-Multimedia hat’s mit dem UNO Synth Pro X vorgemacht.

Der Behringer JT-400 on YouTube

Facebook-Aktion Verlosung Behringer JT-4000

