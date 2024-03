Test: RCF ART 710-A MK5, Aktivlautsprecher

Die neueste Generation der erfolgreichen RCF ART-Serie

RCF ART 710-A MK5 lautet der bescheidene Name unseres Testkandidaten. Dabei hat dieser keinen Grund, bescheiden zu sein: Wenn ein Lautsprecher je eine Erfolgsgeschichte geschrieben hat, dann sind es wohl die Lautsprecher der RCF ART-Serie. Das Kunststoff-Design der RCF ART-Serie wurde vielfach kopiert. Zugleich hat RCF den Beweis angetreten, dass Lautsprecher mit Kunststoffgehäuse nicht schlechter klingen als diejenigen mit Holzgehäuse. Und somit ist es nicht verwunderlich, dass das erfolgreiche Konzept der RCF ART-Serie nach wie vor weitergeführt wird. Wir schauen uns an, warum auch heute, fast 30 Jahre später, das Konzept immer noch aufgeht.

ANZEIGE

RCF

In diesem Jahr feiert RCF sein 75-jähriges Jubiläum. Doch an die Rente denkt dort noch niemand, obwohl man sie sich redlich verdient hätte. Was 1949 in Reggio Emilia, Italien mit der Produktion von Lautsprechern und Mikrofonen für andere Unternehmen beginnt, wird zügig zu einem Grundpfeiler des Erfolgs: Die Schallwandler von RCF sind gefragt und stehen für Qualität und erstklassigen Klang. Auch erste Beschallungsanlagen für den professionellen Bereich werden gebaut und ab 1970 kommt auch der HiFi-Markt hinzu, ab 1980 Autolautsprecher. Doch erst recht spät, nämlich in den 1990er-Jahren tritt RCF selbst in den Markt professioneller PA-Lautsprecher ein, anstatt weiterhin Zulieferer von Treibern für andere Hersteller zu sein. 1996 schließlich wird die aktive ART 300-A vorgestellt: Kunststoffgehäuse, geringes Gewicht, erstklassiger Klang – das sind die Eckpfeiler des Erfolgs eines Lautsprechers, dessen Eigenschaften bis heute die ART-Serie bestimmen. Touring und Theater sind ab 2006 ein weiteres Standbein des italienischen Herstellers. 2019 feiert man das 70-jährige Jubiläum und stellt zwei Jahre später die ART 9 Lautsprecherserie vor. RCF-Produkte sind integraler Bestandteil vieler Veranstaltungen, sei es in Form der kompakten Säulen der RCF EVOX-Serie oder die leistungsfähigen Lautsprecher der RCF NX-Serie. Auch die aktiven Subwoofer von RCF sind oft auf Veranstaltungen anzutreffen.

RCF ART-Serie

Die RCF ART-Serie, die vor 28 Jahren im Jahr 1996 mit der aktiven ART 300-A gestartet wurde, umfasst mittlerweile die drei Baureihen RCF ART 7, RCF ART 9 und RCF ART 9-AX. Allen Lautsprechern gemeinsam ist das leichte Polypropylen-Gehäuse.

RCF ART 710-A MK5 Aktivlautsprecher

Beim RCF ART 710-A MK5 Lautsprecher handelt es sich um eine 2-Wege-Aktivbox, die mit den neuesten Technologien von RCF ausgestattet ist. Dazu zählen leistungsstarke Class-D-Endstufen, die über eine lüfterlose Wärmeableitung durch ein Aluminiumgehäuse verfügen. Ein Schaltnetzteil sorgt für maximale Leistung bei einem geringen Gewicht. Realistische Transienten und ein schnelles Ansprechverhalten zeichnen die 1400 Watt (Peak) starke Endstufe aus. Diese Leistung verteilt sich auf 400 Watt Peak für den Hochtonbereich und 1000 Watt Peak für den Tieftonbereich.

Die RCF ART 710-A MK5 Aktivbox liefert einen maximalen Schalldruckpegel von beeindruckenden 129 dB (max SPL@1m).

