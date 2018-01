Test: Native Instruments Maschine MK3, Groove Production Studio

Native Instruments Maschine MK3 ist die dritte Generation der erfolgreichen Hardware-Software-Kombination, die sich im Laufe der letzten 10 Jahre von einer Groovebox hin zu einem Production-Tool entwickelt hat. In dieser Zeit sind die Maschine Tools quasi zu einem Industriestandard für Musiker geworden, die es leid sind, ihre Software nur mit der „Maus herumschubsen“ zu müssen. Denn Native Instruments profitierte viele Jahre davon, das die Konkurrenz manche Entwicklung zu spät oder falsch vorausgesehen hat.

Nach meinem letzten Test zu Maschine Studio hier vor 3 Jahren hat sich aber einiges auf dem Markt getan. NI musste einfach nachlegen, das Maschine-Konzept runderneuern und an der Preisspirale drehen. Mal schauen, ob dies gelungen ist.

Maschine-Hardware 3. Generation

Laut NI hat die Entwicklung der neuen Hardware zwei Jahre gedauert. In dieser Zeit wurden sehr genau Kundenwünschen analysiert und Marktbeobachtungen betrieben, um das Konzept weiterzuentwickeln. Die Neuerungen der Maschine MK3 sind augenfällig, auch wenn die einzelnen Sektionen sich an den gewohnten Stellen wiederfinden und man sich als MK2 User sofort zurechtfindet.

Displays

Am auffälligsten dabei sind die beiden großen hochauflösenden RBG-Farbdisplays. Sie sind „alte Bekannte“, die wir aus Maschine Studio her kennen und nun Platz in dem kleineren Gehäuse gefunden haben. Sie haben sich bewährt und sind bis dato der Hauptgrund gewesen, wenn man sich eine Maschine Studio zugelegt hat. Sehr schön! Sicherlich hat der ein oder andere nach der Einführung von Akais neusten MPCs darauf gehofft, dass NI Touchscreens in seine Hardware verbaut. Aufgrund des Workflows mit den Bedienelementen vermisse ich diese persönlich aber nicht, obwohl ich gestehen muss, ich würde auch an der MK3 Events mit meinen Fingern bearbeiten wollen.

Bevor ich es vergesse: Auch die berührungsempfindlichen Endlosdrehregler unterhalb der Displays sind vom Maschine Studio Konzept übernommen wurden. So lassen sich auch auf der MK3 Kontextmenüs der Displays bei Berührungen derselben öffnen oder Zuweisungen realisieren.

Pads

Die Pads sind merklich größer und dadurch „griffiger“ geworden. Laut NI ist deren Berührungsempfindlichkeit im selben Atemzug verbessert wurden. Beim direkten Vergleich beider Hardware-Versionen sind die Unterschiede auch wirklich auszumachen. Native Instruments Maschine MK3-Pads lassen sich wesentlich nuancierter spielen: Flams und Rolls mittels „zweier Finger“ bekommen die von mir gewollte Anschlagstärke mit auf dem Weg. Bei der MK2 sind solche Artikulationen nicht möglich. Auch sind die Pads etwas weicher und leichter bespielbar und machen darüber hinaus auch einen wertigeren Eindruck.

Smart Strip

Oberhalb der Transportsektion ist mit dem Smart Strip eine Neuerung aus Maschine Jam auf die neuste Maschine-Hardware übertragen wurden. Der Smart Strip lässt sich als Pitchwheel und Modwheel für die einzelnen Sampler-Slots einsetzen. So ist es möglich während eines Live-Sets den Start des Samples, den Cutoff des Filters, den Amount des LFOs und die Panorama-Einstellungen eines Slots mittels der Modwheel-Funktion gleichzeitig zu modulieren. Mittels Smart Strip können auch die Perform FX Effekte, die in der Software-Version 2.5 neu dazugekommen sind und darüber hinaus auch die Samples einer Group per Gitarren-Strumming animiert werden. Der Smart Strip erweitert die Performance Fähigkeiten der MK3 und wird von dem ein oder anderen Live-Maschinisten dankend angenommen. Sehr begrüßenswert, dass jede Funktion des Smart Strip auch seinen dezidierten Button erhält. Weniger erfreulich für mich ist leider die Größe des Smart Strip. Selbst für meine eher kleinen Hände ist er zu klein. Klar ist auf der Front des Gerätes nicht viel Platz, aber wenn ich diesen wirklich in einer Live-Performance einsetzen würde wollen, müsste er einfach griffiger sein.

