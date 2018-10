Test: Native Instruments Traktor Pro 3

Großer Wurf oder besseres Facelifting?

„Quo vadis Traktor“ lautete die Überschrift für den Beitrag zur Geschichte der DJ-Software aus dem Hause Native Instruments. Seit dem 18.10. steht nun die neue Software Traktor Pro 3 zum Download bereit.

Großer Wurf? Das ist die große Frage, die sich sicherlich jeder stellt. Auch wir.



Ich muss gleich im ersten Absatz dieses Textes ein bisschen Erwartungsmanagement betreiben. Es tut mir leid.

Die aktuelle Traktor Pro 3 Version ist nicht die komplett neu geschriebene Software, auf die viele User gehofft haben, sondern „nur“ ein Update. Ob das so bleibt, oder ob Traktor Pro 3 wie nun erhältlich nur eine Art Vorschau auf das ist, was später dann als komplett neue Software veröffentlicht wird und die nun neue Version lediglich im Rahmen der neuen Controller S2 MKIII und S4 MKIII kommt, diese Frage lassen wir eimal im Raum stehen…sagen nicht Ja – sagen definitiv aber auch nicht Nein. Traktor Pro 2.12 wäre jedenfalls der passendere Name gewesen.

Traktor-Besitzer müssen auf jeden Fall für dieses Update bezahlen. Das Upgrade von einer älteren Version schlägt mit 50,- Euro zu Buche. Damit ist Traktor im Kreis der Mitbewerber die preiswerte Lösung. Vor allem, wenn man bedenkt, dass es für Traktor keine kostenpflichtigen Funktionalitäten wie „Pitch’n Time“ bei Serato oder die Freischaltung von DVS bei Rekordbox DJ gibt. In Kreuzberg setzt man auf eine Version der Software, die alle Funktionen enthält. Bye bye Traktor Scratch, welcome Traktor Pro. „Moment mal“, wird sich der aufmerksame Leser jetzt denken: „Was ist mit Traktor Scratch?“ Ganz einfach, es gibt kein Traktor Scratch mehr! Die bisher vom normalen Traktor Pro getrennt angebotene DVS-taugliche Variante ist Vergangenheit, die Möglichkeit, Traktor mit Timecode-Medien zu steuern, ist ab sofort in Traktor Pro 3 integriert.

Doch damit nicht genug, der wahre Hammer kommt erst noch: DVS funktioniert unabhängig von der verwendeten Soundkarte! Zitat von der NI-Website: „Wenn du mit Timecode-Vinyl auflegst, kannst du nun jede gewünschte Soundkarte nutzen.“ Ganz so wörtlich ist das nicht zu verstehen, der Satz meint natürlich Interfaces mit Phono-Preamps. Die Besitzer von nicht-zertifizierten Mixern und Serato-Boxen wird das freuen. Ich denke, dass sich die Kosten für Traktor Pro 3 alleine damit für viele Nutzer schon mehr als amortisieren werden.

Neuer Sound für Traktor Pro 3?

Unter der Haube hat sich einiges getan, was man deutlich an der Klangqualität von Traktor merkt.

Der Sound ist aufgeräumter und klarer geworden.

Der Timestretching-Algorithmus wurde stark verbessert, die früher für Traktor charakteristischen hörbaren Flams beim Herunter-Pitchen mit aktiviertem Keylock gehören der Vergangenheit an. Selbst bei mehr als -50 % Pitch behalten die Impulse ihren Sound bei. Soweit das bei so extremen Einstellungen möglich ist. Zaubern kann allerdings auch NI nicht. Auf sehr guten PAs hört man ab ca. 3 Prozent Pitching, dass die Transienten anfangen zu leiden, der Sound wird weniger druckvoll und klingt subjektiv leiser, je weiter man sich vom Nullpunkt wegbewegt. Da die Sache mit den Pegeln innerhalb von Traktor ein wenig komplizierter ist, als man zunächst denkt, wurde bei NI sehr viel darüber nachgedacht, es den Usern möglichst einfach zu machen, Traktor richtig einzustellen. Die Antwort des Entwicklerteams ist ein neuer Masterlimiter, der „transparent“ heißt. Der Name ist Programm, solange der Limiter nicht zu stark eingreifen muss, ist er praktisch unhörbar. Grundsätzlich eine gute Sache, aber ich plädiere dennoch für ausreichend Headroom auf dem Master. Meine Empfehlung sind 10 dB. Mehr Details zu diesem Thema findet ihr im Artikel mit den Tipps zu Pegeln und Lautstärken in Traktor . Der Limiter ist jetzt auch per Klick auf den Schriftzug direkt ein- und ausschaltbar.

Die Optik von Traktor Pro 3

Traktor Pro 3 in voller Pracht …