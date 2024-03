Bericht: Prolight + Sound 2024

Mehr Schatten als Licht: Besuch der prolight + sound 2024

Gestern, am 20. März 2024, war nicht nur Frühlingsanfang. Es war mein Geburtstag und wie könnte man diesen besser verbringen als auf der prolight + sound 2024 in Frankfurt am Main? Das war zumindest mein Gedanke. So machte ich mich mit meiner Frau Bianca gemeinsam morgens auf den Weg nach Frankfurt.

prolight + sound: Ankunft

Nach einer viel zu langen Fahrt mit unendlich vielen Baustellen und viel Stau kamen wir in Frankfurt an. Dort war alles erstklassig organisiert. Die Einfahrt zu Tor West war schnell gefunden. Dort kontrollierte eine Mitarbeiterin unsere Eintrittskarten und wies uns den Weg zum Presseparkhaus. Dieses liegt direkt an der Halle 12, also an einer der zwei Hallen, in der das Messegeschehen der Prolight + Sound 2024 stattfindet.

Was ist wo?

Die Smartphone App der Prolight + Sound hilft beim Auffinden der Aussteller – oder sollte es zumindest. Nur wenige Stände auf den drei Hallenplänen waren überhaupt mit Ausstellern gekennzeichnet. Erschreckend: Die App offenbart auch sofort, dass in den beiden Hallen 11 und 12 nur sehr wenige Ebenen überhaupt genutzt werden. Außerdem genutzt wurde das Außengelände für die Vorführung von großen Beschallungsanlagen wie Line Arrays. Dort waren mehrere Bühnen aufgebaut. Nach einer kurzen Orientierungsphase erfolgte ein erster Rundgang.

ProAudio auf der prolight + sound 2024

Die Halle 11 umfasste auf der Ebene 11.0 professionelle Audiotechnik der Bereiche Beschallung, Recording, Festinstallationen. Auch immersive Audio-Anwendungen sollten hier gezeigt werden. Gerade auf den letzten Punkt habe ich mich nach dem Studium der Prolight + Sound 2024 Website sehr gefreut.

Die Ernüchterung kam sehr schnell: Zwischen den Ständen war ungewohnt viel Platz. Obwohl die Messe schon seit 1.5 Stunden geöffnet war, waren nur für eine Messe sehr wenige Menschen unterwegs. Viele davon Standmitarbeiter, die selbst einen Rundgang über durch die Halle unternahmen.

Auffällig: Nur wenige „große Namen“ wie RCF, dbTechnologies, L’Acoustics, HK Audio, DAS Audio, Kling & Freitag oder DiGiCo waren zu entdecken. Die Messestände waren im Vergleich zu früheren Messen der Vor-Corona-Ära winzig. Oftmals wurden nur wenige Produkte ausgestellt. Manche der größeren Messestände waren zur Hälfte Café, zur anderen Hälfte Ausstellungsfläche. Die gezeigten Produkte in Halle 11.0 kamen größtenteils aus den Bereichen der Installationstechnik und Beschallungstechnik. Mir größtenteils unbekannte asiatische Hersteller prägten das Bild. Die meisten PA-Systeme richteten sich klar an Dienstleister für Großbeschallungen. Bei HK Audio wurde der neue HK Audio CX 210 LT Lautsprecher gezeigt. Insgesamt waren nur wenige interessante Produkte zu sehen, bei denen man das Bedürfnis hatte, mit einem Mitarbeiter ins Gespräch zu kommen.

Ins Gespräch gekommen bin ich dann am Stand von TASCAM. Hier hat Dirk Born das TASCAM Sonicview 24 Digitalpult vorgestellt. Da er mir kürzlich den kleineren Bruder TASCAM Sonicview 16 zum Test zur Verfügung gestellt hat, konnten wir herrlich fachsimpeln. So hatte ich die Möglichkeit, noch einige Details direkt vom Fachmann zu erfahren. TEAC/TASCAM war im sogenannten Performance & Production Hub untergebracht, einem sehr offenen Hallenbereich, in dem auch Aufführungen stattfanden. Dort war auch ein Stand mit professioneller Tonstudiotechnik zu finden. Anders als sonst war der Bereich Tonstudio für mein Empfinden in diesem Jahr deutlich unterrepräsentiert. Manche Hersteller waren hier mit einem einzelnen Produkt ohne eigenen Stand zu finden. Mehrere komplett bestückte Racks waren hier aufgebaut, außerdem gab es DJ Equipment zu bewundern und Performances zu hören.

