Test: M-Audio Oxygen MK4, USB/MIDI-Controllerkeybaord

Der Markt der Controllerkeyboards wird von Monat zu Monat unübersichtlicher. In einer Tour bringen altbekannte und neue Hersteller Keyboards auf den Markt, von denen es vor ein paar Jahren gerade einmal eine Hand voll gab. Jetzt schickt sich einer der bekannteren Vertreter an, das Repertoire seiner Controller zu erweitern bzw. zu erneuern. Mit dem neuen M-Audio Oxygen Controllerkeyboard möchte der Hersteller Marktanteile zurück erobern, die er in den letzten Jahren an die neuen Konkurrenten verloren hat.

Mit dem Oxygen 8 lieferte M-Audio im Jahr 2002 einen der ersten multifunktionalen MIDI-Controller, der entsprechend erfolgreich war und auch von AMAZONA.de seinerzeit getestet wurde (HIER KLICKEN)

Inzwischen geht die Oxygen-Reihe in die vierte Generation. Mitzählen fällt schwer. Bezeichnete doch M-Audio irreführender Weise bisher jede Generation nur mit OXYGEN (ohne Zusatz). Das neueste OXYGEN-Werk hat nun aber offiziell den Zusatz MK4 und wurde von uns ausführlich getestet.

Info

Die Oxygen-Serie gehört schon seit langem zu den Standard-Controllerkeyboards, denen man immer wieder in Studios und auf Bühnen begegnet. Die aktuelle Serie ist Generation Nummer 4 und wurde wie bei den letzten Rundum-Erneuerungen auch an die aktuellen Anforderungen der Produzenten und Musiker angepasst. Somit befinden sich neben der Standardausstattung an Fadern, Buttons, einem Display und einer kleinen Transporteinheit nun auch acht anschlagsdynamische Pads auf der Bedienoberfläche des Oxygen. Wie bei den meisten anderen Herstellern auch, ist die M-Audio Oxygen MK4 Serie in drei Größen mit 25, 49 und 61 Tasten erhältlich. Während die 49er- und 61er-Version in ihrer Ausstattung komplett identisch sind, verfügt die 25er-Version nur über einen einzelnen Fader und einen zugehörigen Button. Besitzer der anderen beiden Versionen dürfen sich dagegen über neun Fader und Buttons freuen. Dafür wurden der 25er-Version zumindest nicht die acht Pads geklaut. Ob man sich jetzt lieber vier Pads und vier Fader oder gar nur Fader und keine Pads gewünscht hätte, darf jeder für sich selbst entscheiden.

Ausstattung und Verarbeitung

Gehen wir kurz die Gesamtausstattung der 49er- und 61er-Oxygens durch. Bereits erwähnt habe ich die acht anschlagsdynamischen und farblich aufleuchtenden Pads sowie die neun Fader samt zugehörigen Buttons. Ebenfalls mit an Bord sind acht Encoder (keine Endlos-Drehregler) und eine darunter positionierte Transportsektion mit Loop, Stop, Play und Record. Vor- oder rückwärts spulen kann man mit dieser Sektion also nicht. Links von den Fadern schließen sich ein dreistelliges LED-Display, Oktavierungstasten und Pitch Bend- und Modulationsrad an. Buttons zur Transposition gibt es leider nicht.

Die Rückseite der M-Audio Oxygen MK4 Serie beherbergt die Anschlüsse des Oxygen. Power On/Off-Schalter (sehr gut für diese Preisklasse), USB-to-Host, Haltepedal, Kensington-Schloss und schon sind wir durch. Dem geübten Leser fällt auf, dass es keine MIDI-Schnittstelle gibt und aufgrund der fehlenden Netzanschlussbuchse darf man davon ausgehen, dass der Controller seinen Strom über USB bezieht.