RCF ART 710-A MK5 mit hochwertiger Wandlerbestückung

Bestückt ist die RCF ART 710-A MK5 Aktivbox mit einem 10“ Tieftöner mit 2,5“ Schwingspule und einem Hochton-Kompressionstreiber mit 1,75“-Schwingspule und Polyimide-Kapton-Kalotte. Damit der Hochtöner mit dem Tieftöner gut koppelt und für einen transparenten Sound sorgt, wurde der Phase-Plug der RCF ART 710-A MK5 neu konzipiert. Der Frequenzgang des Aktivlautsprechers beträgt laut Hersteller 50 Hz bis 20 kHz.

Natürlich verfügt der Aktivlautsprecher über alle wichtigen Schutzschaltungen gegen Überhitzung oder zu hohe Dauerpegel. Ein Soft-Limiter begrenzt rechtzeitig hohe Pegel, ohne dabei in den Übergangsbereichen zu brutal in den Klang einzugreifen.

FiRPHASE für erstklassigen Sound

Schon die RCF ART 710-A MK4 Aktivbox war mit FiRPHASE-Technologie ausgestattet. Diese basiert auf einer proprietären FIR-Filter-Technologie, die für ein transparentes Klangbild mit hoher Klarheit sorgen soll sowie für ein perfektes Stereobild – und das bei minimalen Latenzen.

FiRPHASE soll einem Problem entgegenwirken, dass bei der Bearbeitung eines breitbandigen Signals mit Filterschaltungen wie zum Beispiel einer Frequenzweiche oder einem EQ entsteht: Die Phase einzelner Frequenzen oder Frequenzbereiche wird durch die Bearbeitung verzerrt. Das Ergebnis: Die phasengleich am Eingang vorliegenden Frequenzen zeigen am Ausgang eine unterschiedliche Gruppenlaufzeit. Bei einem idealen Lautsprechersystem wären aber die Gruppenlaufzeiten des Eingangs- und des Ausgangssignals identisch. Ein solches Lautsprechersystem zeichnet sich durch eine stark verbesserte Transientenwiedergabe aus.

ANZEIGE

Affiliate Links RCF Art 710-A MK V Kundenbewertung: (1) 535,00€ bei

Ein FIR-Filter erzeugt diese Probleme nicht. Die Filterschaltung arbeitet mit einer Faltung und die Gruppenlaufzeit ist für alle Frequenzen gleich. Ein FIR-Filter wird deshalb auch als Linear-Phase-Filter bezeichnet. Allerdings ist ein solches FIR-Filter mit einer Latenz behaftet, die von der tiefsten wiederzugebenden Frequenz abhängt. Mit der FiRPHASE-Technologie von RCF soll nicht tolerablen hohen Latenzen entgegengewirkt werden. Mit Messungen und einem Algorithmus werden die Filter-Koeffizienten bestimmt, die es benötigt, um einen bestmöglichen Phasenverlauf bei gleichzeitig niedriger Latenz zu erhalten.

Die Trennfrequenz der RCF ART 710-A MK4 Aktivbox liegt bei 1600 Hz.

XBoost

Neu in der MK5-Generation der RCF ART 710-A ist XBoost. Bei aktiviertem XBoost-Schalter auf der Rückseite der RCF ART 710-A MK5 werden die Bassfrequenzen geboostet, ohne aber an Transparenz einzubüßen. Gerade bei geringeren Lautstärken leidet die Basswiedergabe von Lautsprechern extrem (vgl. Kurven gleicher Lautstärke). Mit XBoost lässt sich dem entgegenwirken, ohne dass der Tieftöner zu extremen Auslenkungen veranlasst wird, die dann zu einer Überhitzung der Schwingspule führen und diesen beschädigen.