Kaum Mikrofonhersteller

Vergeblich gesucht habe ich bekannte Mikrofonhersteller wie Sennheiser, Neumann, Beyerdynamic, Austrian Audio, Brauner, Shure, AKG und viele andere. Weder Bühnenmikrofone noch Studiomikrofone waren zu finden. Auch professionelle Funktechnik, zum Beispiel Funkmikrofone oder IEM-Systeme waren fast ausschließlich am Stand von MIPRO zu finden.

Bei den Mischpulten für Beschallungsaufgaben war vor allem DiGiCo mit zwei Mischpulten präsent und außerdem TASCAM mit dem bereits erwähnten Sonicview Digitalpult.

Ausbildung

Viel Platz nahmen die Stände des VPLT, des Career Centers, der Networking Lounge und der Main Stage ein. Während auf der Main Stage einige wenige Leute einem Vortrag lauschten, war auch in der Networking Lounge und dem Career Center wenig los. Viele freie Plätze, wenige Interessenten.

Gerade der Ausbildungsbereich wurde von den Veranstaltern groß beworben, schließlich mangelt es der Branche an Fachkräften.

Immersive Audio

Ebenfalls ein großes Thema im Vorfeld war Immersive Audio. Dazu wurde extra ein „Dome“ aufgebaut, den man betreten konnte, um sich dort passend zu einem 360° Film passend mit mit immersivem Ton beschallen zu lassen. Das Ergebnis war eher enttäuschen. Kleine Lautsprecher waren an der Wand des Domes aufgebaut und bildeten somit einen Kreis um die Zuhörer in der Mitte herum. Gezeigt wurde eine Unterwasserszene. Der Ton war alles andere als überzeugend – keine Musik, lediglich einige tieffrequente Geräusche und zwischendurch Dröhnen. Selbst meine alte Surround-Anlage klang früher überzeugender als das, was es da zu hören gab. Somit war es nicht verwunderlich, dass die Verweildauer der Menschen, die ihren Weg in den Dome gefunden haben, eher kurz war. Hier wurde eine große Chance vertan, wo doch mit L’Acoustics ein Aussteller vor Ort war, der bereits seit Jahren zeigt, wie man Immersive Audio bei Konzerten einsetzen kann.

Freigelände

Passend zur Präsentation der neuen HK Audio Produkte haben wir das Freigelände betreten. Schon beim Verlassen der Halle dröhnte es fürchterlich von draußen herein. Abgrundtiefe Bässe ließen das Gelände erzittern und hochfrequente Signale kamen an den meisten Punkten des Außengeländes als Echo von den umliegenden Hallen zurück zu den Hörern. An der größten Bühne waren große Line Arrays und Punktstrahler aufgehängt, die hier präsentiert wurden – mit Konservenmusik und einer vorgefertigten Präsentation. Es war erschreckend, wie schlecht die Systeme abgestimmt waren. Dröhnende und im vergleich zu den Hi/Mid-Systemen viel zu laute Bässe bestimmten das Klangbild. Die Konservenmusik klang alles andere als ausgewogen. Bei einigen mir bekannten Titeln wurde das Klangbild von scharfen Höhen und viel zu überbetonten Bässen bestimmt. Von der Klarheit des Klangbilds wurde in der Präsentation zwar gesprochen, diese war aber nicht zu hören. Eine gute Produktpräsentation sieht anders aus. Den gezeigten Produkten wurde man so jedenfalls wenig gerecht.

