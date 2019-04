Test: Native Instruments Komplete Kontrol M32, USB-Keyboard

Mobiler Tasten-Controller fürs Studio

Mit dem Komplete Kontrol M32 setzt Native Instruments die Verkleinerung bzw. Verschlankung der eigenen Controllerkeyboards weiter fort. Nachdem der Hersteller mit der A-Serie bereits abgespeckter Versionen der Komplete S-Keyboard auf den Markt gebracht hat, folgte zur NAMM Show die bis dato kleinste Version namens M32. Wie sich dieses in den DAW-Workflow einbinden lässt und ob die nochmals abgesteckte Version weiter zielführend ist, erfahrt ihr im Test.

Komplete Kontrol M32 Keyboard-Controller – Fakten

Das M im Namen des Komplete Kontrol M32 steht vermutlich für mobil und dafür sind die Ausmaße des Controllerkeyboards definitiv geeignet. Mit 475 x 167 x 50 mm und einem Gewicht von nur 1,45 kg passt das M32 in jeden Rucksack und kann somit überall mit hingenommen werden. Vermutlich sieht Native Instruments die Zielgruppe auch genau da bzw. als günstige Erweiterung für diejenigen, die bereits eins der größeren Komplete S-Keyboard besitzen und auf Reisen, im Hotel oder abends auf der Couch noch weiter arbeiten und produzieren möchten. Oder eben anders herum: günstiger Einstieg in die Native Instruments Welt mit der Option später auf die größeren und deutlich teureren Komplete S-Keyboards zu wechseln.

Verarbeitungstechnisch steht das M32 den größeren Controllerkeyboards von Native in nichts nach. Es verfügt über das gleiche mattschwarze Gehäuse, was ohne große Schnörkel geradlinig aufgebaut ist. Es verfügt über acht Potis sowie einen etwas größeren Push-Encoder. Über diesem liegen die Buttons Browser, Plugin/MIDI und Track/Instance.

Auf der linken Seite der Bedienoberfläche befinden sich zwei Touch-Strips für Pitchbend und Modulation, Oktavierungstasten sowie die von den anderen Komplete S-Keyboards bekannten Buttons der Transportsektion (Play, Stop, Record) sowie Loop, Metronom und Tempo. Hinzu gesellen sich Undo, Quantize, Ideas, Arp(eggiator), Scale und Shift. Bei gedrückter Shift-Taste werden stets die Zweitfunktionen der Buttons aufgerufen, diese erkennt man der etwas kleineren, dünneren aufgedruckten Schrift.

Zu guter Letzt besitzt das M32 über ein zwei Zeilen Mini-Display sowie die Buttons zur Umschaltung von Presets sowie Solo- und Mute-Funktion.

Im direkten Vergleich mit einem S88 Mk2 fallen die Buttons und der Push-Encoder kleiner aus und beim Drücken der Elemente „ertönt“ ein etwas helleres Klick-Geräusch, was aber durchaus am deutlich kleineren Gehäuse liegen kann. Das tritt bei der A-Serie ebenfalls auf und stört etwas. Die Potis und Buttons fühlen sich aber wertig an und lassen auf eine lange Lebensdauer hoffen. Das M32 macht insgesamt einen sehr guten Eindruck.

Beim Komplete M32 setzt Native Instruments erstmals auf eine Mini-Tastatur. Selbst die bisher kleinste Version A25 verfügt über normal lange und breite Tasten. Entsprechend sind die weißen Tasten des M32 überschaubare 8,9 cm lang und knapp 2 cm breit. Bleibt die Frage: Kann man darauf überhaupt spielen? Meiner Meinung nach ja. Auch wenn es ein gänzlich anderes Spielgefühl ist und man sich zunächst an die dünnen Tasten gewöhnen muss, ein ordentliches Lead-Solo oder kleine Akkord-Pattern bekommt man damit sehr gut hin. Für alles „Pianistischere“ benötigt man sowieso mehr und größere Tasten. Aftertouch bietet die Tastatur nicht.

NKS Integration mit dem Komplete Kontrol M32

Das M32 Controllerkeyboard ist zunächst einmal für die Arbeit mit NKS-fähigen Software-Instrumenten und Effekt-Plugins konzipiert. NKS ist ein von Native Instruments initiiertes Format das die Parameterzuweisung von Software und Plugins vereinheitlicht und entsprechend gut und einheitlich auf Controllerkeyboards abgestimmt werden kann. Neben Native Instruments gehören u. a. Waves, Softube, Output, u-he, Arturia und Waldorf. Mehr zum NKS-Format findet ihr hier, eine komplette Liste von NKS-Partnern, die mit den Komplete Kontrol Keyboards bzw. dem Production Studio Maschine gesteuert werden kann, findet ihr hier.

