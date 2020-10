Test: Native Instruments Maschine+, Standalone Music Production System

Standalone - Beats & Synths

Mit Maschine+ stellt Native Instruments zum ersten Mal eine Standalone-Version der beliebten Maschine-Hardware vor. Den Reaktionen zufolge haben auch viele darauf gewartet. Heiß spekuliert wird unter anderem, ob es sich dabei um einen Akai MPC Konkurrenten handelt und ob Maschine+ auf der Bühne wirklich den Laptop ersetzen kann. In diesem Test finden wir es heraus.

Native Instruments Maschine Plus – Überblick

Ich selbst bin seit vielen Jahren treuer Native Instruments Komplete Nutzer, besitze auch ein Komplete Kontrol Keyboard der ersten Generation, aber Maschine war bislang für mich immer ein Produkt, bei dem ich keinen wirklichen Mehrwert gesehen habe – jedenfalls für meinen Workflow. Umso gespannter bin ich, ob mich Maschine+ vom Gegenteil überzeugen kann.

Packaging & Lieferumfang

Die Maschine+ kommt sehr hochwertig verpackt daher und die Box kann man gut dazu verwenden, um das Gerät auch zu Auftritten zu transportieren. Im Lieferumfang ist alles enthalten, was man zum Loslegen benötigt: Hardware-Controller und eine Box, die sowohl ein Netzteil als auch einen 3,5 mm auf 6,3 mm Kopfhörer-Adapter beinhaltet sowie ein USB-Kabel, um Maschine+ mit dem Computer zu verbinden.

Hardware

Mit 2,5 kg ist Maschine+ rund 500 g schwerer als ein 16” MacBook Pro und damit nicht gerade ein Leichtgewicht, aber man kann sich – je nach Anforderungen – beim Live-Gig wiederum den Laptop sparen. Die Haptik und Verarbeitung überzeugen auf ganzer Linie. Das robuste Design aus eloxiertem Aluminium ist sehr gut verarbeitet und sieht obendrein noch hochwertiger aus als die Vorgänger. Native Instruments verspricht Robustheit für den Studioalltag und Live-Performances. Sowohl die Regler als auch Pads wirken durch und durch stabil und haben einen angenehmen Druckpunkt und eine sehr wertige Haptik.

Bestückt ist Maschine+ mit:

einem Quad-Core-Prozessor

4 GB 2-Kanal-DDR3L-RAM

32 GB interner eMMC-Flash-Speicher (für Betriebssystem und mitgelieferten Content)

Zwei Farbdisplays (480 x 272)

64 GB SD-Karte enthalten (bis zu 1 TB unterstützt)

(bei größeren Librarys auch über USB erweiterbar)

Maschine+ Sound Selection

24 GB an ausgewählten Instrumenten, Effekten, Expansions, Samples und Loops legt Native Instruments Maschine+ bei. Das ist spendabel, vergleicht man es mit dem Vorgänger, der gerade mal mit 8 GB an Sounds ausgerüstet war.

Einen Wermutstropfen gibt es an dieser Stelle jedoch. Im Standalone-Modus werden nicht alle Instrumente aus dem Komplete Bundle unterstützt. Wer alle VST/AU-Plugins nutzen möchte, kann dies nur im Controller-Modus tun. Wer also vorhat, mit Maschine+ auf die Bühne zu gehen, muss im Vorfeld die Sessions den Bordmitteln entsprechend modifizieren, damit sie auch im Standalone-Modus laufen. Aktuell unterstützt werden nur Kontakt, Maschine Software, Massive, Monark, Prism und Reaktor, wobei es sich bei Letzterem um Auszüge handelt, denn einzelne Reaktor Synths werden nicht aufgeführt. Bleibt zu hoffen, dass Maschine+ in naher Zukunft noch weitere Produkte aus dem Hause Native Instruments unterstützt.

Spezifikationen

Die Specs lesen sich ganz ordentlich. Wie oben bereits erwähnt, ist Maschine+ mit einer Quad-Core-CPU und 4 GB RAM ausgestattet. Verglichen zu Systemanforderungen von Native Instruments Komplete Software für PCs und Macs scheinen 4 GB RAM auf den ersten Blick sehr knapp zu sein. Zieht man die RAM-hungrigen VST/AU-Plugins und Sample-Librarys ab, die ohnehin nicht im Standalone-Modus laufen, sollten 4 GB RAM allerdings ausreichen.

