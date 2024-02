Prolight + Sound 2024: Future Talents Day am 22.03.2024

Nachwuchsförderung für die Event-Branche mit Workshops und Ausbildungsinfos

Die Event-Branche leidet unter einem massiven Fachkräftemangel. Während der Corona-Pandemie haben viele Fachkräfte die Branche verlassen und sich anderweitig orientiert. Die schon zuvor angespannte Situation hat sich weiter verschärft. Dabei ist die Event-Branche attraktiv wie nie zuvor, bietet sie doch vielfältige Tätigkeiten. Auf der Prolight + Sound 2024 findet aus diesem Grund am 22. März der Future Talents Day statt, der sich vor allem an Schüler, Auszubildende und Studierende richtet.

Future Talents Day

Der Future Talents Day zielt auf die Nachwuchsförderung ab und soll Schülern, Auszubildenden und Studenten einen Einblick in die vielfältigen Berufsfelder der Event-Industrie bieten. Der Future Talents Day auf der Prolight + Sound wird in diesem Jahr in Kooperation mit dem Bundesverband der Konzert- und Veranstaltungswirtschaft BDKV sowie dem Europäischen Verband der Veranstaltungscentren EVVC durchgeführt. Orientierung und Beratung stehen im Zentrum der Workshops und exklusiven Touren, um den Interessenten tiefere Einblicke in die vielen verschiedenen Berufsfelder zu geben, die sie in der Event-Branche erwarten.

Auf diese Weise soll Begeisterung geweckt werden für eine Branche, die vielfältiger nicht sein könnte. Viele Berufsfelder sind jedoch gar nicht bekannt oder es fehlen Informationen zur Ausbildung oder zu Karrieremöglichkeiten.

Zahlreiche Bildungseinrichtungen werden außerdem auf dem Campus über ihre Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten informieren. Mit beteiligt sind der Verband für Medien und Veranstaltungstechnik VPLT, die Berliner Hochschule für Technik, die RPTU Kaiserslautern-Landau, die Hochschule Hannover, die Technische Hochschule Mittelhessen sowie die Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg.

Die SAE Frankfurt stellt ihr Aus- und Weiterbildungsprogramm vor und informiert über ihre Studiengänge im Bereich der Medienproduktion. In Zusammenarbeit mit dem Bundesvergand der Fernsehkameraleute präsentieren sich außerdem GPB Berlin, Macromedia und das Filmhaus Frankfurt. Die DHBW Ravensburg wird ebenfalls mit einem Stand vertreten sein, an dem sich Interessenten mit Dozenten und auch dort Studierenden austauschen können.

Los geht es um 10.30 an der Main Stage in Halle 11. Richtig interessant wird es dann von 12.00 bis 16.00 in der Halle E33 mit der Session „Veranstaltungstechnik zum Anfassen“. In Kleingruppen von je sechs Personen absolviert ihr Kurz-Workshops von 30 Minuten Länge zu den Gewerken Licht, Ton, Video und Rigging.

Nach Anmeldung: Kostenloser Besuch der Messe

Der Besuch der Prolight + Sound Messe, die Teilnahme an den Workshops und die Verpflegung sind nach vorheriger Anmeldung kostenfrei. Voraussetzung ist ein gültiger Schüler- oder Studentenausweis beziehungsweise ein Ausbildungs- oder Praktikumsnachweis.

Zur Anmeldung geht es hier: https://www.vplt.org/eforms/teilnahme-am-future-talents-day-am-22-03-2024/1224/

Wichtig: In vielen Bundesländern ist der 22.03.2024 der letzte Tag vor den Osterferien. Es ist unbedingt rechtzeitig eine Befreiung vom Unterricht bei der Schulleitung für den Besuch des Future Talents Day der Prolight + Sound zu beantragen. Nimm dazu am Besten deine Anmeldebestätigung mit.