4-D-Encoder

Oberhalb des Smart Strip befindet sich einer der bemerkenswertesten Neuerungen der NI Maschine MK3: der 4-D-Encoder. Hinter dieser doch etwas kryptischen Bezeichnung verbirgt sich ein Encoder der gleichzeitig Button, Endlos-Drehregler und Joystick sein kann. Mit ihm lassen sich platzsparend mehrere Funktionen miteinander kombinieren. Zum Beispiel ist es möglich, nur mit dem 4-D-Encoder durch den Mixer zu navigieren, dabei gleichzeitig einzelne Parameter zu steuern und Funktionen zu „entern“. Das ganze ist sehr intuitiv und geht sehr gut von der Hand. Es ist übrigens derselbe 4-D-Encoder, der auch in der Komplete Kontrol MK2 seinen Dienst verrichtet.

Audiointerface

Sehr begrüßenswert ist auch der Einbau des Audiointerfaces (24 Bit/96 kHz) in die kompakte Native Instruments Maschine MK3. Damit wurde ein langjähriger Wunsch von Usern endlich erfüllt. Das Interface bietet einen Stereo-Eingang (Line) und einen separaten zusätzlichen Mono-Eingang (Line) für dynamische Mikrofone. Leider lässt sich dieser nicht in einen Hi-Z-Eingang umschalten um so Gitarren oder Bässe anzuschließen – ist konzeptionell nicht vorgesehen. Des Weiteren besitzt die MK3 ein Stereo-Ausgangs-Paar (Line) und einen separaten Kopfhörer-Ausgang (Line). So lässt sich bei einer Live-Performance die Ausgänge mit unterschiedlichen Signalen beschicken. Die Rückseite des Gerätes wird mit MIDI-In und -Out, einem Pedal-Eingang zur Steuerung des Transports, dem obligatorischen USB-2.0-Anschluss, einem Netzteilanschluss und einem Power-Button, der leider heutzutage alles andere als selbstverständlich ist, komplettiert. Auch wenn man an die MK3 ein Netzteil anschließen kann, lässt sie sich weiterhin auch ohne Netzteil betreiben.

Der Mikrofon-Eingang, der Line-Out- und der Kopfhörerausgang besitzen jeweils noch einen Poti zur Einstellung des Pegels. Weshalb das Stereo-Eingangs-Pärchen von dieser Möglichkeit ausgeschlossen wurde, erschließt sich mir persönlich nicht. NI setzt anscheinend voraus, dass Stereo-Geräte prinzipiell ihren Pegel regeln können. Auch wenn dies in den meisten Fällen stimmen sollte, ist mir eine zusätzliche Regelung wichtig. Was ich persönlich aber überhaupt nicht leiden kann: Die Potis befinden sich allesamt auf der Rückseite des Audiointerface und damit außerhalb meines Sichtfeldes. Möchte ich den Pegel einstellen, muss ich dies im Blindflug erledigen. Ja klar, bei solch einem kompakten Gerät gibt es fast keine andere Möglichkeit der Platzierung, dennoch lässt mich diese Designentscheidung etwas enttäuscht zurück.

Im großen und ganzen ist die Entscheidung ein Audiointerface in Native Instruments Maschine MK3 zu integrieren begrüßenswert. So hält man bei Live-Auftritten das Setup schön kompakt. Gleichzeitig besitzt die MK3 damit nun auch einen Mehrwert für Benutzer, die nicht mit Geld um sich werfen wollen.