Test: RCF ART 712-A MK 4, Aktivbox

RCF ART 712-A MK 4

Wenn man von Traditionsherstellern bei Lautsprechersystemen spricht, darf RCF nicht fehlen. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Italien, dem Land, das auch für hervorragendes Design und schnelle Autos bekannt ist. Die sehr erfolgreiche ART-Serie von RCF hat ein optisches Facelift bekommen, äußerlich erkennbar am neuen Logo und der jetzt schwarzen Farbgebung. Aber im Innern hat sich noch viel mehr getan. Die klangliche Abstimmung erreicht durch die neue FiRPHASE Technologie ein höheres Niveau. Wir testen die RCF ART 712-A MK 4 Aktivbox und wollen dabei auch herausfinden, was es mit FiRPHASE und dem neuen Sounderlebnis auf sich hat.

Wer die Art 712 bereits kennt, wird sich vielleicht über den Zusatz MK 4 wundern – das Vorgängermodell war schließlich in der Version MK 2 erhältlich. Aber das hat alles seine Richtigkeit, ein Update verpasst haben wir also nicht.

Über die Jahre bewährt

Das Basiskonzept dieser RCF Aktivbox mit Multifunktionsgehäuse hat sich über die Jahre bewährt. Die ART 7-Serie steht für einfache Bedienung, guten Klang sowie robuste Bauweise und ordentlich Leistung. Positiv auffallend ist bei der ART 712-A MK 4 auf den ersten Blick die neue Farbgebung, die sich mit dem nun schwarzen Gehäuse aus widerstandsfähigem Polypropylen in zeitgemäßer Optik präsentiert. Das Logo auf dem Frontblech ist dezenter geworden und ist jetzt an der unteren Kante zu sehen. Was mir beim Vorgängermodell gefallen hat, war die kreisrunde Form dieses Emblems. Nun ist es ein Kreis, der wiederum auf einem Quadrat angeordnet ist. Sicherlich eine Kleinigkeit, aber wenn man bedenkt, dass dieses Lautsprechergehäuse einmal mit dem Red Dot Design Award ausgezeichnet worden ist, vielleicht nicht die allerbeste Lösung.