Ausgestattet ist Maschine+ mit einem integrierten Audiointerface mit:

zwei 6,35 mm Stereoausgängen (große Klinke, Line)

zwei 6,35 mm Stereoeingängen (große Klinke, Line)

Mikrofoneingang (große Klinke, dynamisch)

Kopfhörerausgang (stereo)

1x MIDI In, 1x MIDI Out,

1x Fußschalter,

2x USB-Port für MIDI-Controller/externe Festplatten/Audiointerfaces (siehe USB-Erweiterungen)

Das versetzt Maschine+-Besitzer in die Lage, Samples direkt aufzunehmen, zu bearbeiten und in Maschine+ zu verwenden.

Schade, dass kein XLR-Anschluss mit Phantomspeisung enthalten ist. Es zeigt aber, dass Maschine+ primär für Live-Auftritte als für die Verwendung im Tonstudio konzipiert wurde.

Altbewährt bleiben die klassischen Maschine-Features und -Arbeitsweisen mit den 16 anschlagdynamischen Pads, Maschine-Effekten und -Plugins, Swing, Pad-Link, Note Repeat, Step-Sequencer und Vintage-Sampler-Emulation.

Auch ist Maschine+ natürlich auch weiterhin im Controller-Mode mit dem Computer verwendbar.

Neu ist die WiFi- und Linkfähigkeit für eine kabellose Installation und Aktualisierung von Produkten, der Zusammenarbeit und zur Synchronisation mit anderen Geräten. Das probieren wir doch direkt mal aus.

Maschine Plus Setup

Über 2 Minuten dauert der erste Kaltstart von Maschine+. Danach wird man dank des doppelten Displays Schritt für Schritt durch das Setup geführt. Nachdem man die WiFi-Verbindung eingerichtet hat, können alle, die bereits einen Native Access Account besitzen, diesen mit Maschine+ verknüpfen. Das funktioniert einfach, indem man mit dem Smartphone einen QR-Code scannt und sich auf der sich öffnenden Website mit seinen Nutzerdaten einloggt. Ruckzuck ist somit der Maschine+ Controller gleichzeitig registriert und auf dem Display erscheint ein weiterer QR-Code, der einen zu einem Quickstart-Guide auf der Native Instruments Website führt. Danach lädt ein Welcome-Demo-Project, so dass man direkt loslegen kann und im Spielbetrieb die ersten Gehversuche starten kann. Ich muss zugeben, dass es als absoluter Maschine-Neuling doch etlicher Umstellung bedarf und ich des Öfteren zur Bedienungsanleitung greifen musste, die man sich auf der Native Instruments Website herunterladen kann.

Bedienung und Funktionalität



Im Vergleich zu Maschine MK3 haben sich Anordnung und Funktionalitäten der Regler, Pads und Buttons nicht verändert, weshalb in diesem Test auch nicht im Detail darauf eingegangen werden soll. Was allerdings dank Software-Update auf Version 2.12 hinzugekommen ist, ist die Möglichkeit, mit Clips zu arbeiten. Clips ermöglicht Timeline-basiertes Arbeiten, ohne dass wie in der Vergangenheit zwingend Scenes und Patterns angelegt werden müssen, um ein Song Arrangement zu erstellen.

Was mir als Maschine-Neuling jedoch aufgefallen ist, ist dass ich mir an der einen oder anderen Stelle gewünscht hätte, dass es sich um zwei Touchscreen-Displays handelt. Das multifunktionale Jogwheel lässt sich zwar gut bedienen, aber es ist eben doch immer ein Umweg. Oftmals habe ich mich dabei ertappt, direkt auf die Displays tappen zu wollen.

Sound

Herzstück von Maschine+ sind natürlich Native Instruments hauseigene Instrumente, Sounds und Expansions. Gerade Letztere spielen mit Maschine-Hardware ihr volles Potenzial aus. Die Bandbreite an Stilrichtungen und Artist-Kooperationen machen Expansions für Maschine+ Nutzer extrem interessant. Wer damit liebäugelt, ein Komplete 13 Bundle und Maschine+ zu erstellen, für den ist vielleicht tatsächlich die Komplete 13 Ultimate Collectors Edition interessant, die mit ganzen 73 Expansions aufwartet.

Es ist jedenfalls sehr komfortabel, die unterschiedlichen Expansions über WiFi laden und unabhängig vom Studio-Desk eigentlich überall Musik machen zu können, wo eine Steckdose vorhanden ist. Allerdings gestaltet sich der Download trotz schnellem WLAN extrem langsam.