Bühnentechnik, Projektionstechnik, Licht

Den größten Anteil der Messe hatten die Bereiche Bühnentechnik, Licht und Projektionstechnik. Im Vergleich zum Ton waren die beiden Ebenen der Halle 12 gut gefüllt und tatsächlich haben die Hersteller sich nicht lumpen lassen und teils riesige mit Moving Lights, Blindern und LED Panels vollgepackte Bühnen gebaut, auf denen regelmäßig beeindruckende Präsentationen stattfanden. Tatsächlich waren hier auch mehr Besucher unterwegs als in Halle 11. Begrüßt wurde man direkt durch einen Laser, der quer durch den Hauptgang der Halle über den Köpfen der Menschen angebracht war. Komplette Bühnen, Bühnenelemente, Rigging-Zubehör, riesige Verfolger-Spots, viel bewegtes Licht, Nebelmaschinen, Hazer, Seifenblasen- und Konfettimaschinen und mehr konnte man hier finden und bestaunen. In der Tat waren hier mehr bekannte Namen vertreten und auch das ein oder andere kleinere Modell der jeweiligen Hersteller war ausgestellt und konnte teils sogar ausprobiert werden.

Messe „light“

Nach rund einer Stunde stand uns die Enttäuschung sprichwörtlich ins Gewicht geschrieben. So abgespeckt haben wir die Prolight + Sound noch nie erlebt. Schon in den Jahren, als noch die Musikmesse parallel stattfand, haben sich einige bekannte Hersteller gegen einen Stand auf der Prolight + Sound oder der Musikmesse entschieden. Mit dem Wegfall der Musikmesse wurde auch die Prolight + Sound kleiner. Corona kam und hat die Branche schwer getroffen. Neben der Prolight + Sound haben sich in den letzten Jahren aber auch weitere Messen etabliert, in Deutschland wie im europäischen Ausland. Die Integrated System Europe 2024 fand vom 30.01. bis zum 02.02. in Barcelona statt. Hier waren wirklich alle Hersteller vertreten, die auf der Prolight + Sound 2024 nicht ausgestellt haben. Die LEaT con 2024 wird in diesem Jahr erneut stattfinden und ruft im Oktober die Aussteller und Besucher nach Hamburg. Schon jetzt ist die Anzahl der registrierten Aussteller beeindruckend, obwohl die LEaT con keine klassische Messe wie die Prolight + Sound ist. In Hamburg werden ebenfalls sehr viele bekannte Marken vertreten sein, die ihren Weg zur Prolight + Sound nicht gefunden haben.

Quo vadis, prolight + sound?

Hat eine Messe wie die Prolight + Sound überhaupt noch Zukunft? Meiner Meinung nach ist die Prolight + Sound ein Auslaufmodell. Zwar hat man auch hier die Zeichen der Zeit erkannt und den Networking-Gedanken aufgenommen. Doch wenn die Branchenriesen fehlen, insbesondere im Bereich Ton, ist eine Reise nach Frankfurt nur noch für Besucher aus dem Umland interessant. Zu wenige Aussteller, zu wenige Publikumsmagnete, zu lieblos – so möchte ich den Eindruck, den wir nach unserem Messebesuch hatten, zusammenfassen. Ohne ein neues Konzept wird die Prolight + Sound nicht mehr lange existieren. Dazu muss kein Orakel befragt werden. Viele Hersteller haben ihre neuen Produkte bereits auf Messen wie der NAMM Show oder ISE zuvor vorgestellt. Hausmessen, interaktive Produktseiten und Show Rooms der Hersteller sind vor allem für die deutschen Hersteller deutlich effektiver – und informativer. Die frühere Kopplung mit der Musikmesse hat immerhin auch interessierte Musiker in die Hallen der Prolight + Sound gelockt. So hat man sich gegenseitig unterstützt. Eine Wiederbelebung der Musikmesse erscheint aufgrund der vielen anderen mittlerweile etablierten Spartenmessen wie dem Guitar Summit oder der Superbooth unrealistisch. Die Prolight + Sound ist auf sich allein gestellt und wird immer weniger attraktiv.

Doch manchmal leben Totegesagte länger. Was meint ihr? Wart ihr in diesem Jahr auf der Prolight + Sound 2024? Wie habt ihr die Situation empfunden? Lohnt sich auch eine längere Anreise zur Messe? Was hat euch besonders gut oder gar nicht gefallen? Schreibt es in die Kommentare!