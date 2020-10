Test: Native Instruments Traktor Pro 3.4 DJ-Software

Was lange währt, wird endlich gut. Traktor goes Smartlists!

Nach nahezu 10 Jahren des Wartens und der Frustration kommt mit der Version Traktor Pro 3.4 endlich die Überarbeitung des Browsers von Traktor Pro, der DJ-Software von Native Instruments. Ob sich das Warten gelohnt hat, beantwortet unser Test.

Wann immer ich in den letzten 10 Jahren etwas über Native Instruments DJ-Software „Traktor“ schrieb – und ich habe das viele Male getan – konnte man als Leser darauf vertrauen, dass ich an irgendeiner Stelle des Textes anfangen würde, über den Browser zu ranten. Oft benutzte ich dazu irgendwelche Steinzeitanalogien und meistens konnte ich mir den Hinweis nicht verkneifen, dass das Allerallerwichtigste beim Auflegen die Selektion ist. Nicht das Mixing, nicht, ob dieses Mixing mit Unterstützung durch die SYNC-Funktion erfolgte, sicher nicht die verwendete Technik und ganz sicher nicht die Verwendung von Loops, Remix Decks, Effekten und was sich sonst noch so auf der Agenda der „Zukunft des DJings“ befinden mag. Das alles ist egal, solange du nicht den richtigen Track zum richtigen Zeitpunkt spielst. So weit so klar, oder?

Auch klar ist, dass sich unsere Hirne nicht so gut darin machen, den Überblick über ellenlange Listen mit Tausenden von Tracks zu behalten. Jedenfalls machen sich die Hirne der meisten Menschen besser darin, den Überblick über eine Kiste mit Platten zu behalten. Schon deswegen weil wir heute mit wesentlich mehr Musik zum Gig gehen als noch zu Vinylzeiten.

Das Library Management der DJ-Software muss diesem Umstand Rechnung tragen und möglichst clever bei der Selektion helfen.

Und das, meine sehr verehrten Damen und Herren, war bisher nie die Stärke von Traktor. Aber – soviel kann ich jetzt schon verraten – mit Traktor Pro 3.4 ist ein riesiger Schritt in die richtige Richtung getan worden.

In diesem Test wird es nur um die Änderungen gehen, die zur Version 3.4 gehören. Unseren allgemeinen Test zu Traktor Pro 3 findest du hier.

Die neue Optik von Traktor Pro 3.4



Traktor Pro 3 ist immer noch nicht Retina-kompatibel und wird es wohl auch nicht mehr werden. Aber zumindest läuft es unter macOS jetzt nicht mehr im Low-Resolution-Mode und gewinnt dadurch ein Stück weit an Schärfe.

Fast noch wichtiger als der optische Effekt: Durch diese Maßnahme benötigt Traktor generell weniger CPU-Power, was ein immer gern genommener Effekt ist.

Ebenfalls „nur“ eine Sache der Optik: Das fruchtbar nervende Flackern des Browsers gehört der Vergangenheit an. Hallelujah!

Die Suche im neuen Traktor



Eine von Kennern sehr geliebte Sache war es, einfach eine BPM-Zahl in den Suchschlitz des Browser zu tippen und eine entsprechende Liste ausgespuckt zu bekommen.

Das ging ein paar Versionssprünge lang nicht mehr, jetzt ist das beliebte Feature wieder da. Tippt man „110“ in den Suchschlitz, werden alle Tracks von 108 – 112 BPM gefunden. Präziser: Es werden alle Tracks von 107,50 bis 112,49 BPM gefunden.

Höchst praktisch, weil es Traktor-typisch auch innerhalb von Playlisten genau so funktioniert.

Ebenso einfach lässt sich auch nach Tonarten suchen. Hier wird aber nur die Gesuchte gefunden, nicht die Benachbarten.

Die Suche selbst ist rattenschnell wie immer und liefert bei meiner ca. 20.00 Titel umfassenden Datenbank die Ergebnisse ohne merkbare Verzögerung. Ja, da träumen die Engine-Prime-Nutzer von.

Das Browser-Handling

Nach einigem Rumspielen mit Traktor Pro 3.4 kann ich ganz generell sagen, dass der neue Browser sich insgesamt nicht mehr so zäh und lahm anfühlt. Es war immer, als wäre Traktors Oberfläche in zwei Hälften geteilt. Die obere, in der das Programm konkurrenzlos tight war und einem immer das Gefühl grenzenloser Stabilität und Souveränität gab. Ganz anders hingegen die untere Hälfte. Zäh, flackernd und immer ein wenig hinterher. Wobei sich dieses „hinterher“ auf mich als Nutzer, aber auch auf die Mitbewerber bezog.