Flexible Montagemöglichkeiten

Der RCF ART 710-A MK5 Aktivlautsprecher lässt sich vielfältig einsetzen und aufstellen. Die übliche Aufstellung auf einem Lautsprecherstativ oder auf einer Distanzstange über einem Subwoofer ist ebenso möglich wie die Aufstellung als Monitorbox. Über den optionalen U-Bügel H-BR 2X ART 710 und zwei M10 Montagepunkte ist sogar eine fliegende Montage oder eine horizontale Wandmontage möglich. Der horizontale Abstrahlwinkel beträgt dabei 90°, der vertikale Abstrahlwinkel 70°.

Rein und raus

Anschlussseitig stehen bei der RCF ART 710-A MK5 Aktivbox symmetrische Ein- und Ausgänge zur Verfügung. Der Eingang ist mit einer XLR-Buchse ausgestattet, deren Eingangsemfpindlichkeit sich zwischen Mikrofon- und Line-Pegel umschalten lässt. Als Ausgang steht alternativ zur symmetrischen XLR-Buchse eine asymmetrische Klinkenbuchse zur Verfügung. Der Pegel wird über einen Volume-Regler eingestellt. Eine dreistufige LED signalisiert den Betriebszustand, ein anliegendes Signal sowie den Einsatz des Limiters.

Größe und Gewicht

Die Höhe der RCF ART 710-A MK5 Lautsprecherbox beträgt 54,8 cm. Die Breite ist mit 34 cm und die Tiefe mit 30,5 cm angegeben. Das Gewicht beträgt angenehme 14,2 kg. Für den Transport ist der Aktivlautsprecher an seiner Oberseite mit einem Griff versehen.

Eine gepolsterte Schutzhülle wird für die RCF ART 710-A MK5 Aktivbox in Form der CVR ART 710 Schutzhülle angeboten. Diese weist einige Besonderheiten auf: Der RCF ART 710-A MK5 Aktivlautsprecher kann nämlich auch betrieben werden, während er in der Schutzhülle verpackt ist. Dazu besitzt die Schutzhülle unten eine Öffnung für das Stativ. Die Rückseite und die Front der gepolsterten Schutzhülle lassen sich durch eingenähte Reißverschlüsse öffnen, sodass Anschlüsse und Treiber frei sind. Zusammen mit der RCF CVR ART 710 Schutzhülle ist also die RCF ART 710-A MK5 Aktivbox ideal für den Outdoor-Einsatz geeignet.

Affiliate Links RCF ART 710 Cover Kundenbewertung: (70) 55,00€ bei

Wir brauchen (mehr) Bass

Dass ein Lautsprecher mit 10“-Basstreiber keine ausgeprägten Tiefbässe erzeugt, dürfte jedem Leser klar sein. Die RCF ART 710-A MK5 Aktivbox lässt sich deshalb mit den aktiven Subwoofern SUB 705-AS MK3 oder SUB 702-AS MK3 kombinieren. Letzterer ist mit einem 12“ Tieftöner ausgestattet, während das Modell SUB 705-AS MK3 mit einem 15“ Tieftöner bestückt ist. In Kombination mit einem Subwoofer erhält man somit ein absolut Band-taugliches Beschallungssystem mit reichlich Leistung. Als reine Gesangsanlage für kleinere Veranstaltungen reicht die RCF ART 710-A MK5 Aktivbox aber auch ohne Subwoofer-Unterstützung locker aus. In Kombination mit einem kleinen Mischpult, wie zum Beispiel dem Behringer Flow 8 Digitalpult, freuen sich Entertainer oder Akustikduos über eine gutklingende und leistungsfähige PA. Gemeinsam mit einem Subwoofer rücken dann auch Bands und DJs in den Fokus.

Praxis

Der Aufbau des RCF ART 710-A MK5 Aktivlautsprechers geht denkbar schnell und einfach vonstatten: Stromkabel und XLR-Kabel einstecken, das XLR-Kabel mit dem Mischpult verbinden, Mischpult einschalten, Lautsprecher einschalten, Gain am Lautsprecher aufdrehen, Musik zuspielen, fertig. Klingt.