Auf die übersichtlichen Displays der Komplete S-Keyboards muss man sowohl beim M32 als auch bei der A-Serie verzichten. Doch der Test des A-Serie hat bereits gezeigt, dass man damit dennoch zielsicher arbeiten kann und die NKS-Integration gut funktioniert. Damit man als Einsteiger auch gleich loslegen kann, liefert Native Instruments das M32 mit einer Auswahl seiner Software-Instrumente und Plugins aus. Komplete Start (17 Instrumente/Effekte mit 2.000 Sounds) sowie weitere Sounds, Maschine Essentials und Ableton Live Lite 10 sind dabei, natürlich auch die für die Integration notwendige Komplete Kontrol- und Maschine-Software. Insgesamt sind es über 6.100 Sounds und 10 GB Content. So groß das Paket, vor allem für Einsteiger, zunächst erscheint, ist es im Vergleich zum kompletten Angebot von Native Instruments überschaubar und soll vorwiegend als „Appetizer“ dienen. Dennoch sollte man den Preis des M32 nicht aus den Augen verlieren. Für 119,- Euro bekommt man hier ein sehr gutes Controllerkeyboard und die Software dazu oben drauf, das ist schon ein verdammt gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.

Arbeiten mit dem Native Instruments Komplete M32

Wie auch bereits bei der A-Serie von Native erfordert das Arbeiten mit dem M32 deutlich mehr Bildschirm-Kontakt als bei den größeren S-Keyboards. Kann man hier seine Instrumente sehr komfortabel über die Displays anzeigen, vorhören und auswählen, reicht das 2-Zeilen-OLED-Display des M32 dafür nicht aus. Mehr als zwei Namen plus aktuellen Wert wird hier nicht angezeigt. Mit Blick auf den Computerbildschirm funktioniert das Ganze aber recht gut und man spart sich einige Mausklicks. Schnelleres Arbeiten ist damit definitiv möglich. Wie auch die A-Serie ist das M32 eben eine Budget-orientierte Lösung. Den Drehreglern des Komplete M32 ist jeweils ein Parameter des Software Instruments bzw. Effekts zugewiesen. Dreht man daran, wird dieser samt aktuellem Wert angezeigt.

Schön ist, dass die Zusatzfunktionen wie Arpeggiator-, Chord- und Skalen-Funktion mit an Bord sind, diesbezüglich gibt es also keine Unterschiede zu den größeren Komplete Keyboards. Auf den LED-Light-Guide, also die LEDs, die bei den Komplete S-Keyboards so bunt leuchten, muss man dagegen beim M32 verzichten. Bei solch einem kleinen Tastaturumfang ist das aber zu verschmerzen, denn der Light-Guide zeigt Keyswitches und weitere Zuweisungen an, d. h. wo liegen Tasten über die Töne gespielt werden können, wo lassen sich Pattern umschalten etc. Das ist bei einem 32-Tasten-Keyboard ohnehin so eine Sache, denn die Software-Instrumente sind in der Regel für mindestens 61 Tasten oder mehr ausgelegt, da kann man bei der Hälfte der Tasten ohnehin nur wie verrückt hoch und runter oktavieren, da hilft mir der Light-Guide letzten Endes ohnehin nicht viel wenn die Zuweisungen über mehrere Oktaven verteilt sind.

Das M32 kann, zumindest mit Basis-Funktionen, auch zur Steuerung einiger DAWs genutzt werden. Derzeit ist dies für die DAWs Logic Pro X (ab 10.3), GarageBand (ab 10.3) und Ableton (ab 10.06) möglich. Die Integration in Cubase und Nuendo soll zeitnah folgen. Weitere DAWs werden vom M32 derzeit nicht unterstützt, was schade ist. Auf dieser Website findet ihr ein PDF-Dokument, auf dem die Zuweisungen für die o. g. DAWs aufgelistet sind.

Es hat sich also nicht geändert, die Komplete Keyboards sind klar auf die Integration und Nutzung von NKS-Software abgestimmt. Wer diese besitzt oder damit liebäugelt, bekommt ein sehr gutes Produkt. Wer einen universellen MIDI-Controller sucht, liegt beim M32 falsch.

Daran ändert auch nicht der MIDI-Mode des M32. Über MIDI-Learn lassen sich zwar die acht Potis und zwei Touch-Strips an die eigene DAW anpassen, man hat also 10 Elemente für die Steuerung parat, im Vergleich zu anderen Controllerkeyboards bekommt man für 119,- Euro aber deutlich weiter reichende Keyboards mit mehr Elementen wie Pads, Fader, Drehregler etc. Als reiner MIDI-Controller macht das M32 entsprechend wenig Sinn.