Native Instruments präsentiert Software Bundle Komplete 13 und Guitar Rig 6

Update des Software Bundles

September ist oftmals der Monat in dem Native Instruments neue Produkte vorstellt. Dass das Unternehmen aber bereits direkt zum Ersten des Monats etwas raushaut, hätte vermutlich aber keiner gedacht. So oder so, Native Instruments hat die nächste Runde seiner Software-Sammlung Komplete vorgestellt, ab dem 01.10.2020 ist Komplete 13 erhältlich. Ebenfalls neu (und Teil einiger Komplete-Bundles) ist Guitar Rig 6.

Native Instruments Komplete 13

Unfassbare 17 Jahre gibt es das Komplete Bundle bereits und stets darin enthalten waren und sind eine Auswahl von Software-Produkten der Berliner. Komplete 13 stellt dabei die bisher größte Kollektion dar – so zumindest kündigt das Unternehmen die neue Version an. In vier Versionen ist Komplete 13 in wenigen Wochen erhältlich: Select, Komplete 13, Ultimate und Collector’s Edition.

Wie üblich gehören die neuesten Kreationen der Berliner zum Umfang von Komplete dazu, so u. a. Cremona Quartet (inklusive Stradivari Violin), Arkhis, Pharlight, Straylight, Mysteria und vieles mehr. Im Rahmen der Kontakt Play Serie gibt es auch Zuwachs, hier erweitert Native Instruments seine Produktauswahl um die Librarys Butch Vig Drums, Lo-Fi Glow, Modular Icons und Cloud Supply. Ebenfalls neu im Paket dabei sind die Effekte Crush Pack und das bereits im vorherigen Jahr veröffentlichte Reverb Plugin RAUM.

Welche einzelnen Produkte in den vier Versionen von Komplete enthalten sind, erfahrt ihr hier.

Je nach Wahl des Pakets bietet die Komplete Kollektion bis zu 90 % Rabatt auf den Gesamtpreis der einzelnen Software-Produkte. Und wie bei Native Instruments üblich, bekommen bestehende User diverse Upgrade-Aktionen angeboten.

Native Instruments Guitar Rig 6

Lange Zeit war es ruhig um Guitar Rig, aber ab dem 01.10.2020 ist die sechste Version erhältlich:

Das GUI von Guitar Rig hat in Version 6 einige Überarbeitungen erfahren. Einen frischen Look mit größerer Übersichtlichkeit und einfacherer Bedienung verspricht Native Instruments, dazu ist das GUI nun skalierbar. Drei neue modellierte Boutique- und Vintage Amps sind nun in Guitar Rig 6 enthalten, dazu 14 Effekte von NI selbst und Softube.

Groß angepriesen wird die Möglichkeit mitzuentscheiden was als nächstes Einzug in Guitar Rig halten soll. Native Instruments spricht hierbei von „neuen Möglichkeiten der Hardware-Modellierung durch die Amps und Effekte, die sich unsere Community wünscht“.

Im folgenden Video gibt es die ersten Einblicke in die Software:

Preise

Für die vier Versionen von Komplete 13 und Guitar Rig 6 gibt Native Instruments die folgenden Preise an. Bestehende User sollten sich in ihren NI-Account einloggen um individuelle Angebote in Erfahrung zu bringen. Erhältlich sind alle Produkte ab dem 01.10.2020.