Die folgenden Klangbeispiele geben nur einen kleinen Auszug der verfügbaren Expansions wieder. Kostentechnisch liegen diese jeweils zwischen 28,- und 49,- Euro, sind aber auch Teil der diversen Komplete Bundles. Erfreulich ist die große Bandbreite an Musikrichtungen und die hohe Qualität der Samples und mitgelieferten Presets.

Einsatzbereich

Die Stärke von Maschine+ liegt ganz klar auf Sample-basiertem Arbeiten und beim Erstellen von Beats. Ich kann mir nicht vorstellen, nur mit Maschine+ einen kompletten Song zu produzieren, obwohl das theoretisch natürlich auch möglich ist. Limitierende Faktoren sind, dass viele Native Instruments Instrumente noch nicht unterstützt werden und dass man auch nicht die gleiche Performance erwarten kann wie von einem aktuellen Rechner. Alleine das Demo-Projekt nimmt schon fast 60 % der CPU-Leistung ein. Persönlich fehlt mir zudem auch eine Keyboard-Tastatur, wobei man natürlich eine an Maschine+ anschließen kann.

Zum reinen Beats Programmieren macht Maschine+ dank der 16 Pads und der – wenn erstmal eingearbeitet – intuitiven Bedienung aber richtig Spaß. Erstaunlich ist auch, wie sensitiv die Pads sind. Anfänglich dachte ich, man müsste schon mit Nachdruck auf den Pads spielen, aber es genügt wirklich schon die sanfteste Berührung, um einen Ton auszulösen.

USB-Erweiterungen

Wie bereits oben erwähnt, kann man via USB-Port Komplete Kontrol Keyboards anschließen. Ebenfalls ist es möglich, ein externes Audiointerface einzubinden. Offiziell werden derzeit allerdings nur die drei NI-eigenen Interfaces Komplete Audio 1, Audio 2 und Audio 6 Mk2 unterstützt. In Zukunft möchte Native Instruments es ermöglichen alle class compliant Audiointerfaces mit Maschine+ zu nutzen. Wann es soweit ist, steht derzeit aber noch in den Sternen. Schaut man sich im offiziellen NI-Forum um, findet man bereits einige User-Kommentare, die davon berichten, dass bspw. auch ein kleineres Focusrite oder Behringer Interface funktioniert. Mein eigenes Interface, das Arturia AudioFuse V2, wurde während des Tests allerdings nur als MIDI-Device, nicht als Audiointerface erkannt.

Obwohl bereits im Handbuch vermerkt, werden derzeit auch noch keine externen USB-Festplatten unterstützt. Die Möglichkeit, Daten auszulagern, soll aber zeitnah folgen (und wird bereits auf der NI-Website in der Feature-Liste aufgezählt).

Grundsätzlich bietet die Maschine+ viel Erweiterungspotenzial, denn durch USB und WiFi ließe sich einiges in das Setup einbinden. Ich bin gespannt wohin die Reise noch geht.

Performance

Im Test liefen die in Komplete Select enthaltenen Instrumente und Expansions einwandfrei, aber es ist durchaus möglich, Maschine+ an die Grenzen zu bringen. Je nach Expansion, eingesetzten Instrumenten und Effekten kommt Maschine+ schon bei ungefähr 6 Gruppen zum Erliegen. Wie weit Maschine+ ausgereizt wird, kann man im Display anhand einer CPU-Auslastungsanzeige ablesen.

Maschine+ vs. Akai MPC One

Am ehesten lassen sich Maschine+ und die Akai MPC One miteinander vergleichen, wobei die Akai MPC One fast die Hälfte kostet. Beide benötigen keinen Laptop und sind über Expansions erweiterbar. Die Akai MPC One ist von den Maßen etwas kompakter und mit 2,1 kg rund 400 g leichter. Zudem verfügt sie über einen Touchscreen, während man sich bei Maschine+ mittels Jogwheel durch die Menüs bewegen muss. Wer bereits Native Instruments Komplete Bundle sein eigen nennt, wird sicherlich zur Maschine+ tendieren. Akai MPC One bietet im Vergleich weniger Software-Synths, bietet aber ebenfalls hochwertige Expansions und man kann die Akai MPC One über eine Ethernet-Verbindung auch mit einem Splice Account verbinden. Damit ist die Akai MPC One für all diejenigen interessant, die im Splice Universum zu Hause sind oder auch für Einsteiger, die eine günstigere Alternative zu Maschine+ suchen.