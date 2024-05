Test: Eurolite freeDMX AP Wi-Fi Interface, WLAN-DMX-Interface

Dieses kleine WLAN-DMX-Interface hat es in sich!

Klein, robust und einfach einzurichten – das klingt vielversprechend – oder? Das Eurolite freeDMX AP Wi-Fi Interface ist nicht nur kompakt und stabil, sondern im Bereiche der WLAN-DMX-Interfaces auch eine wahre Offenbarung für Einsteiger und Profis, wenn es um die unkomplizierte Steuerung von DMX-Beleuchtung geht. Dank seiner drahtlosen Verbindung zwischen dem DMX-Interface und der Licht-Software auf dem Tablet oder dem Laptop bleibt man flexibel und mobil. Und das Beste daran? Diese kleine Wunderwaffe von Eurolite gibt es zu einem erschwinglichen Preis, der das Budget schont.

Der Hersteller Eurolite

Seit mittlerweile mehr als 30 Jahren stellt Eurolite als Eigenmarke der Steinigke Showtechnic effektive Beleuchtungen für diverse Anlässe her. Besonders beliebt sind die Komplett-Sets der KLS-Serie, die bei größeren sowie kleinen Events für beeindruckende Lichteffekte sorgen. In aller Munde ist Eurolite spätestens seit der Erfindung und Patentierung des Spiegelkugelmotors, den viele von sich drehenden Discokugeln kennen.

Ein Blick auf das Eurolite freeDMX AP WiFi Interface

Egal, ob in großen Konzertsälen, gemütlichen Bars oder angesagten Clubs – die richtige Beleuchtung verwandelt den Raum in eine faszinierende Welt voller Atmosphäre und Emotionen, die die Besucher beeindrucken und mitreißen kann. Das Eurolite freeDMX AP Wi-Fi Interface ist dabei der unsichtbare Regisseur im Hintergrund, der die DMX-Lichtquellen wie LED-Bars, Moving-Heads oder Hazer mit einer beeindruckenden Zuverlässigkeit ansteuert.

Äußeres

Über den 3-poligen XLR-Output am WLAN-DMX-Interface lassen sich bis zu 512 DMX-Kanäle bedienen. Zusätzlich bietet ein 3-poliger XLR-Input die Möglichkeit zum Durchschleifen eines DMX-Signals von Lichtpulten. Bei beiden XLR-Anschlüssen kommen wertige Neutrik-Buchsen zum Einsatz. Trotz seiner beeindruckenden Leistung und Funktionalität ist das Eurolite freeDMX AP Wi-Fi Interface unglaublich handlich, was den Transport im Vergleich zu einem Lichtpult erheblich einfacher macht. Dank zusätzlich erhältlicher Befestigungswinkel, lässt sich das Gerät ganz praktisch in ein 19“-Rack einbauen, um Platz zu sparen. Bei Konzerten kann das drahtlose Interface beispielsweise auch direkt mit in die Traverse gehängt werden. Übersichtlich beschriftete LEDs auf der Vorderseite geben Aufschluss über den aktuellen Status des Interfaces, was beispielsweise die Verbindung zu einer Software zur Lichtsteuerung anbelangt. Sowohl die Antenne als auch das Stromkabel lassen sich beide dank eines Schraubgewindes sicher und stabil am Gerät befestigen.

Warum Licht über WLAN ansteuern?

Die Besonderheit vom Eurolite freeDMX AP Wi-Fi Interface liegt darin, dass zur Lichtsteuerung kein sperriges Mischpult benötigt wird. Stattdessen kann das Licht ganz bequem über die benutzerfreundlichen Eurolite Tablet Apps Light Captain und Light’J gesteuert werden. Ein enormer Vorteil beim Steuern des Lichts über die Kombination aus dem Eurolite freeDMX AP Wi-Fi Interface und einem Tablet mit entsprechender Software liegt darin, dass man sich während des Einstellens des Lichts frei in der Location bewegen kann. Innerhalb geschlossener Räume liegt die Reichweite laut Hersteller bei 30 m, im Freien ist der Bewegungsradius mit 60 m sogar doppelt so groß. Dies erleichtert zudem auch die unkomplizierte Verwendung des Interfaces für die Beleuchtung in der Gastronomie oder in Clubs. Hier kann das Tablet mit der Software zur Lichtsteuerung ganz praktisch hinter die Theke gelegt oder einem DJ in die Hand gegeben werden. Darüberhinaus unterstützt das Interface das Netzwerkprotokoll ArtNet, wodurch sich die Scheinwerfer und weitere DMX-Geräte auch von Softwares anderer Hersteller bedienen lassen können. Praktischerweise ist das Interface sein eigener WLAN-Router, bei Bedarf kann jedoch auch ein vorhandenes WLAN-Netzwerk genutzt werden.

Praxistest Interface

Ich persönlich bin ein großer Freund vom sogenannten Plug & Play, also von Geräten, die man sofort nach dem Auspacken und Anschließen nutzen kann, ohne erst noch das neueste Update herunterzuladen oder das Gerät online aktivieren zu müssen. Umso mehr hatte ich große Freude daran, das Eurolite freeDMX AP Wi-Fi Interface zu testen. Nach dem Auspacken habe ich das Netzteil angesteckt, die Antenne angeschraubt und das Gerät an den Strom geschlossen – schon war ich startklar, um das Interface mit der Software zur Lichtsteuerung zu verbinden.