Das ist vorbei. Das Library-Management hat endlich zum Rest des Programms aufgeschlossen. Zumindest vom Handling her. An Funktionalität kommt Traktors Library Management bei aller Liebe immer noch nicht an Rekordbox heran.

Eine Sache, die ich mir immer gewünscht hatte, war die Möglichkeit, nach mehr als einer Spalte im Browser zu sortieren. Auch diesen Wunsch hat mir NI endlich erfüllt.

Ein CMD+Klick auf eine Spalte beim Mac bzw. CTRL+Klick unter Windows und diese wird als sekundäre Sortierung gewählt. Awesome!

Intelligente Playlisten aka Smartlists. Endlich!

Der Hauptgrund, warum ich Traktor eigentlich immer nur in Verbindung mit iTunes brauchbar fand, war das Fehlen intelligenter Playlisten bzw. Smart Crates, wie sie bei Serato heißen. Diese sich selbst aktualisierenden Datenbankabfragen sind das mächtigste Tool überhaupt, wenn es darum geht, große Musik-Librarys zu strukturieren.

Ihr Fehlen war lange Zeit das eine Feature, das mir bei Traktor am meisten fehlte. Und wurden sie implementiert. Einfach so.

Um mal ein simples Beispiel zu zeigen, wie so etwas aussehen könnte. Diese Liste sammelt mir alle Housetracks, die in den letzten drei Monaten in die Library importiert wurden und schließt eventuellen Electroswing, der die Kriterien erfüllen könnte, aus.

Die Möglichkeiten, die man mit solchen Listen hat, sind schier endlos und das ist noch untertrieben.

Leider reiht sich Native Instruments zusammen mit Pioneer DJ in die Liste der Hersteller professioneller DJ-Software ein, die es nicht schaffen, die intelligenten Playlisten so mächtig zu implementieren, wie es Apple mit seiner Musikdatenbank für Consumer schon seit mehr als 10 Jahren vormacht.

Das hat vor allem zwei Gründe:

Der erste ist die schiere Anzahl an möglichen Kriterien, die bei Apple ein gutes Stück länger ist und das, obwohl in iTunes weniger Tag-Felder zur Verfügung stehen als in Traktor.

Wichtig ist aber auch, was genau für Kriterien zur Verfügung stehen.

Bei iTunes kann man andere Playlisten zum Kriterium machen. Klingt erst mal unscheinbar, ist aber die Basis für sehr mächtige Listen, wie zum Beispiel: „Zeige mir allen Deep-House, den ich noch nie in der Location XY gespielt habe. Ob dieses Feature es jemals in die Smartlists von Traktor schaffen wird, kann ich nicht sagen.

Die zweite Möglichkeit, die mir bei Traktors Smart-Listen fehlt, ist die Möglichkeit, Kriterien zu schachteln, also etwas in der Art von „Zeige mir allen Deep House mit mehr als 120 BPM und allen Techno unter 125 BPM.“ Solche und/oder-Kriterien kommen laut Native Instruments bald.

Dynamische Smart-Listen, die sich auf Kriterien des laufenden Tracks beziehen, wurden NI in den letzten Wochen mehrfach vorgeschlagen. Ich hoffe sehr, dass dieses überaus mächtige Feature ebenfalls bald implementiert wird. Damit ließen sich Dinge anstellen, wie sie in Rekordbox unter „Ähnliche Tracks“ möglich sind. Also als Beispiel: „Zeige mir allen Deep House, der tonal und vom Tempo her zum gerade laufenden Track passt.

Dann fehlen nur noch die Möglichkeit, zwei Play-Listen parallel zu öffnen und ein Äquivalent zu Rekordbox MyTags. Dann wäre ich endlich glücklich mit Traktors Library-Management.

Hier noch die vollständige Liste aller Bugfixes und Features von Traktor Pro 3.4

ADDED Smartlists

Smartlists, also known as „“Smart Playlists,““ are playlists generated by a user-defined filter. All tracks added to the collection that match the filter will automatically show up in the Smartlist. A new Smartlist is created via „“Create Smartlist““ in the context menu (right-click) of the Playlists tree node.