Es ist immer wieder erstaunlich, wie RCF es schafft, dass die Produkte aus dem Stand so hervorragend klingen. Ohne EQ – einfach so. Es klingt alles schön knackig, transparent, die Stimmen sind durchsetzungsfähig und die Box klingt auch im Bassbereich schön druckvoll und rund – selbst ohne XBoost. Für einen kleineren Raum ist ein Subwoofer nicht notwendig, selbst für einen DJ nicht. Zwei RCF ART 710-A MK5 Lautsprecher auf Stativen reichen vollkommen aus.

Die zu erzielende Lautstärke ist dermaßen hoch, dass ich mich nicht getraut habe auszutesten, wie weit man gehen kann. Mit XBoost werden Frequenzen um die 80 Hz noch einmal um rund 10 dB angehoben. Bei geringeren Lautstärken und vor allem mit live gespielter Musik klingt das richtig gut. Bei gemasterter Musik von CD oder vom MP3 Player sollte man hingegen etwas vorsichtig sein. Diese Frequenzen sind bei aktueller Musik ohnehin in der Regel angehoben. Das könnte dann etwas zu viel sein, hebt man hier noch mit XBoost weiter an.

Auch als Monitor empfiehlt sich die RCF ART 710-A MK5 und präsentiert sich erstaunlich rückkopplungssicher. Hier spielt sie gerade beim Thema Gesang ihre Stärken aus, denn dieser setzt sich prima gegen Instrumente durch.

Und damit wären wir auch beim Stichwort für ein weiteres Einsatzgebiet der RCF ART 710-A MK5: als aktiver Lautsprecher für Reden, Produktpräsentationen auf Messen und mehr. Ein gutes dynamisches Mikrofon wie das Sennheiser E945 am Eingang der RCF ART 710-A MK5 und es klingt hervorragend. Kein EQ, kein Kompressor – einfach purer druckvoller und durchsetzungsfähiger Stimmklang. Gut also, dass sich die Eingangsempfindlichkeit von Line- auf Mikrofonpegel umschalten lässt.

Getestet wurde die RCF ART 710-A MK5 Aktivbox im Zusammenspiel mit einem Behringer X32 Rack und auch mit dem kleinen Behringer Flow 8 Digitalpult. Gerade letzteres ist ein idealer Begleiter, verfügt es doch über genügend Anschlüsse für eine kleine Band, gute Effekte und auch die Möglichkeit, Musik über Bluetooth zuzuspielen. In dieser Kombination ist die RCF ART 710-A MK5 auch ideal für Fitnessstudios geeignet. Musik lässt sich über Bluetooth zuspielen und mit einem Funk-Headset ausgestattet, setzt sich der Fitness-Trainer problemlos mit seinen Kommandos durch. Wenn jetzt der Flow 8 Digitalmixer noch eine Ducking-Funktion hätte …

Alternativen zum RCF ART 710-A MK5 Aktivlautsprecher

Oft kopiert und nie erreicht, könnte man diesen Absatz auch überschreiben. Der Erfolg der RCF ART-Serie hat auch die anderen Hersteller auf den Plan gerufen. Ähnliche Produkte gibt es zum Beispiel von Mackie in Form der Mackie Thump-Serie. Bei Electro-Voice wäre die ZLX-Reihe vergleichbar. dB Technologies hat die Opera-Serie mit Kunststoffgehäuse im Programm, QSC zum Beispiel die QSC CP12.

Manche dieser Produkte bieten mehr Möglichkeiten wie mehr Eingänge, DSP-Presets, mehr DSP-Funktionen und mehr. Die RCF ART 710-A MK5 Aktivbox und ihre Geschwister aus der ART 7-Serie sind eher puristisch aufgestellt. Doch nicht jeder benötigt all die Funktionen der Mitbewerber und klanglich spielt die RCF ART 710-A MK5 in jedem Fall weit vorne mit.