Test mit der Tablet App Light Captain

Im ersten Test habe ich die herstellereigene App Light Captain verwendet. Das interne WLAN des Interfaces tauchte ohne eine gesonderte Aktivierung direkt in den WLAN-Netzwerken auf meinem iPad auf; seit Kurzem lässt sich Light Captain auch auf Android Tablets installieren. Ein Klick auf das WLAN-Netzwerk, das dankenswerterweise denselben Namen trägt wie das Interface selbst, und schon waren die App und das Interface verbunden. Konnte es wirklich so unkompliziert sein? Nach dem Anlegen des DMX-Profils meiner LED-Bar in Light Captain zog ich den Master-Fader ein wenig nach oben und hatte dank der leuchtenden LED-Bar die zufriedenstellende Antwort: Ja, die Einrichtung des Eurolite freeDMX AP Wi-Fi Interface ist tatsächlich so simpel, dass auch Einsteiger das Gerät problemlos verbinden und nutzen können, ohne zuvor das Handbuch studieren zu müssen. Als ich das Tablet durch meine Wohnung trug, blieb die Verbindung zum Interface durchgehend bestehen und die LED-Bar ließ sich weiterhin zu jeder Zeit ansteuern.

Test mit der Apple Mac Anwendung Lightkey

Mit meinem zweiten Test wollte ich herausfinden, ob die Verwendung des WLAN-DMX-Interfaces bei Programmen zur Lichtsteuerung anderer Hersteller genau so simpel funktioniert wie bei der hauseigenen App Light Captain. Hierzu kam die Mac Software Lightkey zum Einsatz, die bereits seit einigen Jahren das Programm zur DMX-Lichtsteuerung meines Vertrauens ist. Das interne WLAN des Eurolite freeDMX AP Wi-Fi Interfaces war schnell mit meinem MacBook verbunden und sofort zeigte Lightkey mir in den Einstellungen das Interface zur DMX-Ausgabe per ArtNet an. Anklicken und los geht es: Auch mit der herstellerfremdem Software Lightkey stellte das DMX Interface sofort eine Verbindung her und meine LED-Bar leuchtete auf. Das änderte sich auch nicht, als ich mein MacBook an das andere Ende der Wohnung gestellt habe. Das Eurolite freeDMX AP Wi-Fi Interface konnte auch kompliziertere und schnelle Lichtläufe fehlerfrei empfangen und an die LED-Bar weitergeben. Üblicherweise läuft man jedoch auf Veranstaltungen nicht mit einem Laptop in der Hand durch den Raum, sondern lässt ihn an einer fixen Stelle stehen, weswegen ich die Kombination aus dem Eurolite freeDMX AP Wi-Fi Interface und der Tablet App Light Captain bevorzugen würde.

Einbindung in bestehende Netzwerke

Ein nicht ganz unrealistisches Szenario: Das Tablet oder der Laptop, auf dem die DMX Software zur Lichtsteuerung läuft, soll mehrere Aufgaben zugleich übernehmen. Beispielsweise soll die stattfindende Veranstaltung hierüber zusätzlich live gestreamt werden. Für solche Fälle lässt sich das Eurolite freeDMX AP Wi-Fi Interface mit bereits bestehenden Netzwerken verbinden, damit das entsprechende Tablet oder der Laptop mit dem Internet verbunden bleibt. Die hierfür benötigte IP-Adresse, die ich in den Browser meines Laptops eintippen musste, steht dankenswerterweise auf der Unterseite des DMX Interfaces. Sofort öffnete sich eine Bedienoberfläche und ich konnte mein WLAN-Netzwerk auswählen. Auch hier zeigt sich mir erneut: Das Eurolite freeDMX AP Wi-Fi Interface lässt sich problemlos, stressfrei und vor allem auch von Anfängern bedienen.

Stabile Bauart

Mit seinen knapp 650 g ist das dieses WLAN-DMX-Interface ein Leichtgewicht. Dennoch besteht das Gehäuse nicht aus unstabilem Plastik. Eurolite hat das Gerät aus solidem Stahl hergestellt, das auch mehrfaches Auf- und Abbauen überlebt. Zwar ist die Antenne aus Plastik, wirkt dafür aber recht stabil und lässt sich problemlos mit einem Gelenk in die Richtung drehen, in die sie zeigt soll. Selbst bei längerem Betrieb in geschlossenen Räumen wird das Eurolite freeDMX AP Wi-Fi Interface nicht warm. Genauso freut mich, dass weder Netzteil, noch das Gerät selber durch unterschwellige Pfeiftöne oder dergleichen negativ auffallen.

Alternative WLAN-DMX-Interfaces

Das knapp 80,- teurere Light Rider Wifi DMX Interface von Daslight ist dem Eurolite freeDMX AP Wi-Fi Interface mit seinem internen WLAN-Netzwerk und einer eigenen Tablet App zur Lichtsteuerung recht ähnlich, bietet jedoch nicht die Möglichkeit, das Interface über ArtNet mit anderen DMX-Programmen zu verbinden. Ein kleiner Vorteil beim Light Rider Wifi DMX Interface von Daslight ist allerdings, dass es sich wahlweise auch über eine Powerbank mit Strom versorgen lässt, was noch mehr Mobilität und Flexibilität verspricht. Das drahtlose DMX-Interface ADJ mydmx GO funktioniert zwar ebenfalls nur mit einer herstellereigenen Tablet-App, kann dafür aber über einen zweiten DMX-Ausgang auf bis zu 512 DMX-Kanäle erweitert werden und durch am Gerät verbaute Halterungen kann das Interface direkt am Technikplatz oder der Wand verbaut werden. Das Eurolite freeDMX AP Wi-Fi Interface hingegen bietet die Möglichkeit zum Einbau in ein Rack oder zum Verschrauben an einen Tisch oder in eine Traverse leider erst nach dem zusätzlichen Kauf entsprechender Befestigungswinkel.