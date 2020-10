Test: Native Instrument Komplete 13, Musikstudio-Software-Bundle

Mich hat das Einsteigerbundle schon immer derart abgetörnt, daß ich keine lust hatte eine Stufe höher einzusteigen bei 600euro. Rest kannste eh knicken, einfach ALLES für dick Money aufm Tisch. Nur wozu?

Wenn ich da was anbieten würde, dann: Einsteigerbundle mit eigener Auswahl an x Instrumenten, y Effekten, bischen WavGedöns noch dabei und vor allem wenigstens EINEN der Player als Vollversion dabei. Das Bundle ginge auch für 250Euro für jeden Einsteiger klar, da wette ich was. Das zweite Paket wäre dann ZWEI Player als Vollversion, Asuwahl an Instrumenten/Effekten etwas mehr, Haufenweise Loops etc. 500EUro. Drittes Bundle dann alle drei Player als Vollversion, Auswahl an Instrumenten usw. 750Euro

Die Ultimate Version wäre dann wie gehabt einfach alles inklusive. Preis ist mir Wurst, ich würds eh nie kaufen, da völlig jenseits meines Budgets und meines Bedarfs. Könnte mir als Anreiz noch ein Einsteiger-Audiointerface vorstellen, der jetzige Preis wäre aber völlig ok, 1250Euro.

Aber so? Ne danke, da zieht mich echt NICHTS in den Bann einzusteigen…schon ewig nicht. Und ich bin garantiert kein NI-Hater. Hab vor kurzem erst die neue TraktorKontrol S3 geholt, nach richtig langjährigen GAS dafür ;D. Und ab und an juckt mich auch die Stelle mit dem KontrolKeyboard heftiger^^.